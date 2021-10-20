Стафилококк выявили при проверке у каждого десятого работника столовых в детсадах и школах, - Минздрав

Региональные Центры контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения обнаружили у 10% протестированных работников пищеблоков в учебных заведениях золотистый стафилококк.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом стало известно по результатам внезапных проверок, которые начались 11 октября. При этом за 8 дней по состоянию на 19 октября специалисты обследовали 9117 человек, среди которых 3951 - в учреждениях дошкольного образования, 4610 - в учреждениях общего среднего образования, 44 - в детских заведениях оздоровления и отдыха, 436 - в интернатах и ​​76 - в других учреждениях .

"По результатам обследований 940 человек имеют положительный результат теста на носительство стафилококка, среди них: 422 человека - в учреждениях дошкольного образования, 455 - в учреждениях общего среднего образования, 3 - в детских заведениях оздоровления и отдыха, 55 - в интернатах, 5 - в пищеблоках других заведений", - рассказали в министерстве.

Всего внезапные проверки прошли в 3002 образовательных учреждениях. Специалисты проверили 1410 учреждений дошкольного образования, 1477 учреждений общего среднего образования, 8 детских заведений оздоровления и отдыха, 77 интернатов и 30 других заведений.

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Как отметили в Минздраве, выявленных носителей инфекций отстранят от работы на время лечения и до полного выздоровления. При этом результаты 2283 исследований все еще ожидаются.