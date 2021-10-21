Рада завтра рассмотрит постановление о допуске в парламент только с COVID-сертификатом или с отрицательным COVID-тестом, - "слуга народа" Радуцкий

Завтра парламент рассмотрит постановления №6154 "О дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19)".

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады народный депутат "Слуги народа", глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По его словам, постановление поддерживают руководство Верховной Рады и все фракции кроме одной. Радуцкий не захотел называть, какая именно фракция против.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Очередь из катафалков в киевский крематорий сегодня составляет около двух часов, - "слуга народа" Радуцкий

"Вы же завтра на табло все увидите. Как говорил Лобановский: "Результат на табло". Завтра увидим", - отметил нардеп.

Он рассказал, что вчера на комитете было рассмотрено это постановление.

"Мы немного добавили два пункту. Первое, предоставили Верховной Раде срок на техническую подготовку, чтобы вы завтра не стояли в очереди и два часа не заходили в Верховную Раду. Потому что должно быть техническая подготовка пунктов прохода в Верховную Раду, должны быть устройства, которые будут считывать QR-коды с "Дії". Кстати, вчера Яна Зинкевич предложила, чтобы действовали и бумажные сертификаты. Для меня это неожиданно, но говорит, что она лично и многие ваши коллеги не хотят пользоваться "Дієй". Мы вчера внесли в постановление такое изменение. И, второе, - обязали аппарат Верховной Рады, чтобы со следующей пленарной недели в Раде заработал пункт вакцинации", - объяснил Радуцкий и добавил, что новые правила будут введены с 15 ноября.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 546 умерших от COVID-19 и 22 415 случаев заражения за сутки: новые трагичные рекорды в Украине

Глава комитета также признался, что у них нет информации относительно количества вакцинированных от коронавируса народных депутатов, так как аппарат Верховной Рады не предоставляет данные ссылаясь на то, что это личные данные.

Депутат признался, что лично он уже вакцинирован.