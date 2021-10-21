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Новости Агрессия России против Украины
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Контрразведчики СБУ задержали на Луганщине наемника РФ, который пытался оформить пенсию. ФОТО

Контрразведчики СБУ задержали в Луганской области бывшего участника незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР". Злоумышленник пытался попасть на подконтрольную украинской власти территорию для оформления пенсии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что задержанный участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

По информации СБУ, к рядам боевиков он присоединился в марте 2015 года. Там его назначили в так называемую "4 отдельную мотострелковую бригаду ЛНР", где он занимался обслуживанием вражеской военной техники.

Впоследствии злоумышленник покинул группировку и скрывался на временно оккупированной территории Луганщины.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Проверяется информация о причастности злоумышленника к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.

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Мероприятия по разоблачению и задержанию бывшего боевика проводили сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с Национальной полицией и под процессуальным руководством Сватовской окружной прокуратуры Луганской области.

Контрразведчики СБУ задержали на Луганщине наемника РФ, который пытался оформить пенсию 01
Фото: сайт СБУ

боевик (16779) контрразведка (496) СБУ (19985)


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Топ комментарии
+47
скоро обнаглеют и станут ездить в военкоматы оформлять УБД
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21.10.2021 10:15
+38
что ни коллаборант - то технику обслуживал...
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21.10.2021 10:12
+33
Кармілец повернувся!
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21.10.2021 10:14
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что ни коллаборант - то технику обслуживал...
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21.10.2021 10:12 Ответить
Ну почему? Еще на блок-посту стоял, шлагбаум открывал, кашу варил-деток кормил!
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21.10.2021 10:24 Ответить
Ага. Свинцом
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21.10.2021 10:35 Ответить
Коли СБУ припинить кришувати мафію яка оформлює пенсії мешканцям ОРДЛО за 30% від суми? Наприклад людина кілька років не отримувала пенсію і в неї назбиралась велика сума, мафія пропонує оформити всі документи без фізичного приїзду в Україну пенсіонера і це коштує 30% від суми. В цих схемах задіяні працівники Пенсійного фонду, банківські працівники, чиновники та СБУ! Людину фіктивно прописують в селах біля лінії зіткнення без приїзду в Україну, тобто фактично займаються службовим подлогом документів, а потім на підставі цієї фейкової прописки/реєстрації оформлюють пенсію! Коли цей бардак припиниться? Хто в СБУ кришує цю мафію та заробляє на цьому? Баканов? Накуй Баканова!
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21.10.2021 11:05 Ответить
лИгор, а що ти для цього зробив, пиши заяву в ДБР, НАБУ, СБУ, ОП, ОГП, ОБСЄ, ООН, і Лігу сексуальних меншин
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21.10.2021 12:46 Ответить
От і ліга сексменшин підтягнулась, теж негодує.
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21.10.2021 12:53 Ответить
лИгор, ти ж там головний, тобі краще знати
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22.10.2021 11:15 Ответить
частично так и есть . из за невысокого боевого потенциала россияне местное быдло используют :
1) более отмороженных в качестве пушечного мяса и оно к этому времени почти повыбито
2) в качестве обслуживающего персонала . принеси-подай
хотя безусловно вступив в апальчение в боевом 15-ом невозможно было ни разу не попасть на передовую
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21.10.2021 10:28 Ответить
обслуживал - пушку заряжал - нивинаватаяя
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21.10.2021 11:37 Ответить
Еще один кандидат на премию Дарвина.
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21.10.2021 10:13 Ответить
Боярышник творит дива.
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21.10.2021 10:14 Ответить
Кармілец повернувся!
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21.10.2021 10:14 Ответить
скоро обнаглеют и станут ездить в военкоматы оформлять УБД
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21.10.2021 10:15 Ответить
Наверное, у других же получалось раз поехал после скольких лет.
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21.10.2021 10:23 Ответить
З боку здавалося, що він думає. Насправді в його голові бігав самотній тарган, і голосив: «Що робити-то, що робити ?!»
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21.10.2021 10:16 Ответить
А не пора ли завязывать с пенсиями сепарам? Сколько они отчисляют в ПФ, столько им и возвращать в виде пенсий....
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21.10.2021 10:19 Ответить
до тех пор, пока будет солидарная пенсионная система. У большинства из них были немаленькие зарплаты, соответственно и пенсия недурственная намечалась. Был смысл рискнуть. Более того, тот факт что его задержали, не отменяет его право на получение пенсии. И он её будет получать, можете быть уверены.
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21.10.2021 10:46 Ответить
Я от нескольких человек слышал что они не работают,а им рисуют подземный стаж

То что мы имеем не солидарная пенсия а типичное воровство поддерживаемое руководством Украины.
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21.10.2021 10:59 Ответить
А бабки ты на базаре слышал что говорят?
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21.10.2021 14:56 Ответить
Ще і в стаж зарахують "роботу" на окупантів, причому рік за два або і за три.
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21.10.2021 11:04 Ответить
Не прошел Украинизацию Украины наслушался Ольги **********,типа биндеровцы напала на Украину с целью Украинизации Украины...так кажись Лавров трындел в 2014 году
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21.10.2021 10:20 Ответить
а те шо уже 7 лет получают, чем лучше этого сепара?
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21.10.2021 10:21 Ответить
Ишь ты! Пенсию оно захотело. Хер тебе в рот, два в уме, а не пенсия
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21.10.2021 10:21 Ответить
Дамбасюра захотів пензію. А про що думав раніше?
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21.10.2021 10:23 Ответить
Я пенсионного возраста не могу себе оформить пенсию,а сепарам можно, ******!!!
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21.10.2021 10:24 Ответить
Почему не можете?
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21.10.2021 10:26 Ответить
Разные причины, но в в основе нежелание платить украинцам . Приходится добиваться через суды

