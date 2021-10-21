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Новости Коронавирус и карантин
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Эпидзонирование Украины: в Киеве и 16 областях "красный" уровень по COVID-госпитализации, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Эпидзонирование Украины: в Киеве и 16 областях

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 21 октября, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости - при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 536 (превышение в 7,15 раза). Самый высокий уровень заболеваемости в Луганской области (1 038) и Херсонской области (960).

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Вместе с тем, в Украине в целом зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования - при норме менее 4% для "зеленой" зоны в стране этот показатель составляет 16,9%. Более того, в девяти областях зафиксирован "красный уровень" по выявлению новых случаев инфицирования.

По данным за 20 октября, в Украине в целом превышен уровень госпитализации пациентов с COVID-19 - 75,9 человек на 100 тыс. населения при норме не более 60 чел. человек на 100 тыс. населения. Этот показатель превышен в Киеве и 16 областях.

Также в Украине заняты 63,7% больничных коек с кислородом при норме не более 65%. Этот показатель превышен в восьми областях.

По данным Минздрава, показатели в пяти областях соответствуют "красной" зоне карантина, в Киеве и 14 областях - "оранжевой", в пяти - "желтой".

Эпидзонирование Украины: в Киеве и 16 областях красный уровень по COVID-госпитализации, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4902) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Отрицатели ковида, покажите мне статистику предыдущих лет когда от гриппа была подобная картина в больницах
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21.10.2021 09:25 Ответить
Це перемога?
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21.10.2021 09:35 Ответить
я думаю,что такая ситуация есть проявлением идиотизма на уровне верховной власти.
во первых и скорее всего,в этой вакханалии виновата вакцинация.
люди получившие вакцину,ментально и мгновенно,переводят себя в разряд бессмертных,оставаясь при этом такими же как все и даже более опасными распространителями ковида.
во вторых и это 100%,виновата вакцина,ибо большинство кололись короноваком,который никакого эффекта кроме наличия клейма от ковида,не имеет. да что там далеко ходить,если я вчера специально зашёл в пункт вакцинации,а там колят именно короноваком. и что интересно,люди делают этот короновак лишь с целью получить свидетельство о прививке.
в третьих...вчера в США умер Колин Пауэлл. человек высокого уровня,привитый двумя пфайзерами,и которого лечили явно не в районной больничке.
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21.10.2021 09:38 Ответить
А вот если б тремя, вот тогда бе...

ЗЫ: карантин нужен.
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21.10.2021 09:42 Ответить
Чуваку было 84 мать его года!!!! В таком возрасте умирают от простой простуды или чиха. Так что количество вакцин совсем не показатель в таком возрасте
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21.10.2021 09:49 Ответить
У него еще и рак был, просто бинго. Но такие как ты все равно будут трактовать это в пользу антиваксов
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21.10.2021 09:50 Ответить
 
 