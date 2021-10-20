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Новости Агрессия России против Украины
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"Черное море и наш украинский полуостров Крым – это не собственность одного человека", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черкасскую область заявил, что Черное море и Крым – не "собственность одного человека".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"В очередной раз вместе с нашими друзьями – международными партнерами мы указали, что Черное море и наш украинский полуостров Крым – это не собственность одного человека. Это международно признанные территории и границы нашей независимой Украины. Возвращение Черного и Азовского морей в пространство международного морского права и восстановления безопасности судоходства должно стать приоритетом мирового сообщества", – подчеркнул президент, выступая в Центре подготовик личного состава Госпрогранслужбы.

Также читайте: Зеленский об оккупированном Крыме: Вместо флоры и фауны там флот и солдаты. И не глобальное потепление, а глобальное опустошение. ВИДЕО

"Верю, что наступит тот день, когда мы, украинцы, будем использовать наши самолеты, вертолеты, беспилотники в мирном небе только для съемок ярких событий, счастливых лиц украинцев, терриконов в Донецкой области, бескрайних полей пшеницы на Луганщине и Черкащине, тишины вод Азовского и Черного морей и, конечно, красоты Карпатских и Крымских гор", – добавил Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) Крым (26419)


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Топ комментарии
+23
поток сознания
видимо его конкретно вштырило когда у него спросили про "суспільне"
там говорят подоляк чего то выдал на гора оскорбительное в отношении журналистов
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20.10.2021 23:18
+22
Что оно снова несёт? Какого одного человека? ***** что-ли?!
Это не собственность даже людей которые там живут, это собственность всех украинцев и государства Украина!
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20.10.2021 23:20
+14
долой ЗЕ-лень !
Хай живе Гетьман !
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20.10.2021 23:22
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поток сознания
видимо его конкретно вштырило когда у него спросили про "суспільне"
там говорят подоляк чего то выдал на гора оскорбительное в отношении журналистов
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20.10.2021 23:18 Ответить
+++, но вы не правы, просто идиот
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20.10.2021 23:40 Ответить
У англійця є дружина і коханка. Любить він дружину.
У француза є дружина і коханка. Любить він коханку.
У єврея є дружина і коханка. А любить він маму.
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21.10.2021 09:57 Ответить
Что оно снова несёт? Какого одного человека? ***** что-ли?!
Это не собственность даже людей которые там живут, это собственность всех украинцев и государства Украина!
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20.10.2021 23:20 Ответить
Порошенко, неужели не понятно. Пославшего украинских моряков на верную смерть на штурм крымского моста.
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20.10.2021 23:57 Ответить
что, серьезно ?
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21.10.2021 00:05 Ответить
Тихо . Не вспугни. Весело с ним.
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21.10.2021 01:20 Ответить
С сарказмом тут на форуме в последнее время проблемы
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21.10.2021 01:56 Ответить
Хорошо тебя тыркнуло - до сих пор не отпускает ...
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21.10.2021 00:25 Ответить
И как оно? Мост взяли или все погибли верной смертью?

Или просто заставили весь ЧФ РФ встать на рога и гоняться за собой почти сутки?
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21.10.2021 00:33 Ответить
Дрыщ ЗЕбанутый, а что это ты, убогий, кукарекаешь через прокси-сервер под флагом нашего союзника? Вас, идиотов, видно под любым флагом, стоит почитать текст. Доложи Дерьмаку, что тебя, зебанька, порохобот Кот разоблачил и вывалял в говне. ЗЕленом. Дерьмак тебя утешит, нальет гранчак стекломою и разрешит без очереди соснуть бубочкину пипетку.
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21.10.2021 07:43 Ответить
Хотел написать то же самое...но вы меня опередили...Крым= Территория Украины - а она принадлежит Народу Украины. Народ Украины - это абстрактное понятие обозначающее всю совокупность Граждан Украины - любых национальностей и происхождений... и основа государства на основах неделимости, целостности и независимости Государства Украина в её международно признанных границах..

То есть нету такой херни как Киев для Чернигоцев или Харьков для Львовян...или Крым для Крымчан ибо налоги с Вуйко что приехал из Польши со сборов ананасов тратятся в той же степени на Харьков или Донецк как и деньги Изюмского предпринимателя на "Полоныны"...и Он имеет право приехать на терриконы под Металлургический завод отдохнуть вставить себе Херсонский огурец в известное место и получить "силы земли"...и никто не может лишить его такого права.

