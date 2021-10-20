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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украинский воин получил ранение в результате обстрела войсками РФ на Донбассе, с начала суток 9 нарушений режима "тишины", - штаб ООС

Украинский воин получил ранение в результате обстрела войсками РФ на Донбассе, с начала суток 9 нарушений режима

Российско-оккупационные войска с начала суток 9 раз нарушили режим прекращения огня. Ранения получил один украинский воин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Возле Березового войска РФ осуществили обстрел из стрелкового оружия.

Вблизи Красногоровки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Золотого-4 наемники дважды осуществили обстрелы, применяя минометы калибра 120 мм, противотанковый ракетный комплекс и стрелковое оружие.

В районе Новолуганского вооруженные формирования РФ два раза обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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Возле Троицкого оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 мм.

В направлении Причепиловки российско-оккупационные войска вели обстрел из стрелкового оружия. Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии соприкосновения.

В результате обстрела наемниками РФ один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Украинские защитники открывали огонь и заставили противника прекратить огневую активность.

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Автор: 

ранение (3394) Донбасс (26956) наемники рф (2090) операция Объединенных сил (6766)


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пораненому - найскорішого одужаня і повного відновлення

нашим військовим - удачі (бо вдача в них є)

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20.10.2021 17:29 Ответить
Достал уже этот так называемый режим тишины. Сколько лет он еще будет длится?? Пора уже мочить ********** ватничков, так чтоб говно через уши вылезло. Тако впечатление, что украинским властям эта война на руку и они целенаправленно затягивают ее...
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20.10.2021 18:46 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
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20.10.2021 19:43 Ответить
 
 