"Черное море и наш украинский полуостров Крым – это не собственность одного человека", - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черкасскую область заявил, что Черное море и Крым – не "собственность одного человека".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"В очередной раз вместе с нашими друзьями – международными партнерами мы указали, что Черное море и наш украинский полуостров Крым – это не собственность одного человека. Это международно признанные территории и границы нашей независимой Украины. Возвращение Черного и Азовского морей в пространство международного морского права и восстановления безопасности судоходства должно стать приоритетом мирового сообщества", – подчеркнул президент, выступая в Центре подготовик личного состава Госпрогранслужбы.
"Верю, что наступит тот день, когда мы, украинцы, будем использовать наши самолеты, вертолеты, беспилотники в мирном небе только для съемок ярких событий, счастливых лиц украинцев, терриконов в Донецкой области, бескрайних полей пшеницы на Луганщине и Черкащине, тишины вод Азовского и Черного морей и, конечно, красоты Карпатских и Крымских гор", – добавил Зеленский.
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видимо его конкретно вштырило когда у него спросили про "суспільне"
там говорят подоляк чего то выдал на гора оскорбительное в отношении журналистов
У француза є дружина і коханка. Любить він коханку.
У єврея є дружина і коханка. А любить він маму.
Это не собственность даже людей которые там живут, это собственность всех украинцев и государства Украина!
Или просто заставили весь ЧФ РФ встать на рога и гоняться за собой почти сутки?
То есть нету такой херни как Киев для Чернигоцев или Харьков для Львовян...или Крым для Крымчан ибо налоги с Вуйко что приехал из Польши со сборов ананасов тратятся в той же степени на Харьков или Донецк как и деньги Изюмского предпринимателя на "Полоныны"...и Он имеет право приехать на терриконы под Металлургический завод отдохнуть вставить себе Херсонский огурец в известное место и получить "силы земли"...и никто не может лишить его такого права.
Потому москали и выдумали эту дичь с народами Донбасяу и Лугондоняу и народ крыма... - но таких народов нет. Есть Народ Украины и если русскоговорящий Сумчанин не согласен с аннексией Крыма то отторгнуть его нельзя до момента Всеукраинского референдума с результатом которого согласятся
как согласные так и несогласныеВсе граждане Украины что посетят данное мероприятие...и сколько присоединением это не называй - международное право Российским не станет...
Более того даже если Ермак захочет отдать своим кураторам Крым - всё это херня - потому что отменится это решение любым судом любой инстанции как превышение полномочий - максимум они заморозят этот вопрос и всё.
Так что Слить нас могут только сами МЫ....так что не видитесь на манипуляции и прочую дичь. Соблюдайте Информационную гигиену!)
альо, ухарь,
где зарплата Воинам?
где выполнение военного заказа ?
где поддержка военпрома ?
балаболка хр..нова !!!
Хай живе Гетьман !
тогда наф пошел в паРашу и не высовывайся.
самольоты летять, бамбить будем !
бамбандировщики тоже видосики мылить будут ?
клип ТИКа "Циклоны" оказался пророческим
https://www.youtube.com/watch?v=iFafOCWO3qs
Он у москалів вже є такий презідент
І як би не вийшло нам з вами на зло
Із маленького Вовки велике ху....
Ви скажете, а що ти понтуєшся
А чому це ти Вітька не балатуєшся
А я відповім без усяких нюансів
Третій Вітька...
Так, що у нас знову немає вибору
Давайте обирати якогось там лідера
Не знаю як вам, ну, а як по мені
В шоколаді трохи ліпше ніж у лайні
Весняні циклони, ці клоуни
Недолюстровані, перефарбовані
З вилами й косами на постаменти
Голими й босими йдуть в президенти
2."Один человек"
Далі буде...