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Зеленский о ситуации с "UA:Перший": Не понимаю, при чем здесь я и ОП, это хайп

Зеленский о ситуации с

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что обвинения телеведущей ток-шоу "Зворотний відлік" на общественном телеканале "UA:Перший" Мирославы Барчук в контроле со стороны Офиса Президента присутствия на эфирах народных депутатов от фракции "Слуга народа" и давлении на журналистов являются "хайпом".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я не совсем понимаю, при чем здесь я и Офис Президента, но я понимаю, что это хайп. Мы ничего не согласовываем, никаких списков. Тем более телеканалу общественного вещания. Что касается депутатов, то они могут ходить или не ходить на те или иные эфиры. Мне кажется, что они свободные люди. Но, если нужно, чтобы я обратился к главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии, и чтобы он давил на депутатов, что они обязательно должны ходить к этой пани, то я могу обратиться. Если он скажет, что так можно у них, что такие правила, что они обязательно, как солдаты, должны туда приходить - ок", - отметил президент.

По словам Зеленского, ситуация, при которой государственное телевидение заявляет о давлении со стороны государства, выглядит странной.

Напомним, ранее "UA: Перший" заявил о давлении со стороны Офиса Президента.

Читайте: Лещенко обвинил программу "Зворотний відлік" в ангажированности: Не пригласили ни "слуг народа", ни представителей власти

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) Первый Национальный телеканал (50) телевидение (900)


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Топ комментарии
+71
даже здесь зеЛох офшорный обделался)
сначала оно орёт "не понимаю при чем тут я и мы не давим нна депутатов.."

и ТУТ же.. через 5 секунд сознаётся что МОЖЕТ НАДАВИТЬ и
приказать(!) через арахамию чтобы депутаты слуг урода пошли на передачи...

идиотизм зеленского - неоспорим))
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20.10.2021 16:33
+66
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20.10.2021 16:32
+59
Верю, охотно верю. Хайп он понимает. А вот со всем остальным - проблемы понимания очевидны.
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20.10.2021 16:27
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Крутится, как вошь на гребешке
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20.10.2021 17:06 Ответить
Зеленский пребывает в теплой ванне да еще и в наушниках
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20.10.2021 17:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=gOo1UpKWLvU&ab_channel=lproGladl А кто это сделал!.