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21.10.2021 11:02 Ответить
Имея нужный стаж и т.д , проживая в Украине, не хотят оформлять пенсию?
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21.10.2021 12:45 Ответить
Решил потрындеть?
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21.10.2021 14:58 Ответить
Может по той причине что проживает и работает в Чехии. Хитрожопый хочет получать пенсию и работать.
Я тоже не смогу получать укр и нем пенсию. Да и не нужно, пусть подавятся этими копейками.
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21.10.2021 11:09 Ответить
Счас смотрю в Ютьюбе документальное кино...Зачем Сралин ликвидировал Михаила Фрунзе... Так Сралин ликвидацию соперников начал еще в октябре 1921 года,убрав чЛенина из Москвы на дачу в Горки...,где мавзолейный и сдох в январе 1924 года...,а Фрунзе Сралин завалил в 1925 году...
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21.10.2021 10:26 Ответить
В основном с помощью медперсонала, которые делали уколы ярым большевикам
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21.10.2021 10:37 Ответить
Кирова ликвидировали выстрелом...видать в Питере с Новичками было туго
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21.10.2021 10:42 Ответить
капец просто..., да они стадами сюда ездят и за пенсией и за выплатами разными, а некоторые умудряются оформить даже убд..., а тут сбу наконец-то проснулось и поймало... аж 1-ну штуку
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21.10.2021 10:32 Ответить
Мне до пенсии еще 13 лет пахать,так что про эту подачку могут пока не заморачиваться...,Зелемойские ее и отменить от слова СОВЕМ... типа в Турборежиме АРА Хама...и прочих новых спикеров зРады....Весело живем короче
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21.10.2021 10:38 Ответить
Время пролетит очень быстро. Только недавно отмечали 2000 ,а сейчас уже....
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21.10.2021 11:04 Ответить
Вы в датах совсем запутались. Определитесь и запишите на бумажке год рождения, когда служили, сколько лет детям и их количество. А то время от времени вы молодеете или стареете.
А так будет подсказка, когда свой словесный понос набиваете на клавиатуре.
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21.10.2021 11:23 Ответить
Типичный порохобот
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21.10.2021 15:00 Ответить
Так в лікарнях вже давно оформляють собі групи.
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21.10.2021 10:57 Ответить
СБУ - монстриллы! Дедуган приехал пенсию оформить, а его схватили. Целая спецоперация! Интересно, вертолеты и БТРы привлекали?
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21.10.2021 10:59 Ответить
це не дєдуган, це ворог, який зрадив свою державу, а тепер приперся до неї пенсію оформлювати, а російський паспорт є? так рассєюшка чому пенсії не дає, чи хочеться і там і тут!?
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21.10.2021 11:50 Ответить
Я и не возражаю. Сепар? - в тюрьму, однозначно! Бесит этот победный PR СБУ! Обычная рутинная работа: сработала база, приехала СБУ и оформила сепара. Победа? СБУ работает в поте лица? Могли и не приехать? Могли и не оформить? О чем статья?
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21.10.2021 12:12 Ответить
Какая им пенсия? они балалайкостан звали , пусть едут туда и там оформляют, , поэтому мне плевать на их судьбу ,они ж наплевали на мою страну
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21.10.2021 11:06 Ответить
Сепар,помни!Тебя ждут в СБУ!
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21.10.2021 11:44 Ответить
дадут условный срок, пенсию назначат по любому (террористы тоже имеют право на пенсию), а потом обменяют. И будет этот террорист раз в три месяца ездить через КВПП за пенсией, или вообще раз в три года за пенсионной карточкой.
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21.10.2021 12:08 Ответить
А пенсія від хунти не скрєпно...
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21.10.2021 12:13 Ответить
Вся шваль прётся к хунте за бабками. Кумовья моей сестры с Макеевки, сепары ещё те, кум даже работал в ,,министерстве угольной промышленности днр". Но за пенсией в Украину, используют разные схемы, чтобы денег с Украины достать. Сыночку своему, квартиру в Киеве купили, при этом ненавидят Украину. Вот как так? Шо у тварюк в голове?
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21.10.2021 12:19 Ответить
Ну повний абсурд ворог який воює проти Украіни хоче отримувати украінську пенсію я впевнений що таких сотні якщо не тисячі ,а скільки ще мертвих душ отримують ? ось куди йдуть кошти платників податків ,сепари отримують дві пенсіі невже вони хочуть від однієі відмовитись ? наведіть лад в пенсійному забезпечені.
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21.10.2021 12:52 Ответить
+100%
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21.10.2021 13:24 Ответить
На юго-востоке таких процентов 97-98.Урод на уроде и уродом поганяет.И все при этом любят кацапов и ненавидят Украину.Но твари в кацапстан не валят при этом.И спутником не хотят ширятся,ждут американский Пфайзер и Модерну.Проклятое стадо,коллаборанты и иуды.
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21.10.2021 13:23 Ответить
благодаряь этому долбодятелу Зеленскому , скоро всё пророссийское дерьмо вернётся в Укаину!
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21.10.2021 13:42 Ответить
Еще один типичный порохобот. Не хорошо дядя ругаться.
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21.10.2021 15:05 Ответить
На гіляку.
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21.10.2021 14:33 Ответить
 
 