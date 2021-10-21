Не смогли отправить ни один патруль: наемники РФ продолжают препятствовать работе ОБСЕ на Донбассе

Наемники РФ продолжают препятствовать работе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на Донбассе. Работа наблюдателей затруднена из-за блокировки сотрудников ОБСЕ в Донецке и других препятствий на оккупированных территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 20 октября.

Отмечается, что из-за блокировки сотрудников ОБСЕ в Донецком патрульном центре, им не удается отправить ни один патруль для выполнения задач миссии.

"Из-за продолжающейся акции протеста в Донецке миссии не удалось направить оттуда ни один патруль для выполнения предусмотренных мандатом миссии задач", - говорится в сообщении.

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Кроме того, наемники РФ на своих блокпостах продолжают препятствовать работе наблюдателей - патрули ОБСЕ не пускают на оккупированные территории под разными предлогами.

К примеру, на блокпосте южнее моста вблизи Станицы Луганской российский террорист не пропустил патруль к мосту, сославшись на отсутствие предварительного согласования с теми, кому принадлежит фактический контроль.

Также в пункте пропуска на границе возле Вознесеновки наемник РФ приказал наблюдателям покинуть этот район, сославшись на "приказы от командиров".

На железнодорожной станции "Червона Могила" в Вознесеновке российский террорист прогнал наблюдателей, заявив, что находиться на станции разрешено только несколько минут.

Также сообщается о случаях глушения беспилотников ОБСЕ в районе н. п. Обозное и Александровск.

Напомним, ранее сообщалось, что ОБСЕ приостановила свою миссию по мониторингу на Донбассе по соображениям безопасности, поскольку наблюдателей заблокировали в гостиницах в Донецке и Горловке. На организованных оккупантами "пикетах" утверждают, что будут блокировать миссию ОБСЕ, пока Украина не освободит задержанного на прошлой неделе российского офицера Андрея Косяка.