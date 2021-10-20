На Закарпатье с 8 ноября будут отстранять от работы невакцинированных госслужащих и работников образования

С 8 ноября будут отстранять от работы работников госструктур, органов местного самоуправления и всех образовательных учреждений, если они не будут привиты от COVID-19.

Об этом 20 октября на брифинге по эпидситуации на Закарпатье сообщил председатель облгосадминистрации Анатолий Полосков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Напомним, 4 октября Минздрав утвердил приказ, согласно которому вакцинация против коронавируса обязательна для работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений, учреждений высшего образования, последипломного, профессионального перед высшими, профессионального, технического, общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что отстранение подразумевает не увольнение, а отстранение от работы без сохранения зарплаты. Место работы за невакцинированных должны сохранить, однако пока действует карантин, человек не сможет работать в должности.

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