546 умерших от COVID-19 и 22 415 случаев заражения за сутки: новые трагичные рекорды в Украине

В Украине зафиксированы 22 415 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 21 октября - это самый высокий показатель суточной заболеваемости в стране с начала пандемии. Последний раз такой высокий показатель суточной заболеваемости в Украине фиксировался в апреле 2021 года - 3 апреля выявили 20 341 новый случай. Также за минувшие сутки зафиксированы 546 летальных случаев - это самый высокий показатель суточной смертности в Украине с начала пандемии. Ранее рекордная суточная смертность от COVID-19 была зафиксирована 19 октября - 538 летальных случаев, до этого за 6 апреля - 481 летальный случай.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"20 октября от COVID-19 вакцинированы более 251 000 украинцев! Всего проведены более 15 млн прививок.

За сутки в Украине:

зафиксированы 22 415 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 771, медработников - 345)

251 254 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 165 649 человек, полностью иммунизированы - 85 605 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 4 892 человека;

летальных случаев - 546;

выздоровели - 8 036 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 701 600 человек;

выздоровели - 2 352 835 человек;

летальных случаев - 62 389;

проведено ПЦР-тестов - 13 781 546.

С начала прививочной кампании привиты 8 373 552 человека, из них получили одну дозу - 8 373 550 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 743 615 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 15 117 165 прививок.

95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные", - рассказали в Минздраве.











