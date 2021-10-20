Столтенберг о реакции НАТО на увеличение ядерного потенциала РФ: Не будем отвечать тем же, но сохраним сдерживание

Главы оборонных ведомств стран-союзников по НАТО на предстоящей встрече обсудят прогресс в реагировании на увеличение количества российских ракетных систем-носителей ядерного оружия.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы оценим прогресс в реагировании на вызов со стороны российских ракетных систем с ядерным зарядом", - сказал Столтенберг.

По его словам, с 2018 года Россия увеличила ракетный потенциал и разрабатывает гиперзвуковые системы. Генсек отметил, что такие ракеты "представляют реальную угрозу безопасности в евроатлантическом пространстве".

"Мы не будем отвечать на российские действия тем же, но будем сохранять сдерживание и поддерживать оборону на высоком уровне", - заявил генсек НАТО.

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