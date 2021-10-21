НАТО не планирует разворачивать в космосе системы вооружения для сдерживания новейших ракетных угроз, - Столтенберг
Североатлантический альянс считает космос очень важным пространством для обеспечения собственной деятельности, но на намерен размещать в космосе системы вооружения для сдерживания новейших ракетных угроз.
Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе накануне встречи министров обороны стран-союзниц, который состоится 21-22 октября, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"НАТО инвестирует, адаптирует и развивает современные возможности, чтобы быть готовыми к ответу, к защите и обороне против любых угроз, включая современные ракетные системы. Мы делаем это многими разными путями. Мы также наращиваем нашу активность в космосе, так как он является чрезвычайно важным для наших коммуникаций, для ракетного предупреждения, для наблюдения и т.п. Но НАТО не имеет никаких планов по развертыванию любого оружия в космосе. Это не является частью наших космических усилий. Я не могу говорить от имени всех союзников по НАТО, но НАТО не имеет таких планов", - заявил Столтенберг.
Он отметил, что союзники прилагают усилия для того, чтобы быть на острие технологического прогресса. В частности, по его словам, уже на этой неделе Альянс учредит так называемый инновационный фонд НАТО.
"Я ожидаю, что этот многонациональный фонд будет способным инвестировать 1 миллиард евро. Фонд будет поддерживать развитие двойных, новейших и разрушительных технологий в ключевых сферах, касающихся безопасности Альянса", - сказал генсек НАТО.
Он напомнил, что во время Брюссельского саммита в июне текущего года лидеры НАТО согласились учредить так называемый "Ускоритель оборонных инноваций", совместный инструмент, который будет иметь два центра в Европе и в Северной Америке, а также разветвленную сеть отделений, которые будут изучать возможность использования гражданских инноваций в интересах безопасности.
К тому же, как отметил Столтенберг, в НАТО появилась первая в истории Стратегия по развитию искусственного интеллекта, которая предусматривает его использование в таких сферах, как обработка массивов информации, в энергетике и в кибернетической безопасности. Эта же стратегия устанавливает принципы безопасного и ответственного использования таких технологий, в полном соответствии с международным законодательством в этой сфере.
Напомним, программа развития "НАТО 2030", положения которой нашли поддержку лидеров НАТО во время Брюссельского саммита в июне текущего года, одним из ключевых направлений деятельности предполагает технологическое развитие стран Альянса и соответствующих объединенных возможностей, чтобы сохранить роль лидера в конкурентной глобальной среде и обеспечить надежную защиту всех союзников от современных угроз.
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_НАТО - длбб! Зато расия и кетай много чего планируют, а НАТА даже на нападение в 2010 рашистов на Польшу отреагировало как труп на припарки.
Чем и пользуются террористы и всякие х.йло.
Украина пока не может себе позволить не покупать у РФ, а продавать то что она продаёт - выгодно. Украина не строит на России заводы и не поставляет газовые турбины на оккупированные территории.
А какова протяжённость российско-германской границы?
За первые пять месяцев 2021 года экспорт российских товаров в США в денежном выражении вырос в полтора раза, сообщает РБК со ссылкой на Бюро переписи населения США (национальное статистическое агентство).
В январе-мае 2021 года экспорт минерального топлива, нефти и нефтепродуктов из России в США вырос на 78% - с 3,8 млрд долларов до 6,7 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За пять месяцев текущего года США импортировали из России драгоценных и полудрагоценных металлов и камней на 1,6 млрд долларов (1,1 млрд годом ранее). Экспорт российских удобрений в США увеличился на 35% - до 500 млн долларов, а ввоз железа и стали из России повысился на 25% - до 700 млн долларов.