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20.10.2021 17:07 Ответить
Одно слово - Зебил...
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20.10.2021 17:17 Ответить
Зеленский не понимает, что он за все отвечает, так как президент. Ну его мозг этого не может объять. Отвечает даже за то, что третий год подтирает зад Конституцией, его правительство в очередной раз наплевало на статью 33, статью 21 Конституции Украины и запретило передвижение в Украине между областями без вакцинации, то есть одним махом превратило все население в рабов, которые лишены права передвижения по собственной стране, а экспериментальные прививки по закону остаются ДОБРОВОЛЬНЫМИ. Нарушение Конституции является также приказ предоставлять какому-то непонятному водителю, кондуктору, стюардессе свою личную медицинскую конфиденциальную информацию. В суде это признают незаконным и дадут моральную компенсацию всем пострадавшим за такие явные нарушения. УЖАС, что творят Зеленский и его команда.Совсем уже ку-ку.
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21.10.2021 09:58 Ответить
Ты не в курсе, что так делается для всех непривитых граждан, даже в самых демократичных государствах? Когда стоит вопрос жизни или смерти многих людей, то вводятся временные ограничения.
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21.10.2021 12:20 Ответить
Когда стоит вопрос жизни и смерти объявляют ЧП хотя бы и т.д. Сейчас не вижу никакого повода для ЧП, простудные инфекции были всегда, смертность в Украине не возросла.
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21.10.2021 12:34 Ответить
Поинтересуйтесь статистикой заболеваемости и смертности от ковида Каждый день прибавляется число умерших Не трудно сделать укол в руку Ничего страшного не происходит а это может спасти вашу жизнь и жизнь других людей Мне 75 лет я уже сделала 2 прививки и чувствую себя нормально Советую и другим это сделать -меньше будет больных и умерших
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21.10.2021 15:51 Ответить
Нина, вы странная женщина, если и вправду женщина. Что значит нетрудно сделать укол? Какой укол? Что в нем? Вы уверены , что знаете его состав и для чего его создали?Для борьбы с короной, которую также создали? ЛОГИКА? И не забывайте о том что постоянно поступает информация об осложнениях и смертях от вакцинации, недавно было сообщение что умер 13 летний мальчик от вакцинации. Вас это не трогает? Значит вы не человек, а бот.
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22.10.2021 09:03 Ответить
И еще допишу, что у меня полно знакомых, которые после вакцинации через некоторое время заболели короной или другими простудными инфекциями, некоторые тяжело. Так что, если с вами "ничего не происходит" как вы пишете, то вы - это не все, и пока что - это не навсегда.
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22.10.2021 09:08 Ответить
Лариса, президент по Конституции у нас и правда не отвечает за большинство моментов. Его вотчина это обороноспособность и внешняя политика. Это советский менталитет. Но в одном вы правы, сейчас за все в стране отвечать должен Зеленский, так как мы имеем безпрецедентную концентрации власти в одних руках. В новой истории Украины такое впервые, когда все ветви власти и силовые органы подчинены 1 человеку. И как только смениться президент (если...) то стоит забыть об этом совковом подходе ибо в головах людей именно мысль (что президент всегда виноват во всем) и привела Зеленського к власти вместо демократа Порошенко
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21.10.2021 16:21 Ответить
хайп - это то, что происходит в стране с весны 2019 года
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20.10.2021 17:28 Ответить
Марамой
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20.10.2021 17:29 Ответить
Зеленський... сцяв в очі, сцить в очі, і буде сцяти в очі.
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20.10.2021 17:29 Ответить
https://prm.ua/vlada-povynna-zvituvaty-pro-svoiu-diialnist-a-ne-nakydatysia-na-zhurnalistiv-holova-nszhu-pro-intsydent-na-telekanali-ua-*******/ Влада повинна звітувати про свою діяльність, а не накидатися на журналістів - голова НСЖУ про інцидент на телеканалі "UA: Перший"

Інцидент з токшоу на телеканалі "UA: Перший", https://prm.ua/ofis-zelenskoho-tysne-na-telekanaly-ta-stavyt-zhurnalistam-ultymatumy-zhurnalistka/ про який заявила Марина Барчук , свідчить про те, що представники влади критикують журналістів замість того, щоб звітувати про свою діяльність.

