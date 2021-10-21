Минздрав разрешил выписывать кислородозависимых пациентов, им будут выдавать концентраторы, - СМИ

Минздрав официально разрешил выписывать зависимых от кислорода пациентов, если сатурация будет не ниже 94. Семейный врач обязан предоставить таким пациентам кислородный концентратор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Сейчас Украина закупила 15 тысяч кислородных концентраторов и потратила на это почти 700 миллионов гривен. Чтобы получить кислородную поддержку в домашних условиях, нужно, чтобы врач из стационара связался с семейным врачом пациента и убедился, что есть свободный кислородный концентратор и только тогда больного COVID-19 имеют право выписать домой.

Следует отметить, что без декларации с врачом кислородный концентратор получить невозможно.

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Кроме декларации, семейный врач с пациентом подписываю договор. Медик учит родственников пользоваться концентратором. Для этого семейные врачи сами проходили инструктаж.

Кислородным концентратором больной может пользоваться, пока его сатурация не поднимется до 98 и будет держаться на этой отметке сутки без аппарата.

Обычно, потребность больного в кислороде сохраняется от 10 дней до месяца.

Вернуть концентратор пациент должен сам. Однако, если аппарат не возвращают добровольно - в амбулаториях не знают, как правильно действовать. В то же время медики несут за это имущество финансовую ответственность - цена концентратора около 20 тысяч гривен. В Минздраве с такими пациентами амбулаториям предлагают судиться.

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Из-за таких рисков Киев, Днепропетровская и Донецкая области отказались закупить концентраторы и вернули бюджетные деньги. Однако, что делать пациентам - не известно. Потому что, как только заполняют стационары - не тяжелых, однако зависимых от кислорода пациентов начинают выписывать. Сейчас к критической черте по заполненности больниц подходят Днепропетровска, Донецка, Сумская, Одесская и Запорожская области.