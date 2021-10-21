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Новости Коронавирус и карантин
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546 умерших от COVID-19 и 22 415 случаев заражения за сутки: новые трагичные рекорды в Украине

546 умерших от COVID-19 и 22 415 случаев заражения за сутки: новые трагичные рекорды в Украине

В Украине зафиксированы 22 415 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 21 октября - это самый высокий показатель суточной заболеваемости в стране с начала пандемии. Последний раз такой высокий показатель суточной заболеваемости в Украине фиксировался в апреле 2021 года - 3 апреля выявили 20 341 новый случай. Также за минувшие сутки зафиксированы 546 летальных случаев - это самый высокий показатель суточной смертности в Украине с начала пандемии. Ранее рекордная суточная смертность от COVID-19 была зафиксирована 19 октября - 538 летальных случаев, до этого за 6 апреля - 481 летальный случай.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"20 октября от COVID-19 вакцинированы более 251 000 украинцев! Всего проведены более 15 млн прививок.

За сутки в Украине:

546 умерших от COVID-19 и 22 415 случаев заражения за сутки: новые трагичные рекорды в Украине 01 зафиксированы 22 415 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 771, медработников - 345)

546 умерших от COVID-19 и 22 415 случаев заражения за сутки: новые трагичные рекорды в Украине 01251 254 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 165 649 человек, полностью иммунизированы - 85 605 человек.

Также за минувшие сутки:

546 умерших от COVID-19 и 22 415 случаев заражения за сутки: новые трагичные рекорды в Украине 01 госпитализированы - 4 892 человека;

546 умерших от COVID-19 и 22 415 случаев заражения за сутки: новые трагичные рекорды в Украине 01 летальных случаев - 546;

546 умерших от COVID-19 и 22 415 случаев заражения за сутки: новые трагичные рекорды в Украине 01 выздоровели - 8 036 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

За все время пандемии в Украине:

546 умерших от COVID-19 и 22 415 случаев заражения за сутки: новые трагичные рекорды в Украине 01 заболели - 2 701 600 человек;

546 умерших от COVID-19 и 22 415 случаев заражения за сутки: новые трагичные рекорды в Украине 01 выздоровели - 2 352 835 человек;

546 умерших от COVID-19 и 22 415 случаев заражения за сутки: новые трагичные рекорды в Украине 01 летальных случаев - 62 389;

546 умерших от COVID-19 и 22 415 случаев заражения за сутки: новые трагичные рекорды в Украине 01 проведено ПЦР-тестов - 13 781 546.

С начала прививочной кампании привиты 8 373 552 человека, из них получили одну дозу - 8 373 550 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 743 615 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 15 117 165 прививок.

95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные", - рассказали в Минздраве.

546 умерших от COVID-19 и 22 415 случаев заражения за сутки: новые трагичные рекорды в Украине 10
546 умерших от COVID-19 и 22 415 случаев заражения за сутки: новые трагичные рекорды в Украине 11
546 умерших от COVID-19 и 22 415 случаев заражения за сутки: новые трагичные рекорды в Украине 12
546 умерших от COVID-19 и 22 415 случаев заражения за сутки: новые трагичные рекорды в Украине 13

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4902) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+24
Это логичная закономерность людей которые - не хотят вакцинироваться, не носят масок, при этом не думают о свом здоровье, и здоровье своих близких. Побольше слушайте кацапскую пропаганду о вреде вакцинирования, и непонятных штунд и сект, при этом будут в выиграше только похоронные бюро.
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21.10.2021 08:39
+20
Чемпионы по короновирусу! Прямо как ЗЕбизяна и обещала.
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21.10.2021 08:17
+19
ЗЕбильные добьют страну. Если смотреть в абсолютных цифрах к численности населения, то Украина на первом месте в мире по смертности.
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21.10.2021 08:20
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Страница 2 из 2
здається, 546 померлих - це не остаточна кількість.. лікар казав, що знов повернулася практика примусової заміни діагнозу на будь-який, аби тільки не COVID (
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21.10.2021 10:42 Ответить
Умерших не от ковид, а с положительным очень неточным тестом на ковид. Так правильно. Точную причину смерти может установить экспертиза, на которую нужно минимум несколько дней.
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21.10.2021 10:57 Ответить
Ситуация не изменится, пока не вакцинированных дегенератов не будут 3,14?;ть...
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21.10.2021 11:10 Ответить
уже начали. В маршрутках 3,14ят сами пассажиры - других пассажиров которые лезут внаглую без маски, а водитель отказывается ехать в этом случае.
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21.10.2021 12:01 Ответить
К сведению! 80% невакцинированных переносят это как обычное ОРВИ, а по статистике минздрава, 40% переболели, в реальности гораздо больше.
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07.11.2021 10:11 Ответить
в маршрутках 314дят пропогандистов-вакцинаторов и проверяющих эту лажу
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21.10.2021 21:50 Ответить
Локдаун???
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21.10.2021 23:59 Ответить
Весь світ вже вакцинувався та потрохи повертається до звично життя і лише наше тупе бидло продовжує вмирати, а ті хто вижив знову мріє сидіти всю зиму на карантині.
Ну, хіба не тупі уроди?
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22.10.2021 00:08 Ответить
За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 701 600 человек;

выздоровели - 2 352 835 человек;

летальных случаев - 62 389;

проведено ПЦР-тестов - 13 781 54

То то не сходиться у меня с бухгалтерией. Может потому,что у меня в школе по математике была тройка. Если я беру колличество заболевших и умерших,это смертность в районе 3%, если беру количество заболевших и отнимаю количество выздоровевших, теоретичеси остаток это умершие, но их примерно 400 тысяч. Похоже ситуация ковидом раскручивается,то бы скрыть стественную убыль по другим причинам,а именно финансовой невозможности получить медицинскую помощь при серьезных хронических заболеваниях, тотальной нищеты и повальной корупции.
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22.10.2021 05:01 Ответить
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