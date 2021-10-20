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Ключ к решению ситуации с мигрантами из Беларуси лежит в Москве, - глава МВД Германии Зеегофер

Ключ к решению ситуации с мигрантами из Беларуси лежит в Москве, - глава МВД Германии Зеегофер

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеегофер заявил, что ключ к решению проблемы с мигрантами, которые незаконно попадают в ЕС через Беларусь, лежит в Москве.

 Он добавил, что власти договорились с Ираком о том, чтобы авиакомпании больше не перевозили нелегалов в Беларусь, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы убеждены, что ключ, вероятно, находится в Москве", - заявил глава МВД Германии.

Министр сообщил, что сейчас продолжаются переговоры относительно того, чтобы авиакомпании перестали перевозить людей, желающих перебраться в ЕС, в Беларусь.

"В Беларуси существует пособничество незаконному ввозу мигрантов. Режим значительно расширил список государств, в которые можно въезжать без визы. Это форма гибридной угрозы, в которой мигранты используются в качестве политической угрозы. Это может быть решено только в рамках сообщества государств", - добавил Зеегофер.

Читайте также: В Германии предлагают реформировать систему предоставления убежища в ЕС

Автор: 

Беларусь (7915) Германия (7043) мигранты (985) Евросоюз (17258) Зеегофер (2)


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Топ комментарии
+5
Немцы спонсируют Мордор, а Мордор спонсирует волны мигрантов в Германию. И это началось не вчера. И вот наконец-то появился немецкий чиновник, который смог построить часть логической цепочки...
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20.10.2021 14:54
+4
та не ....- поставить пулеметные расчеты.....- трошки покосить незаконных нарушителей.....- и проблема решена ....- что , не гуманно ....(черный гумор)
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20.10.2021 14:52
+4
То что вы называете ключем, реально называется гемороем и болячкой которую нужно или лечить или вырезать но никак не ездить к ней на поклон способствуя тем самым ее разрастанию
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20.10.2021 14:52
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Немцы, а может быть не искать судорожно очередного повода потрещать с Бункерным, а просто заняться своей безопасностью в конце концов? То есть потратить свои деньги на защиту своих же граждан, вместо глобальной программы переселения диких народов в Европу, а?
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20.10.2021 14:47 Ответить
"Мы убеждены, что ключ, вероятно, находится в Москве", - заявил глава МВД Германии. Источник:
Так убеждены или вероятно?
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20.10.2021 14:48 Ответить
вероятно убеждены
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20.10.2021 14:50 Ответить
Ща кацапы отсыпят бабла этому хорсту, и опять глазки закроются.
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20.10.2021 14:49 Ответить
Говноеды Путлера просють Сертификацию Северного Потопа,типа век воли не видать...
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20.10.2021 14:51 Ответить
У кацапа ніхто не запитує. Кацапсяче місце біля параші
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20.10.2021 15:00 Ответить
Я не гриц, а Гриць. Виходячи тільки з того шо ім'я Гриць ти пишеш безь м'якого знаку, це свідчить тільки про те шо ти кацапура. Ви кацапсини палитесь постійно на перекручування слів, постійно приміряючи на свій ІзЬік. Якщо якесь слово звучить не так як на кацапсячому для вас це смішно. А ви ніколи не задумувались нат тим, що кацапсячі слова, наприклад українцям чи приміром словакам чи чехам здаються смішними?
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20.10.2021 15:14 Ответить
ПШла кацапсина звідси!
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20.10.2021 15:24 Ответить
та не ....- поставить пулеметные расчеты.....- трошки покосить незаконных нарушителей.....- и проблема решена ....- что , не гуманно ....(черный гумор)
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20.10.2021 14:52 Ответить
То что вы называете ключем, реально называется гемороем и болячкой которую нужно или лечить или вырезать но никак не ездить к ней на поклон способствуя тем самым ее разрастанию
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20.10.2021 14:52 Ответить
Немцы спонсируют Мордор, а Мордор спонсирует волны мигрантов в Германию. И это началось не вчера. И вот наконец-то появился немецкий чиновник, который смог построить часть логической цепочки...
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20.10.2021 14:54 Ответить
А фишка проста...РАБссия не является членом Европейской Энергетической Хартии...,А ЭТО ЗНАЧИТ, вы крысы Мавзолейные КОНТРАБАНДИСТЫ по факту ваша сраная ДурьДума до сих пор не Ратифицировала Хартию.... с 1994 года...стадо идиотов...
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20.10.2021 14:56 Ответить
"Мы убеждены, что ключ, вероятно, находится в Москве", - заявил глава МВД Германии.

Тоесть Европа официально признает Беларашку окупированной кремлем, а беларузкую *власть* чистыми марионетками кремля? Скоро допрыгаетесь что ***** будет проводить выборы в Германие на газовой трубе.
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20.10.2021 14:56 Ответить
После выборов в Германии,может так случится,что лидера партии Зеленых Анналену Бербок назначат главой МИД Германии,,при таком раскладе плакал ваш Северный Потоп горькими крокодиловыми слезами... и бабками вложенными в это дерьмо...,главное что мимо "браццкой" биндеровской Украины...
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20.10.2021 15:01 Ответить
Сами себя сдали... газ в Венгрию Сербию и Австрию пойдет не по украинской трубе,а через Турецкий потоп и Средиземное море....рюсска мирский идиотизм на грани Мировой революции Карла Маркса и Фридриха Энгельса с Гитлером и Молотовым....,без фон Риббентропа...
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20.10.2021 15:06 Ответить
Кстати, сейчас под видом беженцев можно на территорию БР переправить комадну по наведению конституционного порядка и прав гражданина Белоруссии.
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20.10.2021 15:08 Ответить
Вчера украинский блогер Микола Рушниця сдал Мавзолейных...,нашел подлинный документ о братстве НКВД и ГЕСТАПО с 11 ноября 1938 года...,Совместных операциях данных союзничков по всей Европе"...,а как моему это сотрудничество началось задолго до этого позорного договора Лаврентий Берия-Генрих Мюллер на I I I Конгрессе Коминтерна который проходил в Москве в 1921 году........
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20.10.2021 15:14 Ответить
катях там валяется а не ключ
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20.10.2021 15:23 Ответить
А под трубой поискать не пробовали ?
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20.10.2021 15:43 Ответить
Кошка бросила котят... Запад просто одержим Вовадемортом.
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20.10.2021 15:55 Ответить
тоді підставляйте сраки, господа фріци.
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20.10.2021 15:59 Ответить
Не пробовали еще одну трубу построить? Или стать перед ху-лом на колени? Может поможет и не будет европейцам гадости делать.
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20.10.2021 19:32 Ответить
Попросите нашего министра внутренних дел вытащить язык из дупы. Или Арсен Борисыч ещё команды не дал?
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21.10.2021 11:24 Ответить
 
 