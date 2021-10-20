"Украина абсолютно готова к отопительному сезону и вся страна будет зимой с теплом", - Шмыгаль

Европу охватил газовый кризис из-за шантажа со стороны России, которая остановила прокачку газа через украинскую ГТС.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина.

"По данным "Нафтогаза", в хранилища закачано около 19 млрд куб. м. И этого полностью достаточно, чтобы пройти отопительный сезон. Мы готовы к разным сценариям, ведь понимаем, что Европу охватил газовый кризис, который напрямую связан с газовым шантажом со стороны России", - сказал премьер-министр.

"Украина абсолютно готова к отопительному сезону, и вся страна будет зимой с теплом", - добавил премьер.

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