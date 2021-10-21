США продолжат поддерживать НАТО и сдерживать попытки РФ доминировать в регионе Черного моря, - глава Пентагона Остин

Соединенные Штаты Америки продолжат препятствовать попыткам России заполучить доминирующие позиции в черноморском регионе.

Об этом заявил глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин на пресс-конференции в Румынии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Могу сказать, что дестабилизирующая деятельность России в Черном море и вблизи него отражает ее стремление вновь заполучить доминирующую позицию в регионе и предотвратить реализацию единства, свободы и мира Европы", - заявил Остин по итогам встречи с министром обороны Румынии Николае Чьюкэ.

"Я полагаю, наши позиции в регионе продолжают представлять существенную угрозу России и позволяют силам НАТО действовать более эффективно в случае, если сдерживание потерпит неудачу", - добавил Остин.

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По словам шефа Пентагона, он обсудил с румынским коллегой "важность укрепления сотрудничества с союзниками в Черном море и партнерами с целью сдерживания и защиты от пагубной российской активности в регионе".

По его словам, американские позиции в регионе подтверждаются "стремлением поддерживать ротационное присутствие сил США". Остин отметил, что в Румынии в настоящий момент находятся около тысячи американских военных, и этого достаточно для эффективного противостояния угрозам.

Остин 20 октября посетил Румынию, где встретился с президентом Клаусом Йоханнисом и министром обороны Николае Чьюкэ.

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