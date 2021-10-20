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Глава НАК "Нафтогаз" Витренко уверен, что Украина может отказаться от импорта газа в течение 5 лет

Глава НАК

Украина может отказаться от импорта газа за 5 лет благодаря собственной добыче, выработке биогаза и повышению энергоэффективности.

Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

Витренко заявил, что достичь этой цели Украина сможет благодаря трем факторам: наращиванию добычи газа, увеличению производства Украиной биогаза и повышения энергоэффективности.

В частности, по словам главы "Нафтогаза", Украина как самая большая по территории страна в Европе имеет огромный потенциал для производства биогаза. Этот газ образуется при микробиологическом разложении метановым брожением биомассы или биоотходов твердых и жидких органических отходов: на свалках, болотах, в канализации, выгребных ямах и пр.

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"Земля значительно дешевле, чем в Западной Европе, поэтому у нас есть большие возможности для построения солнечных, ветровых электростанций и производства биомассы. У нас развитый сельскохозяйственный сектор, что также важно для производства биогаза", - уверен Витренко.

Он также отметил важность повышения энергоэффективности для достижения Украиной энергетической независимости.

"Украина вдвое менее энергоэффективная, чем среднестатистическая страна Восточной Европы. Можно было бы сказать, что это хорошо для газовой отрасли - украинцы потребляют много природного газа. Однако для достижения энергетической независимости Украина должна работать над уменьшением неэффективных затрат энергии. Самая дешевая и надежная энергия - это та, которую вы не потратили зря", - сказал он.

Автор: 

Газ (10236) Нафтогаз (3114) энергоэффективность (113) Витренко Юрий (378)


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Топ комментарии
+16
Порошенко безвиз, Зеленский безгаз. Надо же оставить след в истории,что бы помнили.
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20.10.2021 22:56
+12
Трепло, а если смотреть на его реальные дела то за 9 месяцев этого года добыча упала на 5%.
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20.10.2021 22:58
+4
Но все эти пять лет сын мамы Наташи должен оставаться на своей должности. Иначе счастья нам не будет.
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20.10.2021 23:04
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Вся надежда на потепление климата ( которым пугают) и полного отказа от отопления.
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20.10.2021 22:54 Ответить
А как же водород? Витренко, ты чего, самое главное забыл
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20.10.2021 22:55 Ответить
Водород у него только после гороха.
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20.10.2021 23:05 Ответить
Порошенко безвиз, Зеленский безгаз. Надо же оставить след в истории,что бы помнили.
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20.10.2021 22:56 Ответить
Трепло, а если смотреть на его реальные дела то за 9 месяцев этого года добыча упала на 5%.
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20.10.2021 22:58 Ответить
зеленая болтовня
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20.10.2021 23:02 Ответить
если уберет от газовых скважин, принадлежащих народу, ******** каломойского, ахметова , шуфрича и прочую пздоту.
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20.10.2021 23:04 Ответить
Для этого Майдан нужен, только без последующего демонтажа, а так годков на десять, бандитов олигархов теперешних в тюрьму, ну и конечно до власти украинских заслуженных образованных людей, а не купленную олигархами зелёную куклу.
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21.10.2021 00:04 Ответить
Но все эти пять лет сын мамы Наташи должен оставаться на своей должности. Иначе счастья нам не будет.
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20.10.2021 23:04 Ответить
Україна могла відмовитись від імпорту газу десь на 2014-15 рік.
Це й стало однією з причин війни еа Донбасі. Згадаєм де саме виліз гіркін.
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20.10.2021 23:14 Ответить
Не могла. На Донбасі були передпосилки розробки сланцевих родовищ, ціна тоді на газ сильно впала, і розробка була б не рентабельна.
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21.10.2021 06:28 Ответить
за п'ять років повмирають стільки,що тим які залишаться,вистачить те що здобудуть.
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20.10.2021 23:14 Ответить
Який ви оптиміст. Я також, сподіваюсь, що відмова від вакцинації, і голосування за Зе ,то симптоми одної хвороби.
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21.10.2021 06:41 Ответить
Уже отказывались... Недавняя стратегия 2020 провалилась с треском. Теперь ещё хотят оттянуть на 5 лет. Тянут время, а вы, мол, ждите. Дальше снова придумают стратегию. Только и она будет для затягивания времени и продлении их времени в креслах.
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20.10.2021 23:14 Ответить
Стратегия здорового человека - это отказаться от импорта самолётов, автомобилей, компьютеров в пользу своего производства. Стратегия курильщика - отказаться от импорта газа, угля, бананов.
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20.10.2021 23:29 Ответить
Походу, тебя на банан присадили, урусский
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21.10.2021 06:31 Ответить
И такую муйню мы слышим уже 30 лет)))))
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20.10.2021 23:36 Ответить
А 31 год назад что Вы слышали, или 36 лет назад, кажись сухой закон, гластность, перестройка? Это ли не муйня?
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21.10.2021 00:36 Ответить
"Земля значительно дешевле, чем в Западной Европе, поэтому у нас есть большие возможности для построения солнечных, ветровых электростанций и производства биомассы. Источник:
Хорошу землю заставляти батареями?
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20.10.2021 23:50 Ответить
У нас развитый сельскохозяйственный сектор, что также важно для производства биогаза", - уверен Витренко. Источник:
Він не розвинений по справжньому.
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20.10.2021 23:51 Ответить
Украинский газ народу для отопления, а бизнес пускай развивает технологии.
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21.10.2021 00:06 Ответить
Украина богатая природными ресурсами страна, давайте сначала согласно Конституции обеспечьте народ тем что имеется, а проекты развивайте, только не на словах, а на деле.
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21.10.2021 00:13 Ответить
Запровадження "Фонду майбутніх поколінь" по принципу Данії та інших розвинених країн це один із драйверів розвитку України, але олігархічним групам не вигідно виносити це питання в інформаційне поле навіть на обговорення не те що реалізацію
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21.10.2021 02:27 Ответить
Украина может отказаться от импорта газа за 5 лет благодаря собственной добыче, выработке биогаза и повышению энергоэффективности. Источник:

