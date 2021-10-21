РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13207 посетителей онлайн
Новости
33 783 171

Редакция "Свободы слова Савика Шустера" заявила о давлении Банковой: Отзывают министров с эфира, а "слуги народа" объявили бойкот

Редакция

Редакция программы "Свобода слова Савика Шустера" часто сталкивается с давлением на свободу слова.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом заявила шеф-редактор ток-шоу Дарья Тарасова.

По ее словам, власть всегда пыталась навязать удобных для себя оппонентов и делегировать в эфир не тех, кого редакция хотела бы пригласить.

Шеф-редактор вспомнила, как в мае 2020 года в эфире программы обсуждали энергетическую независимость.

"Депутат "Слуги народа" (ныне внефракционный. - Ред.)Александр Дубинский, которого пригласили на включение по Skype, решил, что он вправе вносить коррективы в сценарий нашего эфира и не придерживаться того, о чем договорился с нами накануне. Он попытался прорваться в студию. Это была чистой воды провокация, вранье и личный пиар. Александр Дубинский оболгал нас, вышел в YouTube со своим стримом, но несмотря на это партия встала на его сторону. А Офис Президента отозвал прямо с прямого эфира министра энергетики", - рассказала Тарасова.

По ее словам, второй похожий случай произошел в начале октября, когда депутаты партии "Слуга народа" бойкотировали эфир программы.

Читайте также: "Суспільне": Попытки любой политсилы влиять на состав участников ток-шоу недопустимы

"Под предлогом сборов в Трускавце они отказали даже включиться в прямой эфир, либо предоставить для дискуссии помощников министров. Наш корреспондент, находясь в Трускавце, от депутатов "Слуги народа" узнал, что инициатива бойкота исходила непосредственно от Михаила Подоляка из Офиса президента. Об этом мы публично заявили в прямом эфире", - добавила Тарасова.

Также журналистка отметила, что нынешний министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в 2015 году, будучи генеральным директором телеканала "1+1", по приказу олигарха Игоря Коломойского выкинул программу Савика Шустера из эфира за 2 минуты до начала трансляции.

"Нынешняя власть не принимает критику, даже конструктивную. Сотрудники Офиса президента, которые пытаются защитить президента от критики, на самом деле оказывают ему медвежью услугу. Власть вне критики неизбежно становится диктатурой. Попытки власти влиять на содержание общественно-политических программ - и наших, и "Суспильного" и любых других - свидетельствуют о том, что мы движемся в направлении России и Беларуси. Возможны ли такие прецеденты в стране, которая провозгласила приоритет европейских ценностей? Примет ли Евросоюз в свое сообщество государство, где существуют такие тенденции? Думаю, ответ очевиден", - подытожила Тарасова.

Также читайте: Офис Президента ввел цензуру на телевидении, - Бутусов

Автор: 

