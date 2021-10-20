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Новости Правосудие
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Суд обязал горсовет Львова отдать останки советского диверсанта Кузнецова родственникам для перезахоронения в РФ

Суд обязал горсовет Львова отдать останки советского диверсанта Кузнецова родственникам для перезахоронения в РФ

Кассационный административный суд Верховного Суда Украины обязал исполком Львовского горсовета позволить перезахоронение останков советского диверсанта Николая Кузнецова. Ранее львовская мэрия неоднократно отказывалась провести эксгумацию и передать останки его родственникам в Екатеринбурге (РФ).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.

Родственники Кузнецова несколько раз просили исполком Львовского горсовета позволить перезахоронить его в Екатеринбурге, поскольку не могут ухаживать за могилой на расстоянии, а во Львове его могилу систематически повреждают вандалы. Однако городской голова Андрей Садовый заявлял, что эксгумировать останки невозможно, в то время, когда в российском плену находятся украинские граждане. Кроме этого, горсовет просил СБУ и Министерство иностранных дел предоставить свое заключение о перезахоронении Кузнецова.

Племянница Кузнецова Маргарита Брюханова подала на городской совет Львова в суд. Львовский окружной админсуд обязал горсовет повторно рассмотреть решение о перезахоронении останков Николая Кузнецова и это решение мэрия не смогла обжаловать в апелляции. После этого Брюханова обратилась в Верховный Суд с просьбой обязать госовет Львова позволить перезахоронение ее дяди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэрия Львова отказалась отдавать для перезахоронении в России останки советского диверсанта Кузнецова

Кассационный админсуд подтвердил, что Брюханова собрала все документы, необходимые для перезахоронения родственника, а СБУ или Минкульт, к которому обращалась городской совет, не имеют полномочий разрешать или запрещать перезахоронение. Поэтому 15 сентября судья Кассационного админсуда Михаил Смокович обязал исполнительный комитет Львовского городского совета разрешить перезахоронение останков Кузнецова с Холма Славы во Львове на Широкореченском военно-мемориальном комплексе в Екатеринбурге.

Это постановление является окончательным и обжаловать его нельзя. В пятницу, 22 октября, исполком Львовского горсовета в очередной раз будет рассматривать решение о перезахоронении Кузнецова по требованию суда.

Напоминаем, Николай Кузнецов - советский диверсант-разведчик, агент НКВД, погиб в марте 1944 г. в селе Боратин Бродовского района на Львовщине. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза. Кузнецова в 1960 году перезахоронили на Холме Славы во Львове. Могила Кузнецова во Львове неоднократно подвергалась актам вандализма, а в марте 2019 г. неизвестные похитили бронзовый барельеф с нее. 

Также читайте: Минкульт считает "нецелесообразной и преждевременной" передачу России останков советского диверсанта Кузнецова. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Верховный Суд (1099) Львов (4595) юстиция (758) перезахоронение (64) Кузнецов Николай (5)


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Топ комментарии
+24
Суд обязал ? Незадорого, конечно. Там сидят украинцы в мантиях.
Честный суд постановил бы разобрать скелет на косточки и каждую кость и хрящ менять на 100 наших пленных.
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20.10.2021 20:58
+15
"Під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни виконував https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80 терористичні та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F провокаційні завдання радянського командування, які мали на меті викликати терор у відповідь з боку німецької окупаційної влади проти українського населення" - це загальнодоступні дані з вікіпедії.

Шанувати ТАКОГО "героя" - не бажаю жодного разу. Це навіть не просто ворог, це дещо гірше.
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20.10.2021 21:25
+13
Да мне насрать что скажет *********. Мне главное выиграть войну и сохранить наших солдат и вернуть всех пленных домой. Даже если придется росийских пленных танками на площади давить как в Чечне, чтобы росийская падаль срала в штаны при виде военкома который призывает в армию для войны в Украине. И только не нужно говорить что ето не действует. Еще как действует. Росийские мамаши завыли только когда чечены начали выставлять отрезанные головы росийских карателей на всеобщее обозрение а так же присылать их посылкой домой.
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20.10.2021 21:28
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Страница 3 из 3
а можно на решение этого анти-Украинского суда - высраться?
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21.10.2021 13:56 Ответить
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