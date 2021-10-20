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Новости Агрессия России против Украины Бюджет-2022 Война
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5,5 млрд долларов на оборону - критически мало для воюющей страны, противостоящей РФ, - Костенко

5,5 млрд долларов на оборону - критически мало для воюющей страны, противостоящей РФ, - Костенко

"Голос" требует увеличить финансирование Службы внешней разведки, ГУР ВС, СБУ, ведь прописанных в законе о нацбезопасности 5% недостаточно для государства, которое противостоит такому мощному агрессору как Россия.

Соответствующие поправки в бюджет на следующий год внес секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от партии "Голос" Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Сейчас на безопасность и оборону мы тратим только как 30-я страна в мире. Это тогда, когда наши противники - РФ - тратят 60 млрд против наших 5,5. Поэтому своими поправками в бюджет прошу увеличить финансирование Вооруженных сил, Службы внешней разведки, ГУР ВС, СБУ. Это особенно важно сейчас, во время реформирования наших силовых органов. Мы должны увеличить им бюджеты, мы воюющая страна и нам нужно по максимуму финансировать, потому что те 5%, которые прописаны сейчас в законе о нацбезопасности, недостаточны во время агрессии РФ ", - отметил Костенко.

Депутат подчеркнул, что это вопрос предоставления средств на подготовку материально-технической базы ВСУ, а также и социального обеспечения военнослужащих.

"Что мы имеем сейчас? Мы имеем недострои, которые сейчас есть у Минобороны, это квартиры для наших военнослужащих. Это касается служебного жилья. Есть некоторые части, такие как Бердичевская часть, ПГТ Десна, где здания построены на 90% и уже 2 года стоят, с 19 года, и туда не могут заселиться военнослужащие", - заявил нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выполнение Гособоронзаказа - это когда заказанное оружие или в руках воинов, или на складе ВСУ, остальное - манипуляция, - нардеп "Голоса" Костенко

Автор: 

бюджет (4838) госбюджет (1187) Минобороны (9404) разведка (4191) СБУ (19985) финансирование (1804) ВСУ (6670) Голос партия (499) Костенко Роман (169)


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Топ комментарии
+11
Львиная доля этих денег (до 90%) тратится на зарплаты (и налоги с них) для людей, которые ни при каких условиях воевать не будут. Бумажную армию мы могли ярко наблюдать в 2014 году, когда некому было разобраться с кучкой сепаратистов и рашистских наёмников. Во многом тогда ситуацию спасли довольно многочисленные добровольческие формирования.

Среди тех, кого кормит бюджет конечно есть боеспособные. Я оцениваю в 10% от обшей численности. Но в случае серьёзной заварухи снова вся надежда на добровольцев и ветеранов.

Увеличение расходов при такой схеме мало что изменит. Просто вырастет численность и зарплаты "бумажной" армии. Вооружение такой армии не нужно. Они и не хотят его закупать. С ним только морока: отчётность, хранение, освоение ... Служба и так идёт успешно. Денежка капает, звания повышаются, до пенсии не далеко.
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20.10.2021 16:33
+8
Для начала воровать меньше нужно
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20.10.2021 16:02
+4
А посмотреть как тратятся уже выделенные не хочется, как гособоронзаказ выполнен и выполнен ли вообще, по каким ценам? Мы реально не можем увеличивать постоянно расходы, не имея соответствующих доходов и это реалии нашей жизни. Поэтому эти копейки надо тратить эффективно, а не замахиваться на фейковые "триллионы долларов" всяких заезжих полуаферистов
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20.10.2021 16:05
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Для начала воровать меньше нужно
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20.10.2021 16:02 Ответить
Зедебилам 100%.Необходимо афшорника нелоха,заставить налоги уплатить,за все года .
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20.10.2021 16:14 Ответить
А посмотреть как тратятся уже выделенные не хочется, как гособоронзаказ выполнен и выполнен ли вообще, по каким ценам? Мы реально не можем увеличивать постоянно расходы, не имея соответствующих доходов и это реалии нашей жизни. Поэтому эти копейки надо тратить эффективно, а не замахиваться на фейковые "триллионы долларов" всяких заезжих полуаферистов
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20.10.2021 16:05 Ответить
Львиная доля этих денег (до 90%) тратится на зарплаты (и налоги с них) для людей, которые ни при каких условиях воевать не будут. Бумажную армию мы могли ярко наблюдать в 2014 году, когда некому было разобраться с кучкой сепаратистов и рашистских наёмников. Во многом тогда ситуацию спасли довольно многочисленные добровольческие формирования.

