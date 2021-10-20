Глава НАК "Нафтогаз" Витренко уверен, что Украина может отказаться от импорта газа в течение 5 лет
Украина может отказаться от импорта газа за 5 лет благодаря собственной добыче, выработке биогаза и повышению энергоэффективности.
Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.
Витренко заявил, что достичь этой цели Украина сможет благодаря трем факторам: наращиванию добычи газа, увеличению производства Украиной биогаза и повышения энергоэффективности.
В частности, по словам главы "Нафтогаза", Украина как самая большая по территории страна в Европе имеет огромный потенциал для производства биогаза. Этот газ образуется при микробиологическом разложении метановым брожением биомассы или биоотходов твердых и жидких органических отходов: на свалках, болотах, в канализации, выгребных ямах и пр.
"Земля значительно дешевле, чем в Западной Европе, поэтому у нас есть большие возможности для построения солнечных, ветровых электростанций и производства биомассы. У нас развитый сельскохозяйственный сектор, что также важно для производства биогаза", - уверен Витренко.
Он также отметил важность повышения энергоэффективности для достижения Украиной энергетической независимости.
"Украина вдвое менее энергоэффективная, чем среднестатистическая страна Восточной Европы. Можно было бы сказать, что это хорошо для газовой отрасли - украинцы потребляют много природного газа. Однако для достижения энергетической независимости Украина должна работать над уменьшением неэффективных затрат энергии. Самая дешевая и надежная энергия - это та, которую вы не потратили зря", - сказал он.
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Це й стало однією з причин війни еа Донбасі. Згадаєм де саме виліз гіркін.
Хорошу землю заставляти батареями?
Він не розвинений по справжньому.
Где-то я уже про это слышал, от Коболева и Гройсмана. Правда ни одного ни второго уже у руля нет, но и увеличения добычи газа тоже нет.
Скільки неправильно облікованого (краденого) газу на різних підприємствах, теплоенерго науці і Нафтогазу теж невідомо.
Тому, можливо, Україна і через 5 місяців могла жити без імпортного газу, але хто ж ій це дозволить.