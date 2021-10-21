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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав разрешил выписывать кислородозависимых пациентов, им будут выдавать концентраторы, - СМИ

Минздрав разрешил выписывать кислородозависимых пациентов, им будут выдавать концентраторы, - СМИ

Минздрав официально разрешил выписывать зависимых от кислорода пациентов, если сатурация будет не ниже 94. Семейный врач обязан предоставить таким пациентам кислородный концентратор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Сейчас Украина закупила 15 тысяч кислородных концентраторов и потратила на это почти 700 миллионов гривен. Чтобы получить кислородную поддержку в домашних условиях, нужно, чтобы врач из стационара связался с семейным врачом пациента и убедился, что есть свободный кислородный концентратор и только тогда больного COVID-19 имеют право выписать домой.

Следует отметить, что без декларации с врачом кислородный концентратор получить невозможно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав разъяснил, когда COVID-больного нужно госпитализировать

Кроме декларации, семейный врач с пациентом подписываю договор. Медик учит родственников пользоваться концентратором. Для этого семейные врачи сами проходили инструктаж.

Кислородным концентратором больной может пользоваться, пока его сатурация не поднимется до 98 и будет держаться на этой отметке сутки без аппарата.

Обычно, потребность больного в кислороде сохраняется от 10 дней до месяца.

Вернуть концентратор пациент должен сам. Однако, если аппарат не возвращают добровольно - в амбулаториях не знают, как правильно действовать. В то же время медики несут за это имущество финансовую ответственность - цена концентратора около 20 тысяч гривен. В Минздраве с такими пациентами амбулаториям предлагают судиться.

Также читайте: Шмыгаль о COVID-19 в Украине: Сверхвысокое количество трудных случаев и госпитализаций. Столкнулись с наибольшими вызовами с начала пандемии

Из-за таких рисков Киев, Днепропетровская и Донецкая области отказались закупить концентраторы и вернули бюджетные деньги. Однако, что делать пациентам - не известно. Потому что, как только заполняют стационары - не тяжелых, однако зависимых от кислорода пациентов начинают выписывать. Сейчас к критической черте по заполненности больниц подходят Днепропетровска, Донецка, Сумская, Одесская и Запорожская области.

Автор: 

карантин (16729) госпитализация (236) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Почитай на ФБ посты Леси Литвиновой. Сколько людей они спасли этими самими концентраторами! А потом варнякай.
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21.10.2021 01:08
+4
Харьков. Туристическое агенство Best Travel и еще несколько туристических агенств организовали сбіт поддельніх сертификатов от ковида по 400 грн.

Заказы на поддельные ПЦР-тесты и COVID-сертификаты мошенники принимали через социальные сети. Для оформления документов необходимы были только личные данные заказчиков.

"Среди клиентов были и туристические агентства. Стоимость поддельного теста составляла 400 гривен, а COVID-сертификат стоил 1500 гривен, однако представители турагентств "перепродавали" их по более высокой цене", - отметили в полиции.

Как установили правоохранители, мошенническая схема действовала около года. За это время фигуранты успели сделать более 40 тысяч поддельных справок и около 500 поддельных сертификатов. Кроме этого, полицейские смогли остановить продажу более 100 фейковых сертификатов, заказ на изготовление которых злоумышленники приняли накануне.

Списки поддельніх сертификатов и справок уже есть в полиции. Похоже будео очень много уголовных дел как за продажу так и за покупку сертификатов! Тот случай, когда дурень-антиваксер платит дважды....
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21.10.2021 02:05
+3
Класс!!!
Теперь дебилы будут не только сгорать дома от обогревателей, но еще и взрывать себе легкие концентраторами.
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21.10.2021 01:01
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Класс!!!
Теперь дебилы будут не только сгорать дома от обогревателей, но еще и взрывать себе легкие концентраторами.
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21.10.2021 01:01 Ответить
Почитай на ФБ посты Леси Литвиновой. Сколько людей они спасли этими самими концентраторами! А потом варнякай.
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21.10.2021 01:08 Ответить
А моему соседу в деревне такой концентратор спас жизнь. Правда домой его не дали. Пришлось за свои деньги покупать. И не за 20 тысяч, а гораздо дороже. Цена зависит от объема вырабатываемого кислорода.
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21.10.2021 06:09 Ответить
А шо, Спутнік не допомагає?
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21.10.2021 08:55 Ответить
Обеспечение безопасности вакцины против COVID-19 в США

Информация о конкретных вакцинах

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html

Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine Overview and Safety (also known as COMIRNATY)

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html

Moderna COVID-19 Vaccine Overview and Safety

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Moderna.html

Johnson & Johnson's Janssen COVID-19 Vaccine Overview and Safety

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/janssen.htm

Different COVID-19 Vaccines

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines.html
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21.10.2021 09:04 Ответить
В дєрєвнях окрім Спутніка є інші вакцини?
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21.10.2021 09:11 Ответить
В моей, только те , что я перечислил. А у тебя?
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21.10.2021 09:14 Ответить
Значит твой сосед не дегенерат с руками из жопы.

