Спецпредставитель ЕС по правам человека Гилмор посетил район проведения ООС. ФОТО
Район проведения операции Объединенных сил посетила иностранная делегация во главе со специальным представителем Европейского Союза по правам человека Эймон Гилмором.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Европейская делегация встретились с представителями командования ООС и побывала в контрольном пункте въезда-выезда "Майорское".
Представители ЕС изучали вопросы безопасности и влияния карантинных мероприятий на возможность гражданами пересечь линии разграничения.
"Спецпредставитель ЕС Гилмор выразил надежду на скорое освобождение временно оккупированной территории Украины", - говорится в сообщении.
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"У НАБУ появилось сразу несколько информаторов среди депутатов от "Слуги народа", которые занимаются фиксацией выдачи "чёрных" зарплат. И передают материалы в НАБУ. Состав преступления сразу по многим статьям уголовного кодекса уже налицо. Но как НАБУ распорядится этой информацией - пока вопрос открытый. До Офиса президента уже дошёл слух об этой истории и там очень сильно нервничают"....
Хотя НАБУ управляет госдеп, клоун и там устаканит дело. На то он и клоун....