Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 21 октября в мире зарегистрировали 454 027 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 511 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировали 242 810 096 случаев инфицирования, из них 454 027 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 937 666 человека, из них 7 511 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 220 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
Украина находится на 19-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 5-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 3-ю, по летальным случаям - 3-ю и 2-ю позицию соответственно.
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