Таку думку в ефірі "Прямого" висловив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. За його словами, основний обов'язок урядовців полягає в підзвітності.
"Посадовці й чиновники не повинні накидатися на журналістів і критикувати ЗМІ. Їхній ключовий обов'язок - це підзвітність. І звітувати перед громадянами за те, що та влада, яка в них є, ті повноваження, які є, виконуються раціонально, ними не зловживають тощо", - вважає Томіленко.
Заслужений журналіст України додав, що ситуація на телеканалі "UA: Перший" має стати приводом більшою мірою говорити про свободу слова.
"А зараз ми бачимо в суспільстві, що частина експертів, пов'язана з владою, посадовцями, все одно роблять крайніми журналістів, а я вважаю, що цей привід інформаційний - це привід більшою мірою говорити про відповідальність чиновників і про їхній обов'язок комунікувати і говорити про свободу слова" , - підсумував Томіленко.
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20.10.2021 17:31 Ответить
Теперешней власти закон не писан Они и понятия не имеют как должно быть Делают как представляют невзирая на порядочность Это для них - что то очень далекое- закон Дорвались до государственных денег и грабят страну да чтобы никто и не пикнул против зелени
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21.10.2021 15:57 Ответить
Воно грало для бидла та продовжує це робити. Розумні люди все бачать та фіксують. Як тільки почнется "стадіон №2", там тебе Порох зітре в порошок пригадавши всі твої офшори, кумовство, велике крадивницьтво, зраду нац. інтересів та інше.
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20.10.2021 17:37 Ответить
Все таки хочеться щоб хтось інший його стер в порошок...
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20.10.2021 17:41 Ответить
назови хоть одну фамилию...!
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20.10.2021 17:54 Ответить
А зітре Порошенко ! А ми допоможемо зебілів стерти .
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20.10.2021 18:56 Ответить
Порох - сбитый летчик.
Нравится это ему или нет, нравится это мне как порохоботу или нет - не имеет значения. У него слишком высокий антирейтинг, чтобы второй раз стать президентом.
Пусть бы лучше уступил дорогу другим, с меньшим антирейтингом - Разумкову, Кличко.
На сегодня они - самые реальные победители во 2 туре.
Не зря Зеля так бесится от обоих.
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20.10.2021 21:43 Ответить
Що один що другий далеко від зЄЛоха не втекли, команди ноль, мізків ноль, для країни така ж жопа як і при цьому
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20.10.2021 22:25 Ответить
Порох - сбитый летчик.
Нравится это ему или нет, нравится это мне как порохоботу или нет - не имеет значения. У него слишком высокий антирейтинг, чтобы второй раз стать президентом.
Пусть бы лучше уступил дорогу другим, с меньшим антирейтингом - Разумкову, Кличко.
На сегодня они - самые реальные победители во 2 туре.
Не зря Зеля так бесится от обоих.
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20.10.2021 17:45 Ответить
ой ой работай лепше
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20.10.2021 17:49 Ответить
он думает что и другие ЗЕтупени как он...!
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20.10.2021 17:56 Ответить
Рейтинги перед выборами решат, кто сбитый летчик.
Разумков? Этот рыгоанальный зелупень?
Кличко? Пусть дальше педали крутит.
У руля государства должен быть решительный, умный патриот и дипломат мирового уровня. Твои кандидаты не подходят под эти категории.
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20.10.2021 17:50 Ответить
спасибо, Камате Каора, я понял что следующий президент Украины будет хуже Зеленского - при таком-то количестве лайкнувших тебя.
Два года под властью Зелупы нарижд никак не поменяли.
Путин радостно хлопает в ладошки.
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20.10.2021 21:42 Ответить
Залишилося тільки заспівати
https://www.youtube.com/watch?v=UAOu0rtyKVI&ab_channel=alexoz14 А мы тут ни при причём
https://www.youtube.com/watch?v=UAOu0rtyKVI&ab_channel=alexoz14 А мы тут ни при причём
https://www.youtube.com/watch?v=UAOu0rtyKVI&ab_channel=alexoz14 Совсем не понимаем, не знаем шо по чём
https://www.youtube.com/watch?v=UAOu0rtyKVI&ab_channel=alexoz14 А мы тут ни при причём
https://www.youtube.com/watch?v=UAOu0rtyKVI&ab_channel=alexoz14 А мы тут ни при причём
https://www.youtube.com/watch?v=UAOu0rtyKVI&ab_channel=alexoz14 Кушаем мацу, играемся с мячом
https://www.youtube.com/watch?v=UAOu0rtyKVI&ab_channel=alexoz14 А мы тут ни при причём
https://www.youtube.com/watch?v=UAOu0rtyKVI&ab_channel=alexoz14 А мы тут ни при причём
https://www.youtube.com/watch?v=UAOu0rtyKVI&ab_channel=alexoz14 Совсем не понимаем, не знаем шо по чём
https://www.youtube.com/watch?v=UAOu0rtyKVI&ab_channel=alexoz14 А мы тут ни при причём
https://www.youtube.com/watch?v=UAOu0rtyKVI&ab_channel=alexoz14 А мы тут ни при причём
https://www.youtube.com/watch?v=UAOu0rtyKVI&ab_channel=alexoz14 Танцуем, веселимся и двигаем плечом
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20.10.2021 17:40 Ответить
Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу.
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20.10.2021 17:41 Ответить
не удивительно, нелох разве хоть что то вообще понимает, оно же только на рояле хреном может и всё
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20.10.2021 17:54 Ответить
Отож і хріново Володику, що не розумієш!
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20.10.2021 18:00 Ответить
Сопля включила дурника, думає,що Воно на сцені,чекає аплодисментів.Без рояля вже не катить.
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20.10.2021 18:10 Ответить
...прі чьом здєсь я і моя ОПа? © Зе
Так це вже не вперше.
До та після виборів:

