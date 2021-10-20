Украинский воин получил ранение в результате обстрела войсками РФ на Донбассе, с начала суток 9 нарушений режима "тишины", - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток 9 раз нарушили режим прекращения огня. Ранения получил один украинский воин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Возле Березового войска РФ осуществили обстрел из стрелкового оружия.

Вблизи Красногоровки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Золотого-4 наемники дважды осуществили обстрелы, применяя минометы калибра 120 мм, противотанковый ракетный комплекс и стрелковое оружие.

В районе Новолуганского вооруженные формирования РФ два раза обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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Возле Троицкого оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 мм.

В направлении Причепиловки российско-оккупационные войска вели обстрел из стрелкового оружия. Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии соприкосновения.

В результате обстрела наемниками РФ один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Украинские защитники открывали огонь и заставили противника прекратить огневую активность.

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