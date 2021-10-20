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Члены конкурсной комиссии в КСУ подсказывали кандидату ОП, человеку Татарова Погорецкому, - Жернаков

Члены конкурсной комиссии в КСУ подсказывали кандидату ОП, человеку Татарова Погорецкому, - Жернаков

Во время собеседования Погорецкий он не мог ответить на вопрос, и тогда член комиссии начал подсказывать ему правильные ответы.

Об этом пишет в Фейсбуке координатор Общественного совета доброчестности, глава правления DEJURE, юрист Михаил Жернаков, сообщает Цензор.НЕТ.

Он процитировал фрагмент собеседования с претендентом на должность судьи Конституционног Суда Николаем Погорецким. По данным Жернакова, этот кандидат является протеже замглавы ОП Олега Татарова.

Читайте: Жернаков: Татаров пытается провести в КСУ своих людей Подгорецкого и Евграфову

"Член комиссии - Погорецкому: Вы в Украине являетесь одним из самых известных специалистов в сфере уголовного судопроизводства. Интересно ваше мнение: какие решения ЕСПЧ против Украины имели важное значение для развития уголовного судопроизводства Украины?

Пауза ...

Погорецкий: Ну, просто вылетела из памяти фамилия.

Член комиссии: Ну, Харченко, например.

Погорецкий Ну да, Харченко, это известный в Украине адвокат.

Член Комиссии: Нечипорук и Йонкало.

Погорецкий: Нечипорук, да, точно, Нечипорук.

Член комиссии: Спасибо", - написал Жернаков.

Он отметил, что члены комиссии даже не вспомнили, что Погорецкий работал в КГБ и не по закону не может быть судье Конституционного Суда.

Также читайте: Назначение Зеленским судей КС нанесет серьезный удар международным отношениям и имиджу Украины, - Жернаков

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) конкурс (1143) КС (2248) Жернаков Михаил (50) Татаров Олег (368)