Но практика и статистика вакцинации показывают, что большинству ничего сложнее лопаты доверять нельзя.
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21.10.2021 09:28 Ответить
Согласен. Ты знаешь, в наших селах, ну по крайней мере те, что на востоке Украины, есть еще одна такая нехорошая особенность. Это внезапное отключение света по многим причинам. И вот, когда отключается свет, электрические приборы перестают работать. В том числе и кислородные концентраторы. Я это к чему. Пришлось моему соседу вдобавок к концентратору и генератор еще покупать. Теперь слышу, у него генератор затарахтел. Знаю. Света нет.
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21.10.2021 09:39 Ответить
С начала кампании по вакцинации Государственный экспертный центр МЗ получил 95 сообщений о летальных случаях после прививки. Сейчас ведомство получило 77 протоколов, в которых установили, что эти случаи - случайные события, которые совпали с проведенным прививки.

Причинно-следственная связь с вакцинацией отсутствует, говорят в Минздраве. Сейчас продолжается расследование еще 18 случаев
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21.10.2021 01:02 Ответить
Да будет тебе известно, что после прививки необходимо минимум 14 дней, чтобы она начала действовать. И прививка не защищает от заражение. На какой день после прививки эти несчастные умерлы?
Возможно, они уже были заражены вирусом ДО прививки.
Все эти варианты возможны.
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21.10.2021 01:07 Ответить
Из-за таких рисков Киев, Днепропетровская и Донецкая области отказались закупить

Не КИЕВ отказлся, а какое-то падло приняло такое решение в Киеве. Имя этой иопанной падлы? И куда пойдут деньги, не потраченные на концентраторы? В карман падлы?
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21.10.2021 01:03 Ответить
Правильное решение. Раздавать по 20 штук, и остаться без концентраторов....
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21.10.2021 08:47 Ответить
Дык там же ясно написано :"Из-за таких рисков Киев, Днепропетровская и Донецкая области отказались закупить концентраторы и вернули бюджетные деньги."
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21.10.2021 09:29 Ответить
Досить дивно, тому що мене виписали навесні як видужалого з сатурацією 93%
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21.10.2021 01:18 Ответить
Да 98 и у здоровых людей очень редко бывает. Кто-то чудит.
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21.10.2021 07:09 Ответить
Меня выписали с 98. Доходило и до 99. Это несложно получить в палате, где содержание кислорода наверное за 30%.

А так обычно 96.
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21.10.2021 08:59 Ответить
А семейники откуда концентраторы возьмут. То что их обязали одно, а где им их брать?
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21.10.2021 01:31 Ответить
Харьков. Туристическое агенство Best Travel и еще несколько туристических агенств организовали сбіт поддельніх сертификатов от ковида по 400 грн.

Заказы на поддельные ПЦР-тесты и COVID-сертификаты мошенники принимали через социальные сети. Для оформления документов необходимы были только личные данные заказчиков.

"Среди клиентов были и туристические агентства. Стоимость поддельного теста составляла 400 гривен, а COVID-сертификат стоил 1500 гривен, однако представители турагентств "перепродавали" их по более высокой цене", - отметили в полиции.

Как установили правоохранители, мошенническая схема действовала около года. За это время фигуранты успели сделать более 40 тысяч поддельных справок и около 500 поддельных сертификатов. Кроме этого, полицейские смогли остановить продажу более 100 фейковых сертификатов, заказ на изготовление которых злоумышленники приняли накануне.

Списки поддельніх сертификатов и справок уже есть в полиции. Похоже будео очень много уголовных дел как за продажу так и за покупку сертификатов! Тот случай, когда дурень-антиваксер платит дважды....
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21.10.2021 02:05 Ответить
https://www.objectiv.tv/objectively/2021/10/20/poddelka-ptsr-testov-i-covid-sertifikatov-v-harkove-podrobnosti-razoblacheniya-moshennikov/ Ссылка на материал и ведео задержания преступной группы
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21.10.2021 02:06 Ответить
К чему такие сложности ?

Какие то договора нужно подписывать,
стационарный доктор должен связаться з семейным доктором ,а за это время пациент Богу душу отдаст 😡
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21.10.2021 03:40 Ответить
Процедура:
1. Вас отключают от кислорода, выписывают справку и выпихивают из больницы.
2. С этой справкой вы записывается на прием к своему СВ или сидите в очереди.
3. СВ осматривает вас, справку и выписывает рецепт на бесплатный концентратор.
4. С рецептом вы идете в аптеку и получаете концентратор.
5. Идете домой, подключает концентратор в розетку и, о чудо, вы СПАСЕНЫ, у вас снова есть чем ДЫШАТЬ!
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21.10.2021 07:52 Ответить
меня выписали из больнички с сатурацией 88. я дышал через концентратор,а меня выписали. через три недели мучений дома,опять больничка и реанимация.

наша медицина хороша на бумаге.
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21.10.2021 08:58 Ответить
Скільки зелін квартал закупив концентраторів для лікарень?
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21.10.2021 08:58 Ответить
Угу, скоро Квартал-95 буде видавати хворим концентратори в комплекті з домовинами. До того іде.
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21.10.2021 10:53 Ответить
 
 