Где-то я уже про это слышал, от Коболева и Гройсмана. Правда ни одного ни второго уже у руля нет, но и увеличения добычи газа тоже нет.
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21.10.2021 00:28 Ответить
скважины бурите епрст, газа в Украине только разведанного на 1 трлн. кубов..в полесье бурите, там есть газ...олешкинскую пустыню, там всего валом, не только газа...
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21.10.2021 00:33 Ответить
ЄС із СШАми поки що тільки думають , а Україна вже декарбонізується з такими дятлами у руля.
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21.10.2021 01:05 Ответить
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21.10.2021 01:32 Ответить
Можливо вже пора запровадити "Фонд майбутніх поколінь" по принципу Данії та інших розвинених країн. Чому ця успішна в стратегія не обговорюється в українському інформаційному просторі.
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21.10.2021 02:19 Ответить
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21.10.2021 06:33 Ответить
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21.10.2021 06:36 Ответить
Ещё одно брехло всплыло!! То тот придурок колобов дурил нас шесть лет , ничего не делал и получал по 3-4 млн гривен зарплаты екжемесячно!!То теперь этот фрукт врёт и не моргнёт!!
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21.10.2021 09:25 Ответить
У нас мільйони людей до сих пір не мають газових лічильників. А ті, що мають, інколи не можуть передати дані, бо облгази не хочуть їх приймати, й рахують по-своєму.
Скільки неправильно облікованого (краденого) газу на різних підприємствах, теплоенерго науці і Нафтогазу теж невідомо.
Тому, можливо, Україна і через 5 місяців могла жити без імпортного газу, але хто ж ій це дозволить.
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21.10.2021 10:24 Ответить
Не при зелёной власти
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21.10.2021 11:46 Ответить
 
 