Главные новости 20 октября: UA:Перший обвиняет ОП в давлении, рейтинг Зеленского упал
Общественный вещатель утверждает, что ОП выдвигает журналистам ультиматумы, рейтинг Зеленского падает, а Разумкова растет, на кладбище и в крематорий выстроились очереди, - главные новости Украины 20 октября.
UA:Перший обвинил Офис Президента в давлении
Ведущая ток шоу "Обратный отсчет" Мирослава Барчук рассказала, что ОП давно уже пускает в эфир программы только согласованных нардепов "СН". А на последний эфир вообще их не пустила, потому что участие в программе принимал Гео Лерос. Общественный вещатель говорит, что на журналистов давить нельзя. Зеленский говорит, что и не давит - мол, ОП тут ни при чем, а журналисты устроили хайп. Президент утверждает, что "слуги" ходят или не ходят на эфиры по собственной воле, и никто ничего не согласовывает.
Свежие рейтинги
Рейтинги Зеленского падают, а Разумкова растут, - таковы результаты свежего опроса КМИС. Президента поддерживают 24,7%, экс-спикера - 7,1%. 39,1% украинцев негативно относятся к отставке Разумкова, почти столько же (39,5%) считают, что высшее политруководство Украины слило информацию о спецоперации по задержанию "вагнеровцев". 56,9% верят, что Коломойский выводил средства из "Привата" через "95 квартал".
Азарова арестовали. Заочно
Печерский райсуд Киева заочно отправил экс-премьера под арест по делу о госизмене. Это решение позволит начать в отношении скрывающегося в России Азарова процедуру экстрадиции.
На кладбище и в крематорий выстроились очереди, но локдауна не будет
Катафалкам приходится ждать на киевском "Байковом" около двух часов. Заболеваемость и смертность по всей стране бьют рекорды: за сутки заболели почти 19 тыс. человек, умерли - 495. Локдаун при этом вводить не собираются, - пообещал премьер-министр Шмыгаль.
В столице повышают цены на проезд
Сколько будет стоить проезд, пока неизвестно, но чиновники уже заявили, что цены точно не останутся прежними - энергоносители дорожают, а первозчикам не хочется загонять себя в долги.
СНБО объяснил, как правильно говорить о российской агрессии
Совет разработал целый словарь из 64 пунктов. Теперь понятно, как говорить об АТО, ООС, оккупированном Крыме, переселенцах и Второй мировой.
Apple считает оккупированный Крым частью России
Карта, на которой полуостров обозначен как российская территория, появилась в приложении Apple Music. МИД Украины просить посольство в США разобраться.
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Флешмоб школярів "Батько наш - Бандера, Україна - мати, Ми за Україну будем воювати!" показує, що бути бандерівцем або хоча б бути причетним до них, співати бандерівські пісні - це, виявляється, дуже круто. Звичайно, можна сказати, що це "всього лише мода". Але будь-який психолог скаже, що після того, як дитина заспівала "Ми за Україну будем воювати!", ці слова в ній залишаються. Тим більше що вона розуміє, про яку війну йдеться і хто ворог.
Українські соцмережі (тобто українські фрагменти глобальних соцмереж) здатні самі задавати порядок денний всьому суспільству. Причому не якийсь порядок денний, а саме бандерівський і антикремлівський.
Тим кандидатам і партіям, які боротимуться за патріотичного виборця і хочуть отримати активну підтримку в українських соцмережах, варто усвідомити, що бути просто патріотом уже замало. Потрібно бути бандерівцем.
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/batko-nash-bandera-pochemu-byt-banderovcem-okazalos-modno-i-vygodno-20102021-440315
Посмотрим, сколько наберут политики, которые прислушаются к твоим советам.
Усім, хто не згоден можна мене в СПАМ!
Рейтинг зеленского держался на самом тупом малообразованом быдле которое счас сидит в холодных квартирах, с перспективой сидеть в теплых, но уже за 7-8 тысяч в месяц.
И которому он сам 5 лет втирал что цену на отопление устанавливает президент лично.
Карма бубочку уже догнала, хотелось бы чтоб и прокуратура не подкачала.