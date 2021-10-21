"Слуга народа" впервые потеряла первое место в рейтинге партий. Лидер - "ЕС", - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Впервые за долгое время первое место в рейтинге партий заняла "Европейская солидарность", обойдя тем самым "Слугу народа". "Батькивщина" также попала в тройку лидеров.

Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии, передает Цензор.НЕТ.

Так, в Таблице (см. ниже) приводится рейтинг партий на выборах в Верховную Раду Украины, если бы в выборах участвовали указанные партии. Относительно высокую поддержку имеют четыре партии: "Европейская солидарность" (13,9% всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором), "Слуга народа" (соответственно, 13,7% и 15.5%), "Батькивщина" (12% и 13,6%) и "ОПЗЖ" (11,5% и 13%).

Далее идут "Сила и честь" (7,6% и 8,6%), "Наши" (5% и 5,7%), РПЛ (4,9% и 5,6%), "Украинский стратегия Гройсмана" (4,9% и 5,6%). Партия "Свобода" 3,9% и 4,4%. У других партий поддержка ниже.

Стоит отметить, что по формальным признакам рейтинги политических сил в группе лидеров отличаются в пределах статистической погрешности.

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Вместе с тем, среди четырех парламентских партий больше всего респондентов главной оппозицией власти называли "ЕС" (27,2%) и "ОПЗЖ" (24,3%). Еще 17,5% назвали "Батькивщину". Партию "Голос" назвали 4,4%.

В течение 15-18 октября 2021 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера ( computer - assisted telephone interviews , CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (случайной генерации телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошены 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

Напомним, 7 октября Рада отправила Разумкова в отставку.