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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Саакашвили добрался до Грузии на судне "Вильнюс", спрятавшись в трейлере с молочными продуктами, - прокуратура

Саакашвили добрался до Грузии на судне

Грузинская прокуратура опубликовала детальную информацию о том, как экс-президент Михеил Саакашвили добирался до Грузии из Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В распространенном в среду прокуратурой сообщении говорится, что 28 сентября, приблизительно в 23:00, из украинского порта Черноморск в порт Поти прибыло судно "Вильнюс". С этого судна 29 сентября в час ночи спустился трейлер с прицепом, груженый молочными продуктами.

В прокуратуре утверждают, что в прицепе скрывался Саакашвили, который уже на территории порта пересел в кабину водителя. "Этими действиями Михеил Саакашвили в обход государственного контроля незаконно пересек государственную границу Грузии", - заявляют в прокуратуре.

Согласно информации, Саакашвили приблизительно в 02:15 ночи пересел в другое транспортное средство - в легковой автомобиль марки "Мерседес". В информации говорится, что в эту же ночь Саакашвили и помогавшие ему три человека добрались до села Тквири Абашского района (край Самегрело - Верхняя Сванетия), откуда позже он выехал на автомобиле "Ford Transit" в сторону Батуми, а затем вернулся обратно в Абашский район.

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По заявлению прокуратуры, до Тбилиси Саакашвили добрался уже на рассвете 30 сентября на том же транспортном средстве с прицепом, в котором находился на борту судна "Вильнюс".

Прокуратура Грузии предъявит Саакашвили обвинение в незаконном пересечении грузинской границы. Как сообщил журналистам до входа в Руставскую тюрьму прокурор Леван Вепхвадзе, для предъявления этого обвинения есть много материалов. По этому делу задержаны четверо граждан Грузии, помогавшие Саакашвили.

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов.

Автор: 

Грузия (4504) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+32
еще раз убеждаюсь ,что Саакашвили клоун похлеще ЗЕленского
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20.10.2021 17:39
+22
чебурашка в ящике с апельсинами
это чудо в контейнере с молочкой
цирк на дроте
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20.10.2021 17:55
+21
Та он рецидивист - злостный нарушитель государственных границ
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20.10.2021 17:45
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еще раз убеждаюсь ,что Саакашвили клоун похлеще ЗЕленского
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20.10.2021 17:39 Ответить
больше молочку в Грузию из Украины не поставлять -
мало ли какую заразу опять занесем в дружественную страну !
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20.10.2021 17:48 Ответить
коні не винні!
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20.10.2021 18:40 Ответить
Да Ваш Зеленский клоун из всех клоунов, а Михо признал весь мир...Так что нехер клоуна сравнивать с Михо.
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20.10.2021 20:12 Ответить
ну так вони в різних цирках виступають, а фесь мір, це в якій галактиці?
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20.10.2021 21:06 Ответить
и куды писял и какил?
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20.10.2021 17:39 Ответить
груженый молочными продуктами. Источник:

Так что бутылочек и пакетиков там хватало...
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20.10.2021 17:43 Ответить
Президент Веселий Молочник!
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20.10.2021 17:41 Ответить
Масло, сир і молоко-"Президент"!
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20.10.2021 17:53 Ответить
ох, представляю, сколько новых мемо-картинок появится на этой почве...
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20.10.2021 17:44 Ответить
Мистер Йогурт со вкусом Саакашвили))
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20.10.2021 17:58 Ответить
Вызывает блевотную реакцию.
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20.10.2021 20:30 Ответить
Та он рецидивист - злостный нарушитель государственных границ
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20.10.2021 17:45 Ответить
Карлсон тоже всегда был падок до сладенького.
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20.10.2021 17:45 Ответить
он вообще вменяемый ?
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20.10.2021 17:47 Ответить
чебурашка в ящике с апельсинами
это чудо в контейнере с молочкой
цирк на дроте
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20.10.2021 17:55 Ответить
Вах, вах, вах! Куда смотрела таможня в Черноморске, почему "груз"не был задекларирован?
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20.10.2021 17:55 Ответить
Патаму ша "барига" не дав Мішутки реформувати портову систему Одесчини!
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20.10.2021 17:58 Ответить
****** змінив тактику: український кордон при "кривавому братовбивці Порошенку" атакував влоб і нахрапом-а на рідну землю повертався тишком-нишком з пляшками молока і кефіра! Така от трансформейшн!
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20.10.2021 17:56 Ответить
Ще один доказ ідентичності шоумена ЗЕклована і Сааки пройдисвіта і поганого танцюриста!
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20.10.2021 17:57 Ответить
И окурки я за борт бросал в океан,

Проклинал красоту островов и морей

И бразильских болот малярийный туман,

И вино кабаков, и тоску лагерей.

