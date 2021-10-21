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Новости Коронавирус и карантин
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Спад новой волны COVID-19 начнется в лучшем случае не раньше января, - "слуга народа" Радуцкий

Спад новой волны COVID-19 начнется в лучшем случае не раньше января, -

В Украине прогнозировали пик коронавируса на середину ноября. Однако, он может наступить раньше.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий ("СН"), передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в некоторых регионах "красной" зоны в три раза увеличилось количество вакцинаций в день. Он считает, если такая тенденция продолжится, "то может и весенней волны не будет".

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"Пик прогнозировали на середину ноября, но судя по цифрам, которые видим сейчас, боюсь, что он наступит даже раньше. Опираясь на статистику прошлых волн пик, спад начнется не раньше января, в лучшем случае", - сообщи он.

Радуцкий добавил, что вакцины хватит, по данным Минздрава, средний остаток на складах в районе 10 млн доз и поставки не прекращаются.

Автор: 

карантин (16729) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Всплыло дерьмо, которое мало того, что всё просрало, так ещё и наварилось на этом. Вакцинироваться надо было летом, но никто образовательной работой не занимался, все бабки пилили и жопы на островах грели.
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21.10.2021 10:38
+2
Обещали в ноябре, определитесь там или методички разные?
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21.10.2021 11:31
+1
все в Борис!!!
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21.10.2021 10:34
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все в Борис!!!
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21.10.2021 10:34 Ответить
В Борисі вже залечили до смерті дружину колишнього міністра МОЗ Україна Квіташвілі. Радуцький не медик, він фізкультурник, потрібно міняти Радуцького на реального медичного фахівця з досвідом роботи в західній системі медицини, такого як Супрун.
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21.10.2021 10:50 Ответить
Всплыло дерьмо, которое мало того, что всё просрало, так ещё и наварилось на этом. Вакцинироваться надо было летом, но никто образовательной работой не занимался, все бабки пилили и жопы на островах грели.
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21.10.2021 10:38 Ответить
дело утопающих
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21.10.2021 10:40 Ответить
Короче план вакцинации у офшорных ********* таков: сделать по 30тыс заболевших в день, и те кто засцит подохнуть от ковида - побегут на вакцинацию. Таким образом, за 2 мес умрет минимум 30 тыс человек, зато колличество вакцинированных увеличится на 5-7млн человек. Шах и мат здравый смысл.
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21.10.2021 10:52 Ответить
Обещали в ноябре, определитесь там или методички разные?
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21.10.2021 11:31 Ответить
Беда, беда с математикой.... Такими темпами, через 8 дней больше 40000. в сутки будет...
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21.10.2021 12:09 Ответить
Так якийся ж "ДЄЯТЕЛЬ" казав два дні тому що "СПАД ПОЧНЕТЬСЯ З СЕРЕДИНИ ЛИСТОПАДА".

То кому вірити?
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21.10.2021 12:49 Ответить
"Ясновідящій" чи що...
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21.10.2021 12:54 Ответить
З його слів пік буде через тиждень, а спад не раніше січня. З логікою він не дружить. Тому що після піку завжди йде спад, див. графік попередньої хвилі. А якщо все таки пік буде в січні і після нього почнеться спад, то з таким темпом зростання, як зараз, буде кожний день по 100 тисяч нових хворих.
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21.10.2021 17:07 Ответить
 
 