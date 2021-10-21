Профессор НАН Мильман погиб вместе с женой во время пожара в столичной квартире: Пытались согреться с помощью обогревателя

Во время пожара в одной из столичных квартир погиб профессор НАН Юлий Мильман вместе с женой. Супруги пытались согреться с помощью обогревателя, но произошло короткое замыкание.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко сообщил в Facebook.

"19 октября во время пожара в доме на ул. Семашко, 21 в Святошинском районе столицы погиб известный ученый Юлий Мильман и его жена. Как сообщалось, пожар возник в квартире на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома. Причиной возгорания стало короткое замыкание обогревателя, которым супруги пытались согреть квартиру", - говорится в сообщении.

По его словам, органы местной власти, загнанные в тупик ценой на газ, вынуждены решать проблемы за счет потребителей.

Ранее СМИ сообщили, что профессор НАН Юлий Мильман, которому был 91 год, и его 86-летняя жена погибли во время пожара в Киеве. Причину возгорания выясняют правоохранители. Предварительная версия, что произошло короткое замыкание обогревателя.

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