Эпидзонирование Украины: в Киеве и 16 областях "красный" уровень по COVID-госпитализации, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 21 октября, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости - при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 536 (превышение в 7,15 раза). Самый высокий уровень заболеваемости в Луганской области (1 038) и Херсонской области (960).

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Вместе с тем, в Украине в целом зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования - при норме менее 4% для "зеленой" зоны в стране этот показатель составляет 16,9%. Более того, в девяти областях зафиксирован "красный уровень" по выявлению новых случаев инфицирования.

По данным за 20 октября, в Украине в целом превышен уровень госпитализации пациентов с COVID-19 - 75,9 человек на 100 тыс. населения при норме не более 60 чел. человек на 100 тыс. населения. Этот показатель превышен в Киеве и 16 областях.

Также в Украине заняты 63,7% больничных коек с кислородом при норме не более 65%. Этот показатель превышен в восьми областях.

По данным Минздрава, показатели в пяти областях соответствуют "красной" зоне карантина, в Киеве и 14 областях - "оранжевой", в пяти - "желтой".