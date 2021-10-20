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Отношения между РФ и НАТО находятся в самом плохом состоянии со времен холодной войны, - Столтенберг

Отношения между РФ и НАТО находятся в самом плохом состоянии со времен холодной войны, - Столтенберг

Отношения между Россией и НАТО сейчас самые плохие со времен холодной войны, виновата в этом Москва.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Отношения между нами сейчас находятся в самом плохом состоянии со времен холодной войны. И такая ситуация сложилась из-за поведения России", - подчеркнул он.

"Россия захватывала территории соседей, вмешивалась в демократические процессы, вела себя агрессивно в отношении членов НАТО", - добавил Столтенберг.

По словам генсека НАТО, на каком-то этапе Россия должна будет понять, что "мир станет более безопасным, если мы наладим содержательный диалог".

Столтенберг заявил о готовности к контактам с РФ в любое время.

"Предложение о проведении встречи с Россией, как только она этого захочет, остается в силе", - сказал он, добавив, что у альянса, помимо Совета Россия-НАТО, есть другие каналы связи с Россией, в том числе, военные.

Ранее сообщалось, что Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО.

Читайте: В Госдепе заявили о неизменности политики НАТО в отношении России: Оставляем дверь открытой для конструктивного диалога

Автор: 

НАТО (10048) россия (96038) Столтенберг Йенс (1620)


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А вы падите пред козломордыми на колени.... И отношения сразу улучшатся!
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20.10.2021 17:18 Ответить
Так вам и надо! А нам сойдёт. А мы предупреждали, говорили, доказывали, видео и фото прилагали. И вы знали через свои спутники. Стол-тен-берг! Как шутили раньше---*Если лайф не в кайф---бейся фейсом о тейбл*, понял---стол-тен-берг?
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20.10.2021 17:19 Ответить
Хуже : эти отношения на грани реальной большой войны. Ситуацию можно сравнить разве что с карибским кризисом. Но у Никиты Сергеевича ума было поболее,чем у ху@ла!
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20.10.2021 17:19 Ответить
Столтнберг - агент кгб Стеклов.
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20.10.2021 17:23 Ответить
На масковии олигархическо-крепостной строй борется со своим народом и с соседними государствами. Им некогда с НАТО добрососедские отношения выстраивать .Идеология у них не той системы.
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20.10.2021 17:24 Ответить
Коли "відносини в самому поганому стані" Росія навпаки міцніє і розвивається...Ось такий парадокс...А от коли все добре,відносини добросусідські там починається смута,міжусобиця і розпад...Хтось з них казав - "Россия всегда должна находиться в подмороженом состоянии,иначе растечется по столу"...Така її історія,яку нам потрібно враховувати...
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20.10.2021 17:38 Ответить
Якраз винне у цьому НАТО.
Коли параша голодувала і розпадалась, треба було її трошки підштовхнути у прірву, а не підгодовувати гуманітаркою.
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20.10.2021 17:54 Ответить
 
 