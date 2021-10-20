Члены конкурсной комиссии в КСУ подсказывали кандидату ОП, человеку Татарова Погорецкому, - Жернаков

Во время собеседования Погорецкий он не мог ответить на вопрос, и тогда член комиссии начал подсказывать ему правильные ответы.

Об этом пишет в Фейсбуке координатор Общественного совета доброчестности, глава правления DEJURE, юрист Михаил Жернаков, сообщает Цензор.НЕТ.

Он процитировал фрагмент собеседования с претендентом на должность судьи Конституционног Суда Николаем Погорецким. По данным Жернакова, этот кандидат является протеже замглавы ОП Олега Татарова.

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"Член комиссии - Погорецкому: Вы в Украине являетесь одним из самых известных специалистов в сфере уголовного судопроизводства. Интересно ваше мнение: какие решения ЕСПЧ против Украины имели важное значение для развития уголовного судопроизводства Украины?

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Погорецкий: Ну, просто вылетела из памяти фамилия.

Член комиссии: Ну, Харченко, например.

Погорецкий Ну да, Харченко, это известный в Украине адвокат.

Член Комиссии: Нечипорук и Йонкало.

Погорецкий: Нечипорук, да, точно, Нечипорук.

Член комиссии: Спасибо", - написал Жернаков.

Он отметил, что члены комиссии даже не вспомнили, что Погорецкий работал в КГБ и не по закону не может быть судье Конституционного Суда.

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