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"Слуга народа" впервые потеряла первое место в рейтинге партий. Лидер - "ЕС", - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Впервые за долгое время первое место в рейтинге партий заняла "Европейская солидарность", обойдя тем самым "Слугу народа". "Батькивщина" также попала в тройку лидеров.

Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии, передает Цензор.НЕТ.

Так, в Таблице (см. ниже) приводится рейтинг партий на выборах в Верховную Раду Украины, если бы в выборах участвовали указанные партии. Относительно высокую поддержку имеют четыре партии: "Европейская солидарность" (13,9% всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором), "Слуга народа" (соответственно, 13,7% и 15.5%), "Батькивщина" (12% и 13,6%) и "ОПЗЖ" (11,5% и 13%).

Далее идут "Сила и честь" (7,6% и 8,6%), "Наши" (5% и 5,7%), РПЛ (4,9% и 5,6%), "Украинский стратегия Гройсмана" (4,9% и 5,6%). Партия "Свобода" 3,9% и 4,4%. У других партий поддержка ниже.

Стоит отметить, что по формальным признакам рейтинги политических сил в группе лидеров отличаются в пределах статистической погрешности.

Слуга народа впервые потеряла первое место в рейтинге партий. Лидер - ЕС, - опрос КМИС 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Зеленского упал с 33,3% до 24,7%, Разумкова вырос с 3,1% до 7,1%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Вместе с тем, среди четырех парламентских партий больше всего респондентов главной оппозицией власти называли "ЕС" (27,2%) и "ОПЗЖ" (24,3%). Еще 17,5% назвали "Батькивщину". Партию "Голос" назвали 4,4%.

Слуга народа впервые потеряла первое место в рейтинге партий. Лидер - ЕС, - опрос КМИС 02

В течение 15-18 октября 2021 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера ( computer - assisted telephone interviews , CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (случайной генерации телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошены 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

Напомним, 7 октября Рада отправила Разумкова в отставку.

ВР (29272) опрос (2850) партия (566) рейтинг (1642) КМИС (333)


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Топ комментарии
+73
и это клоунов еще бить не начинали
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21.10.2021 09:13
+67
За 2 года просрать всё... Мастера спорта прям
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21.10.2021 09:13
+58
получим платежки за отопление и рейтинг грохнется в минус....
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21.10.2021 09:22
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Все свои погоняла выдал, нетрадиционное)
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22.10.2021 17:55 Ответить
А все почему?
Потому что холодильник непобедим!
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21.10.2021 15:46 Ответить
Найкращим індикатором актуальності та точності подібних ретингів є "плацкартна позиція" партії "Стратєгія Гройсмана".
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21.10.2021 15:51 Ответить
На жаль, ще не всіх опзжопників ковід забрав!
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21.10.2021 16:04 Ответить
https://t.me/pecherhill Печерский холм , October 21

https://telegra.ph/file/c46455039fc076bfcdb6f.jpg ​​ Источники сообщают, что результаты рейтингов КМИС и особенно рейтинг партий, где «Слугу народа» обогнала «ЕС» Порошенко, сегодня стали предметом оживленной дискуссии в Офисе президента. Вчера советник Ермака М.Подоляк попробовал запустить месседж, мол, рейтинг КМИС заказал Р.Ахметов, чтобы шантажировать ОП, но проблема в том, что рейтинг КМИС продемонстрировал картину даже более приемлемую для ОП. Их внутренняя социология показала провал еще больший.
Очевидно так же, что в медиа власть проигрывает, а снимать Подоляка Ермак сейчас просто не готов. Поэтому новому спикеру ВР и главе фракции «Слуга народа» поставлена задача: в ближайшее время поменять избирательное законодательство.

В планах ОП: снизить избирательный барьер до 3%, чтобы завести мелкие партии-сателлиты и сформировать большинство из них, а так же ввести электронное онлайн-голосование с целью подтянуть на выборы молодежь и повторить схему фальсификации выборов по российскому сценарию. Рассматривается так же вариант возврата к смешанной, списочно-мажоритарной системе, которая позволит вернуть систему времен Януковича, когда часть депутатов можно будет провести через админресурс на местах. Реализовать все это в ОП хотят во время карантина, когда массовые акции протеста будут запрещены.

Что из этого выйдет - вопрос открытый. Однако сейчас очевидно, власть осознает, что их поддержка падает, и зима процесс только усугубит. И власть готова идти на такие шаги, на которые не решались даже Леонид Кучма и Виктор Янукович.
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21.10.2021 16:44 Ответить
В общем, бубочка докукарекался.
То-ли еще будет...
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21.10.2021 16:57 Ответить
Где сейчас все эти политологи, предрекавшие в 2019-м Порошенку крах и политическое забвение?
Первое место в рейтинге электоральных симпатий партии ЕС - это полный крах политического проекта Слуга Народа.
Зеленая пирамида рухнула, Зе-Мавроди уже не вызывает никаких надежд у 73 процентов обманутых вкладчиков. Сегодня обманутые вкладчики уже не надеются на высокие ожидания от своих вкладов. Они рады бы вернуть хотя бы ситуацию 2019 года, но увы, за все нужно платить.
И за показ красивой сказки тоже.
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21.10.2021 17:24 Ответить
https://t.me/zelenicholovichky Зеленi чоловічки , October 21
А ось ще одне панічне рішення з ОП під'їхало.

