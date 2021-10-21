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Новости Коронавирус и карантин
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Рада завтра рассмотрит постановление о допуске в парламент только с COVID-сертификатом или с отрицательным COVID-тестом, - "слуга народа" Радуцкий

Рада завтра рассмотрит постановление о допуске в парламент только с COVID-сертификатом или с отрицательным COVID-тестом, -

Завтра парламент рассмотрит постановления №6154 "О дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19)".

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады народный депутат "Слуги народа", глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По его словам, постановление поддерживают руководство Верховной Рады и все фракции кроме одной. Радуцкий не захотел называть, какая именно фракция против.

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"Вы же завтра на табло все увидите. Как говорил Лобановский: "Результат на табло". Завтра увидим", - отметил нардеп.

Он рассказал, что вчера на комитете было рассмотрено это постановление.

"Мы немного добавили два пункту. Первое, предоставили Верховной Раде срок на техническую подготовку, чтобы вы завтра не стояли в очереди и два часа не заходили в Верховную Раду. Потому что должно быть техническая подготовка пунктов прохода в Верховную Раду, должны быть устройства, которые будут считывать QR-коды с "Дії". Кстати, вчера Яна Зинкевич предложила, чтобы действовали и бумажные сертификаты. Для меня это неожиданно, но говорит, что она лично и многие ваши коллеги не хотят пользоваться "Дієй". Мы вчера внесли в постановление такое изменение. И, второе, - обязали аппарат Верховной Рады, чтобы со следующей пленарной недели в Раде заработал пункт вакцинации", - объяснил Радуцкий и добавил, что новые правила будут введены с 15 ноября.

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Глава комитета также признался, что у них нет информации относительно количества вакцинированных от коронавируса народных депутатов, так как аппарат Верховной Рады не предоставляет данные ссылаясь на то, что это личные данные.

Депутат признался, что лично он уже вакцинирован.

Автор: 

ВР (29272) карантин (16729) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Исправлено!

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21.10.2021 10:32
+2
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21.10.2021 10:11
+2
тільки штам ,а не штамп)
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21.10.2021 10:25
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21.10.2021 10:11 Ответить
тільки штам ,а не штамп)
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21.10.2021 10:25 Ответить
Исправлено!

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21.10.2021 10:32 Ответить
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21.10.2021 10:50 Ответить
Верховна Рада не може порушувати Конституцію України а вільне пересування та вільний доступ в громадські місця громадян України та осіб які в законний спосіб перебувають на території України є невід'ємною частиною гарантованих Конституцією України прав і свобод! Тому спочатку хай Рада вводить Воєнний стан а вже потім обмежує права та свободи громадян! Це принципова позиція! А то ми вже по всій країні кілька років вводимо обмеження на пересування у зв'язку з війною та коронавірусом, а особливий правовий режим досі не введений!
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21.10.2021 11:09 Ответить
Дякую кеп.
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21.10.2021 11:28 Ответить
Какое военное положение? Бизнес рады пострадает. Поэтому идите вакцинируйтесь и дуйте на работу,а не сидите на диване!
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21.10.2021 12:18 Ответить
так как аппарат Верховной Рады не предоставляет данные ссылаясь на то, что это личные данные. Источник:

О как...
Для депутатишек это личные данные...а простые украинцы должны свои сертификаты всем и каждому показывать...ментам...продавцам...проводникам..водилам...
Медицинская тайна только доя ылиты...а не для быдла..
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21.10.2021 11:03 Ответить
і бірку на вухо)
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21.10.2021 11:31 Ответить
 
 