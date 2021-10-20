5,5 млрд долларов на оборону - критически мало для воюющей страны, противостоящей РФ, - Костенко

"Голос" требует увеличить финансирование Службы внешней разведки, ГУР ВС, СБУ, ведь прописанных в законе о нацбезопасности 5% недостаточно для государства, которое противостоит такому мощному агрессору как Россия.

Соответствующие поправки в бюджет на следующий год внес секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от партии "Голос" Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Сейчас на безопасность и оборону мы тратим только как 30-я страна в мире. Это тогда, когда наши противники - РФ - тратят 60 млрд против наших 5,5. Поэтому своими поправками в бюджет прошу увеличить финансирование Вооруженных сил, Службы внешней разведки, ГУР ВС, СБУ. Это особенно важно сейчас, во время реформирования наших силовых органов. Мы должны увеличить им бюджеты, мы воюющая страна и нам нужно по максимуму финансировать, потому что те 5%, которые прописаны сейчас в законе о нацбезопасности, недостаточны во время агрессии РФ ", - отметил Костенко.

Депутат подчеркнул, что это вопрос предоставления средств на подготовку материально-технической базы ВСУ, а также и социального обеспечения военнослужащих.

"Что мы имеем сейчас? Мы имеем недострои, которые сейчас есть у Минобороны, это квартиры для наших военнослужащих. Это касается служебного жилья. Есть некоторые части, такие как Бердичевская часть, ПГТ Десна, где здания построены на 90% и уже 2 года стоят, с 19 года, и туда не могут заселиться военнослужащие", - заявил нардеп.

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