Наші джерела стверджують, що Банкова в терміновому порядку замовила опитування в групи «Рейтинг». Його мають опублікувати вже завтра.
Очевидно, якщо замовлення по соціології виконують з сьогодні на завтра - ні про які реальні дослідження не йдеться.
«Рейтинг» за великі гроші домалює цифри, аби хоч трохи збити сьогоднішню істерику Зеленського. Кажуть, у найвеличнішого так підгорало, що з посади політтехнолога ледь не вилетів Подоляк.

Вовка, хоч купляй, хоч не купляй «рейтинги», а українці тебе в Ростов копняками скоро загонять.
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21.10.2021 17:49 Ответить
Мене особисто не так тішить зростання рейтингу ЄС, як засмучує і дивує зростання "НАШих". Мураєв і Україна??? ... далі без слів.
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21.10.2021 17:59 Ответить
Не зрозуміло де ви побачили зростання рейтингу ЄС. Порівняно з минулим опитуванням цієї ж контори він впав на 2%.

Зріс він у "Батьківщини" +3% та проросійських сил. В цьому також нічого дивного. Серед виборців СН як мінімум половина - потенційні виборці "Батьківщини". Є там і упороті які додадуть мураєву і ко.
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21.10.2021 18:36 Ответить
Если бы не антирейтинги их основных конкурентов ( конкретно их "вождей", да простят меня их адепты) и не остатки, тающих былых рейтингов ихнего патрона Зелепупенко (он же Голобородько, он же " лицо с обложки", он же " пианист") у них уже сейчас ( на экваторе их каденции) рейтинги были бы на уровне Пидалика и Шария, ну максимум Мураева или радикального вилоносца.
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21.10.2021 18:50 Ответить
Нагадую всім, в тому числі й порохоботам (сам такий в якійсь мірі) - будь-яка статистична інформація, оприлюднена публічно, майже напевно є маніпуляцією.

Тому радіти ніхто не забороняє (невеличка переможенька - вже непогано), але поки що дуже обережно - до чергових виборів ще далеко...
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21.10.2021 20:19 Ответить
если бы зелю и его партию мочили все каналы как пороха, его рейтинг был бы на минимуме
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21.10.2021 20:51 Ответить
И еще не опровергли на всех каналах, всех сайтах и всех газетах, что это технический сбой, а слуги-уроды и сейчас впереди планеты всей?
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21.10.2021 21:07 Ответить
Сейчас моноклоуны примут новый налоговый закон и рейтинги полетят вниз с ещё большим ускорением
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21.10.2021 21:26 Ответить
Впервые за долгое время первое место в рейтинге партий заняла "Европейская солидарность", обойдя тем самым "Слугу народа". "Батькивщина" также попала в тройку лидеров. Источник:
Давно би так, а от баба Юла там зайва зі своїми дебільними воланнями про захист українців і кулю в лоба
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21.10.2021 21:39 Ответить
Мої поздоровлення особисто - подоляку міші .?? І його ботофермі .Оце підняли - рєйтінг слугам , так підняли .!!
Вєрной дорогой ідьотє таваріщі . Результати вашої роботи - на ліцо . .
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21.10.2021 21:40 Ответить
Похоже, для Запада это уже не просто красная линия, а очень толстая красная линия. Потому что форма для выдвижения требования была выбрана особенная. 20 октября на "Украинской правде" https://www.pravda.com.ua/articles/2021/10/20/7311062/ вышла большая статья "Пора трансформировать Украину" , которую подписали временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас и посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Понятно, что выход такой статьи - это экстраординарное событие. В переводе с дипломатического языка ее появление означает, что руководители трех посольств видят невозможность достучаться до Зеленского обычными методами и решили сделать это публично, через медиа.
DSnews
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22.10.2021 04:42 Ответить
Пани боти. Ви би краще почали хоч трохи думати про мати Україну й думати й пропонувати, як перемогти олігархію.
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21.10.2021 22:48 Ответить
Пропонуй же, уважно тебе слухаю.
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22.10.2021 09:57 Ответить
Справа не тільки в мені. Необхідні масові пропозиції. А я вже пропонував. І все як в трубу. Повторю.
Викинути в гидкий смітник, небаченого ніде в світі розміру, декілька-мільйонну "виборчу" грошову заставу в виборах президента. Вона являється головною базою олігархічної системи. Ставленики олігархату скуповують місця в бюлетенях в виборці вимушені з циї негідників "обирати". Заставу придумав Кучма, при створенні ним олігархічної системи. І ні один з наступних президентів не викинув її на смітник. Всі вони нічим не кращі Кучми. Необхідно перейти на аналог демократичної польської системи виборів. Там самі виборці формують склад бюлетенів помірною кількістю підписів за претендентів (100 тис).
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23.10.2021 19:46 Ответить
Так, згоден щодо прибрати майновий бар'єр.
А щоб Ваші пропозиції не пішли в трубу приходьте на https://defence-line.org/
Там спільнота розумних людей.
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23.10.2021 20:28 Ответить
"Слуга народу" (відповідно, 13,7% і 15.5%),

