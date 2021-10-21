Эпидзонирование Украины: в Киеве и 16 областях "красный" уровень по COVID-госпитализации, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Так, по состоянию на 21 октября, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости - при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 536 (превышение в 7,15 раза). Самый высокий уровень заболеваемости в Луганской области (1 038) и Херсонской области (960).
Вместе с тем, в Украине в целом зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования - при норме менее 4% для "зеленой" зоны в стране этот показатель составляет 16,9%. Более того, в девяти областях зафиксирован "красный уровень" по выявлению новых случаев инфицирования.
По данным за 20 октября, в Украине в целом превышен уровень госпитализации пациентов с COVID-19 - 75,9 человек на 100 тыс. населения при норме не более 60 чел. человек на 100 тыс. населения. Этот показатель превышен в Киеве и 16 областях.
Также в Украине заняты 63,7% больничных коек с кислородом при норме не более 65%. Этот показатель превышен в восьми областях.
По данным Минздрава, показатели в пяти областях соответствуют "красной" зоне карантина, в Киеве и 14 областях - "оранжевой", в пяти - "желтой".
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во первых и скорее всего,в этой вакханалии виновата вакцинация.
люди получившие вакцину,ментально и мгновенно,переводят себя в разряд бессмертных,оставаясь при этом такими же как все и даже более опасными распространителями ковида.
во вторых и это 100%,виновата вакцина,ибо большинство кололись короноваком,который никакого эффекта кроме наличия клейма от ковида,не имеет. да что там далеко ходить,если я вчера специально зашёл в пункт вакцинации,а там колят именно короноваком. и что интересно,люди делают этот короновак лишь с целью получить свидетельство о прививке.
в третьих...вчера в США умер Колин Пауэлл. человек высокого уровня,привитый двумя пфайзерами,и которого лечили явно не в районной больничке.
ЗЫ: карантин нужен.