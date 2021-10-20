По "ковидной" процедуре закупали не только лекарства, но и топливо, продукты, корма для животных и подарки на Новый год, - СМИ. ВИДЕО
За полтора года действия "ковидных закупок" по этой процедуре потратили около 35 млрд грн. Значительная часть этих денег ушла на товары, не имеющие отношения к борьбе с COVID-19.
Речь об этом идет в сюжете Bihus.info, сообщает Цензор.НЕТ.
"Журналисты установили, что отдельные структуры процедуру "ковидных закупок" использовали для закупки топлива, кормов для животных, спортивного инвентаря, новогодних подарков или продуктов питания. Кроме этого, журналисты и эксперты регулярно фиксировали факты существенных переплат. Например, в один и тот же период одни и те же китайские концентраторы OLV-10 покупали и по 30 и по 60 тыс. гривен за единицу", - говорится в материале Bihus.info.
Госаудитслужба насчитала нарушений на 407 млн грн. Сумма штрафа при этом колеблется от 25,5 тыс до 51 тыс. гривен.
Ситуацию попытались исправить в июле 2021 года: Рада приняла закон, которым закупать по "ковидной процедуре" разрешили только лекарства и медоборудование, а остальные закупки вывели в "упрощенную процедуру". Но и эта процедура несовершенна: единственное требование по ней - обосновать, что закупка нужна для борьбы с пандемией.
"Разрешили покупать кому угодно что угодно. Фактически звучит это так. Кому угодно, то есть условно какое-то государственное предприятие, которое сегодня имеет довольно много денег, говорит - мне для борьбы там надо закупить автомобиль. Фактически оно обосновывает - мне надо автомобиль, какой-то там определенной марки, и покупает этот автомобиль. Или там ремонт дороги, а почему бы и нет. Для борьбы с коронавирусом нам нужно отремонтировать дорогу", - поясняет директор программы инновационных проектов Transparency International Ukraine Иван Лахтионов.
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«Малозабезпечені громадяни в наступному році будуть жити ще бідніше, ніж в цьому», - економіст про проєкт бюджету на 2022
Згідно з документом, дефіцит держбюджету складе 3,5%, зростання ВВП - 3,8%, інфляція - 6,2%, середня зарплата - 15 258 гривень, курс гривні до долара США - 28,6-28,7 гривень. На думку експерта Growford Institute Віктора Скаршевського, проєкт бюджету на наступний рік, це проєкт бідної аграрної, сировинної країни, в якій бідність продовжить розвиватися без перегляду ситуації в кращу сторону.
Як приклад експерт навів кошти, передбачені на соцзабезпечення. Мова йде про закладену суму приблизно в 320 млрд грн. При тому, що Кабмін зазначив, що, в порівнянні з попереднім роком, фінансування збільшиться приблизно на 7 млрд грн. Але Віктор Скаршевський тут же парирував це питання - збільшення в процентному співвідношенні не перевищує 3%.
А інфляцію Кабмін на наступний рік запланував на рівні 6% як мінімум.
...сам показник інфляції сильно занижений. Для розуміння варто поглянути на показники цього року. Коли Кабмін планував до кінця цього року показник інфляції 7,3%, але вона вже станом на вересень досягла 10%. «Тобто виходить, що соціально незахищені громадяни, згідно з цим проєктом бюджету, в 2022 році будуть жити бідніше, ніж в 2021», - резюмував економіст щодо цієї статті витрат держскарбниці.
Приблизно на 3 млрд грн: «Тарифи ростуть, з 1 травня 2022 роки знову збираються підвищити тарифи на електроенергію, швидше за все зростуть ціни і на природний газ для населення.
Але, не дивлячись на підвищення тарифів в цьому році і наступному, знижується обсяг субсидій. А значить будуть рости борги населення за комуналку. А також ця тенденція свідчить про те, що уряд збирається ще більше посилити правила отримання субсидій населенням».
Швидше за все також в наступному році буде переглянуте податкове навантаження в бік збільшення - підсумував Віктор Скрашевскій. Також він спрогнозував, що між першим і другим читанням проєкт бюджету на 2022 рік зазнає мінімальних змін. Дефіцит практично не зміниться, а дохідна і видаткова частина зміниться приблизно на 2-3% від закладених значень.
Та и чем еще кормить зеЛоха офшорного, когда оно выкурит все айкосы и набегается, крича "сосна корабельная - да!"
только кормом для животных))
пИ..ят и пи...Ят
пИ..ят и пи...Ят © сериал "Слуга народа"
Моня зпт шукай Чєлюскін тчк Як не знайдеш зпт шукай шампунь та ковбасу тчк