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Новости
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Турецкая сторона пока не информировала наши дипучреждения о факте задержания украинца по подозрению в шпионаже, - спикер МИД Николенко

Турецкая сторона пока не информировала наши дипучреждения о факте задержания украинца по подозрению в шпионаже, - спикер МИД Николенко

Генеральное консульство Украины в Стамбуле проверяет информацию о задержании группы лиц по подозрению в шпионаже, среди которых может быть гражданин Украины.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на  "Интерфакс-Украина".

"Видим информацию в СМИ о задержании в Стамбуле группы лиц, среди которых может быть гражданин Украины. Турецкая сторона пока не информировала украинские дипломатические учреждения в Турции о факте задержания. Обращения родных также не поступали", - сказал он.

Николенко отметил, что по поручению Министерства иностранных дел Генеральное консульство Украины в Стамбуле уже обратилось в правоохранительные органы Турции, чтобы проверить эту информацию, выяснить место нахождения украинского гражданина и детали дела, получить разрешение на его посещение консулом.

Турецкое издание Hurriyet сообщило, что в Турции арестовали шестерых лиц по подозрению в политическом и военном шпионаже, среди них граждане РФ, Узбекистана и Украины.

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Автор: 

задержание (6686) МИД (6986) Турция (3480) Николенко Олег (301)


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В ОРДЛО таких "українців" вистачає. Але не погано було б,якщо турки затримали одного із них. Видати Україні оного "рыцаря плаща и кинжала" Турція,скоріше за все,відмовиться,то й і хрен із ним,нехай сидить на турецькій кічі.
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21.10.2021 10:53 Ответить
Ну значит не Украина его послала. Пусть арестовывают
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21.10.2021 10:59 Ответить
Если он из ДНР, то он весьма номинальный украинец. Я бы таким и зарубежные паспорта с гербом Украины не выдавал и пенсию не платил.
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21.10.2021 12:04 Ответить
Піде в турецький "обмінний фонд", може когось з татар виміняють.
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21.10.2021 12:27 Ответить
Крысчанин?
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21.10.2021 12:57 Ответить
 
 