"Без цензуры" в прямом эфире: утопительный сезон Зе, украинцы, вакцины и палка, Крым становится Сахарой, Скабееву перекособочило. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Самый горячий стрим украинского ютуба - с вами этим холодным вечером на Цензор.НЕТ.

В 20:45 Марина Данилюк-Ермолаева и Богдан Буткевич на Цензор.НЕТ расскажут вот о чем.

👉Зима близко...

Энергетический кризис - в разгаре, зима - на пороге, запасов угля и газа, мягко говоря, немного. Что ждет нас в отопительном сезоне? И заморозят ли холода рейтинги Зеленского?

👉Нужно ли подгонять украинцев палкой к здравому смыслу?

Тысячи граждан выстроились в очереди на вакцинацию накануне ограничений в "красных" зонах карантина. Людей месяцами умоляли вакцинироваться, но пока не припекло - никто и не спешил. Что действеннее для украинцев - кнут или пряник? И действительно ли нас нужно подгонять к здравому смыслу палкой?

👉Оккупированный Крым продолжает превращение в пустыню

Водный кризис в оккупированном Россией Крыму продолжается. В Белогорском районе - одном из наиболее благополучных по водообеспечению в Крыму, являющемся водным донором для юго-восточной части полуострова, сильно обмелели водоемы. Что происходит с водой в Крыму и почему, скорее всего, будет только хуже?

👉Как Скабееву перекособочило от главы Пентагона

На десерт - немного веселого треша из-за поребрика о "натовской военщине". Почему пропагандистску Скабееву так взволновал глава Пентагона Ллойд Остин, посетивший Украину?

Будет жарко, включайтесь!