Потому москали и выдумали эту дичь с народами Донбасяу и Лугондоняу и народ крыма... - но таких народов нет. Есть Народ Украины и если русскоговорящий Сумчанин не согласен с аннексией Крыма то отторгнуть его нельзя до момента Всеукраинского референдума с результатом которого согласятся как согласные так и несогласные Все граждане Украины что посетят данное мероприятие...и сколько присоединением это не называй - международное право Российским не станет...

Более того даже если Ермак захочет отдать своим кураторам Крым - всё это херня - потому что отменится это решение любым судом любой инстанции как превышение полномочий - максимум они заморозят этот вопрос и всё.

Так что Слить нас могут только сами МЫ....так что не видитесь на манипуляции и прочую дичь. Соблюдайте Информационную гигиену!)
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21.10.2021 01:13 Ответить
Всё правильно! Ассоциация у вас не возникла, Хрущёв Ермак?
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21.10.2021 05:36 Ответить
ухарь ухариться заухарился....

альо, ухарь,
где зарплата Воинам?
где выполнение военного заказа ?
где поддержка военпрома ?

балаболка хр..нова !!!
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20.10.2021 23:20 Ответить
долой ЗЕ-лень !
Хай живе Гетьман !
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20.10.2021 23:22 Ответить
ему ни кто, а мне и моей стране мешают, вы не в курсе?
тогда наф пошел в паРашу и не высовывайся.
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20.10.2021 23:43 Ответить
Поменяйте ему траву или порошёк,шо он курит?
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20.10.2021 23:57 Ответить
Це питання до єрмоли
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21.10.2021 00:03 Ответить
Судячи з твоїх дій твоя власність вся Україна.
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21.10.2021 00:05 Ответить
"Верю, что наступит тот день, когда мы, украинцы, будем использовать наши самолеты, вертолеты, беспилотники в мирном небе только для съемок ярких событий" --вроде сейчас оно использует самолеты вертолеты и беспилотники на передовой.
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21.10.2021 00:34 Ответить
а бамбить?
самольоты летять, бамбить будем !

бамбандировщики тоже видосики мылить будут ?
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21.10.2021 01:00 Ответить
у этого ..итара только одно на уме - КИНО !
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21.10.2021 01:00 Ответить
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21.10.2021 00:39 Ответить
Нельзя старого педофила ********* ************* человеком называть. В нём нет ничего человеческого. Это дьявольское отродье, прилитевшее к нам из другой планеты. На Земле такие не рождаются. Даже Гитлер на его фоне - пустышка !
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21.10.2021 00:46 Ответить
А если одним словом, то фюрер репоедов - *****.
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21.10.2021 07:47 Ответить
1 марта 2019 года
клип ТИКа "Циклоны" оказался пророческим
https://www.youtube.com/watch?v=iFafOCWO3qs
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21.10.2021 00:46 Ответить
Владімир також нині не тренд
Он у москалів вже є такий презідент
І як би не вийшло нам з вами на зло
Із маленького Вовки велике ху....

Ви скажете, а що ти понтуєшся
А чому це ти Вітька не балатуєшся
А я відповім без усяких нюансів
Третій Вітька...

Так, що у нас знову немає вибору
Давайте обирати якогось там лідера
Не знаю як вам, ну, а як по мені
В шоколаді трохи ліпше ніж у лайні

Весняні циклони, ці клоуни
Недолюстровані, перефарбовані
З вилами й косами на постаменти
Голими й босими йдуть в президенти
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21.10.2021 00:51 Ответить
https://www.facebook.com/100023144378535/videos/357117512625706 https://www.facebook.com/100023144378535/videos/357117512625706

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21.10.2021 01:19 Ответить
Ну бубочка молодець. Може ще на піаніні зіграє...
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21.10.2021 03:07 Ответить
1."Та сторона"
2."Один человек"
Далі буде...
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21.10.2021 05:56 Ответить
А що там з Азовським морем? Де супер "зелені катери 95 кварталу" і Беняавіаносці? Чому за Азовське море мовчимо?
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21.10.2021 08:03 Ответить
таке вумне-аж страшно!
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21.10.2021 08:56 Ответить
Ці пропагандони мабть бути знищені https://youtu.be/3RzjeM-xdmE
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10.03.2022 14:07 Ответить
 
 