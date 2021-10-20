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Новости Борьба с коронавирусом
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По "ковидной" процедуре закупали не только лекарства, но и топливо, продукты, корма для животных и подарки на Новый год, - СМИ. ВИДЕО

За полтора года действия "ковидных закупок" по этой процедуре потратили около 35 млрд грн. Значительная часть этих денег ушла на товары, не имеющие отношения к борьбе с COVID-19.

Речь об этом идет в сюжете Bihus.info, сообщает Цензор.НЕТ.

"Журналисты установили, что отдельные структуры процедуру "ковидных закупок" использовали для закупки топлива, кормов для животных, спортивного инвентаря, новогодних подарков или продуктов питания. Кроме этого, журналисты и эксперты регулярно фиксировали факты существенных переплат. Например, в один и тот же период одни и те же китайские концентраторы OLV-10 покупали и по 30 и по 60 тыс. гривен за единицу", - говорится в материале Bihus.info.

Госаудитслужба насчитала нарушений на 407 млн грн. Сумма штрафа при этом колеблется от 25,5 тыс до 51 тыс. гривен.

Ситуацию попытались исправить в июле 2021 года: Рада приняла закон, которым закупать по "ковидной процедуре" разрешили только лекарства и медоборудование, а остальные закупки вывели в "упрощенную процедуру". Но и эта процедура несовершенна: единственное требование по ней - обосновать, что закупка нужна для борьбы с пандемией.

Читайте: НАБУ еще в мае закрыло дело о злоупотреблениях в Минздраве при закупке вакцин от COVID-19 при министре Степанове, - СМИ

"Разрешили покупать кому угодно что угодно. Фактически звучит это так. Кому угодно, то есть условно какое-то государственное предприятие, которое сегодня имеет довольно много денег, говорит - мне для борьбы там надо закупить автомобиль. Фактически оно обосновывает - мне надо автомобиль, какой-то там определенной марки, и покупает этот автомобиль. Или там ремонт дороги, а почему бы и нет. Для борьбы с коронавирусом нам нужно отремонтировать дорогу", - поясняет директор программы инновационных проектов Transparency International Ukraine Иван Лахтионов.

Также читайте: Рада планирует закупить около 1 км новых ковров на 1 млн грн, - Prozorro

Автор: 

коррупция (8570) закупки (765) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+39
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20.10.2021 15:37
+32
Так зекрыса ж первая обворовала ковид фонд -"велике крадівницьтво ")
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20.10.2021 15:44
+21
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20.10.2021 15:54
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реальные доходы бюджета на 2021 год МИНУС 3 процента.. это "победа" зеленского))

«Малозабезпечені громадяни в наступному році будуть жити ще бідніше, ніж в цьому», - економіст про проєкт бюджету на 2022
Згідно з документом, дефіцит держбюджету складе 3,5%, зростання ВВП - 3,8%, інфляція - 6,2%, середня зарплата - 15 258 гривень, курс гривні до долара США - 28,6-28,7 гривень. На думку експерта Growford Institute Віктора Скаршевського, проєкт бюджету на наступний рік, це проєкт бідної аграрної, сировинної країни, в якій бідність продовжить розвиватися без перегляду ситуації в кращу сторону.

Як приклад експерт навів кошти, передбачені на соцзабезпечення. Мова йде про закладену суму приблизно в 320 млрд грн. При тому, що Кабмін зазначив, що, в порівнянні з попереднім роком, фінансування збільшиться приблизно на 7 млрд грн. Але Віктор Скаршевський тут же парирував це питання - збільшення в процентному співвідношенні не перевищує 3%.
А інфляцію Кабмін на наступний рік запланував на рівні 6% як мінімум.

...сам показник інфляції сильно занижений. Для розуміння варто поглянути на показники цього року. Коли Кабмін планував до кінця цього року показник інфляції 7,3%, але вона вже станом на вересень досягла 10%. «Тобто виходить, що соціально незахищені громадяни, згідно з цим проєктом бюджету, в 2022 році будуть жити бідніше, ніж в 2021», - резюмував економіст щодо цієї статті витрат держскарбниці.
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20.10.2021 19:21 Ответить
на субсидії також буде виділено менше коштів, ніж в нинішньому році.
Приблизно на 3 млрд грн: «Тарифи ростуть, з 1 травня 2022 роки знову збираються підвищити тарифи на електроенергію, швидше за все зростуть ціни і на природний газ для населення.
Але, не дивлячись на підвищення тарифів в цьому році і наступному, знижується обсяг субсидій. А значить будуть рости борги населення за комуналку. А також ця тенденція свідчить про те, що уряд збирається ще більше посилити правила отримання субсидій населенням».