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Топ комментарии
+39
Странные люди, - посадили на трон зеленого дурака и удивляются что все летит к псам... Парадокс
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20.10.2021 19:45
+24
Вручили зелёному дураку гетьманскую булаву - так тебя, Серёга, устроит?
Ему вручили булаву, а он, паршивец, на трон с ногами вскарабкался.
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20.10.2021 19:59
+18
И конечно, никакой реакции.
А какая разница, ведь никто не погиб!
Ну провели интервью "паприколу", что тут такого?
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20.10.2021 19:50
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Странные люди, - посадили на трон зеленого дурака и удивляются что все летит к псам... Парадокс
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20.10.2021 19:45 Ответить
Это у рабов (или людей с рабской психологией) есть трон.
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20.10.2021 19:54 Ответить
Вручили зелёному дураку гетьманскую булаву - так тебя, Серёга, устроит?
Ему вручили булаву, а он, паршивец, на трон с ногами вскарабкался.
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20.10.2021 19:59 Ответить
"так тебя, Серёга, устроит?" - ну раз Вы спросили... Нет, не устроит.
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21.10.2021 10:29 Ответить
Ну так потому клован себе и построил ОПУ с пальмами и лифтами. Оно творческое зечмо. Ну прикинь, он себе айкосики в джунглях ОПы пыхает, а ты за копейки на него ты тут горбатишься...
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20.10.2021 20:26 Ответить
"а ты за копейки на него ты тут горбатишься" - да я в курсе, что все несогласные за копейки тут горбатятся. Кто на клоуна, кто на сивочелого.... Обычное дело.
И только Сергей Гусаченко все знает, все видит, и нигде не работает меньше, чем за мульен....
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21.10.2021 10:27 Ответить
Ну вот сам и сказал что за бабло тут пишешь. Видимо для тебя поводов тут писать кроме как за бабло нет...
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21.10.2021 10:32 Ответить
Продолжайте выдавать желаемое за действительное.
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21.10.2021 10:49 Ответить
Усі новини з фронту оновлень судів, виконань обіцянок Заходу реформ та органів під них - то суєта суєта для журналістів й локшини для Заходу, наскільки йому часу вистачить контролювати цей ЗЕбезпредєл за своїмими прблемами. На то й надія БЄмафії з *****************.
Піде такий турборежим !!! Якщо опозиція проспить- країни не стане.
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20.10.2021 20:07 Ответить
візьму я в руки автомат, як в кіно, президент України та....
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20.10.2021 20:23 Ответить
ЗЕ-льоні, вам буде ще те "кіно" !
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20.10.2021 20:25 Ответить
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20.10.2021 19:46 Ответить
И конечно, никакой реакции.
А какая разница, ведь никто не погиб!
Ну провели интервью "паприколу", что тут такого?
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20.10.2021 19:50 Ответить
Думаю, другий термін Зєлєнскому не світить. Але у нього є можливість уникнути багаторічного ув'язнення, або зменшити його термін, якщо за ці два роки, які залишились він спробу виправити ось такі от речі. Але це - фантастика! Він не позбудеться ні Єрмака, ні Татарова, ні дебіла Арахамії, ні навіть повністю зашквареної Трєтьяковой.
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20.10.2021 19:50 Ответить
хіба, що в тюрьмі то і третій термін ой як світить1
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20.10.2021 19:52 Ответить
Зе прахвесіанал,і не подбарижнік- значіт нада брать
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20.10.2021 19:53 Ответить
Нагадало радянський анекдот.
Вступний іспит для дитинки партійного бонзи:
- А чи не у 1941 році розпочалася ВВВ?
- Угу.
- А чи не в 1945-му вона скінчилась?
- Угу.
Іспит здано.
Вступний іспит жля дитинки професора цього ж ВИШу:
- В якому році почалась ВВВ?
- 1941-му.
- А в якому закінчилась?
- 1945-му.
Іспит здано.
Вступний іспит для дитини пересічного громадянина:
- Коли почалася ВВВ?
- 22 червня 1941 року о четвертій ранку.
- А коли вона скінчилася?
- Капітуляція підписана в ніч з 8 на 9 травня 1945 року.
- А скільки загиблих у другій світовій?
- Більше 50 мільйонів.
- Поіменно, будь ласка....
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20.10.2021 19:54 Ответить
Точно! Или спрашивали фамилии передовиков производства какой то там пятилетки.
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21.10.2021 08:10 Ответить
Мають право на помилку. Мама любить скорость.
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20.10.2021 19:56 Ответить
..мають право на помойку..)
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21.10.2021 10:55 Ответить
РАБОТАЛ В КГБ ????
выгнать этих членов комиссии из членов
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20.10.2021 19:58 Ответить
Зараз почнеться такий турборежимище!!! очі повилазять від подиву, як будуть рятувати Буратіно +БЄню - й усю Скриньку Пандори з бакановими
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20.10.2021 19:59 Ответить
зеобісрано! новий хештег
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20.10.2021 20:06 Ответить
Вже реально нудить від цього пліснявого бидла.
"Ну при чем здесь я и ОПа?"- найвеличніВший борцун з корупцією.
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20.10.2021 20:07 Ответить
на будь якому іспиті..головне не губитись і не мовчати, а щось казати)) Міг би впевнено казати що Нечипорук та Йонкало це теж видатні українські адвокати, особливо Йонкало
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20.10.2021 20:10 Ответить
"С Татаровым вместе Погорецкий написал пособие "расследование массовых беспорядков", опубликованное в 2014 году. А еще Погорецкий владеет кучей имущества, наличие которого сложно объяснить официальными доходами и стоимость которого занижена в декларациях в несколько раз"
Источник:
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20.10.2021 20:12 Ответить
Уважаемые члены Конституционного Суда Украины подскажите пожалуста как открыть в Украине официальное предпринимательство по обслуживанию не вакцинированых.
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20.10.2021 20:21 Ответить
P.S, Или Вы только спроможны отменять украденое своей не констутиционностью?
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20.10.2021 20:24 Ответить
В похоронный бизнес тяжело пролезть новичку, но вы пробуйте, не сдавайтесь.
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21.10.2021 00:07 Ответить
Ну так Погорецький у КС і пропихується ОПою,щоби прислухатисьдо її підказок у майбутньому.,що ж тут дивного? А те що служив у "конторі", так і найсяніший сцар ********** також там служив,зате на яку "висоту підняв" улусію, у-у-у! А якиим чесним і правдивим виявився...- два у-у-у!
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20.10.2021 20:33 Ответить
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20.10.2021 20:54 Ответить
І знову гандони на сцені
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21.10.2021 01:26 Ответить
 
 