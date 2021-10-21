546 умерших от COVID-19 и 22 415 случаев заражения за сутки: новые трагичные рекорды в Украине
В Украине зафиксированы 22 415 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 21 октября - это самый высокий показатель суточной заболеваемости в стране с начала пандемии. Последний раз такой высокий показатель суточной заболеваемости в Украине фиксировался в апреле 2021 года - 3 апреля выявили 20 341 новый случай. Также за минувшие сутки зафиксированы 546 летальных случаев - это самый высокий показатель суточной смертности в Украине с начала пандемии. Ранее рекордная суточная смертность от COVID-19 была зафиксирована 19 октября - 538 летальных случаев, до этого за 6 апреля - 481 летальный случай.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"20 октября от COVID-19 вакцинированы более 251 000 украинцев! Всего проведены более 15 млн прививок.
За сутки в Украине:
зафиксированы 22 415 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 771, медработников - 345)
251 254 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 165 649 человек, полностью иммунизированы - 85 605 человек.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 4 892 человека;
летальных случаев - 546;
выздоровели - 8 036 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 701 600 человек;
выздоровели - 2 352 835 человек;
летальных случаев - 62 389;
проведено ПЦР-тестов - 13 781 546.
С начала прививочной кампании привиты 8 373 552 человека, из них получили одну дозу - 8 373 550 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 743 615 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 15 117 165 прививок.
95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные", - рассказали в Минздраве.
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Ну, хіба не тупі уроди?
заболели - 2 701 600 человек;
выздоровели - 2 352 835 человек;
летальных случаев - 62 389;
проведено ПЦР-тестов - 13 781 54
То то не сходиться у меня с бухгалтерией. Может потому,что у меня в школе по математике была тройка. Если я беру колличество заболевших и умерших,это смертность в районе 3%, если беру количество заболевших и отнимаю количество выздоровевших, теоретичеси остаток это умершие, но их примерно 400 тысяч. Похоже ситуация ковидом раскручивается,то бы скрыть стественную убыль по другим причинам,а именно финансовой невозможности получить медицинскую помощь при серьезных хронических заболеваниях, тотальной нищеты и повальной корупции.