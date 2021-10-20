"Черное море и наш украинский полуостров Крым – это не собственность одного человека", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черкасскую область заявил, что Черное море и Крым – не "собственность одного человека".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"В очередной раз вместе с нашими друзьями – международными партнерами мы указали, что Черное море и наш украинский полуостров Крым – это не собственность одного человека. Это международно признанные территории и границы нашей независимой Украины. Возвращение Черного и Азовского морей в пространство международного морского права и восстановления безопасности судоходства должно стать приоритетом мирового сообщества", – подчеркнул президент, выступая в Центре подготовик личного состава Госпрогранслужбы.

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"Верю, что наступит тот день, когда мы, украинцы, будем использовать наши самолеты, вертолеты, беспилотники в мирном небе только для съемок ярких событий, счастливых лиц украинцев, терриконов в Донецкой области, бескрайних полей пшеницы на Луганщине и Черкащине, тишины вод Азовского и Черного морей и, конечно, красоты Карпатских и Крымских гор", – добавил Зеленский.