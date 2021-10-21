Имеющие задолженность по оплате ЖКХ граждане могут оформить субсидию, заключив договор о реструктуризации, - Минсоцполитики
Граждане, имеющие задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, также могут оформить субсидию при реструктуризации долга.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.
"Согласно законодательству, жилищная субсидия не назначается при наличии просроченной свыше трех месяцев задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, срок исковой давности которой не истек и общая сумма которой превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн). В то же время жилищная субсидия назначается в случае наличия задолженности, если заключен договор о реструктуризации этой задолженности", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Отмечается, что по вопросу заключения указанного договора потребителям нужно обратиться к поставщику соответствующих коммунальных услуг. В ведомстве подчеркивают, что если такой договор будет заключен в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, жилищная субсидия будет назначена с начала сезона.
"Таким образом, рекомендуем гражданам, которые имеют задолженность по оплате услуг и не могут без помощи государства платить платежи за услуги, заключить договор реструктуризации и обратиться в орган социальной защиты населения по вопросу назначения жилищной субсидии", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не?
для получения сертификата нужно отстоять километровые очереди на прививку
отстоять очередь на запись в врачу
отстоять очередь в поликлинике среди больных к семейному врачу,если он еще работает
во тогда вам может быть и улыбнется счастье субсидии
в общем страна дураков
До зими не готувались.
Батареї скрізь холодні,
Й ціни гавкають сьогодні.
А вони людям "втирають",
Що запаси газу мають...
Там чужого ж половина,
Знає навіть вже й дитина.
Та й вугілля дуже мало
Десь на ТЕЦах і не стало,
Бо мета в цих брехунів,
Брати знову в дикунів.
До росії нас вертають,
В їх обійми нас штовхають.
А цим літом гроші наші,
Вбухали у бітум Раші.
Замість газу бітум брали,
Й наші шахти руйнували.
Ось така фігня малята,
Це ж зробили ви - ягнята!
20.10.2021
Анатолій Березенський
Сцуки, ой, слуги, когда ж вы нажрётесь, наконец???!!!