Среди тех, кого кормит бюджет конечно есть боеспособные. Я оцениваю в 10% от обшей численности. Но в случае серьёзной заварухи снова вся надежда на добровольцев и ветеранов.

Увеличение расходов при такой схеме мало что изменит. Просто вырастет численность и зарплаты "бумажной" армии. Вооружение такой армии не нужно. Они и не хотят его закупать. С ним только морока: отчётность, хранение, освоение ... Служба и так идёт успешно. Денежка капает, звания повышаются, до пенсии не далеко.
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20.10.2021 16:33 Ответить
Того же мнения. Я за сокращения армии, но за повышение ЗП и нормативов, для нахождения в этой армии.

Когда вижу жирных кабанов в военной форме, или таких же женщин, то прекрасно понимаю, что в бою с них толку как из дерьма пуля, даже если они ярые патриоты Жалкое зрелище.
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20.10.2021 16:41 Ответить
Полностью согласен. Наши люди в американской армии, побывавшие в Украине на учениях и тренингах, говорят о примерно 20-25% максимум боеспособных и стремящихся к новым знаниям, остальных надо гнать из армии поганой метлой, типичные зарабатыватели и отсиживатели. Да и крамональная мысль о сокращении общего персонала ВСУ минимум на 10-15% и серьёзный пересмотр штатов и программ боевой подготовки, всё настойчивее будет прорываться, так как надо повышать цену ( во всех смыслах ) солдата и закупать новое оружие и боеприпасы. Если не хотим сами понимать, Бункерный нас стимулирует, к сожалению опять за счёт наших же жизней, 2014-й почему-то быстро у нас забывается
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20.10.2021 16:49 Ответить
Смею напомнить, что раздувание армии и шагания по советским лекалам "чем больше - тем лучше" начал не кто иной как Порошенко. А Зе лишь продолжает его политику
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20.10.2021 16:53 Ответить
Мы тут без привязки кто начал, и кто продолжил. Главное, почему продолжается эта тупая совковщина аля "напугаем врага гигантской численностью", вместо поддержания и дальнейшего строительства боеспособных взводов, рот и всего лишь нескольких батальонов, постепенного их увеличения и отхода от практики безудержного клонирования бригад, которые по факту являются полу-полками. Имеем горький опыт и не делаем выводов, вот что настораживает
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20.10.2021 17:02 Ответить
Я не сомневался, что с армией Зе что-то будет менять. Так что маємо те шо маємо
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20.10.2021 17:06 Ответить
Я что-то не наблюдаю тебя желающим пожировать на военные деньги
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20.10.2021 16:57 Ответить
Так в вот и дело, что жировать особо не получится, но если ума не много, а работать не хочешь - добро пожаловать в армию. Тем более сейчас боевых действий как таковых нет, можно и посидеть в части, в носу поковыряться за 12-15 тысяч + питание. Ну а коль на фронт пошлют, то за 25 минимум. Не шибко много, но на гражданке за 15 приходится либо головой работать, либо "жопу" напрягать.
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20.10.2021 17:01 Ответить
Костенко, ты неправ!!!!! А на что будут питаться уже вконец охеревшие от похудения наши слуги!!!!!
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20.10.2021 16:06 Ответить
Общий финансовый ресурс на сектор безопасности и обороны составляет 319,4 млрд грн. 5,95% ВВП.
https://www.ukrinform.ru/rubric-ato/3316115-oboronnye-rashody-v-proekte-budzeta2022-sostavlaut-595-vvp.html

Это по сегодняшнему курсу 12 миллиардов 196 миллионов долларов. Кто-то нагло врет.
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20.10.2021 16:12 Ответить
Из той же статьи:

Расходы государственного бюджета для Министерства обороны в 2022 году запланированы в сумме 131 млрд грн
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20.10.2021 16:46 Ответить
надо просто перестать стрелять!

этот Костенко разве не знает почему Владимира Александровича народ выбрал в приЗеденты?
что бы наступил Мир
- не будет бюджета - не будет патронов - не будет патронов перестанут стрелять и наступит Мир
- Только дыбилам этого непонятно..
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20.10.2021 16:12 Ответить
Зато...

https://uprom.info/news/cars/zaz-zapustyt-vyrobnycztvo-byudzhetnoyi-versiyi-lada-granta/ ЗАЗ запустить виробництво бюджетної версії Lada Granta

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20.10.2021 16:12 Ответить
Очень даже симпатичная машинка.
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20.10.2021 16:31 Ответить
Раз ума нет наладить выпуск чего-то нормального, то пусть хоть это говно выпускают.