свобода слова (1170) шоу Шустера (315) Шустер Савик (681)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+40
не плачьте... ваша передача что с ними что без них явная заказуха
показать весь комментарий
21.10.2021 09:19
+35
Но это не делает его порядочным человеком.
показать весь комментарий
21.10.2021 09:39
+32
По-перше, олігархи почали зливати Бубу, бо зажерся, а по-друге - Буба скоро піде в депресію і у відмову, але головне - не випустити його з країни, як це було з Зеком, всі ці зелені бариги мають рештки своєї молодості віддати тюремній лаві.
показать весь комментарий
21.10.2021 09:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
"Дизель" не трожь. ты или не знаешь историю команды КВН Николаева или намеренно пытаешься их мешать с грязью
показать весь комментарий
21.10.2021 15:14 Ответить
Не изучал.
Но знаю, что тесно были с 95-м кварталом связаны.
А по факту я их не смотрю с момента, как Зеленский протягивал закон о распродаже земли.
показать весь комментарий
21.10.2021 15:51 Ответить
никак они связаны небыли. мало того - они враждовали
95 рыгатник благополучно украл у "дизеля" минимум три топовых номера
а вся их "связь" заключалась в том что дизель отыграл один сезон в высшей лиге квн у маслякова в середине нулевых. в тот момент 95 рыгатник оттуда уже "ушел"
показать весь комментарий
21.10.2021 18:36 Ответить
Знаете, мне собственно Дизель-шоу уже давно не симпатичны. Я не хочу тупеть, как ранее тупели кацапы при просмотрах "кривое зеркало" с участием Петросяна и его жены. Потому не смотрю. Совсем не смотрю, как и Кварталы. Лишь вижу их рекламу.
показать весь комментарий
21.10.2021 18:42 Ответить
абсолютно разный уровень юмора. отсутствие пошлости, минимум политики.
показать весь комментарий
21.10.2021 18:49 Ответить
Я не знаю, как там сейчас, но раньше действительно было мало политики, а вот уровень пошлости, как по мне, то зашкаливал.
показать весь комментарий
21.10.2021 18:56 Ответить
конкретный пошлый номер по твоему разумению давай ссылкой.
показать весь комментарий
21.10.2021 19:48 Ответить
а то прикольно получается "не смотрю их, но номера у них пошлые"
показать весь комментарий
21.10.2021 19:48 Ответить
Стрелок читатель, или только писатель? Я же написал вам, что раньше смотрел. Когда смотрел, то не понравилось. Всякую муру не запоминаю.
показать весь комментарий
21.10.2021 20:53 Ответить
Пошел какой-то массовый флешмоб- «признайся миру, как сильно на тебя давит ОП».)))
Уже даже как-то не прилично, если на твоё СМИ не давит ОП.)) «Вы придёте ко мне на передачу? Ах, нет?! Ну тогда я напишу на Цензор, что вы на меня давите.»
Маразм какой-то! Где хоть в одном законе написано, что чиновники и депутаты обязаны ходить на тв-шоу?
показать весь комментарий
21.10.2021 10:49 Ответить
Достойный ответ, так их! И это не единственный случай ущемления прав не только чиновников и депутатов, но и простых граждан! Вот, например, где в Конституции хоть в одной статье написано, что нужно менять летнюю резину на зимнюю?
показать весь комментарий
21.10.2021 10:58 Ответить
Слишком витиевато с резиной. Поменял на прошлой неделе, но в метафору не въехал. Уж простите. Не голосовал за Порошенко. Могу не понимать тонких материй.))
Мой пост об отсутствие каких-либо ущемлений, искусственном нагнетании и ловле хайпа.
показать весь комментарий
21.10.2021 11:16 Ответить
до тебе, як до зебіла, ніяк не доходить, що вимоги ЄрЗе стосовно конструкції передачі, до наявності тих чи інших запрошених - це якраз і є тиском...
показать весь комментарий
21.10.2021 12:26 Ответить
У тебя другая проблема. Слишком много до тебя, антизебила, доходит.)) В том числе информационного мусора и конспирологического шлака.

Если требования организаторов шоу не совпадают с требованиями потенциальных участников и поиски компромисса безуспешны, потенциальный участник остаётся дома, организаторы приглашают другого участника. В чём давление, демагог?
показать весь комментарий
21.10.2021 14:58 Ответить
ти що, не читав, що Подоляк висрав? Що в такому випадку "думки в студії не збалансовані"? А як вони можуть бути "збалансовані" якщо "потенциальный участник остаётся дома, организаторы приглашают другого участника"? Так що якраз ти демагогією займаєшся.
показать весь комментарий
21.10.2021 19:18 Ответить
Разобьёте свою машину, зимой на летней резине, и если на новую машину денег хватит, да сами сможете на своих ногах ходить, то сами, как только температура до 8 градусов тепла снизится, будете рысью мчаться, зимнюю ставить.
Приезжал ко мне в гости как-то знакомый грек. Машина хорошая, вот только нет у них в Греции зимней резины, совсем нет. А тут декабрь... Так ему прохожие помогали с места на перекрестках трогаться. Ну невозможно у нас при минусе ездить на летней резине.
показать весь комментарий
21.10.2021 14:14 Ответить
Если вы отвечаете по поводу моего замечания относительно отсутствия в Конституции требования менять автомобильную резину по сезону, то с чувством юмора у вас все в порядке. Или совсем не в порядке.
показать весь комментарий
22.10.2021 20:30 Ответить
Шоу давно утратило актуальность: слуг народа надо показывать без костюмов - как есть, со всеми выпирающими и свисающими обстоятельствами.
показать весь комментарий
21.10.2021 10:52 Ответить
Так, это же кунсткамера получится!
показать весь комментарий
21.10.2021 10:56 Ответить
Получится порнография.
показать весь комментарий
21.10.2021 11:22 Ответить
😍