=============

Ці зебіли вже не виліковні.
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21.10.2021 23:36 Ответить
Я дивуюсь, що президентський рейтинг Зе досі очолює. Причини падіння зрозумілі: Зе та СН пройшли на голосах лібералів, тих націоналістів хто розчарувався в Порошенку і поміркованих "ватників", які не підтримували майдан, але й відверта проросійскість ОПЗЖ їх теж відлякувала.
Пішовши відвертим шляхом Порошенка - корупція під вигуки про любов до України та Бандери, Зе банально втратив більшість із цих людей, що свідчить про штучність його ідеологічної позиції. Не може бути компромісу між цими верствами українського населення.
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22.10.2021 00:03 Ответить

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3703238.html У Вовочки зірвало пердак від падіння рейтингів, тому клоуни бігом купують "правильний" рейтинг)

А ось ще одне панічне рішення з ОП під'їхало.
🗣Наші джерела стверджують, що Банкова в терміновому порядку замовила опитування в групи «Рейтинг».
Його мають опублікувати вже завтра.
🤷‍♂️Очевидно, що якщо замовлення по соціології виконують з сьогодні на завтра - то ні про які реальні дослідження не йдеться.
❗️«Рейтинг» за великі гроші домалює цифри, аби хоч трохи збити сьогоднішню істерику Зеленського.
Кажуть, у «найвеличнішого» так підгорало, що з посади політтехнолога ледь не вилетів Міша Падаляк. 😱
Вовка, хоч купляй, хоч не купляй «рейтинги», а українці тебе в Ростов копняками скоро загонять.😊😠
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22.10.2021 01:30 Ответить
https://texty.org.ua/fragments/101358/yak-kmis-vidomu-i-respektabelnu-sociolohichnu-kompaniyu-vykorystaly-v-rosijskij-informacijnij-operaciyi/
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22.10.2021 01:49 Ответить
"ес" говорит? ну да, это ж святейшая правда)))))))))))))))ну прям у порохоботов форменное головокружение от "успехов"! похмелье будет тяжким))))))))))
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22.10.2021 02:48 Ответить
фронт ЗЕботов слабый и раздраженный- знают же, что срака наблыжаеться,...Все, кто наконец-то прозревают становятся порохоботами- БРАВО!!! ,ЗЕбараны сдают Пороху свои рейтинги и сами это утверждают
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22.10.2021 04:33 Ответить
я скорее съем блюдо из мухоморов, чем ЕЩЁ РАЗ проголосую за петю! если встанет не дай Бог выбор между порошенкой и кем то еще, я проголосую хоть за Му-Му Герасима, но только не за этого козла!
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22.10.2021 11:27 Ответить
Смачного ЗЕбіл.
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23.10.2021 14:16 Ответить
Як ця зелена погань одразу заспівала,що це рейтинги неправдиві.А те,що витворяє ця ******* Гетьманцев і рейтинг"СН"тримався майже два роки. Вони мовчать.

З українців стягуватимуть податки з витрат, якщо вони не зможуть пояснити, звідки у них гроші на покупку.
Кабінет Міністрів вже напрацьовує законопроєкт про непрямі види оподаткування.

Про це в ефірі телеканалу 1+1 заявив голова податкового комітету Верховної Ради, "слуга народу" Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.
Джерело: https://censor.net/ua/v3295170
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22.10.2021 10:33 Ответить
https://t.me/s/zelenicholovichky Зеленi чоловічки , October 22
https://t.me/s/zelenicholovichky?q=%23%D0%86%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4 #Інсайд
Офіс Зеленського наказав домалювати партії слуг 7% рейтингу. Вже за кілька годин «Рейтинг» опублікує фейкове дослідження, яке ОП вчора замовило під акомпанемент істерики Зеленського. Нам вдалось дізнатись, які ж цифри будуть у цьому купленому «дослідженні».
Банкова дала вказівку не просто підняти «Слугу народу» на перше місце, а й показати, що зелені макаки мають понад 20 відсотків підтримки.
Тому «Рейтинг» дасть наступні цифри:
СН - 22%
ЄС - 15%
ОПЗЖ - 12%
Батьківщина - 11.7%
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22.10.2021 15:28 Ответить
А когда вдарят морозы и начнутся отключения электроэнергии рейтинги "Слуг" и непосредственно Великого Кормчего ЗЕ! надо будет рассматривать под микроскопом.
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23.10.2021 11:54 Ответить
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