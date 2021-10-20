За 8 месяцев в Украине умерли 439,4 тыс. человек: от болезней системы кровообращения - 276 тыс., онкологии - 49 тыс., COVID-19 - 37 тыс., - Госстат
Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о количестве умерших с указанием причин за январь-август 2021 года. С начала года умерли 439 430 человек, в том числе в августе - 43 538 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.
По данным Госстата, наиболее частая причина смерти с начала года - болезни системы кровообращения, от которых умерло 276 070 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 192 343 человека, от цереброваскулярных болезней (инсульта) - 53 470 человек.
По официальной информации, злокачественные новообразования (рак) стали причиной смерти 49021 граждан.
От COVID-19 умерли 37 077 человек (в т.ч. в августе - 804 человек), от гриппа и пневмонии - 10 684 человек (в августе - 733).
Болезни органов пищеварения стали причиной смерти 16 040 человек.
По данным Госстата, за январь-август инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 4 214 человек, среди них туберкулез - 1 905, от СПИДа умерло 1 546 украинцев.
Кроме того, 18 627 украинцев погибли в результате внешних причин. Среди них транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 2200 граждан, утопление - 1269, гибель на пожаре - 808, случайное отравление (кроме алкоголя) - 1033, отравление алкоголем - 1181, самоубийства - 4099 (в августе - 511), умышленные убийства - 848.
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А тот же период 2020 года цифры были такими:
Ишемическая болезнь 177397 человек
Инсульт 50019 человек
Итого в 2021- м году произошло уаеличение смерности от инфарктов и инсультов порчдка 18000 человек.
А что изменилось в стране по сравнению с 2020-м годом??
Где выгодно пишем в ковид...где не выгодно пишем в осложнения от ковида....
стало практически невозможно пройти диагностические обследования, получить курс поддерживающей терапии...
Что значит для больного даже со средней степенью ХПН, отказ в проведении периодического гемодиализа?- это гарантированная замедленная смерть...
Что значит для больного ИБС отсутствие возможности пройти курс плановой поддерживающей терапии? - это гарантированная замедленная смерть...
Тоже самое касается и других заболеваний!!!
Состояние больных будет стремительно ухудшаться, защитные резервы истощаться, восприимчивость к различным инфекционным (в том числе и ковидным) заболеваниям резко возрастет... По итогу, начнут массово умирать от банальных инфекций, при которых раньше отделывались насморком...
Мне известно много случаев, когда люди просто не могли получить специализированную помощь из-за тупого закрытия/перепрофилирования отделений и целых больниц и в итоге просто умирали..
Поэтому, смертность в Украине с каждым годом будет только расти...
А власть будет все списывать на "модную" инфекцию!
На данный момент переболели почти все среди знакомых минимум 1 раз.
а почему нету истерики по поводу гриппа ?
Причинно-следственная связь с вакцинацией отсутствует, говорят в Минздраве. Сейчас продолжается расследование еще 18 случаев