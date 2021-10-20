Столтенберг о реакции НАТО на увеличение ядерного потенциала РФ: Не будем отвечать тем же, но сохраним сдерживание
Главы оборонных ведомств стран-союзников по НАТО на предстоящей встрече обсудят прогресс в реагировании на увеличение количества российских ракетных систем-носителей ядерного оружия.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы оценим прогресс в реагировании на вызов со стороны российских ракетных систем с ядерным зарядом", - сказал Столтенберг.
По его словам, с 2018 года Россия увеличила ракетный потенциал и разрабатывает гиперзвуковые системы. Генсек отметил, что такие ракеты "представляют реальную угрозу безопасности в евроатлантическом пространстве".
"Мы не будем отвечать на российские действия тем же, но будем сохранять сдерживание и поддерживать оборону на высоком уровне", - заявил генсек НАТО.
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Мы оценим прогресс в реагировании на вызов со стороны российских ракетных систем. Мы не будем отвечать на российские действия тем же, но будем сохранять сдерживание и поддерживать оборону на высоком уровне" Источник:
https://www.nato.int/docu/review/ru/articles/2021/04/01/nato-preodolevaet-novye-vyzovy-voznikshie-iz-za-izmeneniya-klimata/index.html Помимо всего прочего, страны НАТО должны произвести замеры и предоставить стандартизованные данные по окружающей среде, чтобы улучшить предсказуемость и моделирование климата.
Китайские военные эксперты считают, что в случае ядерной войны с США и Западом , Россия прекратит свое сущестВОВАние через 30 минут в случае конфликта , исходя из наличия и качества у сторон оружия и его расположения. Только в непосредственной близости у границ РФ расположено более шестисот боеголовок , не считая тех которые размещены на ВМФ . Россия так же не обладает как США носителями оружия на базе технологий стелс. На полную ликвидацию армии России и ее стратегических объектов отводят три часа.
Китай же Россию рассматривает как своего вассала , который отдает все что ему необходимо и без конфронтации.с ней
А що там збільшувати - кремлядські іржаві ракети з радянського союзу ?