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Новости Борьба с коронавирусом Коронавирус и карантин
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На Закарпатье с 8 ноября будут отстранять от работы невакцинированных госслужащих и работников образования

На Закарпатье с 8 ноября будут отстранять от работы невакцинированных госслужащих и работников образования

С 8 ноября будут отстранять от работы работников госструктур, органов местного самоуправления и всех образовательных учреждений, если они не будут привиты от COVID-19.

Об этом 20 октября на брифинге по эпидситуации на Закарпатье сообщил председатель облгосадминистрации Анатолий Полосков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Напомним, 4 октября Минздрав утвердил приказ, согласно которому вакцинация против коронавируса обязательна для работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений, учреждений высшего образования, последипломного, профессионального перед высшими, профессионального, технического, общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что отстранение подразумевает не увольнение, а отстранение от работы без сохранения зарплаты. Место работы за невакцинированных должны сохранить, однако пока действует карантин, человек не сможет работать в должности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 56% учителей вакцинированы полностью, 86% получили одну дозу, - Шкарлет

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Закарпатская область (2603)


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Топ комментарии
+7
в якій статті Конституції це можно прочитати ?
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20.10.2021 22:04
+6
"Обов'язкової вакцинації не буде" казали вони...
Зате про шантаж ніхто й нічого не казав
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20.10.2021 22:02
+3
зате є стаття яка зобов'язує спілкуватись українською ! а також про безкоштовну медицину . про рівність громадян, не залежно вакциновані вони чи ні ...
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20.10.2021 22:48
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депутаты тоже госслужащие, почему их не отстраняют от работы?
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20.10.2021 21:59 Ответить
госслужащими не являются Президент Украины, члены Кабинета Министров и их заместители, народные депутаты, судьи и прокуроры.
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20.10.2021 22:03 Ответить
Ну да, они не слуги, они хозяева страны... мать их!
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20.10.2021 22:16 Ответить
"Обов'язкової вакцинації не буде" казали вони...
Зате про шантаж ніхто й нічого не казав
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20.10.2021 22:02 Ответить
на сегодня в "красной" зоне - пять областей. Ситуация продолжает обостряться. Сейчас четко понятно, что противостоять тяжелом течении болезни способна вакцинация. 94% госпитализированных за неделю пациентов не были привиты"
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20.10.2021 23:57 Ответить
Манипуляция цифрами, значит 6% таки были привиты, а так как процент привитых меньше чем не привитых, то с увеличением привитых цыфра попавших в больницу, будет увиличиватся...
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21.10.2021 08:40 Ответить
Так я не проти вакцинації. Я проти чергової брехні "узеленських" та методів їх дій, які вони використовують для прикриття своїх прорахунків
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21.10.2021 10:00 Ответить
в якій статті Конституції це можно прочитати ?
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20.10.2021 22:04 Ответить
у зеленій, вона зараз замість української.
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20.10.2021 22:08 Ответить
Ой не кизди... Третья прививка как рекомендация... Никто не заставляет.. Первые две да... Обязательно
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20.10.2021 22:39 Ответить
Где написано, что первых две обязательны....
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21.10.2021 08:42 Ответить
Нет ни одной статьи конституции, которая заставляет вас одевать зимнюю резину... А еще нет ни одной статьи конституции, которая говорит о том, что зубы нужно чистить.... И вообще в конституции много чего нет...
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20.10.2021 22:42 Ответить
зате є стаття яка зобов'язує спілкуватись українською ! а також про безкоштовну медицину . про рівність громадян, не залежно вакциновані вони чи ні ...
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20.10.2021 22:48 Ответить
Говорить по украински на форуме с тролями... Ну це я зможу...
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20.10.2021 22:52 Ответить
так саме на українському форумі , українською ! змож, будь ласка .
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20.10.2021 22:58 Ответить
Знаєш, для мене це взагалі не проблема, але... Я відкриваю російськомовну версію сайту... Так само, я не знаходжусь на території країни... Навіть не знаю, що тобі відповісти.. Тобто все якось як би і так і не так...
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20.10.2021 23:07 Ответить
ось коли з'ясуєш так чи ні , тоді і поспілкуємось !
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20.10.2021 23:13 Ответить
є стаття яка зобов'язує спілкуватись українською !

договорюй.

держслужбовців.
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20.10.2021 23:59 Ответить
громадян України !
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21.10.2021 00:04 Ответить
в статті 21, статті 27 та статті 43...якщо коротко, то ваші права закінчуються там де починаються мої...у випадку, якщо права когось можуть нанести шкоду іншому - держава гарантує захист
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21.10.2021 09:01 Ответить
для тих в кого з мікробіології двійка пояснюю , вакцинація на розповсюдження вірусу не впливає ! тож права порушуються відсутністю засобів захисту !
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22.10.2021 21:46 Ответить
Лайк! Незабаром вакцинованим нема буде до кого звернутися.
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20.10.2021 22:07 Ответить
могут, где-то в КЗоТе есть статья
ну шо, захочешь кушать - будешь колоться
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20.10.2021 22:09 Ответить
Там речь о обязательных прививках. От короны, в этот список не входит.
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20.10.2021 22:27 Ответить
Возможно, но где-то должны были уже подправить, хоть в других законах, иначе могут в суды подавать.
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20.10.2021 22:38 Ответить
Могу только предположить, что расчет на то, что никто до суда не дойдет. На самом деле, тот человек, который будет непосредственно отстранять, вполне возможно под статью КК попадет.
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20.10.2021 23:23 Ответить
Удачный ход. От голода надежнее. А запишут как надо.
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20.10.2021 22:11 Ответить
Взагалі то дивно не бачити у цій гілці вакцерів...
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20.10.2021 22:19 Ответить
Тому що дятлам пояснювати що вони дятли нема сенсу, бо вони - дятли.
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20.10.2021 22:21 Ответить
Вражаюча агітація за вакцинацію! І нічого по темі статті, чи пан підтримує ці заходи, чи ні...?
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20.10.2021 22:26 Ответить
Коротко: за.
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20.10.2021 22:31 Ответить
Ну хоч пан не лукавить, як решта ваксерів котрі так не і дописують у статтях схожого змісту, і в цьому йому респект! Реально дяка за відвертість!
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20.10.2021 22:38 Ответить
антиваксери,ви кого хочеш заї..ете кількістю
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21.10.2021 00:00 Ответить
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20.10.2021 22:21 Ответить
як щоб я був президентом то заборонив би працювати всім хто голосував за нелоха і не носить наліпку !
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20.10.2021 22:25 Ответить
Картіна "Под конвоєм. Антіваксєра вєзут на обязатєльную прівівку".
Ілья Рєпін. 1876 год.
https://gallerix.ru/album/Repin/pic/glrx-533630371

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20.10.2021 22:31 Ответить
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20.10.2021 22:46 Ответить
С начала кампании по вакцинации Государственный экспертный центр МЗ получил 95 сообщений о летальных случаях после прививки. Сейчас ведомство получило 77 протоколов, в которых установили, что эти случаи - случайные события, которые совпали с проведенным прививки.

Причинно-следственная связь с вакцинацией отсутствует, говорят в Минздраве. Сейчас продолжается расследование еще 18 случаев
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21.10.2021 01:05 Ответить
Сейчас ведомство получило 77 протоколов, в которых установили, что эти случаи - случайные события, которые совпали с проведенным прививки.
Конечно они будут всегда нагло врать,что жижелизация не причём.
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21.10.2021 19:16 Ответить
 
 