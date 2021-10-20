Саакашвили добрался до Грузии на судне "Вильнюс", спрятавшись в трейлере с молочными продуктами, - прокуратура

Грузинская прокуратура опубликовала детальную информацию о том, как экс-президент Михеил Саакашвили добирался до Грузии из Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В распространенном в среду прокуратурой сообщении говорится, что 28 сентября, приблизительно в 23:00, из украинского порта Черноморск в порт Поти прибыло судно "Вильнюс". С этого судна 29 сентября в час ночи спустился трейлер с прицепом, груженый молочными продуктами.

В прокуратуре утверждают, что в прицепе скрывался Саакашвили, который уже на территории порта пересел в кабину водителя. "Этими действиями Михеил Саакашвили в обход государственного контроля незаконно пересек государственную границу Грузии", - заявляют в прокуратуре.

Согласно информации, Саакашвили приблизительно в 02:15 ночи пересел в другое транспортное средство - в легковой автомобиль марки "Мерседес". В информации говорится, что в эту же ночь Саакашвили и помогавшие ему три человека добрались до села Тквири Абашского района (край Самегрело - Верхняя Сванетия), откуда позже он выехал на автомобиле "Ford Transit" в сторону Батуми, а затем вернулся обратно в Абашский район.

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По заявлению прокуратуры, до Тбилиси Саакашвили добрался уже на рассвете 30 сентября на том же транспортном средстве с прицепом, в котором находился на борту судна "Вильнюс".

Прокуратура Грузии предъявит Саакашвили обвинение в незаконном пересечении грузинской границы. Как сообщил журналистам до входа в Руставскую тюрьму прокурор Леван Вепхвадзе, для предъявления этого обвинения есть много материалов. По этому делу задержаны четверо граждан Грузии, помогавшие Саакашвили.

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов.