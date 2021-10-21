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Кабмин повторно уволил экс-замглавы ГСЧС Стоецкого, которого в 2015-м задержали на заседании правительства

Кабмин повторно уволил экс-замглавы ГСЧС Стоецкого, которого в 2015-м задержали на заседании правительства

Кабинет Министров 20 октября воccтановил в должности и сразу же уволил бывшего заместителя главы ГСЧС Василия Стоецкого, которого в 2015 году задержали на заседании правительства.

Соответствующие постановления Кабмина №1255-р и №1259-р опубликованы на Правительственном портале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Поддержать предложение Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и восстановить во исполнение решения Окружного административного суда г. Киева от 16 мая 2018 г. Стоецкого Василия Федоровича в должности заместителя Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям с 26 марта 2015 года", - говорится в первом распоряжении.

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"Считать Стоецкого Василия Федоровича уволеным с должности заместителя Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 28 августа 2017 г в связи с достижением им предельного возраста пребывания на службе (пункт 2 части второй статьи 106 Кодекса гражданской защиты Украины)", - говорится во втором распоряжении.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 25 марта 2015 года на заседании Кабинета Министров правоохранители задержали Сергея Бочковского и его первого заместителя Василия Стоецкого по подозрению в злоупотреблениях и причастности к коррупционным схемам в ГСЧС. После этого правительство уволило этих чиновников. Им было объявлено подозрение.

Печерский районный суд Киева 28 марта удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения Бочковскому в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 1,184 млн грн. Бочковский вышел под залог из Лукьяновского СИЗО 2 апреля.

Главное следственное управление МВД 8 октября 2015 года закончило досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению чиновников. Действия Бочковского были квалифицированы по ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Действия В.Стоецкого квалифицированы также по ч.4 ст.368 и ч.2 ст.364 УК. По информации МВД, действия экс-чиновников нанесли убытки государству на сумму более 6,6 млн грн.

Автор: 

Кабмин (14033) увольнение (2685) ГСЧС (4998) Стоецкий Василий (14)


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Ну це класика - вихідне утримання ж забув.. Дустом їх..
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21.10.2021 08:59 Ответить
Чому вони досі не сидять,хто заважає з 2015 року іх притягнути?
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21.10.2021 09:00 Ответить
Очень информативная статья! Пацаны С3,143дили несколько лимонов,но о том вернули ли они их и сколько топтали зону ни слова.
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21.10.2021 09:01 Ответить
А он опять восстановится и поимеет из бюджета нормальную сумму. (за простой).
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21.10.2021 09:07 Ответить
Есть такое понятие - не дополученая прибыль....
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21.10.2021 10:02 Ответить
100%-но продажные судьи с удовольствием восстанавливают на работе поголовно ВСЕХ УВОЛЕННЫХ уродов, имея свою немалую долю в начисляемых тем компенсациях. Самое страшное впереди - когда всем нам и нашим детям придётся оплачивать миллиардные суммы компенсаций всем хмырям из огромных санкц. списков РНБО... Ни Данилов, ни зеленский из своих наворованных миллионов компенсировать это не станут...
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21.10.2021 13:32 Ответить
Необходимо провести антикорупционную экспертизу всех указов и законов которые принимались в последние 10 лет по пожарной безопасности и постановлений КМ. Сейчас эта структура основной рекетер производственных предприятий.
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03.11.2021 17:54 Ответить
 
 