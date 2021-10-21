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Новости Коронавирус и карантин
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Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 21 октября в мире зарегистрировали 454 027 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 511 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 242 810 096 случаев инфицирования, из них 454 027 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 937 666 человека, из них 7 511 за минувшие сутки.

Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 220 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В отдельных населенных пунктах Черниговщины, Львовщины, Ривненщины и Житомирщины усилят карантин, - Кабмин

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19 02

Украина находится на 19-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 5-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 3-ю, по летальным случаям - 3-ю и 2-ю позицию соответственно.

Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19 03
Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19 04

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Зато Шмаркля и его зебобики рассказывают, что в Украине все норм.
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21.10.2021 07:45
+5
И это сухие цифры, а если учесть количество населения, то в процентном отношении мы на почётном первом месте
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21.10.2021 07:50
+5
У відсотках, - Румунія на першому місці. Адже там на третину менше населення, ніж в Україні, а кількість померлих і нових випадків майже така сама.
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21.10.2021 07:59
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Правила форума Совет форумчан
Зато Шмаркля и его зебобики рассказывают, что в Украине все норм.
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21.10.2021 07:45 Ответить
И это сухие цифры, а если учесть количество населения, то в процентном отношении мы на почётном первом месте
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21.10.2021 07:50 Ответить
У відсотках, - Румунія на першому місці. Адже там на третину менше населення, ніж в Україні, а кількість померлих і нових випадків майже така сама.
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21.10.2021 07:59 Ответить
Не посмотрел ниже +
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21.10.2021 08:02 Ответить
Все дуже просто: берете кількість померлих за добу і ділите на 41 (приблизне населення) і отримуєте кількість померлих на мільйон жителів. Цифра сумна
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21.10.2021 08:55 Ответить
Александр Невзоров говорил пару дней назад что РАБссию в этом плане никто не победит....,2 600 трупов...
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21.10.2021 07:55 Ответить
можливо там ще отруєння технічним спиртом на коронавірус списують. Так що каратнтин з 30 до 7 може ще погіршить ситуацію.
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21.10.2021 09:41 Ответить
Печально. Некоторые так хотели проучить фармацевтические компании , а проучили сами себя. А фармацевты ... Собирают урожай.
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21.10.2021 07:57 Ответить
Когда считаешь себя самым умным, и решил кого то перехитрить , самое главное не перехитрить самого себя ))
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21.10.2021 08:00 Ответить
+100%.
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21.10.2021 08:18 Ответить
Мавзолейный фюрер отдало приказ...прекратить всякую работу на РАБссии с 30 октября по 7 ноября... сидеть в бункерах и не высовываться...праздновать годовщинку Мировой сраной ливарюции на РАБссии...
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21.10.2021 08:07 Ответить
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21.10.2021 08:11 Ответить
Сегодня мой телефон показал уровень загрязнения окружающей среды 28 %,19 октября было 9%....,что это значит догадайтесь с одного раза....
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21.10.2021 08:22 Ответить
Догонім і пєрєгонім. Півшостий казав же що ми чемпіони.
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21.10.2021 08:41 Ответить
шо в атб не идти теперь...а какже киоски наливайки и колбасные шараги))
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21.10.2021 08:48 Ответить
зеленский - это реальный "доктор смерть"!
Статистика по короновирусу - яркое тому подтверждение
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21.10.2021 09:05 Ответить
Я не підтримую Зеленського, але при чому тут Зеленський до смертей і захворювань від коронавірусу? Він що ходить і заражає людей, чи лікарні не приймають і не лікують хворих? Чи може вакцина недоступна? Винні в першу чергу самі люди які не носять маски, не укріпляють свій імунітет - шляхом здорового харчування і заняття спортом, не вакцинуються. Тому йде природній відбір і йому не треба мішати.
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21.10.2021 09:55 Ответить
Рыба гниет с головы. А с головой Украине не повезло 2.5 года назад
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21.10.2021 12:41 Ответить
Это не хорошие достижения, учесть что в Украине ещё и платные тесты, многим покойный пишут сердечная недостаточность
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21.10.2021 09:51 Ответить
Терзают меня смутные сомнения на счет этой "статистики" ...
Кто-нибудь сомневается в том, что тот же Китай тотально контролирует все СМИ и все данные в своей стране?
Кто-нибудь верит что в Индии считают трупы?
Стесняюсь спросить за Африку ...
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21.10.2021 11:37 Ответить
 
 