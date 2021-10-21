"Слуга народа" впервые потеряла первое место в рейтинге партий. Лидер - "ЕС", - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Впервые за долгое время первое место в рейтинге партий заняла "Европейская солидарность", обойдя тем самым "Слугу народа". "Батькивщина" также попала в тройку лидеров.
Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии, передает Цензор.НЕТ.
Так, в Таблице (см. ниже) приводится рейтинг партий на выборах в Верховную Раду Украины, если бы в выборах участвовали указанные партии. Относительно высокую поддержку имеют четыре партии: "Европейская солидарность" (13,9% всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором), "Слуга народа" (соответственно, 13,7% и 15.5%), "Батькивщина" (12% и 13,6%) и "ОПЗЖ" (11,5% и 13%).
Далее идут "Сила и честь" (7,6% и 8,6%), "Наши" (5% и 5,7%), РПЛ (4,9% и 5,6%), "Украинский стратегия Гройсмана" (4,9% и 5,6%). Партия "Свобода" 3,9% и 4,4%. У других партий поддержка ниже.
Стоит отметить, что по формальным признакам рейтинги политических сил в группе лидеров отличаются в пределах статистической погрешности.
Вместе с тем, среди четырех парламентских партий больше всего респондентов главной оппозицией власти называли "ЕС" (27,2%) и "ОПЗЖ" (24,3%). Еще 17,5% назвали "Батькивщину". Партию "Голос" назвали 4,4%.
В течение 15-18 октября 2021 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера ( computer - assisted telephone interviews , CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (случайной генерации телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошены 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.
Напомним, 7 октября Рада отправила Разумкова в отставку.
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https://telegra.ph/file/c46455039fc076bfcdb6f.jpg Источники сообщают, что результаты рейтингов КМИС и особенно рейтинг партий, где «Слугу народа» обогнала «ЕС» Порошенко, сегодня стали предметом оживленной дискуссии в Офисе президента. Вчера советник Ермака М.Подоляк попробовал запустить месседж, мол, рейтинг КМИС заказал Р.Ахметов, чтобы шантажировать ОП, но проблема в том, что рейтинг КМИС продемонстрировал картину даже более приемлемую для ОП. Их внутренняя социология показала провал еще больший.
Очевидно так же, что в медиа власть проигрывает, а снимать Подоляка Ермак сейчас просто не готов. Поэтому новому спикеру ВР и главе фракции «Слуга народа» поставлена задача: в ближайшее время поменять избирательное законодательство.
В планах ОП: снизить избирательный барьер до 3%, чтобы завести мелкие партии-сателлиты и сформировать большинство из них, а так же ввести электронное онлайн-голосование с целью подтянуть на выборы молодежь и повторить схему фальсификации выборов по российскому сценарию. Рассматривается так же вариант возврата к смешанной, списочно-мажоритарной системе, которая позволит вернуть систему времен Януковича, когда часть депутатов можно будет провести через админресурс на местах. Реализовать все это в ОП хотят во время карантина, когда массовые акции протеста будут запрещены.
Что из этого выйдет - вопрос открытый. Однако сейчас очевидно, власть осознает, что их поддержка падает, и зима процесс только усугубит. И власть готова идти на такие шаги, на которые не решались даже Леонид Кучма и Виктор Янукович.
То-ли еще будет...
Первое место в рейтинге электоральных симпатий партии ЕС - это полный крах политического проекта Слуга Народа.
Зеленая пирамида рухнула, Зе-Мавроди уже не вызывает никаких надежд у 73 процентов обманутых вкладчиков. Сегодня обманутые вкладчики уже не надеются на высокие ожидания от своих вкладов. Они рады бы вернуть хотя бы ситуацию 2019 года, но увы, за все нужно платить.
И за показ красивой сказки тоже.
А ось ще одне панічне рішення з ОП під'їхало.
Наші джерела стверджують, що Банкова в терміновому порядку замовила опитування в групи «Рейтинг». Його мають опублікувати вже завтра.
Очевидно, якщо замовлення по соціології виконують з сьогодні на завтра - ні про які реальні дослідження не йдеться.
