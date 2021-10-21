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Новости
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"Талибан" согласовал сотрудничество с Россией, КНР и Ираном для противодействия "Исламскому государству"

Экстремисты из движения "Талибан" 20 октября согласились сотрудничать с Россией, КНР и Ираном в сфере региональной безопасности для противодействия террористам "Исламского государства" и незаконному наркотрафику.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AFP, соответствующие переговоры проходили в Москве.

"В совместном заявлении стороны московской встречи заявили, что выразили обеспокоенность деятельностью террористических группировок и подтвердили свою готовность продолжать содействовать безопасности в Афганистане для содействия региональной стабильности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представители "Талибана" перед переговорами в Москве встретились с представителями Европейского союза и США и посетили Турцию, чтобы заручиться официальным признанием и помощью от международного сообщества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Талибы отказались сотрудничать с США в борьбе с ИГИЛ

Добавляется, что в последние годы РФ обращалась к талибам и несколько раз принимала их представителей для проведения переговоров, несмотря на то, что "Талибан" - запрещенная в РФ организация.

Автор: 

Иран (1823) Китай (3026) москва (3088) россия (96018) Талибан (172) Исламское государство (599)


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Топ комментарии
+11
Омерзительная четвёрка
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21.10.2021 04:58
+7
ага талибы 20 лет делали теракты по всему Афганистану ,а теперь угомонятся ...откажутся от свого естественного ремесла
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21.10.2021 05:45
+5
Ну наконец то Россия нашла истоки своих корней и духовности !
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21.10.2021 09:07
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Ещё один плацдарм утёк от НАТО к Китаю и рф.
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21.10.2021 01:57 Ответить
Омерзительная четвёрка
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21.10.2021 04:58 Ответить
Альянс изгоев.
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21.10.2021 08:23 Ответить
ага талибы 20 лет делали теракты по всему Афганистану ,а теперь угомонятся ...откажутся от свого естественного ремесла
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21.10.2021 05:45 Ответить
А зачем теперь талибам теракты? Против себя теракты устраивать? Они теперь могут официально убивать кого угодно и выдавать это за правосудие. Они теперь будут бороться с террористами что бы их не подрывали. Не против мгил или алькаиды, но против тех кто может им угрожать.
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21.10.2021 07:26 Ответить
переходный процесс террора пройден, режим установлен
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21.10.2021 07:59 Ответить
черговий когнітивний десонанс
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21.10.2021 05:45 Ответить
"пчелы против меда " (С)
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21.10.2021 07:13 Ответить
Талібан та регіональна стабільність(??????) Давно я так не сміявся...
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21.10.2021 07:51 Ответить
Іран проти ІГІЛ?
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21.10.2021 08:02 Ответить
" не законному наркотрафику" .. теперь это будет законным надо понимать... у них это основная часть дохода
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21.10.2021 08:30 Ответить
Ну наконец то Россия нашла истоки своих корней и духовности !
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21.10.2021 09:07 Ответить
 
 