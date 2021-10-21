Контрразведчики СБУ задержали на Луганщине наемника РФ, который пытался оформить пенсию. ФОТО
Контрразведчики СБУ задержали в Луганской области бывшего участника незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР". Злоумышленник пытался попасть на подконтрольную украинской власти территорию для оформления пенсии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Установлено, что задержанный участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции.
По информации СБУ, к рядам боевиков он присоединился в марте 2015 года. Там его назначили в так называемую "4 отдельную мотострелковую бригаду ЛНР", где он занимался обслуживанием вражеской военной техники.
Впоследствии злоумышленник покинул группировку и скрывался на временно оккупированной территории Луганщины.
Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.
Проверяется информация о причастности злоумышленника к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.
Мероприятия по разоблачению и задержанию бывшего боевика проводили сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с Национальной полицией и под процессуальным руководством Сватовской окружной прокуратуры Луганской области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1) более отмороженных в качестве пушечного мяса и оно к этому времени почти повыбито
2) в качестве обслуживающего персонала . принеси-подай
хотя безусловно вступив в апальчение в боевом 15-ом невозможно было ни разу не попасть на передовую
То что мы имеем не солидарная пенсия а типичное воровство поддерживаемое руководством Украины.
Я тоже не смогу получать укр и нем пенсию. Да и не нужно, пусть подавятся этими копейками.
А так будет подсказка, когда свой словесный понос набиваете на клавиатуре.