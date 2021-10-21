За минувшие сутки ранен один украинский воин, зафиксировано 14 вражеских обстрелов. Войска РФ били из 82- и 120-мм минометов и сбросили ВОГ-25 с беспилотника, - штаб
За прошедшие сутки, 20 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, возле Березового враг совершил обстрел из стрелкового оружия.
Вблизи Красногоровки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В направлении Золотого-4 наемники трижды совершили обстрелы, применяя минометы калибра 120 мм, противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Украинские позиции возле Новолуганского вражеские вооруженные формирования три раза обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Неподалеку от Троицкого противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм.
В сторону Причепиловки российско-оккупационные войска вели обстрел из стрелкового оружия.
Возле Новотошковского огонь открывался из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе населенных пунктов Новоселовка Вторая и Верхнеторецкое враг применил беспилотные летательные аппараты, с помощью которых осуществил сброс ВОГ-25.
Кроме того, на Донетчине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10" с пересечением линии соприкосновения.
"Вследствие вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.
По состоянию на 7:00 утра 21 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
В районе Луганского враг вел огонь из стрелкового оружия.
"Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, наши защитники открывали огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение", - сообщили в штабе.
"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.
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