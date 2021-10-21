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Имеющие задолженность по оплате ЖКХ граждане могут оформить субсидию, заключив договор о реструктуризации, - Минсоцполитики

Имеющие задолженность по оплате ЖКХ граждане могут оформить субсидию, заключив договор о реструктуризации, - Минсоцполитики

Граждане, имеющие задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, также могут оформить субсидию при реструктуризации долга.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.

"Согласно законодательству, жилищная субсидия не назначается при наличии просроченной свыше трех месяцев задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, срок исковой давности которой не истек и общая сумма которой превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн). В то же время жилищная субсидия назначается в случае наличия задолженности, если заключен договор о реструктуризации этой задолженности", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что по вопросу заключения указанного договора потребителям нужно обратиться к поставщику соответствующих коммунальных услуг. В ведомстве подчеркивают, что если такой договор будет заключен в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, жилищная субсидия будет назначена с начала сезона.

"Таким образом, рекомендуем гражданам, которые имеют задолженность по оплате услуг и не могут без помощи государства платить платежи за услуги, заключить договор реструктуризации и обратиться в орган социальной защиты населения по вопросу назначения жилищной субсидии", - говорится в сообщении.

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Автор: 

ЖКХ (1404) задолженность (221) субсидия (624) Министерство социальной политики (882)


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Топ комментарии
+8
А списать им как Фирташу и Ахметову можно?
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21.10.2021 10:44
+4
Какие задолженности? Цены на услуги ЖКХ снижены вдвое от уровня 19-го года! ЗП учителей 4000 долларов. Медики тоже с жиру бесятся.
Не?
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21.10.2021 10:41
+3
падлы, загнали людей в нищету и долги, а теперь еще и тролят
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21.10.2021 10:51
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Какие задолженности? Цены на услуги ЖКХ снижены вдвое от уровня 19-го года! ЗП учителей 4000 долларов. Медики тоже с жиру бесятся.
Не?
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21.10.2021 10:41 Ответить
А списать им как Фирташу и Ахметову можно?
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21.10.2021 10:44 Ответить
Не перегибай!)
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21.10.2021 11:44 Ответить
для получения субсидии нужно сначала иметь сертификат от короновируса,
для получения сертификата нужно отстоять километровые очереди на прививку
отстоять очередь на запись в врачу
отстоять очередь в поликлинике среди больных к семейному врачу,если он еще работает
во тогда вам может быть и улыбнется счастье субсидии

в общем страна дураков
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21.10.2021 10:46 Ответить
Вы забыли добавить такой пункт, как - выжить!
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21.10.2021 11:47 Ответить
ну тогда счастье не улыбнулось
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21.10.2021 11:51 Ответить
падлы, загнали людей в нищету и долги, а теперь еще и тролят
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21.10.2021 10:51 Ответить
Ну а как ты хотел? Все таки это юмористическое шоу Квартала 95. Хоть поржем
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21.10.2021 11:45 Ответить
Отопление в Киеве подорожает более чем в полтора раза: теперь за 1 Гкал тепла придется платить 2876 грн. Для сравнения, в 2020-м - было 1654 грн. Таким образом, за год рост тарифов составил почти 74%. Усі пам*ятають, як Зіленскі волав "Опалення дорожчати не буде" Брехня на брехні © твиттер
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21.10.2021 11:10 Ответить
Просто замечательно
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21.10.2021 11:14 Ответить
"Слуги" знову забрехались
До зими не готувались.
Батареї скрізь холодні,
Й ціни гавкають сьогодні.

А вони людям "втирають",
Що запаси газу мають...
Там чужого ж половина,
Знає навіть вже й дитина.

Та й вугілля дуже мало
Десь на ТЕЦах і не стало,
Бо мета в цих брехунів,
Брати знову в дикунів.

До росії нас вертають,
В їх обійми нас штовхають.
А цим літом гроші наші,
Вбухали у бітум Раші.

Замість газу бітум брали,
Й наші шахти руйнували.
Ось така фігня малята,
Це ж зробили ви - ягнята!
20.10.2021
Анатолій Березенський
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21.10.2021 11:13 Ответить
А ничего, что для того, чтобы заключить договор о реструктуризации, то надо сразу внести 50% от суммы всей задолженности? Если людям нечем платить ежемесячную плату, то откуда у них возьмутся деньги, чтобы покрыть половину долга, который копился месяцами, а то и годами?

Сцуки, ой, слуги, когда ж вы нажрётесь, наконец???!!!
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21.10.2021 14:02 Ответить
 
 