Редакция "Свободы слова Савика Шустера" заявила о давлении Банковой: Отзывают министров с эфира, а "слуги народа" объявили бойкот

Редакция программы "Свобода слова Савика Шустера" часто сталкивается с давлением на свободу слова.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом заявила шеф-редактор ток-шоу Дарья Тарасова.

По ее словам, власть всегда пыталась навязать удобных для себя оппонентов и делегировать в эфир не тех, кого редакция хотела бы пригласить.

Шеф-редактор вспомнила, как в мае 2020 года в эфире программы обсуждали энергетическую независимость.

"Депутат "Слуги народа" (ныне внефракционный. - Ред.)Александр Дубинский, которого пригласили на включение по Skype, решил, что он вправе вносить коррективы в сценарий нашего эфира и не придерживаться того, о чем договорился с нами накануне. Он попытался прорваться в студию. Это была чистой воды провокация, вранье и личный пиар. Александр Дубинский оболгал нас, вышел в YouTube со своим стримом, но несмотря на это партия встала на его сторону. А Офис Президента отозвал прямо с прямого эфира министра энергетики", - рассказала Тарасова.

По ее словам, второй похожий случай произошел в начале октября, когда депутаты партии "Слуга народа" бойкотировали эфир программы.

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"Под предлогом сборов в Трускавце они отказали даже включиться в прямой эфир, либо предоставить для дискуссии помощников министров. Наш корреспондент, находясь в Трускавце, от депутатов "Слуги народа" узнал, что инициатива бойкота исходила непосредственно от Михаила Подоляка из Офиса президента. Об этом мы публично заявили в прямом эфире", - добавила Тарасова.

Также журналистка отметила, что нынешний министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в 2015 году, будучи генеральным директором телеканала "1+1", по приказу олигарха Игоря Коломойского выкинул программу Савика Шустера из эфира за 2 минуты до начала трансляции.

"Нынешняя власть не принимает критику, даже конструктивную. Сотрудники Офиса президента, которые пытаются защитить президента от критики, на самом деле оказывают ему медвежью услугу. Власть вне критики неизбежно становится диктатурой. Попытки власти влиять на содержание общественно-политических программ - и наших, и "Суспильного" и любых других - свидетельствуют о том, что мы движемся в направлении России и Беларуси. Возможны ли такие прецеденты в стране, которая провозгласила приоритет европейских ценностей? Примет ли Евросоюз в свое сообщество государство, где существуют такие тенденции? Думаю, ответ очевиден", - подытожила Тарасова.

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