Контрразведчики СБУ задержали на Луганщине наемника РФ, который пытался оформить пенсию. ФОТО

Контрразведчики СБУ задержали в Луганской области бывшего участника незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР". Злоумышленник пытался попасть на подконтрольную украинской власти территорию для оформления пенсии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что задержанный участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

По информации СБУ, к рядам боевиков он присоединился в марте 2015 года. Там его назначили в так называемую "4 отдельную мотострелковую бригаду ЛНР", где он занимался обслуживанием вражеской военной техники.

Впоследствии злоумышленник покинул группировку и скрывался на временно оккупированной территории Луганщины.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Проверяется информация о причастности злоумышленника к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.

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Мероприятия по разоблачению и задержанию бывшего боевика проводили сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с Национальной полицией и под процессуальным руководством Сватовской окружной прокуратуры Луганской области.



Фото: сайт СБУ