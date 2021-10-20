5,5 млрд долларов на оборону - критически мало для воюющей страны, противостоящей РФ, - Костенко
"Голос" требует увеличить финансирование Службы внешней разведки, ГУР ВС, СБУ, ведь прописанных в законе о нацбезопасности 5% недостаточно для государства, которое противостоит такому мощному агрессору как Россия.
Соответствующие поправки в бюджет на следующий год внес секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от партии "Голос" Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Сейчас на безопасность и оборону мы тратим только как 30-я страна в мире. Это тогда, когда наши противники - РФ - тратят 60 млрд против наших 5,5. Поэтому своими поправками в бюджет прошу увеличить финансирование Вооруженных сил, Службы внешней разведки, ГУР ВС, СБУ. Это особенно важно сейчас, во время реформирования наших силовых органов. Мы должны увеличить им бюджеты, мы воюющая страна и нам нужно по максимуму финансировать, потому что те 5%, которые прописаны сейчас в законе о нацбезопасности, недостаточны во время агрессии РФ ", - отметил Костенко.
Депутат подчеркнул, что это вопрос предоставления средств на подготовку материально-технической базы ВСУ, а также и социального обеспечения военнослужащих.
"Что мы имеем сейчас? Мы имеем недострои, которые сейчас есть у Минобороны, это квартиры для наших военнослужащих. Это касается служебного жилья. Есть некоторые части, такие как Бердичевская часть, ПГТ Десна, где здания построены на 90% и уже 2 года стоят, с 19 года, и туда не могут заселиться военнослужащие", - заявил нардеп.
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Среди тех, кого кормит бюджет конечно есть боеспособные. Я оцениваю в 10% от обшей численности. Но в случае серьёзной заварухи снова вся надежда на добровольцев и ветеранов.
Увеличение расходов при такой схеме мало что изменит. Просто вырастет численность и зарплаты "бумажной" армии. Вооружение такой армии не нужно. Они и не хотят его закупать. С ним только морока: отчётность, хранение, освоение ... Служба и так идёт успешно. Денежка капает, звания повышаются, до пенсии не далеко.
Когда вижу жирных кабанов в военной форме, или таких же женщин, то прекрасно понимаю, что в бою с них толку как из дерьма пуля, даже если они ярые патриоты Жалкое зрелище.
https://www.ukrinform.ru/rubric-ato/3316115-oboronnye-rashody-v-proekte-budzeta2022-sostavlaut-595-vvp.html
Это по сегодняшнему курсу 12 миллиардов 196 миллионов долларов. Кто-то нагло врет.
Расходы государственного бюджета для Министерства обороны в 2022 году запланированы в сумме 131 млрд грн
этот Костенко разве не знает почему Владимира Александровича народ выбрал в приЗеденты?
что бы наступил Мир
- не будет бюджета - не будет патронов - не будет патронов перестанут стрелять и наступит Мир
- Только дыбилам этого непонятно..
https://uprom.info/news/cars/zaz-zapustyt-vyrobnycztvo-byudzhetnoyi-versiyi-lada-granta/ ЗАЗ запустить виробництво бюджетної версії Lada Granta
Ватникам в Украине надо же на чем-то ездить, ТАЗы уже старые, а на БМВ и мерсах - не скрепно как-то, деды же ваивали
На такой хватит даже в два слоя.