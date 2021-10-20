Зеленский о ситуации с "UA:Перший": Не понимаю, при чем здесь я и ОП, это хайп

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что обвинения телеведущей ток-шоу "Зворотний відлік" на общественном телеканале "UA:Перший" Мирославы Барчук в контроле со стороны Офиса Президента присутствия на эфирах народных депутатов от фракции "Слуга народа" и давлении на журналистов являются "хайпом".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я не совсем понимаю, при чем здесь я и Офис Президента, но я понимаю, что это хайп. Мы ничего не согласовываем, никаких списков. Тем более телеканалу общественного вещания. Что касается депутатов, то они могут ходить или не ходить на те или иные эфиры. Мне кажется, что они свободные люди. Но, если нужно, чтобы я обратился к главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии, и чтобы он давил на депутатов, что они обязательно должны ходить к этой пани, то я могу обратиться. Если он скажет, что так можно у них, что такие правила, что они обязательно, как солдаты, должны туда приходить - ок", - отметил президент.

По словам Зеленского, ситуация, при которой государственное телевидение заявляет о давлении со стороны государства, выглядит странной.

Напомним, ранее "UA: Перший" заявил о давлении со стороны Офиса Президента.

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