Украинский политзаключенный в РФ Приходько содержится в одиночной камере в тюрьме для особо опасных преступников, - адвокат

Украинский политзаключенный в РФ Олег Приходько содержится в одиночной камере в тюрьме для особо опасных преступников во Владимирской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

Адвокат Сергей Легостов впервые за 3 месяца смог пообщаться с Приходько после этапирования из Новочеркасска.

"Свидание с подсудимым прошло без соблюдения конфиденциальности, указанной в законодательстве. На встрече присутствовал представитель учреждения с видеокамерой, записывающей разговор. Сам Приходько находился за стеклом, связь была низкого качества, особенно учитывая то, что осужденный испытывает проблемы со слухом. Через 25 минут беседа подошла к концу из-за обеденного перерыва в тюрьме", – рассказал Легостов.

Адвокат также обратил внимание, что ему не позволили передать подзащитному ряд документов для подписи, что является грубейшим нарушением прав. Речь идет о подачи кассационной жалобы на обжалование его приговора, срок написания которой истекает уже в ноябре. Помимо этого, как утверждает адвокат, было отказано передать доверенность на представление интересов в ЕСПЧ, согласие на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, персональных данных и опрос Приходько об условиях содержания.

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Приходько сообщил, что находится все это время в одиночной камере. Пожилой мужчина с хроническими заболеваниями вынужден проводить весь день на ногах, так как лежать ему разрешают только во время отбоя.

Такжже Приходько не получил ни одного письма. Его корреспонденция тоже не достигает родственников, хотя он пишет ее каждый день. Политузник считает, что вся его почта цензурируется исправительным учреждением. Защитник охарактеризовал это, как "полный информационный голод". Администрация тюрьмы отказывается выдавать Приходько его личные вещи, в которых у него содержатся номера телефонов родных и близких, с помощью которых он может написать заявление на звонок.

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Напомним, 8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в оккупированном селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины. ​10 октября 2019 года оккупанты задержали проукраинского активиста. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал Приходько.

1 апреля 2020 года появилась информация, что обвиняемого в подготовке к теракту жителя Сакского района Крыма Олега Приходько незаконно этапировали из симферопольского СИЗО в Россию. 7 апреля стало известно, что Приходько доставили в СИЗО Ростова-на-Дону.

Суд РФ приговорил украинского политзаключенного Приходько к 5 годам заключения.