зачьот !
показать весь комментарий
21.10.2021 17:38 Ответить
Вже й Пінчука заїпав зелений дурємар...
показать весь комментарий
21.10.2021 11:14 Ответить
показать весь комментарий
21.10.2021 11:17 Ответить
да это очередной "зашквар" , журналисты, а где судья Чаус, а что с вагнеровским предательством, а что с офшорами , и т.д. уже прошло...? теперь надо что-то новое.... ну, вот оно...
показать весь комментарий
21.10.2021 11:16 Ответить
Я думал что цензура это когда рот закрывают СМИ. Не слышал, чтобы кто-то из слуг жаловался на цензуру из-за того, что им не разрешают ходить на эфиры.
показать весь комментарий
21.10.2021 11:38 Ответить
У нас уже давно есть диктатура олигархата. Им принадлежат почти все СМИ.
Они даже подкупили журналистов государственного суспильного, и теперь все дружно воют, что их обижают.
показать весь комментарий
21.10.2021 12:04 Ответить
"Тарасова отметила, что нынешний министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в 2015 году, будучи генеральным директором телеканала "1+1", по приказу олигарха Игоря Коломойского выкинул программу Савика Шустера из эфира за 2 минуты до начала трансляции" (с) - а шустрик на всіх площадях бреше, що це зробив Порошенко Тарасова не боїться втратити роботу?
показать весь комментарий
21.10.2021 12:07 Ответить
Вот это давление, так давление! На передачу не пришли! А могли бы нагнать налоговиков с проверками, а потом и вовсе закрыть передачу.

Я программу Шустера смотрела до тех пор, пока не увидела, как он в каком-то интервью хвалил ахметова за его порядочность.
После того не смотрю. Как может быть этот бандюга порядочным? Сколько людей пострадали и пропали без вести, пока он нажил свои капиталы?
Он держит в заложниках всю Украину, мы все от него зависим в плане энергетики.
А Савик о порядочности судит лишь с позиции того, как поступили именно с ним лично.
показать весь комментарий
21.10.2021 12:16 Ответить
хоч ми антагоністи, і я навіть часто спамлю - але тут в конкретному випадку погоджуюсь
показать весь комментарий
21.10.2021 12:23 Ответить
Для мене він став не цікавим з програми за участю Червоненко.
показать весь комментарий
21.10.2021 12:24 Ответить
В отанньому ефірі про Бабин Яр Савік навів маніпулятивну вирізку зі своєї передачі, що це нібито українці розстрілювали в'язнів у Бабину Яру
показать весь комментарий
21.10.2021 14:13 Ответить
Так. Отой йго (вже померлий) свідок, у 2016-му році казав, що гарно запам'ятав бандерівську мову, коли їх начибто вели у Бабій Яр, а німецьку не розумів.
Хлопчику тоді було 11 років, відкеля у Київі, а не у Львові, він у 2041-му чув до того бандерівську говірку, щоб гарно її запамятати?
А до речи, ідіш, якому навчали тоді євреєв, дуже схож на німецьку мову, так що не міг він не розуміти того, що казали німці...