Зачеркнуть бы всю жизнь да с начала начать,

Полететь к ненаглядной певунье своей.

Да вот только узнает ли родина-мать

Одного из пропащих своих сыновей?
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20.10.2021 18:28 Ответить
Я в весеннем лесу пил березовый сок,
С ненаглядной певуньей в стогу ночевал,
Что имел не сберег, что любил - потерял.
Был я смел и удачлив, но счастья не знал.

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20.10.2021 21:13 Ответить
фильм "Ошибка президента"
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20.10.2021 22:23 Ответить
Один в один - Ілліч! Хоча Лєеін закінчив погано. Ілліча з'їв сифіліс. Теж скакав по бойових подружках.😁
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20.10.2021 18:01 Ответить
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20.10.2021 18:01 Ответить
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20.10.2021 18:05 Ответить
Тролінг від "Рошен"!😎
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20.10.2021 18:06 Ответить
Нееее, Рошен такое говно не выпускает, сразу видно по цвету "шоколада" что это подделка.
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20.10.2021 20:33 Ответить
Хоть не в апельсинах...
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20.10.2021 18:18 Ответить
Причем в обмен на земли в районе Иерусалима. Апельсиновая сделка была.
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20.10.2021 20:56 Ответить
Авантюрист михо))
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20.10.2021 18:22 Ответить
Михуил-веселая молочница
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20.10.2021 18:22 Ответить
веселая молочница- це Ясько, але не кажіть їй, що Міхуіл козел...
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21.10.2021 01:28 Ответить
Т.е. Саакашвили таки еще и границу опять нарушил. Да его в Интерпол надо подавать, как злостного нарушителя границ Украины и Грузии.
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20.10.2021 18:26 Ответить
Блин. Единственный оставшийся революционер. Это вам не АроХамия на фирташевском самолете. Только такие люди и могут изменить страну. Что собственно Саакашвили доказал еще десять лет назад.
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20.10.2021 18:27 Ответить
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20.10.2021 18:28 Ответить
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20.10.2021 18:36 Ответить
Майонез чи плавлений строк?
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20.10.2021 18:44 Ответить
Кефирошвили...
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20.10.2021 18:55 Ответить
Ну по идее,Михо теперь должны депортировать на родину в Украину,как незаконного мигранта
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20.10.2021 19:06 Ответить
батон сулугуні тепер і зовсім, веселий молочник)
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20.10.2021 19:17 Ответить
,Міхо-батоно із таким тяжким трудом дістався до рідних пенатів,хоча й знав,що там його жде кіча,а надалі,може й президенство і ореол "великомученика", а арахам горлає на увесь світ,що його потрібно звільнити і випровадити в Ураїну. Дурненьке, може гарно схлопотати по суслям від Міхо, щоби не заважав. Хоча й без Саака давно вже заробив на теє дійство.
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20.10.2021 19:34 Ответить
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20.10.2021 19:59 Ответить
Кот просто красавец, важный такой. На табличке надо написать : Он гадил в тапочки ЗЕли.
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20.10.2021 20:43 Ответить
Листопрокатчик?
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20.10.2021 21:55 Ответить
Бутылка кефира, пол-батоно!

https://www.youtube.com/watch?v=FCyYcpgWzaA
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20.10.2021 20:23 Ответить
В Грузию из Украины на судне "Вильнюс". Символично.
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20.10.2021 20:30 Ответить
Такой крутой перец Михо, а плыл на корабле как крыса позорная.
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20.10.2021 20:41 Ответить
Почти как Фидель и Че. Только без отряда.
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20.10.2021 20:58 Ответить
Сподобалась йому роль нелегала.
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20.10.2021 22:03 Ответить
 
 