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"Без цензуры" в прямом эфире: утопительный сезон Зе, украинцы, вакцины и палка, Крым становится Сахарой, Скабееву перекособочило. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Самый горячий стрим украинского ютуба - с вами этим холодным вечером на Цензор.НЕТ.

В 20:45 Марина Данилюк-Ермолаева и Богдан Буткевич на Цензор.НЕТ расскажут вот о чем.

👉Зима близко...

Энергетический кризис - в разгаре, зима - на пороге, запасов угля и газа, мягко говоря, немного. Что ждет нас в отопительном сезоне? И заморозят ли холода рейтинги Зеленского?

👉Нужно ли подгонять украинцев палкой к здравому смыслу?

Тысячи граждан выстроились в очереди на вакцинацию накануне ограничений в "красных" зонах карантина. Людей месяцами умоляли вакцинироваться, но пока не припекло - никто и не спешил. Что действеннее для украинцев - кнут или пряник? И действительно ли нас нужно подгонять к здравому смыслу палкой?

👉Оккупированный Крым продолжает превращение в пустыню

Водный кризис в оккупированном Россией Крыму продолжается. В Белогорском районе - одном из наиболее благополучных по водообеспечению в Крыму, являющемся водным донором для юго-восточной части полуострова, сильно обмелели водоемы. Что происходит с водой в Крыму и почему, скорее всего, будет только хуже?

👉Как Скабееву перекособочило от главы Пентагона

На десерт - немного веселого треша из-за поребрика о "натовской военщине". Почему пропагандистску Скабееву так взволновал глава Пентагона Ллойд Остин, посетивший Украину?

Будет жарко, включайтесь!

Автор: 

Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+3
Таки добра новина теж- 60 відстокам українців Ахмєтов ротом й Олега Ляшка у тому числі таки доніс новину про ВАГНЕРГЕЙТ (КМІС) Родили вони вову-БУРАТІНУ-ПРЕЗА разом з БЄнєй ,а схоже будуть хоронити вже без нього, опозиціїї б не прогавити...
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20.10.2021 20:49
+3
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20.10.2021 20:50
+3
Не варто туди вже їхати, "замироточить".
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20.10.2021 20:56
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Таки добра новина теж- 60 відстокам українців Ахмєтов ротом й Олега Ляшка у тому числі таки доніс новину про ВАГНЕРГЕЙТ (КМІС) Родили вони вову-БУРАТІНУ-ПРЕЗА разом з БЄнєй ,а схоже будуть хоронити вже без нього, опозиціїї б не прогавити...
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20.10.2021 20:49 Ответить
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20.10.2021 20:50 Ответить
Не варто туди вже їхати, "замироточить".
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20.10.2021 20:56 Ответить
До речі, працював з кабовердіанцями в Португалії. Дуже хороші привітні люди, навідміну від ангольців та мозамбіканців. Теж португальські колонії колишні.
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20.10.2021 21:05 Ответить
Я мав на увазі притязання нової послиці рашки.
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20.10.2021 21:16 Ответить
у няши?
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20.10.2021 21:47 Ответить
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20.10.2021 21:06 Ответить
Чи потрібно підганяти палкою? Ні. Українців не потрібно. А решту треба було стимулювати так само, як то було при агітації за найвеличнішого у 2019-му...

Крим перетворюється на пустелю? Так за окуповані території несе відповідальність окупант. Біда в тому, що відновлювати півострів доведеться нам (після деокупації чи звільнення)

********* зкособочило? Хіба то новина? Її і так "кособочить" при новинах з України... А тут ще й темношкірий! Мабуть згадала про "нєгров на танках", які розсікали по Донбасу під американським прапором
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20.10.2021 21:20 Ответить
Все пропагандоны мавзолейные, которые сейчас вылизывают задницу старому ботоксному педофилу и распространяют ненависть и злобу к Украине, не понимают одного. ***** не вечное. Рано или поздно оно подохнет и вот эта вот ********* первая на ходу переобуется, будет оправдываться и уже будет подлизывать новому вождю. История их ничему не учит! Убогие и жалкие существа....
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20.10.2021 21:27 Ответить
Прпоблема не тільки у х.йлі, проблема у "братерському" наріді( Воно звикло бути старшим, не маючи для цього підстав. Акумулючи фінансові потоки з усіх донорів, можна їх (потоки) розтринькувати та підтримувати центральлізуючі сили!
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20.10.2021 22:18 Ответить
Скабееву перекособочило? Это ее естественное состояние
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20.10.2021 21:34 Ответить
Друзья, вы просто МОЛОДЦЫ с большой буквы!
Реально показываете такой трэш, что мозг иногда зависает и не воспринимает эту реальность.
Всё что говорите - всё правда.
Спасибо вам большое за пищу для мозга!
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20.10.2021 22:15 Ответить
 
 