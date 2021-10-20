Суд обязал горсовет Львова отдать останки советского диверсанта Кузнецова родственникам для перезахоронения в РФ

Кассационный административный суд Верховного Суда Украины обязал исполком Львовского горсовета позволить перезахоронение останков советского диверсанта Николая Кузнецова. Ранее львовская мэрия неоднократно отказывалась провести эксгумацию и передать останки его родственникам в Екатеринбурге (РФ).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.

Родственники Кузнецова несколько раз просили исполком Львовского горсовета позволить перезахоронить его в Екатеринбурге, поскольку не могут ухаживать за могилой на расстоянии, а во Львове его могилу систематически повреждают вандалы. Однако городской голова Андрей Садовый заявлял, что эксгумировать останки невозможно, в то время, когда в российском плену находятся украинские граждане. Кроме этого, горсовет просил СБУ и Министерство иностранных дел предоставить свое заключение о перезахоронении Кузнецова.

Племянница Кузнецова Маргарита Брюханова подала на городской совет Львова в суд. Львовский окружной админсуд обязал горсовет повторно рассмотреть решение о перезахоронении останков Николая Кузнецова и это решение мэрия не смогла обжаловать в апелляции. После этого Брюханова обратилась в Верховный Суд с просьбой обязать госовет Львова позволить перезахоронение ее дяди.

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Кассационный админсуд подтвердил, что Брюханова собрала все документы, необходимые для перезахоронения родственника, а СБУ или Минкульт, к которому обращалась городской совет, не имеют полномочий разрешать или запрещать перезахоронение. Поэтому 15 сентября судья Кассационного админсуда Михаил Смокович обязал исполнительный комитет Львовского городского совета разрешить перезахоронение останков Кузнецова с Холма Славы во Львове на Широкореченском военно-мемориальном комплексе в Екатеринбурге.

Это постановление является окончательным и обжаловать его нельзя. В пятницу, 22 октября, исполком Львовского горсовета в очередной раз будет рассматривать решение о перезахоронении Кузнецова по требованию суда.

Напоминаем, Николай Кузнецов - советский диверсант-разведчик, агент НКВД, погиб в марте 1944 г. в селе Боратин Бродовского района на Львовщине. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза. Кузнецова в 1960 году перезахоронили на Холме Славы во Львове. Могила Кузнецова во Львове неоднократно подвергалась актам вандализма, а в марте 2019 г. неизвестные похитили бронзовый барельеф с нее.

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