«Рейтинг» за великі гроші домалює цифри, аби хоч трохи збити сьогоднішню істерику Зеленського. Кажуть, у найвеличнішого так підгорало, що з посади політтехнолога ледь не вилетів Подоляк.
Вовка, хоч купляй, хоч не купляй «рейтинги», а українці тебе в Ростов копняками скоро загонять.
Зріс він у "Батьківщини" +3% та проросійських сил. В цьому також нічого дивного. Серед виборців СН як мінімум половина - потенційні виборці "Батьківщини". Є там і упороті які додадуть мураєву і ко.
Тому радіти ніхто не забороняє (невеличка переможенька - вже непогано), але поки що дуже обережно - до чергових виборів ще далеко...
Давно би так, а от баба Юла там зайва зі своїми дебільними воланнями про захист українців і кулю в лоба
Вєрной дорогой ідьотє таваріщі . Результати вашої роботи - на ліцо . .
Понятно, что выход такой статьи - это экстраординарное событие. В переводе с дипломатического языка ее появление означает, что руководители трех посольств видят невозможность достучаться до Зеленского обычными методами и решили сделать это публично, через медиа.
DSnews
Викинути в гидкий смітник, небаченого ніде в світі розміру, декілька-мільйонну "виборчу" грошову заставу в виборах президента. Вона являється головною базою олігархічної системи. Ставленики олігархату скуповують місця в бюлетенях в виборці вимушені з циї негідників "обирати". Заставу придумав Кучма, при створенні ним олігархічної системи. І ні один з наступних президентів не викинув її на смітник. Всі вони нічим не кращі Кучми. Необхідно перейти на аналог демократичної польської системи виборів. Там самі виборці формують склад бюлетенів помірною кількістю підписів за претендентів (100 тис).
А щоб Ваші пропозиції не пішли в трубу приходьте на https://defence-line.org/
Там спільнота розумних людей.
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Ці зебіли вже не виліковні.
Пішовши відвертим шляхом Порошенка - корупція під вигуки про любов до України та Бандери, Зе банально втратив більшість із цих людей, що свідчить про штучність його ідеологічної позиції. Не може бути компромісу між цими верствами українського населення.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3703238.html У Вовочки зірвало пердак від падіння рейтингів, тому клоуни бігом купують "правильний" рейтинг)
А ось ще одне панічне рішення з ОП під'їхало.
🗣Наші джерела стверджують, що Банкова в терміновому порядку замовила опитування в групи «Рейтинг».
Його мають опублікувати вже завтра.
🤷♂️Очевидно, що якщо замовлення по соціології виконують з сьогодні на завтра - то ні про які реальні дослідження не йдеться.
❗️«Рейтинг» за великі гроші домалює цифри, аби хоч трохи збити сьогоднішню істерику Зеленського.
Кажуть, у «найвеличнішого» так підгорало, що з посади політтехнолога ледь не вилетів Міша Падаляк. 😱
Вовка, хоч купляй, хоч не купляй «рейтинги», а українці тебе в Ростов копняками скоро загонять.😊😠
З українців стягуватимуть податки з витрат, якщо вони не зможуть пояснити, звідки у них гроші на покупку.
Кабінет Міністрів вже напрацьовує законопроєкт про непрямі види оподаткування.
Про це в ефірі телеканалу 1+1 заявив голова податкового комітету Верховної Ради, "слуга народу" Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.
Джерело: https://censor.net/ua/v3295170
https://t.me/s/zelenicholovichky?q=%23%D0%86%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4 #Інсайд
Офіс Зеленського наказав домалювати партії слуг 7% рейтингу. Вже за кілька годин «Рейтинг» опублікує фейкове дослідження, яке ОП вчора замовило під акомпанемент істерики Зеленського. Нам вдалось дізнатись, які ж цифри будуть у цьому купленому «дослідженні».
Банкова дала вказівку не просто підняти «Слугу народу» на перше місце, а й показати, що зелені макаки мають понад 20 відсотків підтримки.
Тому «Рейтинг» дасть наступні цифри:
СН - 22%
ЄС - 15%
ОПЗЖ - 12%
Батьківщина - 11.7%