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20.10.2021 18:12 Ответить
в жОПе вже залелись глисти
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21.10.2021 10:42 Ответить
"Астанавитесь!" (с)
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20.10.2021 18:13 Ответить
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20.10.2021 18:14 Ответить
Рейтинг Зєлєнского схожий на той орган, яким він імітував гру на роялі. Доки ейфорія - постояв. Тепер обвис. І схоже, ту навіть Віагра не допоможе. 😁
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20.10.2021 18:45 Ответить
"государственное телевидение заявляет о давлении со стороны государства Источник: "

зебильный нелох даже не понимает разницы между государственным и общественным.

Как можно было выбрать такое тупорылейшее зепри314здойобище
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20.10.2021 18:15 Ответить
Тупорилі і безграмотні вибрали тупориле і безграмотне зе .
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20.10.2021 18:58 Ответить
Блазнює дурник) ну цим нас не здивуєш. Хотіло дурненьке відповідати за все-маєш,на тримай.
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20.10.2021 18:19 Ответить
Маладець! Нахапав повноважень, а винен Порошенко
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20.10.2021 18:21 Ответить
А что ты вообще понимаешь?
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20.10.2021 18:22 Ответить
А что ещё остаётся с 2.7 тыщ просмотров, 2/3 из которых- не до конца? только хайп!
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20.10.2021 18:23 Ответить
никогда такого не было и вот опять. темники.
вова не понимает, что такое уже не прокатит
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20.10.2021 18:29 Ответить
Это не хайп а хуцпа!
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20.10.2021 18:31 Ответить
ОП(Отряды Путина) - ОП(Офіс Президента)
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20.10.2021 18:34 Ответить
ОПУщений зрадою офіс
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20.10.2021 18:45 Ответить
Яке ж воно нікчемне і брехливе створіння.
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20.10.2021 18:45 Ответить
Виявляється він нічого не знає.
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20.10.2021 18:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=hEiKiwiRAr8 Услід за "Суспільним" телеканал "Прямий" заявив про тиск з боку ОП *

Телеканал "Прямий" висловив підтримку телеканалу "UA: Перший" і теж заявив про тиск Офісу президента в питанні щодо присутності нардепів від "Слуги народу" в ефірах. Про це повідомили в ефірі телеканалу.
Там зазначили, що Офіс президента "давно і жорстко" контролює присутність політиків.
Колектив телеканалу "Прямий" неодноразово стикався з вимогами ОПУ через прессекретаря партії про чисельність їхніх депутатів в ефірах, а також про наявність тих чи інших гостей разом зі "слугами".
"Після відмови виконувати їхні ультиматуми, "Прямий" отримував відмову від участі в програмах представників провладної політичної сили. Так було до початку поточної сесії парламенту. 3 вересня Банкова дала пряму вказівку на повне ігнорування телеканалу "Прямий" - через пресслужбу неофіційно повідомили, що "слугам" на вищому рівні заборонили приходити", - йдеться в заяві телеканалу.
Там додали, що журналістів "Прямого" неодноразово не акредитували на заходи за участю президента України Володимира Зеленського.
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20.10.2021 18:53 Ответить
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20.10.2021 19:01 Ответить
арахаморізновид
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20.10.2021 19:55 Ответить
Арахамоковид 21
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20.10.2021 23:44 Ответить
Ага... Дурємар зелений...
А я тут не причьом...
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20.10.2021 19:02 Ответить
ЗЕлений олігофрен
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20.10.2021 19:17 Ответить
ой - вэй зеля ----ты же вроде роль президента получил . хайпы кончились включи мозги . шифер хай подскажет . он же ..первый.. помощник --- януковощ и то иногда пытался соображать что от него ***** требует и за бобло соглашался . а ты вова дуриком пять лет хочеш проскочить . не получится вова или подай в отставку или не позорь твою мать римму
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20.10.2021 19:27 Ответить
Совок в найгірших криворізьких проявах...
Включив "дурачка" на всю Країну
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20.10.2021 19:27 Ответить
відморозок... повний...
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20.10.2021 19:31 Ответить
Мне кажется, что они свободные люди.,,,, - если презу начинает что -то казатся ,он одержим лукавым духом ,и пора немедленно, или экзорцистов вызывать , или врачей - психоремонтников
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20.10.2021 19:37 Ответить
Холуй олігархів вішає зедебілам локшину, як він давить на олігархів.

