Проезд только для COVID-безопасных людей: с сегодняшнего дня вступают в силу новые правила межрегиональных перевозок в Украине
С сегодняшнего дня в Украине вступают в силу новые правила межрегиональных перевозок, которые предусматривают возможность поездки между регионами только для лиц, которые имеют COVID-сертификат или справку о вакцинации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
При этом уточняется, что COVID-сертификат, выдаваемый на основании выздоровления, хоть и предусмотрен в приложении "Дія", сейчас находится только на этапе тестирования.
"Получение бумажной справки (о том, что человек переболел коронавирусом – ред.) пока не предусмотрено. Граждане смогут использовать такой COVID-сертификат в "Дії", когда он станет доступным", - говорится в сообщении.
В Минздраве также уточнили, что в данный момент не существует утвержденной формы справки о противопоказаниях к вакцинации против COVID-19.
"Людей, которые действительно имеют абсолютные противопоказания к прививке в Украине меньше 1%. Речь идет о тяжелой аллергической реакции на первую дозу вакцины (анафилактический шок) или гиперчувствительности к компонентам вакцины. Постановление №1236 не предусматривает, что граждане могут предъявлять для межрегиональных поездок документ о противопоказаниях к вакцинации", - подчеркивают в министерстве.
Также отмечается, что граждане могут сделать ПЦР-тест или экспресс-тест на COVID-19 и использовать его в поездках между регионами, а после вакцинации - использовать цифровой сертификат в приложении " Дія". Подходит как "желтый" внутренний COVID-сертификат (о получении первой дозы), так и "зеленый" внутренний COVID-сертификат (о получении полного курса вакцинации).
"Бумажную справку о получении первой дозы вакцины против COVID-19 может выдать врач, который проводил прививки. Речь идет о форме 063-О. Ее также можно использовать для поездок межрегиональным транспортом", - пояснили в Минздраве.
Напоминаем, на заседании Кабинета министров Украины 11 октября внесли изменения в постановление №1236 об ужесточении правил для пассажирских перевозок в регионах, где установили "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидопасности.
С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров одного из документов:
- документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы вакцины для регионов "желтого" уровня эпидемической опасности;
- международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой вакцины или двумя дозами вакцины, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования методом ПЦР или выздоровления лица от болезни, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного портал электронных услуг, в частности с использованием "Дії";
- отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующий 72 часа.
Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационный и железнодорожный транспорт межобластного сообщения. Соответствующие правила не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.
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Представляешь?? А ты думал тебе вместе с уколом бессмертие подвалило???
А ты укололся экспериментальной жидкостью...да еще и бумажку подписал что в случае чего ни каких претензий ни кому не имеешь...маладец...
Вокруг меня на работе толпа антиваксеров за месяц уже переболела, один из них -- здоровяк на 20 лет моложе меня -- и в больничке отдохнул.
Чего вакцинированных так беспокоит факт, что невакцинированные якобы попадают под ИВЛ?
А так вакцинированные будут просто развозить заразу между областями Украины, но виноваты будут невакцинированные которые здадут ПЦР тест и их заразят вакцинированные которые не здавали ПЦР тест и их статус был неизвестен
Лично меня это вполне устраивает.
поздоровляю тебе, гарний син
Не удивительно что в Украине,в которой 73% избирателей выбрали себе в Президентом клоуна (еще один тест на интеллект), так много антиваксеров.....
Нелагична
Во-первых, никакую "заразу" в организм никто не вносил - ни одна вакцина против коронавируса не содержит вируса, даже ослабленного. По сути, там инструкции, на основе которых клетки соберут некоторые ключевые белки вируса, с которыми должна познакомиться иммунная система.
Во-вторых, факт - вакцинированные заражаются меньше. Вот, например, свежие данные по Пфайзеру о предотвращении заражения. Эффективность, конечно, со временем падает, но поначалу достаточно высока.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/5/7309394/
Эффективность вакцины Pfizer Inc / BioNTech в предотвращении заражения COVID-19 снижается до 47% с 88% через шесть месяцев после второй дозы.
* Пишеш пости про вакцинацію
- Та ти задовбав, скіки можна про це писати!? Не будемо вакцинуватись!
* Чорт з вами, хочете здохнути - ваше право
- Как ві можєтє такоє гаваріть, ета ні па людскі!
Браво!
Или Вы думаете что в Украине другой Ковид?, в Сингапуре с ее 80% вакцинованных, чтоб куда-то поехать или выйти в офис на работу разрешается только по ПЦР тесту всем без исключения, чтоб не разносить заразу по стране.
М.Булгаков
Лично меня ваше здоровье волнует исключительно в том плане, что если когда моей 90-летней маме (не дай бог!!!!!) понадобится срочная мед.помощь, я мог бы вызвать скорую и она быстро бы приехала. А не "все машины и врачи заняты спасением заболевших короной", 99% из которых непривиты.
Здоровья вам и долгих лет!
А в остальном -- абсолютно с Вами согласен.
https://www.bitchute.com/video/iVzOTOdOuc8L/
Вот, например, свежая инфа по Пфайзеру
"Эффективность вакцины Pfizer Inc / BioNTech в предотвращении заражения COVID-19 снижается
до 47% с 88% через шесть месяцев после второй дозы."
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/5/7309394/
Т. е. изначально вероятность заражения снижается во много раз, хотя потом защита ослабевает.
Ну а Вы и дальше продолжайте верить журналистским статьям, а не читать инструкцию к препарату
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Тут і порушення ст. 8 і 24 Конституції і законів України. Тут кримінал: самоуправство ,превищення службових повноважень і т.д.
Карантин з такими обмеженнями взагалі з такими обмеженнями вводиться з надзвичайним станом. У іншому випадку - це суд і стаття.
І ніхто не мусить нікому казати чи привитий він чи ні - це конфіденційна інформація розголосити яку можете за власним бажанням або за рішенням суду.
Нарешті поїздки стануть безпечнішими для нормальних людей .
Специалисты новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» презентовали модифицированную версию вакцины «Спутник V» для антипрививочников.
Из новой вакцины исключили частицы ВИЧ, убрали компоненты, вызывающие бесплодие и импотенцию, а также снизили концентрацию тяжёлых металлов и ДНК антихриста до неэффективной. В препарат заложили на четверть меньше опасных реагентов, преднамеренно активирующих побочные действия, и на 10% снизили вероятность летального исхода. Сохранить эффективность при исключении важных составных элементов вакцины удалось только благодаря добавлению пяти кубиков галоперидола.
«Теперь у антипрививочников нет аргументов против прохождения вакцинации. Мы пошли им навстречу и убрали из вакцины все, что вызывало недоверие. Даже сексом после нее заниматься можно! Но только аккуратно и не больше двух раз в месяц», - заявил директор научной лаборатории Ринат Максютов.
Новый препарат поступит в пункты вакцинации уже на следующей неделе. В первые дни ожидаются большие очереди.
вот тут ковидную тему еще 50 лет назад разжевали