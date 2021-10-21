Минздрав разрешил выписывать кислородозависимых пациентов, им будут выдавать концентраторы, - СМИ
Минздрав официально разрешил выписывать зависимых от кислорода пациентов, если сатурация будет не ниже 94. Семейный врач обязан предоставить таким пациентам кислородный концентратор.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Сейчас Украина закупила 15 тысяч кислородных концентраторов и потратила на это почти 700 миллионов гривен. Чтобы получить кислородную поддержку в домашних условиях, нужно, чтобы врач из стационара связался с семейным врачом пациента и убедился, что есть свободный кислородный концентратор и только тогда больного COVID-19 имеют право выписать домой.
Следует отметить, что без декларации с врачом кислородный концентратор получить невозможно.
Кроме декларации, семейный врач с пациентом подписываю договор. Медик учит родственников пользоваться концентратором. Для этого семейные врачи сами проходили инструктаж.
Кислородным концентратором больной может пользоваться, пока его сатурация не поднимется до 98 и будет держаться на этой отметке сутки без аппарата.
Обычно, потребность больного в кислороде сохраняется от 10 дней до месяца.
Вернуть концентратор пациент должен сам. Однако, если аппарат не возвращают добровольно - в амбулаториях не знают, как правильно действовать. В то же время медики несут за это имущество финансовую ответственность - цена концентратора около 20 тысяч гривен. В Минздраве с такими пациентами амбулаториям предлагают судиться.
Из-за таких рисков Киев, Днепропетровская и Донецкая области отказались закупить концентраторы и вернули бюджетные деньги. Однако, что делать пациентам - не известно. Потому что, как только заполняют стационары - не тяжелых, однако зависимых от кислорода пациентов начинают выписывать. Сейчас к критической черте по заполненности больниц подходят Днепропетровска, Донецка, Сумская, Одесская и Запорожская области.
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Теперь дебилы будут не только сгорать дома от обогревателей, но еще и взрывать себе легкие концентраторами.
Информация о конкретных вакцинах
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine Overview and Safety (also known as COMIRNATY)
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html
Moderna COVID-19 Vaccine Overview and Safety
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Moderna.html
Johnson & Johnson's Janssen COVID-19 Vaccine Overview and Safety
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/janssen.htm
Different COVID-19 Vaccines
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines.html
Но практика и статистика вакцинации показывают, что большинству ничего сложнее лопаты доверять нельзя.
Причинно-следственная связь с вакцинацией отсутствует, говорят в Минздраве. Сейчас продолжается расследование еще 18 случаев
Возможно, они уже были заражены вирусом ДО прививки.
Все эти варианты возможны.
Не КИЕВ отказлся, а какое-то падло приняло такое решение в Киеве. Имя этой иопанной падлы? И куда пойдут деньги, не потраченные на концентраторы? В карман падлы?
А так обычно 96.
Заказы на поддельные ПЦР-тесты и COVID-сертификаты мошенники принимали через социальные сети. Для оформления документов необходимы были только личные данные заказчиков.
"Среди клиентов были и туристические агентства. Стоимость поддельного теста составляла 400 гривен, а COVID-сертификат стоил 1500 гривен, однако представители турагентств "перепродавали" их по более высокой цене", - отметили в полиции.
Как установили правоохранители, мошенническая схема действовала около года. За это время фигуранты успели сделать более 40 тысяч поддельных справок и около 500 поддельных сертификатов. Кроме этого, полицейские смогли остановить продажу более 100 фейковых сертификатов, заказ на изготовление которых злоумышленники приняли накануне.
Списки поддельніх сертификатов и справок уже есть в полиции. Похоже будео очень много уголовных дел как за продажу так и за покупку сертификатов! Тот случай, когда дурень-антиваксер платит дважды....
Какие то договора нужно подписывать,
стационарный доктор должен связаться з семейным доктором ,а за это время пациент Богу душу отдаст 😡
1. Вас отключают от кислорода, выписывают справку и выпихивают из больницы.
2. С этой справкой вы записывается на прием к своему СВ или сидите в очереди.
3. СВ осматривает вас, справку и выписывает рецепт на бесплатный концентратор.
4. С рецептом вы идете в аптеку и получаете концентратор.
5. Идете домой, подключает концентратор в розетку и, о чудо, вы СПАСЕНЫ, у вас снова есть чем ДЫШАТЬ!
наша медицина хороша на бумаге.