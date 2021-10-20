Главные новости 20 октября: UA:Перший обвиняет ОП в давлении, рейтинг Зеленского упал

Общественный вещатель утверждает, что ОП выдвигает журналистам ультиматумы, рейтинг Зеленского падает, а Разумкова растет, на кладбище и в крематорий выстроились очереди, - главные новости Украины 20 октября.

UA:Перший обвинил Офис Президента в давлении

Ведущая ток шоу "Обратный отсчет" Мирослава Барчук рассказала, что ОП давно уже пускает в эфир программы только согласованных нардепов "СН". А на последний эфир вообще их не пустила, потому что участие в программе принимал Гео Лерос. Общественный вещатель говорит, что на журналистов давить нельзя. Зеленский говорит, что и не давит - мол, ОП тут ни при чем, а журналисты устроили хайп. Президент утверждает, что "слуги" ходят или не ходят на эфиры по собственной воле, и никто ничего не согласовывает.

Свежие рейтинги

Рейтинги Зеленского падают, а Разумкова растут, - таковы результаты свежего опроса КМИС. Президента поддерживают 24,7%, экс-спикера - 7,1%. 39,1% украинцев негативно относятся к отставке Разумкова, почти столько же (39,5%) считают, что высшее политруководство Украины слило информацию о спецоперации по задержанию "вагнеровцев". 56,9% верят, что Коломойский выводил средства из "Привата" через "95 квартал".

Азарова арестовали. Заочно

Печерский райсуд Киева заочно отправил экс-премьера под арест по делу о госизмене. Это решение позволит начать в отношении скрывающегося в России Азарова процедуру экстрадиции.

На кладбище и в крематорий выстроились очереди, но локдауна не будет

Катафалкам приходится ждать на киевском "Байковом" около двух часов. Заболеваемость и смертность по всей стране бьют рекорды: за сутки заболели почти 19 тыс. человек, умерли - 495. Локдаун при этом вводить не собираются, - пообещал премьер-министр Шмыгаль.

В столице повышают цены на проезд

Сколько будет стоить проезд, пока неизвестно, но чиновники уже заявили, что цены точно не останутся прежними - энергоносители дорожают, а первозчикам не хочется загонять себя в долги.

СНБО объяснил, как правильно говорить о российской агрессии

Совет разработал целый словарь из 64 пунктов. Теперь понятно, как говорить об АТО, ООС, оккупированном Крыме, переселенцах и Второй мировой.

Apple считает оккупированный Крым частью России

Карта, на которой полуостров обозначен как российская территория, появилась в приложении Apple Music. МИД Украины просить посольство в США разобраться.