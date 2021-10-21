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В центре Киева 23-24 октября ограничат движение транспорта из-за марафона, - КГГА. Список улиц

В центре Киева 23-24 октября ограничат движение транспорта из-за марафона, - КГГА. Список улиц

В связи с проведением Wizz Air Kyiv City Marathon в центре Киева 23 и 24 октября ограничат движение транспорта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Так, на выходных с 5:00 23 октября до 22:00 24 октября перекроют улицы Владимирский проезд и Владимирская (от Большой Житомирской до ул. Софиевской).

При этом в воскресенье в связи с проведением марафона перекроют ряд улиц:

В частности, с 5:00 до 22:00 ул. Аллы Тарасовой, ул. Малая Житомирская, ул. Трехсвятительская, ул. Михайловская (от Михайловской площади до Михайловского переулка), ул. Большая Житомирская (от ул. Владимирской до Михайловской площади).

С 8:00 до 10:30 бульвар Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до площади Победы), площадь Победы.

С 8:00 до 11:00 ул. Саксаганского (от площади Победы до ул. Льва Толстого), ул. Льва Толстого (от ул. Саксаганского до ул. Жилянской), ул. Жилянская, ул. Большая Васильковская (от ул. Физкультуры до Бессарабской площади).

С 8:00 до 12:00 ул. Владимирская (от ул. Софиевской до бульвара Шевченко), бульвар Тараса Шевченко (от ул. Крещатик до ул. Владимирской), ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Крещатик до ул. Лысенко), ул. Крещатик, Европейская площадь, Музейный переулок, ул. Грушевского.

С 8:00 до 12:30 - Петровская аллея, Парковая дорога, аллея Героев Крут.

С 8:00 до 15:30 - ул. Нижний Вал, ул. Глыбочицкая, Глыбочицкий проезд.

С 8:00 до 16:00 - ул. Большая Житомирская (от Львовской площади до ул. Владимирской), ул. Вячеслава Черновола, ул. Сечевых Стрельцов.

С 8:30 до 13:00 - Днепровский спуск (в направлении моста Патона), ул. Лаврская, ул. Запечерная, бульвар Дружбы Народов (от моста Патона до ул. Старонаводницкой), ограничение движения на мосту Патона (в направлении б-ра Дружбы Народов).

С 8:45 до 13:00 - проспект Соборности, ул. Сверстюка, Русановский канал, ул. Энтузиастов (от Русановского канала до моста Патона), Русановская набережная (от ул. Энтузиастов до моста Патона).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве повысят цены на проезд в коммунальном транспорте, - КГГА

С 8:45 до 13:30 - Набережное шоссе (в направлении моста Патона).

С 8:45 до 15:30- ул. Набережно-Крещатицкая (от ул. Нижний Вал до Почтовой площади).

С 9:00 до 14:30 - ул. Трухановская.

С 9:30 до 14:30 - ограничения движения на Северном мосту (в направлении проспекта Бандеры).

С 9:30 до 15:30 - ул. Набережно-Рыбальская (в направлении моста Патона), Гаванский мост, Парк Муромец.

В центре Киева 23-24 октября ограничат движение транспорта из-за марафона, - КГГА 01

Киев (25655) транспорт (1758) марафон (120) ограничение (119)


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Топ комментарии
+4
За.бали вы со своими марафонами.
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21.10.2021 07:29
+3
Да задолбали уже этими перекрытиями улиц, бегайте в лесу, уроды!
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21.10.2021 09:21
+2
бегайте в Конче Заспе! уроды
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21.10.2021 07:36
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Побольше массовок!!! Веталя луччий!!!
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21.10.2021 07:27 Ответить
За.бали вы со своими марафонами.
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21.10.2021 07:29 Ответить
Клично офигел. Перекрывать улицы в рабочий день. Просьба к меру Лютежа - на выходных устраивать забеги вокруг дома Кличка.
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21.10.2021 19:42 Ответить
Не актуально вже, давай гру в кальмара, хто останній той і платить за дане дійство...
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21.10.2021 07:34 Ответить
бегайте в Конче Заспе! уроды
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21.10.2021 07:36 Ответить
Казлы!
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21.10.2021 08:26 Ответить
Правильно, разносите корону по Киеву. Пора уже с третьего места по смертности подниматься на второе
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21.10.2021 08:30 Ответить
тю, а корона?
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21.10.2021 08:30 Ответить
У марафонцев будут проверять ковид сертификаты? А то может поймают с поддельными и можно штрафами пополнить бюджет )))
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21.10.2021 08:31 Ответить
А забег в масках и при наличии аусвайса?
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21.10.2021 08:53 Ответить
Самое время.
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21.10.2021 09:02 Ответить
Да задолбали уже этими перекрытиями улиц, бегайте в лесу, уроды!
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21.10.2021 09:21 Ответить
Это не марафон а тупо РЕКЛAМНAЯ AКЦИЯ WIZAIR - и почему из-за WIZAIR должны страдать водители?
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21.10.2021 09:23 Ответить
Цікаво, а Віталік перед марафоном зачитає статистику скільки людей захворіло, скільки померло? Це б доповнило картину.
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21.10.2021 09:24 Ответить
Напевно, маршрут потрібно було складали до крематорію - так було б в тему
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21.10.2021 09:25 Ответить
 
 