Члены конкурсной комиссии в КСУ подсказывали кандидату ОП, человеку Татарова Погорецкому, - Жернаков
Во время собеседования Погорецкий он не мог ответить на вопрос, и тогда член комиссии начал подсказывать ему правильные ответы.
Об этом пишет в Фейсбуке координатор Общественного совета доброчестности, глава правления DEJURE, юрист Михаил Жернаков, сообщает Цензор.НЕТ.
Он процитировал фрагмент собеседования с претендентом на должность судьи Конституционног Суда Николаем Погорецким. По данным Жернакова, этот кандидат является протеже замглавы ОП Олега Татарова.
"Член комиссии - Погорецкому: Вы в Украине являетесь одним из самых известных специалистов в сфере уголовного судопроизводства. Интересно ваше мнение: какие решения ЕСПЧ против Украины имели важное значение для развития уголовного судопроизводства Украины?
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Погорецкий: Ну, просто вылетела из памяти фамилия.
Член комиссии: Ну, Харченко, например.
Погорецкий Ну да, Харченко, это известный в Украине адвокат.
Член Комиссии: Нечипорук и Йонкало.
Погорецкий: Нечипорук, да, точно, Нечипорук.
Член комиссии: Спасибо", - написал Жернаков.
Он отметил, что члены комиссии даже не вспомнили, что Погорецкий работал в КГБ и не по закону не может быть судье Конституционного Суда.
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Ему вручили булаву, а он, паршивец, на трон с ногами вскарабкался.
И только Сергей Гусаченко все знает, все видит, и нигде не работает меньше, чем за мульен....
Піде такий турборежим !!! Якщо опозиція проспить- країни не стане.
А какая разница, ведь никто не погиб!
Ну провели интервью "паприколу", что тут такого?
Вступний іспит для дитинки партійного бонзи:
- А чи не у 1941 році розпочалася ВВВ?
- Угу.
- А чи не в 1945-му вона скінчилась?
- Угу.
Іспит здано.
Вступний іспит жля дитинки професора цього ж ВИШу:
- В якому році почалась ВВВ?
- 1941-му.
- А в якому закінчилась?
- 1945-му.
Іспит здано.
Вступний іспит для дитини пересічного громадянина:
- Коли почалася ВВВ?
- 22 червня 1941 року о четвертій ранку.
- А коли вона скінчилася?
- Капітуляція підписана в ніч з 8 на 9 травня 1945 року.
- А скільки загиблих у другій світовій?
- Більше 50 мільйонів.
- Поіменно, будь ласка....
выгнать этих членов комиссии из членов
"Ну при чем здесь я и ОПа?"- найвеличніВший борцун з корупцією.
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