НАТО не планирует разворачивать в космосе системы вооружения для сдерживания новейших ракетных угроз, - Столтенберг

Североатлантический альянс считает космос очень важным пространством для обеспечения собственной деятельности, но на намерен размещать в космосе системы вооружения для сдерживания новейших ракетных угроз.

Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе накануне встречи министров обороны стран-союзниц, который состоится 21-22 октября, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"НАТО инвестирует, адаптирует и развивает современные возможности, чтобы быть готовыми к ответу, к защите и обороне против любых угроз, включая современные ракетные системы. Мы делаем это многими разными путями. Мы также наращиваем нашу активность в космосе, так как он является чрезвычайно важным для наших коммуникаций, для ракетного предупреждения, для наблюдения и т.п. Но НАТО не имеет никаких планов по развертыванию любого оружия в космосе. Это не является частью наших космических усилий. Я не могу говорить от имени всех союзников по НАТО, но НАТО не имеет таких планов", - заявил Столтенберг.

Он отметил, что союзники прилагают усилия для того, чтобы быть на острие технологического прогресса. В частности, по его словам, уже на этой неделе Альянс учредит так называемый инновационный фонд НАТО.

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"Я ожидаю, что этот многонациональный фонд будет способным инвестировать 1 миллиард евро. Фонд будет поддерживать развитие двойных, новейших и разрушительных технологий в ключевых сферах, касающихся безопасности Альянса", - сказал генсек НАТО.

Он напомнил, что во время Брюссельского саммита в июне текущего года лидеры НАТО согласились учредить так называемый "Ускоритель оборонных инноваций", совместный инструмент, который будет иметь два центра в Европе и в Северной Америке, а также разветвленную сеть отделений, которые будут изучать возможность использования гражданских инноваций в интересах безопасности.

К тому же, как отметил Столтенберг, в НАТО появилась первая в истории Стратегия по развитию искусственного интеллекта, которая предусматривает его использование в таких сферах, как обработка массивов информации, в энергетике и в кибернетической безопасности. Эта же стратегия устанавливает принципы безопасного и ответственного использования таких технологий, в полном соответствии с международным законодательством в этой сфере.

Напомним, программа развития "НАТО 2030", положения которой нашли поддержку лидеров НАТО во время Брюссельского саммита в июне текущего года, одним из ключевых направлений деятельности предполагает технологическое развитие стран Альянса и соответствующих объединенных возможностей, чтобы сохранить роль лидера в конкурентной глобальной среде и обеспечить надежную защиту всех союзников от современных угроз.

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