Ватникам в Украине надо же на чем-то ездить, ТАЗы уже старые, а на БМВ и мерсах - не скрепно как-то, деды же ваивали
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20.10.2021 16:33 Ответить
ты в Украине-то давно был ? Особенно за пределами Киева, Одессы или Днепра. До сих пор на дорогах полно и тазов, и таврий и прочих ведер.
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20.10.2021 18:05 Ответить
Конечно мало. Но только что государство сделало для того,чтобы поднять экономику,доверие США и Европы ? - Ничего. Значит и дулю получаем. США ведь Израилю помогала не от того,что любят евреев. Евреи делали все,чтобы страна росла и процветала. И это в пустыне. Украина в более выгодном положении. У нас все есть.И даже враг на котором можно хорошо спекулировать. Но никто не станет давать тому,кто не работает над собой.
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20.10.2021 16:19 Ответить
Сказочный наив. Если бы не США, Израиль даже не образовался бы.
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20.10.2021 16:22 Ответить
Неважно как. Важно что образовался ))
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20.10.2021 16:25 Ответить
образовался фурункул на лбу.....а в Израиль огромные суммы вложили!
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20.10.2021 16:44 Ответить
США ведь Израилю помогала не от того,что любят евреев.- Ротшильды и Рокфеллеры могут и обидеться/ Но что удивительно: в США евреев больше чем в Израиле. А президента еврея в США никогда не было. В Украине евреев 0, 1 %. А президент- еврей. Ну, американцы, ну, ту-пы-е.
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20.10.2021 16:42 Ответить
Да и Сталин был не последним в создании Израиля-как "занозы в заднице англичан". В 1939 г. ЭЦЕЛ начал боевые действия в Палестине против мандатных властей и осуществлял диверсии на британских объектах. ЛЕХИ пытался в 1940 г. наладить контакты с фашистской Италией и нацистской Германией . В 1944 г. командир ЭЦЕЛа Менахем Бегин объявил о начале еврейского восстания против англичан. Бегин о себе: «Я террорист».Т.е. когда союзники воевали с Гитлером Бегин Гитлеру помогал .
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20.10.2021 17:09 Ответить
Давайте потратим в два раза больше, чем враги! Хотя бы миллиардов 120-130$.
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20.10.2021 16:22 Ответить
Этих денег даже на забор с Московией не хватит
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20.10.2021 16:24 Ответить


На такой хватит даже в два слоя.
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20.10.2021 16:34 Ответить
Только под каждым опорным столько нужно поставить две муляжные ,а между столбиками одну нормальную мину
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20.10.2021 16:42 Ответить
А как даже железобетонный забор сможет остановить танки?
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20.10.2021 16:35 Ответить
Предлагаю всем особо умным депутатам-советникам, отказаться от гос.выплат своим помощникам и всем гос.надбавкам за жилье/оздоровление в пользу армии. Вот и посмотрим сколько таких патриотов на самом деле
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20.10.2021 16:31 Ответить
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20.10.2021 16:54 Ответить
Це народ України воює з Московією. Зеля з нею не воює.
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20.10.2021 16:56 Ответить
Если депутат наконец определился что у нас воюющая страна, то может прочтет законы что в этом случае нужно делать?
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20.10.2021 16:59 Ответить
Надо нападать на Россию?
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20.10.2021 17:05 Ответить
О какое у вас восприятие реальности! Может статью прочтете о чем депутат говорил? Он хоть уже понял что ********* уже напал, а вам почему это ни как не может дойти?
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20.10.2021 18:19 Ответить
и корветов турецких накупить побольше
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20.10.2021 17:14 Ответить
Пилить меньше надо, глядишь и будет хватать. А банальное увеличение финансирования, в наших реалиях, всего лишь увеличит количество распилов, но не боеготовность. Имхо.
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20.10.2021 18:34 Ответить
Даже если увеличить военный бюджет в 2 раза как это может помочь в случае реальной войны с Россией?
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20.10.2021 18:55 Ответить
Вы абсолютно правы: никак, но внутренних проблем добавится выше крыши. Хотя Голосу чем хуже - тем лучше
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20.10.2021 20:15 Ответить
 
 