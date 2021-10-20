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Новости Отставка Разумкова
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Если бы мою отставку поставили на тайное голосование, результаты были бы совершенно другие: около 50 депутатов заявили, что их вынудили, - Разумков

Если бы мою отставку поставили на тайное голосование, результаты были бы совершенно другие: около 50 депутатов заявили, что их вынудили, - Разумков

Около 50 народных депутатов заявили, что их заставили проголосовать за отставку Дмитрия Разумкова с поста председателя Верховной Рады против их воли.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Я четко понимаю, что происходило накануне (голосования за отставку Разумкова с поста спикера ВР. - Ред.). Об этом уже говорят открыто мои коллеги... То, что их вызвали на Банковую, что их, скажем так, очень "мягко" убеждали голосовать за мою отставку. Кстати, на следующий день ко мне подошло большое количество депутатов, около 50 человек и сказали: извини, мы проголосовали, но у нас не было вариантов. Это ненормально, когда народные депутаты говорят своему коллеге, что мы не хотели этого делать, но нас к этому вынудили. Это недопустимо в демократическом государстве, где есть свобода слова, свобода мысли. ... Я уверен, что если бы мы поставили на тайное голосование мою отставку, результаты были бы совершенно другие. На 100% уверен. Можем даже провести такой эксперимент. Но закон предусматривает открытое поименное голосование", - рассказал политик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Субъектность Кабмина сейчас стоит под очень-очень большим вопросом, - Разумков

"Гнали этот процесс, чтобы не получился эффект Трускавца... Прокачали фракцию в Трускавце по поводу того, что какой я неправильный. Там было сказано, что ко мне есть миллион претензий. Я думаю, что на каждый миллион претензий я бы дал миллион ответов. Это раз. Ответы эти далеко бы не всем понравились - два. Кроме того, у меня тоже были бы вопросы к коллегам: о том, что мы сегодня исповедуем, куда мы движемся, насколько мы сильно отошли от того, что обещали людям в 19 году", - пояснил Разумков.

Подробнее читайте в интервью Дмитрия Разумкова: "Мене можна застрелити – це теж варіант для вирішення питання. Але підстав позбавити мене мандата у них немає жодних".

Напомним, 7 октября Рада отправила Разумкова в отставку.

Автор: 

ВР (29272) отставка (3160) Разумков Дмитрий (1522) Слуга народа (2634)


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Топ комментарии
+6
Угрожали не дать пухлые конверты?
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20.10.2021 15:59
+6
Здорова, зебобик! Как холодильник? Точнее его содержимое?
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20.10.2021 16:00
+6
Да узбагойся уже!
Ты всем пофигу, как и твоя отставка.
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20.10.2021 16:02
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Добре що вигнали цю нікчему.
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20.10.2021 15:57 Ответить
Здорова, зебобик! Как холодильник? Точнее его содержимое?
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20.10.2021 16:00 Ответить
он не ответит) ему не положено))
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20.10.2021 16:08 Ответить
Мінімальна зарплата зростає, долар падає, отже в холодильнику кожного українця кількість їжі збільшується і її якість покращується.
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20.10.2021 17:36 Ответить
Одна лишень біда - долар падає тобі в кишеню і тобі подібного зеленого бидла...
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20.10.2021 17:45 Ответить
Долар падає бо гривня росте, а це заслуга Зеленського! Зеленський втримав ситуацію під контролем, не зважаючи на коронавірус, локдауни та війну, припинив валютні спекуляції на міжбанку, коли свідомо обвалювали гривню, тому кожен українець за ці два роки став багатшим і буде багатіти далі, поки Зеленський Президент!
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20.10.2021 17:48 Ответить
доллар падает потому что 3млн работают за рубежом и пересылают валюту вУкраину.Не могу точно назвать вклад программистов в ВВП Украины но он очень велик.Все это влияет на благосостояние украинцев но не является заслугой Зе и его команды
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20.10.2021 20:45 Ответить
Угрожали не дать пухлые конверты?
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20.10.2021 15:59 Ответить
да
- а как еще можно вынудить людей без чести?
Ну уголовные дела можно открыть приказав шмаре Венедиктовой - но это долго и неизвестно чем может закончится
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20.10.2021 16:03 Ответить
ещё водкой с метадоном напоить могут
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20.10.2021 16:26 Ответить
т.е. в раде есть минимум 50 человек, на которых у кого-то имеется компромат или иные рычаги влияния. и это только те, кому не все равно, что будет с разумковым.
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20.10.2021 15:59 Ответить
Попробую так: Разумкова - в Президенты!
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20.10.2021 16:00 Ответить
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20.10.2021 16:01 Ответить
тише тише) сначала смешко пойдет - спроси гордона)
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20.10.2021 16:11 Ответить
да, прямо....выгнали из слуг еще не значит в президенты
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20.10.2021 16:20 Ответить
Да узбагойся уже!
Ты всем пофигу, как и твоя отставка.
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20.10.2021 16:02 Ответить
Може хоч після відставки не будеш лизати зад Зелі.
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20.10.2021 17:31 Ответить
пишите правильно - 50% депутатов заявили, что они мудаки.... что впрочем вполне ожидаемо.
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20.10.2021 16:03 Ответить
та не надо про примус! Там примус моделі "20/32/50" спрацював!
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20.10.2021 16:04 Ответить
50 Иуд готовых предать нашего народного приЗедента..
Что же это деится, а?
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20.10.2021 16:06 Ответить
дефицит внимания у младо рыгионал налицо...ни дня без высера)
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20.10.2021 16:09 Ответить
Для нашей Рады приемлем только один вариант - армянский!!!!!!!!!!
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20.10.2021 16:14 Ответить
Разумков это просто более качественный Лерос.))) Гео, что бы зацепиться в политике, серет на политического папу тупо, кирпичами. Дима намерен срать на родителя тоньше, изысканными вензелями.)) Агитируя за Зеленского пришли в политику. Агитируя против Зеленского пытаются в ней закрепиться. Такая вот причудливая эквилибристика.
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20.10.2021 16:25 Ответить
Винудили. Це як? Як дівчинку на Великій Окружній?
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20.10.2021 16:30 Ответить
Такое впечатление, что он до сих пор не понял, куда и на что , в своё время подписался.... Или нам "горбатого лепит"!!!
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20.10.2021 16:30 Ответить
А списочек этих около пятидесяти где мона паматреть?
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20.10.2021 16:30 Ответить
Да хватит уже про этого ломбардщика! Когда ваву с ермаком за вагнеровцев посадите, предатели?
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20.10.2021 16:35 Ответить
Может я такая тупая, но я как-то не пойму. Если бы меня заставляли голосовать,, а я категорически этого не хотела, так этому есть оправдания? Просить прощение за это? Просто скажите правду, бабло побеждает зло и все твои человеческие принципы. В этом кубле собрались исключительно продажные животные, которые поставили цель нажиться во что бы то ни стало, при чем на своем народе. Мерзость.
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20.10.2021 16:37 Ответить
Сколько можно цитировать эту собаку?
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20.10.2021 17:20 Ответить
Не понимаю как вынудили? Почему не объяснит?
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20.10.2021 17:35 Ответить
Корєша в Разумкова гнилі як і він сам.
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20.10.2021 23:43 Ответить
Третий раз запусти ту же статью Бутусов))) нашли "борца за справедливость". Этот "разумков-" , такая же крыса как и зе , петя и сепарня с опоблока
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21.10.2021 00:32 Ответить
 
 