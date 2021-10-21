Турецкая сторона пока не информировала наши дипучреждения о факте задержания украинца по подозрению в шпионаже, - спикер МИД Николенко

Генеральное консульство Украины в Стамбуле проверяет информацию о задержании группы лиц по подозрению в шпионаже, среди которых может быть гражданин Украины.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Видим информацию в СМИ о задержании в Стамбуле группы лиц, среди которых может быть гражданин Украины. Турецкая сторона пока не информировала украинские дипломатические учреждения в Турции о факте задержания. Обращения родных также не поступали", - сказал он.

Николенко отметил, что по поручению Министерства иностранных дел Генеральное консульство Украины в Стамбуле уже обратилось в правоохранительные органы Турции, чтобы проверить эту информацию, выяснить место нахождения украинского гражданина и детали дела, получить разрешение на его посещение консулом.

Турецкое издание Hurriyet сообщило, что в Турции арестовали шестерых лиц по подозрению в политическом и военном шпионаже, среди них граждане РФ, Узбекистана и Украины.

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