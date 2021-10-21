"Талибан" согласовал сотрудничество с Россией, КНР и Ираном для противодействия "Исламскому государству"

Экстремисты из движения "Талибан" 20 октября согласились сотрудничать с Россией, КНР и Ираном в сфере региональной безопасности для противодействия террористам "Исламского государства" и незаконному наркотрафику.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AFP, соответствующие переговоры проходили в Москве.

"В совместном заявлении стороны московской встречи заявили, что выразили обеспокоенность деятельностью террористических группировок и подтвердили свою готовность продолжать содействовать безопасности в Афганистане для содействия региональной стабильности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представители "Талибана" перед переговорами в Москве встретились с представителями Европейского союза и США и посетили Турцию, чтобы заручиться официальным признанием и помощью от международного сообщества.

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Добавляется, что в последние годы РФ обращалась к талибам и несколько раз принимала их представителей для проведения переговоров, несмотря на то, что "Талибан" - запрещенная в РФ организация.