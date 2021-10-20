Украинский воин получил ранение в результате обстрела войсками РФ на Донбассе, с начала суток 9 нарушений режима "тишины", - штаб ООС
Российско-оккупационные войска с начала суток 9 раз нарушили режим прекращения огня. Ранения получил один украинский воин.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Возле Березового войска РФ осуществили обстрел из стрелкового оружия.
Вблизи Красногоровки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В направлении Золотого-4 наемники дважды осуществили обстрелы, применяя минометы калибра 120 мм, противотанковый ракетный комплекс и стрелковое оружие.
В районе Новолуганского вооруженные формирования РФ два раза обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Возле Троицкого оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 мм.
В направлении Причепиловки российско-оккупационные войска вели обстрел из стрелкового оружия. Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии соприкосновения.
В результате обстрела наемниками РФ один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
Украинские защитники открывали огонь и заставили противника прекратить огневую активность.
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нашим військовим - удачі (бо вдача в них є)
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.