По "ковидной" процедуре закупали не только лекарства, но и топливо, продукты, корма для животных и подарки на Новый год, - СМИ. ВИДЕО

За полтора года действия "ковидных закупок" по этой процедуре потратили около 35 млрд грн. Значительная часть этих денег ушла на товары, не имеющие отношения к борьбе с COVID-19.

Речь об этом идет в сюжете Bihus.info, сообщает Цензор.НЕТ.

"Журналисты установили, что отдельные структуры процедуру "ковидных закупок" использовали для закупки топлива, кормов для животных, спортивного инвентаря, новогодних подарков или продуктов питания. Кроме этого, журналисты и эксперты регулярно фиксировали факты существенных переплат. Например, в один и тот же период одни и те же китайские концентраторы OLV-10 покупали и по 30 и по 60 тыс. гривен за единицу", - говорится в материале Bihus.info.

Госаудитслужба насчитала нарушений на 407 млн грн. Сумма штрафа при этом колеблется от 25,5 тыс до 51 тыс. гривен.

Ситуацию попытались исправить в июле 2021 года: Рада приняла закон, которым закупать по "ковидной процедуре" разрешили только лекарства и медоборудование, а остальные закупки вывели в "упрощенную процедуру". Но и эта процедура несовершенна: единственное требование по ней - обосновать, что закупка нужна для борьбы с пандемией.

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"Разрешили покупать кому угодно что угодно. Фактически звучит это так. Кому угодно, то есть условно какое-то государственное предприятие, которое сегодня имеет довольно много денег, говорит - мне для борьбы там надо закупить автомобиль. Фактически оно обосновывает - мне надо автомобиль, какой-то там определенной марки, и покупает этот автомобиль. Или там ремонт дороги, а почему бы и нет. Для борьбы с коронавирусом нам нужно отремонтировать дорогу", - поясняет директор программы инновационных проектов Transparency International Ukraine Иван Лахтионов.

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