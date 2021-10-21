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Новости Агрессия России против Украины Война
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За минувшие сутки ранен один украинский воин, зафиксировано 14 вражеских обстрелов. Войска РФ били из 82- и 120-мм минометов и сбросили ВОГ-25 с беспилотника, - штаб

За минувшие сутки ранен один украинский воин, зафиксировано 14 вражеских обстрелов. Войска РФ били из 82- и 120-мм минометов и сбросили ВОГ-25 с беспилотника, - штаб

За прошедшие сутки, 20 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, возле Березового враг совершил обстрел из стрелкового оружия.

Вблизи Красногоровки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Золотого-4 наемники трижды совершили обстрелы, применяя минометы калибра 120 мм, противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Украинские позиции возле Новолуганского вражеские вооруженные формирования три раза обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку от Троицкого противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

В сторону Причепиловки российско-оккупационные войска вели обстрел из стрелкового оружия.

Возле Новотошковского огонь открывался из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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В районе населенных пунктов Новоселовка Вторая и Верхнеторецкое враг применил беспилотные летательные аппараты, с помощью которых осуществил сброс ВОГ-25.

Кроме того, на Донетчине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10" с пересечением линии соприкосновения.

"Вследствие вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7:00 утра 21 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

В районе Луганского враг вел огонь из стрелкового оружия.

"Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, наши защитники открывали огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение", - сообщили в штабе.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.

За минувшие сутки ранен один украинский воин, зафиксировано 14 вражеских обстрелов. Войска РФ били из 82- и 120-мм минометов и сбросили ВОГ-25 с беспилотника, - штаб 01

обстрел (27652) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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а как ответили ВСУ?
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21.10.2021 07:52 Ответить
Читаю российские сми то-же самое.Все врут?Думается ,что стреляют в друг друга,однозначно,но почему-то гибнут мирные жители только в Донбассе восставших.Реально ТВ России показывает трупы убиенных детей ,стариков.
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21.10.2021 08:08 Ответить
Що з приводу обстрілів фіксує ОБСЄ, тебе не цікавить? Через це ви і намагаєтесь позбутися місії, щоб не заважала вам брехати, про "гібель мирних жітелей убієнних кієвской хунтой" І хто такі "восставшіє", вато? Україна воює з кацапами.
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21.10.2021 09:53 Ответить
Ещё раз прочитал и посмялся-прямо так и невинные овечки ВСУ.Подумал,а зачем террористам палить на ту сторону,смысл?Чтобы ответили и они улетели на небеса?У ВСУ есть причины стрелять как никак захватчик,террорист,а у противоположной стороны нет ,однозначно.Так-что не надо врать так очевидно,
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21.10.2021 08:13 Ответить
Ваня, а почему стреляли в Чечне?
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21.10.2021 08:41 Ответить
ванька, а ну быстро в стойло, на бутылку пора!
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21.10.2021 12:03 Ответить
Швидкого одужання нашому захисникові. Бережи вас Господь, рідненькі.
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21.10.2021 09:54 Ответить
Нашему воину скорейшего выздоровления, восстановления и возвращение в строй! Расеянцам и их наемникам побольше двухсотых и тяжелых ранений . Убей русского, очисти землю Украины от русской падали!
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21.10.2021 11:58 Ответить
 
 