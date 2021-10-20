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Новости
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Главные новости 20 октября: UA:Перший обвиняет ОП в давлении, рейтинг Зеленского упал

Главные новости 20 октября: UA:Перший обвиняет ОП в давлении, рейтинг Зеленского упал

Общественный вещатель утверждает, что ОП выдвигает журналистам ультиматумы, рейтинг Зеленского падает, а Разумкова растет, на кладбище и в крематорий выстроились очереди, - главные новости Украины 20 октября.

UA:Перший обвинил Офис Президента в давлении

Ведущая ток шоу "Обратный отсчет" Мирослава Барчук рассказала, что ОП давно уже пускает в эфир программы только согласованных нардепов "СН". А на последний эфир вообще их не пустила, потому что участие в программе принимал Гео Лерос. Общественный вещатель говорит, что на журналистов давить нельзя. Зеленский говорит, что и не давит - мол, ОП тут ни при чем, а журналисты устроили хайп. Президент утверждает, что "слуги" ходят или не ходят на эфиры по собственной воле, и никто ничего не согласовывает.

Свежие рейтинги

Рейтинги Зеленского падают, а Разумкова растут, - таковы результаты свежего опроса КМИС. Президента поддерживают 24,7%, экс-спикера - 7,1%. 39,1% украинцев негативно относятся к отставке Разумкова, почти столько же (39,5%) считают, что высшее политруководство Украины слило информацию о спецоперации по задержанию "вагнеровцев". 56,9% верят, что Коломойский выводил средства из "Привата" через "95 квартал".

Азарова арестовали. Заочно

Печерский райсуд Киева заочно отправил экс-премьера под арест по делу о госизмене. Это решение позволит начать в отношении скрывающегося в России Азарова процедуру экстрадиции.

На кладбище и в крематорий выстроились очереди, но локдауна не будет

Катафалкам приходится ждать на киевском "Байковом" около двух часов. Заболеваемость и смертность по всей стране бьют рекорды: за сутки заболели почти 19 тыс. человек, умерли - 495. Локдаун при этом вводить не собираются, - пообещал премьер-министр Шмыгаль.

В столице повышают цены на проезд

Сколько будет стоить проезд, пока неизвестно, но чиновники уже заявили, что цены точно не останутся прежними - энергоносители дорожают, а первозчикам не хочется загонять себя в долги.

СНБО объяснил, как правильно говорить о российской агрессии

Совет разработал целый словарь из 64 пунктов. Теперь понятно, как говорить об АТО, ООС, оккупированном Крыме, переселенцах и Второй мировой.

Apple считает оккупированный Крым частью России

Карта, на которой полуостров обозначен как российская территория, появилась в приложении Apple Music. МИД Украины просить посольство в США разобраться.

Автор: 

Apple (66) Азаров Николай (8196) журналистика (3312) Зеленский Владимир (20734) Киев (25655) кладбище (285) рейтинг (1642) свобода слова (1170) СНБО (4440) телевидение (900) Разумков Дмитрий (1522) Офис Президента (1801) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) крематорий (19)


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Топ комментарии
+8
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20.10.2021 22:27
+7
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20.10.2021 22:26
+6
Політикам варто усвідомити, що бути просто патріотом уже замало. Потрібно бути бандерівцем.

Флешмоб школярів "Батько наш - Бандера, Україна - мати, Ми за Україну будем воювати!" показує, що бути бандерівцем або хоча б бути причетним до них, співати бандерівські пісні - це, виявляється, дуже круто. Звичайно, можна сказати, що це "всього лише мода". Але будь-який психолог скаже, що після того, як дитина заспівала "Ми за Україну будем воювати!", ці слова в ній залишаються. Тим більше що вона розуміє, про яку війну йдеться і хто ворог.

Українські соцмережі (тобто українські фрагменти глобальних соцмереж) здатні самі задавати порядок денний всьому суспільству. Причому не якийсь порядок денний, а саме бандерівський і антикремлівський.

