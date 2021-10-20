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"Украина абсолютно готова к отопительному сезону и вся страна будет зимой с теплом", - Шмыгаль
Европу охватил газовый кризис из-за шантажа со стороны России, которая остановила прокачку газа через украинскую ГТС.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина.
"По данным "Нафтогаза", в хранилища закачано около 19 млрд куб. м. И этого полностью достаточно, чтобы пройти отопительный сезон. Мы готовы к разным сценариям, ведь понимаем, что Европу охватил газовый кризис, который напрямую связан с газовым шантажом со стороны России", - сказал премьер-министр.
"Украина абсолютно готова к отопительному сезону, и вся страна будет зимой с теплом", - добавил премьер.
Топ комментарии
+14 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий20.10.2021 14:52 Ссылка
+9 ьля
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+9 Frol Fedoroff
показать весь комментарий20.10.2021 15:07 Ссылка
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операция "вагнеровцы" которой "не было"
офшоры, которые не офшоры
госдача для детей
велосипед вместо кортежа и т.д.
Одной брехней больше, меньше - какая разница
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Шмыгаль, ты сначала разложи по полочкам эти 19 млрд. И будешь сильно удивлен.
В состав 19 млрд. включен коммерческий газ, газ зарубежных заказчиков (более 3 млрд.),
плюс технический газ (3-4 млрд.), который не поднимается из хранилища.
И что в остатке? То-то...
А так, или ты полный профан или тупо врешь. Скорее всего и первое и второе.
После решения Зеленского и его "монобольшинства" "реструктуризоровать" долги олигархов-собственников газовых сетей за сентябрь облгазы безоплатно отобрали газа из ГТС на сумму 2,437 млрд. гривен. https://timeze2019.blogspot.com/
Наверное только у меня.
Ом Мани Падме Хум
P.S. ЗЕШлюхіни діти...
Разве могут быть сомнения?
И далее по тексту + ноты.)))
После решения Зеленского и его "монобольшинства" "реструктуризоровать" долги олигархов-собственников газовых сетей за сентябрь облгазы безоплатно отобрали газа из ГТС на сумму 2,437 млрд. гривен.
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