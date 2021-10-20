Спецпредставитель ЕС по правам человека Гилмор посетил район проведения ООС. ФОТО

Район проведения операции Объединенных сил посетила иностранная делегация во главе со специальным представителем Европейского Союза по правам человека Эймон Гилмором.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Европейская делегация встретились с представителями командования ООС и побывала в контрольном пункте въезда-выезда "Майорское".

Представители ЕС изучали вопросы безопасности и влияния карантинных мероприятий на возможность гражданами пересечь линии разграничения.

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"Спецпредставитель ЕС Гилмор выразил надежду на скорое освобождение временно оккупированной территории Украины", - говорится в сообщении.

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