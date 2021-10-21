Редакция "Свободы слова Савика Шустера" заявила о давлении Банковой: Отзывают министров с эфира, а "слуги народа" объявили бойкот
Редакция программы "Свобода слова Савика Шустера" часто сталкивается с давлением на свободу слова.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом заявила шеф-редактор ток-шоу Дарья Тарасова.
По ее словам, власть всегда пыталась навязать удобных для себя оппонентов и делегировать в эфир не тех, кого редакция хотела бы пригласить.
Шеф-редактор вспомнила, как в мае 2020 года в эфире программы обсуждали энергетическую независимость.
"Депутат "Слуги народа" (ныне внефракционный. - Ред.)Александр Дубинский, которого пригласили на включение по Skype, решил, что он вправе вносить коррективы в сценарий нашего эфира и не придерживаться того, о чем договорился с нами накануне. Он попытался прорваться в студию. Это была чистой воды провокация, вранье и личный пиар. Александр Дубинский оболгал нас, вышел в YouTube со своим стримом, но несмотря на это партия встала на его сторону. А Офис Президента отозвал прямо с прямого эфира министра энергетики", - рассказала Тарасова.
По ее словам, второй похожий случай произошел в начале октября, когда депутаты партии "Слуга народа" бойкотировали эфир программы.
"Под предлогом сборов в Трускавце они отказали даже включиться в прямой эфир, либо предоставить для дискуссии помощников министров. Наш корреспондент, находясь в Трускавце, от депутатов "Слуги народа" узнал, что инициатива бойкота исходила непосредственно от Михаила Подоляка из Офиса президента. Об этом мы публично заявили в прямом эфире", - добавила Тарасова.
Также журналистка отметила, что нынешний министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в 2015 году, будучи генеральным директором телеканала "1+1", по приказу олигарха Игоря Коломойского выкинул программу Савика Шустера из эфира за 2 минуты до начала трансляции.
"Нынешняя власть не принимает критику, даже конструктивную. Сотрудники Офиса президента, которые пытаются защитить президента от критики, на самом деле оказывают ему медвежью услугу. Власть вне критики неизбежно становится диктатурой. Попытки власти влиять на содержание общественно-политических программ - и наших, и "Суспильного" и любых других - свидетельствуют о том, что мы движемся в направлении России и Беларуси. Возможны ли такие прецеденты в стране, которая провозгласила приоритет европейских ценностей? Примет ли Евросоюз в свое сообщество государство, где существуют такие тенденции? Думаю, ответ очевиден", - подытожила Тарасова.
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Но знаю, что тесно были с 95-м кварталом связаны.
А по факту я их не смотрю с момента, как Зеленский протягивал закон о распродаже земли.
95 рыгатник благополучно украл у "дизеля" минимум три топовых номера
а вся их "связь" заключалась в том что дизель отыграл один сезон в высшей лиге квн у маслякова в середине нулевых. в тот момент 95 рыгатник оттуда уже "ушел"
Уже даже как-то не прилично, если на твоё СМИ не давит ОП.)) «Вы придёте ко мне на передачу? Ах, нет?! Ну тогда я напишу на Цензор, что вы на меня давите.»
Маразм какой-то! Где хоть в одном законе написано, что чиновники и депутаты обязаны ходить на тв-шоу?
Мой пост об отсутствие каких-либо ущемлений, искусственном нагнетании и ловле хайпа.
Если требования организаторов шоу не совпадают с требованиями потенциальных участников и поиски компромисса безуспешны, потенциальный участник остаётся дома, организаторы приглашают другого участника. В чём давление, демагог?
Приезжал ко мне в гости как-то знакомый грек. Машина хорошая, вот только нет у них в Греции зимней резины, совсем нет. А тут декабрь... Так ему прохожие помогали с места на перекрестках трогаться. Ну невозможно у нас при минусе ездить на летней резине.
зачьот !
Они даже подкупили журналистов государственного суспильного, и теперь все дружно воют, что их обижают.
Я программу Шустера смотрела до тех пор, пока не увидела, как он в каком-то интервью хвалил ахметова за его порядочность.
После того не смотрю. Как может быть этот бандюга порядочным? Сколько людей пострадали и пропали без вести, пока он нажил свои капиталы?
Он держит в заложниках всю Украину, мы все от него зависим в плане энергетики.
А Савик о порядочности судит лишь с позиции того, как поступили именно с ним лично.
Хлопчику тоді було 11 років, відкеля у Київі, а не у Львові, він у 2041-му чув до того бандерівську говірку, щоб гарно її запамятати?
А до речи, ідіш, якому навчали тоді євреєв, дуже схож на німецьку мову, так що не міг він не розуміти того, що казали німці...
І ще, раз вже завів про це мову.
Після війні засуджено багато гітлеровців, яки приймали учась у масових рострілах по всій Європі, но чомусь під суд не потрапив жоден з тих, хто якоби приймав участь у розстрілах у Бабьему Ярі!! Ось в мене і виникає питання - а були лі там розстріли у вересні 1941-го?
Кого ви там зробили?
Вы бы лучше свою глупость, да еще выделенную жирным шрифтом, сами, совсем прибрали. Ну ошиблись - с кем не бывает. Но пока много людей её не прочли, то лучше сами удалите.
Спочатку Савік в вас лише футбольний коментатор, а зараз ви вже про стандарти журналістики )))))
Ну типовий представник команди Зе
Полностью поддерживаю бойкот СН этого олигархического шлака. Хватит манипуляций, лжи, унижений, закрывания ртов и перебиваний! Хватит создавать рейтинги этой помойке! Пусть сами себя уничтожают!
Но это треш, конечно, обвинять в "ущемлении свободы слова" за отказ участвовать в этом балагане!
Типа "чи повинні всі вибачитися перед євреями яких утискали під час війни?"- BLM вид збоку (хоча це було на передачі задовго до BLM).
І він тисне, що не можна нікому відмовитися відповідати, або виказати власну відповідь.
А потім видає це за результуючу думку всієї України (типа ми набрали різних - насправді професійниу масовку).
Нехай в Афган їде, Талібан Свободі Слова вчить і такі хвокуси провертає.
І на першу передачу запросив Пороха, після того, як той його викинув - мерзотно і безпринципно підлизав.