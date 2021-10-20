Если бы мою отставку поставили на тайное голосование, результаты были бы совершенно другие: около 50 депутатов заявили, что их вынудили, - Разумков

Около 50 народных депутатов заявили, что их заставили проголосовать за отставку Дмитрия Разумкова с поста председателя Верховной Рады против их воли.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Я четко понимаю, что происходило накануне (голосования за отставку Разумкова с поста спикера ВР. - Ред.). Об этом уже говорят открыто мои коллеги... То, что их вызвали на Банковую, что их, скажем так, очень "мягко" убеждали голосовать за мою отставку. Кстати, на следующий день ко мне подошло большое количество депутатов, около 50 человек и сказали: извини, мы проголосовали, но у нас не было вариантов. Это ненормально, когда народные депутаты говорят своему коллеге, что мы не хотели этого делать, но нас к этому вынудили. Это недопустимо в демократическом государстве, где есть свобода слова, свобода мысли. ... Я уверен, что если бы мы поставили на тайное голосование мою отставку, результаты были бы совершенно другие. На 100% уверен. Можем даже провести такой эксперимент. Но закон предусматривает открытое поименное голосование", - рассказал политик.

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"Гнали этот процесс, чтобы не получился эффект Трускавца... Прокачали фракцию в Трускавце по поводу того, что какой я неправильный. Там было сказано, что ко мне есть миллион претензий. Я думаю, что на каждый миллион претензий я бы дал миллион ответов. Это раз. Ответы эти далеко бы не всем понравились - два. Кроме того, у меня тоже были бы вопросы к коллегам: о том, что мы сегодня исповедуем, куда мы движемся, насколько мы сильно отошли от того, что обещали людям в 19 году", - пояснил Разумков.

Подробнее читайте в интервью Дмитрия Разумкова: "Мене можна застрелити – це теж варіант для вирішення питання. Але підстав позбавити мене мандата у них немає жодних".

Напомним, 7 октября Рада отправила Разумкова в отставку.