"На вашем канале ["Украина"] сейчас говорят тоже, что я давлю... на олигархов. У вас их называют крупными бизнесменами, а я человек простой, поэтому могу прямо сказать, - обратился он к представителями СМИ. - Я давлю сегодня уже на всех - на олигархов, на бизнес, теперь на госпожу Барчук… Если она покажет, что я лично ей что-то говорил или глава офиса, потому что влиятельные люди в ОП у нас, которые занимаются именно коммуникационными вещами, - это глава Офиса, если глава офиса Андрей Ермак когда-нибудь слышал имя [Барчук], то это другое дело, я обязательно разберусь. В целом странно выглядит, что государственное телевидение говорит о давлении со стороны государства. Могла бы госпожа обратиться к нам", - заявил он.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/ya-davlyu-segodnya-uzhe-na-vseh-zelenskiy-prokommentiroval-slova-vedushchey-obshchestvennogo-o-davlenii-so-storony-op-1577390.html
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20.10.2021 19:44 Ответить
Когда наступит время Ч - не дайте никому из них скрыться...
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20.10.2021 20:46 Ответить
Дожився, злиденний.
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20.10.2021 21:04 Ответить
Якесь воно... дурне.
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20.10.2021 21:14 Ответить
Вот оно как должно быть: на всех каналах, в том числе и на государственных, должны участвовать только порохоботы.
Это несправедливо, что у них только лишь свои собственные каналы, государственные тоже должны принадлежать олигархам.
Посмотрите, какой гвалт дружный подняли - "свободу слова душат".
Бедные - бедные олигархи...
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20.10.2021 21:24 Ответить
Чудовий сарказм, пане Президент)
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20.10.2021 21:37 Ответить
Читав той допис.. там Зеленський не згадувався ані словом... Мова була про Охфіс Президента, до чого тут Зеленський?
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20.10.2021 22:30 Ответить
Ну как всегда, зелёный всегда ни при чём, включит дурочку и трава не расти. Какой же он брехливый, просто уже противно его слушать, отвращение к нему, с каждым днём всё больше и больше.
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20.10.2021 23:43 Ответить
Спасибо Людям Кривбаса за зеленого папуаса !
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20.10.2021 23:44 Ответить
https://pozdravitel.ru/
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21.10.2021 04:23 Ответить
А кто , а кто это сдеееелал!? (Людвиг Аристархович из Наша Раша)
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21.10.2021 04:37 Ответить
ДРУЗІ! ЗАКЛИКАЮ НАС УСІХ ПІДТРИМУВАТИ ПЕРЕГЛЯДАМИ ПРОГРАМУ МИРОСЛАВИ БОРКОВСЬКОЇ ТА ПАВЛА КАЗАРІНА - ЗВОРОТНІЙ ВІДЛІК . Знищимо ЛЕЩЕНКОПОДОЛЯКІВЩИНУ !
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21.10.2021 06:08 Ответить
Ты еще много не понимаешь, это тебе не на сцене кривляться.
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21.10.2021 08:53 Ответить
А что он вообще знает и понимает - этот неук ?
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21.10.2021 12:06 Ответить
Воно, дерев'яне буратіно папи бені, дійсно нічого не розуміє. Тому й поклали олігархи порожнього болванчика на крісло презЕдента.
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21.10.2021 13:12 Ответить
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