Швидше за все також в наступному році буде переглянуте податкове навантаження в бік збільшення - підсумував Віктор Скрашевскій. Також він спрогнозував, що між першим і другим читанням проєкт бюджету на 2022 рік зазнає мінімальних змін. Дефіцит практично не зміниться, а дохідна і видаткова частина зміниться приблизно на 2-3% від закладених значень.
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20.10.2021 19:22 Ответить
Ага. Значит прямо сейчас пусть грабит, так?
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20.10.2021 16:40 Ответить
Виборці довірили, може працювати!
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20.10.2021 16:41 Ответить
А. Ну тогда да, может и Украинский Федеральный Округ замутить. Ведь - "Виборці довірили, може працювати!". Не, ты не идиот, ты - сепар
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20.10.2021 23:39 Ответить
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20.10.2021 15:37 Ответить
Они в Раде живут в другом мире, у них там все не так как у нас, ну в смысле также как у нас, тока немного по другому, самую малость... ИХ ***** УБИВАТЬ СКОТОВ НАДО НАЧАТЬ ЗА ВЗЯТКИ, ИЛИ РУКИ РУБАТЬ!!! ВОТ КОГДА ТАЛИБОВ ЯВНО НЕ ХВАТАЕТ!!! Ставлю гривну за сто - после первого публичного наказания 10 ублюдков, (больше не понадобится) "коррупция" сама захочет учти!
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20.10.2021 16:07 Ответить
она претендует на министра обороны, даже не знаю смеяться или плакать....
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20.10.2021 16:24 Ответить
Шо це не Деніску нашло ? Замовник плюнув на моносброд і дав відмашку мачіть зі всіх орудій ?

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20.10.2021 15:39 Ответить
Меняют план игры
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20.10.2021 15:52 Ответить
абизяне агрохимии что ли корм покупали?)
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20.10.2021 15:41 Ответить
Изверги. Думать надо. Вы что, предлагаете оставить Стефанчука на Новый Год без корма?
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20.10.2021 15:42 Ответить
Ковид говорите)) Ну ну)
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20.10.2021 15:47 Ответить
велике ковідництво
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20.10.2021 16:09 Ответить
новый год на носу, а снегурки где? опять анал-табу изверги.
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20.10.2021 15:52 Ответить
лол, бигусов перекупили)
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20.10.2021 15:53 Ответить
Какие вы все меркантильные. Ну разве не понятно - люди творчеством занимались
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20.10.2021 15:54 Ответить
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20.10.2021 15:54 Ответить
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20.10.2021 15:55 Ответить
корм для тварин - це типу оплата рахунків в їдальні верховної ради?
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20.10.2021 15:57 Ответить
кроме корма - там еще оптовые закупки айкосов
Та и чем еще кормить зеЛоха офшорного, когда оно выкурит все айкосы и набегается, крича "сосна корабельная - да!"
только кормом для животных))
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20.10.2021 16:10 Ответить
Зелені зі своїм Рембом Кляйном використали ковідні кошти не по призначенню. Якщо їхати любою дорогою по Україні, то побачите купу бігбордів і табличок "Велике крадівництво", чи вони встановлені безкоштоно? А якби замість них гроші витратили на зарплати лікарів і медсестер та нормальну просвітницьку роботу по необхідності вакцинації, то і багато життів спали і вже потихеньку вибиралися б з цієї ями. А так їдеш і бачиш машини з бітумум, гарні, новенькі грузовички "Івеко", "ман", "мерседем" "Форд" і ні одного "Кразу". Так бачить своє майбутнє зелень - ковідні гроші вложили у свої компанії на імпортні машини і розвалити останній завод КРАЗ. А де їхні квартири? В Англії, Італії, Ізраїлі, що доказує, що тут вони на заробітках, а жити збираються там, де купують машини і квартири. Що я мелю - лісапеди.
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20.10.2021 16:11 Ответить
Вы не понимаете это другое! Они просто занимались творчеством!😁😁😁😁
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20.10.2021 16:23 Ответить
Наперсточники , с э р !
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20.10.2021 16:28 Ответить
Они творчеством занимаются.
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20.10.2021 17:12 Ответить
А больных заставляют за свой счёт ПРОСТЫНИ в больницу покупать!
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20.10.2021 17:11 Ответить
А що взагалі ви можете зрозуміти? Напевно всі "слуги вважають", що в Україні корупцію перемогли. Ні, просто її зосередили в парламенті та в осередках на місцях. Дость почитати новини, особливо щодо різкого зростання добробуту слуг та їх сімей
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20.10.2021 17:44 Ответить
пИ..ят и пи...Ят
пИ..ят и пи...Ят
пИ..ят и пи...Ят © сериал "Слуга народа"
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20.10.2021 18:06 Ответить
Безкоштовна телеграма часів СРСР:

Моня зпт шукай Чєлюскін тчк Як не знайдеш зпт шукай шампунь та ковбасу тчк
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20.10.2021 19:16 Ответить
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21.10.2021 04:26 Ответить
но ведь у каждой зе-крысы есть имя и фамилие ---- огласите весь список будь ласка . а то у вовы головокружение от ..вэлыкого будивныцтва.. и хайпы квартальные его не покидают . не может голобородько без хайпа на 7 млрд например строить универ в стране где пенсия 2200 и зарплата медсестры 5500 грн . но высший пилотаж хайповый списать фирташу и калломойскому 90 млрд . вот ..борцун.. вова с олигархами во всей красе . вот затем беня вову туда и посадил с помощью зебуинов . шифер еще пару квартир на БЕЙКЕР СТРИТ прикупит из ковидного фонда . а то времени мало осталось --- надо рвать когти
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21.10.2021 06:41 Ответить
ЦЕ НАЗИВАЄТЬСЯ ЗРАДА ТА ПІДРИВ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ. ДЕ кримінальні справи арешти та конфіскація. Напевно окрім майдану нічого тут не буде. Слава Україні. Повдівали вишиті рубашки злодії *****.
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21.10.2021 10:47 Ответить
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