І ще, раз вже завів про це мову.
Після війні засуджено багато гітлеровців, яки приймали учась у масових рострілах по всій Європі, но чомусь під суд не потрапив жоден з тих, хто якоби приймав участь у розстрілах у Бабьему Ярі!! Ось в мене і виникає питання - а були лі там розстріли у вересні 1941-го?
показать весь комментарий
21.10.2021 14:22 Ответить
Я вже давно не дивлюся Шустера, а особливо після повернення він став пісним. Але, не дивлячись на моє особисте несприйняття, він має право на слово. Не влаштовує тебе ставлення влади? Яка проблема- говори що, вважаєш правильним, а там вже як буде.
показать весь комментарий
21.10.2021 12:23 Ответить
А хто йому слова не дає?)) Просто один раз слуги сказали ми на твоє помийне шоу не прийдемо. І тут піднявся крирк про утиски. Це жалюгідно)
показать весь комментарий
21.10.2021 14:11 Ответить
+
показать весь комментарий
21.10.2021 14:23 Ответить
А ведь шашлычок съел? Пора расплачиваться
показать весь комментарий
21.10.2021 12:23 Ответить
Приятного аппетита, кушай-ТЕ!
показать весь комментарий
21.10.2021 13:03 Ответить
Редакія Савіка в черговий раз з'їла лайна
показать весь комментарий
21.10.2021 14:09 Ответить
Заступник завхоза керує міністрами.
Кого ви там зробили?
показать весь комментарий
21.10.2021 14:18 Ответить
А зачем ходить на передачи, где обцеловывают Ахметова и его шестерок?
показать весь комментарий
21.10.2021 14:30 Ответить
Васік Суштер - це футбольний коментатор, який знищив аналітичні політичні передачі в Росії. Потім його прислали сюди - зробити те ж саме в Україні. Я не вважаю Шустера ані хорошим журналістом, ані хорошим шоуменом. Якщо СН навіть до Шустера не ходить - це говорить про їх виняткову тупість
показать весь комментарий
21.10.2021 14:32 Ответить
И в Афганистане Савик много лет не работал журналистом, после устроенного в стране Андроповым государственного переворота? И не он ли брал интервью у душманов? И не он ли самым первым взял интервью у лидеров душманов? И по другим горячим точкам мира, как журналист не ездил?

Вы бы лучше свою глупость, да еще выделенную жирным шрифтом, сами, совсем прибрали. Ну ошиблись - с кем не бывает. Но пока много людей её не прочли, то лучше сами удалите.
показать весь комментарий
21.10.2021 14:38 Ответить
Для танкістів: журналістика визначається СТАНДАРТАМИ, а не місцем здійснення діяльності. Діяльність Шустера не має нічого спільного з журналістикою.
показать весь комментарий
22.10.2021 10:57 Ответить
О! Вы уже поменяли предыдущую точку зрения, как депутат от СН
показать весь комментарий
22.10.2021 21:32 Ответить
Нічого не міняв. Савік Шустер - це клоун, через якого нам нав'язують російську модель політичного ток-шоу - телевізійне ристалище, яке не має нічого спільного зі справжньою журналістикою
показать весь комментарий
22.10.2021 21:39 Ответить
Ви ще жирніще, та капс логом пишить

