Отношения между РФ и НАТО находятся в самом плохом состоянии со времен холодной войны, - Столтенберг

Отношения между Россией и НАТО сейчас самые плохие со времен холодной войны, виновата в этом Москва.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Отношения между нами сейчас находятся в самом плохом состоянии со времен холодной войны. И такая ситуация сложилась из-за поведения России", - подчеркнул он.

"Россия захватывала территории соседей, вмешивалась в демократические процессы, вела себя агрессивно в отношении членов НАТО", - добавил Столтенберг.

По словам генсека НАТО, на каком-то этапе Россия должна будет понять, что "мир станет более безопасным, если мы наладим содержательный диалог".

Столтенберг заявил о готовности к контактам с РФ в любое время.

"Предложение о проведении встречи с Россией, как только она этого захочет, остается в силе", - сказал он, добавив, что у альянса, помимо Совета Россия-НАТО, есть другие каналы связи с Россией, в том числе, военные.

Ранее сообщалось, что Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО.

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