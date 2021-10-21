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Белый дом пока не готов сообщить о возможности проведения встречи Байдена и Путина, - Псаки

Белый дом пока не готов сообщить о возможности проведения встречи Байдена и Путина, - Псаки

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что не готова сообщить о том, состоится ли новая встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина до конца текущего года.

Об этом она заявила в ходе пресс-конференции в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я не знаю, каковы планы президента Путина относительно поездок, и мне также нечего сообщить о планах поездок с нашей стороны ", - отметила Псаки.

Она подчеркнула, что президент США "занимается дипломатией лицом к лицу" как с людьми, с которыми у него есть соглашения, так и с людьми, с которыми у него разногласия.

"Но на данный момент мне нечего сообщить", - заключила представитель Белого дома.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Байдена в текущем году "в том или ином формате - вполне реальна".

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Автор: 

Байден Джо (2794) путин владимир (31510) россия (96038) США (27055) Псаки Джен (168)


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Не в курсі, що пуцин -фуйло ?
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21.10.2021 09:02 Ответить
https://www.facebook.com/watch/?v=603227720723726&extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
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21.10.2021 09:04 Ответить
Хм-м-м, оце дядечко Джо із пуцею поіводиться так, як пуця із панунцем ЗЕ. А от із ким таким же чином поводитись панунцеві ЗЕ?... Ну,нехай поки що трохи потренується на арахамові. Ото, ніби-то арахлам-презик якоїсь зверхпотужної держави, а панунцьо ЗЕ на його сльозливі прохання про "заглянути в очі" й відповідає:-Пш-ш-шел вон, сопливе! І отак щоранку, в обід і в вечері.
Ото, і настрій,дивись, буде гарним у нашого "найсяйнішого" щодня...
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21.10.2021 11:06 Ответить
 
 