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Стафилококк выявили при проверке у каждого десятого работника столовых в детсадах и школах, - Минздрав

Стафилококк выявили при проверке у каждого десятого работника столовых в детсадах и школах, - Минздрав

Региональные Центры контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения обнаружили у 10% протестированных работников пищеблоков в учебных заведениях золотистый стафилококк.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом стало известно по результатам внезапных проверок, которые начались 11 октября. При этом за 8 дней по состоянию на 19 октября специалисты обследовали 9117 человек, среди которых 3951 - в учреждениях дошкольного образования, 4610 - в учреждениях общего среднего образования, 44 - в детских заведениях оздоровления и отдыха, 436 - в интернатах и ​​76 - в других учреждениях .

"По результатам обследований 940 человек имеют положительный результат теста на носительство стафилококка, среди них: 422 человека - в учреждениях дошкольного образования, 455 - в учреждениях общего среднего образования, 3 - в детских заведениях оздоровления и отдыха, 55 - в интернатах, 5 - в пищеблоках других заведений", - рассказали в министерстве.

Всего внезапные проверки прошли в 3002 образовательных учреждениях. Специалисты проверили 1410 учреждений дошкольного образования, 1477 учреждений общего среднего образования, 8 детских заведений оздоровления и отдыха, 77 интернатов и 30 других заведений.

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Как отметили в Минздраве, выявленных носителей инфекций отстранят от работы на время лечения и до полного выздоровления. При этом результаты 2283 исследований все еще ожидаются.

Автор: 

детсад (430) Минздрав (4902) проверка (820) школа (3019) еда (354)


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Топ комментарии
+2
І шо? Він у всіх то є, то нема. Це ні на шо не впливає. Совкова практика - його шукати.
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20.10.2021 21:33
+1
он везде есть этот стафилококк. чтобы он причинил тебе вред, нужно иметь проблемы с иммунитетом
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20.10.2021 22:39
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І шо? Він у всіх то є, то нема. Це ні на шо не впливає. Совкова практика - його шукати.
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20.10.2021 21:33 Ответить
Він "то є, то нема" поки нормальний імунітет. При збої може викликати багато різних хвороб. Це НЕ нормально.
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20.10.2021 22:20 Ответить
Так це совок і є, - дали задачу шукати стафілокок, то його й знайшли.
Якби завдання було виявити ентеробіоз, то понаходили б купу глистів. І т. д.

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20.10.2021 22:21 Ответить
Ви б не соромились на весь інтернет.

Up to 50,000 deaths each year in the USA are linked with S. aureus infections.
До 50 тис. смертей щорічно в США, пов'язані зі цією "совковою бактерією"

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4274785/
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20.10.2021 22:25 Ответить
А медогляди 2 рази в рік для чого?
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20.10.2021 21:37 Ответить
Пошуки стафілокока виключені навіть при обстеженні вагітних, шукають по інерції для прикриття власного заду.
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20.10.2021 21:40 Ответить
Тому що при вагітності імунна система може дати збій. Ви не вперше говорите на медичні теми, не розбираючись в них
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20.10.2021 22:22 Ответить
Ти читати вмієш?
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21.10.2021 06:52 Ответить
Відколи це вони "виключені"? Якщо це так, то такі ж прохвесіонали і виключали, як і ти.
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21.10.2021 09:14 Ответить
Ну от, ти навіть не знаєш, для чого це зробили і звідки взяли цю практику.
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21.10.2021 10:55 Ответить
он везде есть этот стафилококк. чтобы он причинил тебе вред, нужно иметь проблемы с иммунитетом
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20.10.2021 22:39 Ответить
Обов'язкова ковід-вакцинація кажете?
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20.10.2021 22:56 Ответить
Наслідок ліквідації районних санстанцій дав себе знати
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21.10.2021 09:06 Ответить
 
 