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Новости Агрессия России против Украины
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Спецпредставитель ЕС по правам человека Гилмор посетил район проведения ООС. ФОТО

Район проведения операции Объединенных сил посетила иностранная делегация во главе со специальным представителем Европейского Союза по правам человека Эймон Гилмором.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Спецпредставитель ЕС по правам человека Гилмор посетил район проведения ООС 01

Европейская делегация встретились с представителями командования ООС и побывала в контрольном пункте въезда-выезда "Майорское".

Спецпредставитель ЕС по правам человека Гилмор посетил район проведения ООС 02

Представители ЕС  изучали вопросы безопасности и влияния карантинных мероприятий на возможность гражданами пересечь линии разграничения. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты отказываются открывать КПВВ "Станица Луганская" даже для уязвимых категорий граждан, - Украинская делегация в ТКГ

Спецпредставитель ЕС по правам человека Гилмор посетил район проведения ООС 03

"Спецпредставитель ЕС Гилмор выразил надежду на скорое освобождение временно оккупированной территории Украины", - говорится в сообщении.

Спецпредставитель ЕС по правам человека Гилмор посетил район проведения ООС 04

Читайте: Из семи открытых КПВВ на Донбассе полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской", - Госпогранслужба

Автор: 

Донбасс (26956) Евросоюз (17245) операция Объединенных сил (6766) КПВВ (330)


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Не по теме, но важно.

"У НАБУ появилось сразу несколько информаторов среди депутатов от "Слуги народа", которые занимаются фиксацией выдачи "чёрных" зарплат. И передают материалы в НАБУ. Состав преступления сразу по многим статьям уголовного кодекса уже налицо. Но как НАБУ распорядится этой информацией - пока вопрос открытый. До Офиса президента уже дошёл слух об этой истории и там очень сильно нервничают"....

Хотя НАБУ управляет госдеп, клоун и там устаканит дело. На то он и клоун....
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20.10.2021 19:12 Ответить
Сьогодні може бути,а завтра?
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20.10.2021 19:42 Ответить
Спасибо тебе, иностранный дядько, за поддержку.
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20.10.2021 20:24 Ответить
 
 