Спочатку Савік в вас лише футбольний коментатор, а зараз ви вже про стандарти журналістики )))))
Ну типовий представник команди Зе
показать весь комментарий
22.10.2021 21:49 Ответить
Шустер - це якраз рівень ЗеКоманди. В плані красномовності він схожий на Зеленського. І в політиці розбирається приблизно так само погано. Якщо Ви дурний, поясню: увесь сенс ток-шоу Шустера - це створювати в людей ілюзію участі в політичному процесі, хоча насправді всі політичні рішення приймаються тими, хто на ці ток-шоу ніколи не ходить. Це придумали ще років 15 тому, коли Васік Суштер почав вести "Свободу слова" на НТВ
показать весь комментарий
22.10.2021 21:59 Ответить
Дубінського виключили з париії лише через санкції США які на нього накладені.
показать весь комментарий
21.10.2021 18:46 Ответить
не бреши, тоді безробітньому Шустеру, як іноземцю, не продовжили термін перебування в Україні. І цим займалося МВС (і не одне відомство) Авакова. Все відповідно до Закону, і договору про Асоціацію з ЄС. Нема роботи, - через 90 днів у відпустку до дому, через три місяці знову приїдеш. Але Шустер приїхав лише 2020-го.
показать весь комментарий
21.10.2021 19:23 Ответить
савик недавно вякал что его петро попер . как и мишку сааку . потом зельц их вернул на свою голову --- теперь жалеет зеленый ..пианист.. а петро ему на раз говорил ..спрашивай если ума нету . поможем .. да это и лучше что зеленых у шустрика не будет . там кроме разумкова и пригласить некого --- что смаглюк . что верещук . что арахамчик . что третьякова . что безмозглая . сплошной зеленый биомусор
показать весь комментарий
21.10.2021 15:19 Ответить
А ты, вакуленко, чей холоп будешь? Рабиновича - медведчука?
показать весь комментарий
21.10.2021 16:51 Ответить
натаха отвечаю --- ПОКРОВА НАШЕ СВЯТО --- БАНДЕРА НАШ ГЕРОЙ --- ПОРОШЕНКО НАШ ПРЕЗИДЕНТ --- зеля марионетка калломойского в роли президента . благодаря таким как ты зебуинам
показать весь комментарий
22.10.2021 06:30 Ответить
Любой правящий режим приходит к власти по ступеням из денег, как правило, грязных, зачастую в крови. В животном страхе избежать надвигающейся ответственности за содеянное, ограничивает свободу слова в парадигме-больше всего о свободе кричат надсмотрщики рабов! Стремится ограничить свободу мыслить и говорить, доходя в панической истерике до внесудебного закрытия СМИ, задействования "https://delo.ua/redirect/goto/www.rnbo.gov.ua%7C%7Cfiles%7C%7C2021%7C%7C%25D0%2593%25D0%259B%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%2586%25D0%2599.pdf/ глоссария названий , терминов и словосочетаний...", запретов книг, музеев, творческих произведение и их авторов...
показать весь комментарий
21.10.2021 16:52 Ответить
Бедный Шустэр.Все его в Украине гнобят ,но уже 20 лет ведёт передачу в Украине
показать весь комментарий
21.10.2021 17:57 Ответить
Власть вне критики неизбежно становится диктатурой. А диктатура неизбежно становится в очередь за билетом в Ростов.
показать весь комментарий
21.10.2021 18:10 Ответить
А чому Шустер лише зарез оголосив бойкот, за те що було в 2015 та 2020р? Чекали доки рейтинг блазня впад
показать весь комментарий
21.10.2021 18:41 Ответить
Тепер з друзів у блазня залишились лише Лещенко та Гордон
показать весь комментарий
21.10.2021 18:43 Ответить
Да, Савва, "мы движемся в сторону расчет и Беларуси". Из расеи ты ноги уже сделал, теперь тоже- беги, Савва, беги!
Полностью поддерживаю бойкот СН этого олигархического шлака. Хватит манипуляций, лжи, унижений, закрывания ртов и перебиваний! Хватит создавать рейтинги этой помойке! Пусть сами себя уничтожают!
Но это треш, конечно, обвинять в "ущемлении свободы слова" за отказ участвовать в этом балагане!
показать весь комментарий
21.10.2021 19:22 Ответить
* в сторону расеи
показать весь комментарий
21.10.2021 20:55 Ответить
Не вижу никакого давления в бойкоте какой-либо партией какого-либо ток-шоу. Телеканалам надо реже открывать сливные бачки некоторых гостей эфира, только и всего.
показать весь комментарий
21.10.2021 19:51 Ответить
Раздули из мухи слона, как по мне!
показать весь комментарий
21.10.2021 19:51 Ответить
У Шустіка найгірше це постійні хибні дихотомїї, а у нашому світі відповідати тільки "так" чи "ні" - це відразу поразка без манвру та компромісу.

Типа "чи повинні всі вибачитися перед євреями яких утискали під час війни?"- BLM вид збоку (хоча це було на передачі задовго до BLM).

І він тисне, що не можна нікому відмовитися відповідати, або виказати власну відповідь.

А потім видає це за результуючу думку всієї України (типа ми набрали різних - насправді професійниу масовку).

Нехай в Афган їде, Талібан Свободі Слова вчить і такі хвокуси провертає.

І на першу передачу запросив Пороха, після того, як той його викинув - мерзотно і безпринципно підлизав.
показать весь комментарий
21.10.2021 20:29 Ответить
Ой вей !..Єврей єврею око не виклює...
показать весь комментарий
21.10.2021 20:33 Ответить
Страница 2 из 2
 
 