Тим кандидатам і партіям, які боротимуться за патріотичного виборця і хочуть отримати активну підтримку в українських соцмережах, варто усвідомити, що бути просто патріотом уже замало. Потрібно бути бандерівцем.

https://www.dsnews.ua/ukr/politics/batko-nash-bandera-pochemu-byt-banderovcem-okazalos-modno-i-vygodno-20102021-440315
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20.10.2021 22:18
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Політикам варто усвідомити, що бути просто патріотом уже замало. Потрібно бути бандерівцем.

Флешмоб школярів "Батько наш - Бандера, Україна - мати, Ми за Україну будем воювати!" показує, що бути бандерівцем або хоча б бути причетним до них, співати бандерівські пісні - це, виявляється, дуже круто. Звичайно, можна сказати, що це "всього лише мода". Але будь-який психолог скаже, що після того, як дитина заспівала "Ми за Україну будем воювати!", ці слова в ній залишаються. Тим більше що вона розуміє, про яку війну йдеться і хто ворог.

Українські соцмережі (тобто українські фрагменти глобальних соцмереж) здатні самі задавати порядок денний всьому суспільству. Причому не якийсь порядок денний, а саме бандерівський і антикремлівський.

Тим кандидатам і партіям, які боротимуться за патріотичного виборця і хочуть отримати активну підтримку в українських соцмережах, варто усвідомити, що бути просто патріотом уже замало. Потрібно бути бандерівцем.

https://www.dsnews.ua/ukr/politics/batko-nash-bandera-pochemu-byt-banderovcem-okazalos-modno-i-vygodno-20102021-440315
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20.10.2021 22:18 Ответить
Вот мы и проверим твою мысль во время следующих выборов.
Посмотрим, сколько наберут политики, которые прислушаются к твоим советам.
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20.10.2021 22:27 Ответить
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20.10.2021 22:26 Ответить
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20.10.2021 22:27 Ответить
ВОНО, так і тільки так!

Усім, хто не згоден можна мене в СПАМ!
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20.10.2021 23:14 Ответить
Разумков наследник Медведчука.
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20.10.2021 22:31 Ответить
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20.10.2021 22:32 Ответить
Вот и второй лётчик.
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20.10.2021 22:33 Ответить
Оно такое и есть...
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20.10.2021 22:33 Ответить
У Зеленського падає, у Разумкова росте... Лише Петро Олексійович стабільненько тримається середини.
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20.10.2021 22:35 Ответить
Никаких шансов во втором туре.
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20.10.2021 22:42 Ответить
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20.10.2021 22:52 Ответить
То не балотуйся
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20.10.2021 22:53 Ответить
Я выбирать буду.
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20.10.2021 22:56 Ответить
СтАять!Доїдай!!!
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20.10.2021 23:02 Ответить
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20.10.2021 22:53 Ответить
От навіщо так паплюжити світлий лик ГЕТЬмана нашого? Що чекає Петра Олексійовича після такого макіяжу, якщо Януковощу лише червону цятку на лобі намалювали?
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20.10.2021 23:55 Ответить
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20.10.2021 22:36 Ответить
Что-то Марьяна Безуглая резко разлюбила ходить на телеканалы....Это после феерического интервью о работе комиссии по расследованию срыва спецоперации ....
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20.10.2021 22:49 Ответить
А шо по поводу падєнія рєйтінга думає Український недержавний центр найнезалежніших економічних і політичних досліджень ім. Разумкова?

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20.10.2021 22:57 Ответить
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20.10.2021 23:01 Ответить
там и 24% нету.
Рейтинг зеленского держался на самом тупом малообразованом быдле которое счас сидит в холодных квартирах, с перспективой сидеть в теплых, но уже за 7-8 тысяч в месяц.
И которому он сам 5 лет втирал что цену на отопление устанавливает президент лично.
Карма бубочку уже догнала, хотелось бы чтоб и прокуратура не подкачала.
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20.10.2021 23:07 Ответить
Новинка на ринку! Новітня 95 кварталівська сковорідка з електронним антипригарним покриттям !!! Коли у Вас починає підгоряти їжа - в квартирі автоматично відключається інтернет.
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21.10.2021 09:04 Ответить
А замовили футболочки і майки "Я тобі не дорогенька" чи " я тобі не пані", чи як там Вован їх обізвав?
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21.10.2021 09:10 Ответить
 
 