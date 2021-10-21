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Новости Агрессия России против Украины
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НАТО планирует принять новую стратегию защиты от любого потенциального нападения РФ с нескольких направлений, - Reuters

НАТО планирует принять новую стратегию защиты от любого потенциального нападения РФ с нескольких направлений, - Reuters

Министры обороны НАТО намерены согласовать новый генеральный план для защиты от любого потенциального нападения России на нескольких направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатов и официальных лиц.

Министерская встреча НАТО пройдет 21-22 октября в Брюсселе. Эта конфиденциальная стратегия выходит за рамки существующих региональных планов обороны и направлена ​​на подготовку к любой одновременной атаке в регионах Балтийского и Черного морей, возможно, включая ядерное оружие, взлом компьютерных сетей или из космоса.

Официальные лица и дипломаты заявляют, что такая атака не является неизбежной. Россия отрицает какие-либо военные намерения и заявляет, что именно НАТО рискует дестабилизировать Европу такими приготовлениями.

Но официальные лица США, дипломаты НАТО и бывшие официальные лица говорят, что "Концепция сдерживания и обороны в евроатлантическом регионе" - и ее стратегический план реализации - необходимы, поскольку Россия разрабатывает современные системы вооружений и размещает войска и технику ближе к границам союзников.

"Если у вас возникнет такой серьезный конфликт, он потребует активности на всей территории операций. Различные вещи могут происходить одновременно, и это действительно требует целостного планирования", - сказал высокопоставленный правительственный чиновник США.

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Генерал в отставке Бен Ходжес, командовавший войсками США в Европе с 2014 по 2017 год, сказал, что надеется, что стратегический план приведет к большей согласованности в коллективной обороне НАТО, что означает больше ресурсов для Черноморского региона.

"Для меня это более вероятная горячая точка, чем Балтия", - сказал Ходжес, отметив меньшее количество крупных союзников, таких как Великобритания и Франция, с сильным присутствием в Черном море, а Турция более сосредоточена на конфликте в Сирии.

НАТО (10048) россия (96038)


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Поки кацапи не завоюють Україну такого не буде.
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21.10.2021 10:29 Ответить
План зеленского и шефира ,при нападении РФ из любых направлений ,переехать в квартиры в Лондоне
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21.10.2021 10:32 Ответить
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21.10.2021 10:33 Ответить
Членам НАТО, даже Венгрии с ее ********, ничего не угрожает. А вот как это касается Украины, это еще вопрос. Ну не хотят прокремлевские политики в ЕС и НАТО, чтобы Украина и Грузия стали членами альянса
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21.10.2021 10:37 Ответить
Очередное НАТОвское лицемерие. "Нападение России" на КОГО? На членов НАТО? Ну так в РФ не дураки. Они только на слабых и беззащитных нападают.
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21.10.2021 10:57 Ответить
нападать на слабших це не "не дураки".. це набагато ниціше. шоб напасти на слабшого може тільки ниций трусливий жлоб...
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21.10.2021 10:59 Ответить
 
 