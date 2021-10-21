За сутки в Киеве от коронавируса умерли 39 человек, выявили 1 192 новых случая, - Кличко
За сутки в больницы Киева госпитализировали 193 человека с диагнозом коронавирус.
Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
Так, за сутки выявили 1192 новых случаев COVID-19 (всего 247 698 с начала пандемии).
Среди щаболевших 657 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, 433 мужчины в возрасте от 18 до 94 лет, 64 девочки от 1 до 17 лет и 38 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.
Кроме того 39 человек умерли (всего 5 780 летальных случаев с начала пандемии). В частности, за минувшие сутки умерли 20 женщин от 29 до 94 лет и 19 мужчин от 43 до 90 лет.
В то же время, за сутки в больницы столицы госпитализировали 193 человека с коронавирусом, а также 294 - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Побороли коронавирус 232 жителя Киева (всего 225 328 выздоровевших).
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Деснянском (222), Дарницком (193) и в Днепровском (128).
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