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Новости Агрессия России против Украины
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Участие США в переговорах по Донбассу активно обсуждается, - посол Украины Маркарова

Участие США в переговорах по Донбассу активно обсуждается, - посол Украины Маркарова

Участие США в переговорах в Минском или нормандском форматах по урегулированию ситуации на Донбассе активно обсуждается.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV сообщила чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Наш ответ относительно этого очень простой и прямолинейный. Мы очень хотели бы участия Соединенных Штатов как активного участника в переговорах в любых форматах. Мы это активно обсуждаем. Поскольку вопрос восстановления территориальной целостности и вопрос возвращения наших территорий является ключевым. Поэтому мы хотели бы приветствовать те страны, которые могут помочь нам ускорить этот процесс", - объяснила она.

Маркарова добавила, что защита территориальной целостности нашего государства и противодействие российской агрессии — это вопрос не только защиты Украины, но и ответ на вопрос, работает ли вообще международное право, которым пренебрегла Россия, когда оккупировала украинские территории.

Она заверила, что Украина будет приветствовать любое участие США в площадках по урегулированию ситуации на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нуланд в Москве обсуждала участие США в переговорах по Донбассу, - Зеленский

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что США необходимо привлечь к участию в мирных переговорах по Донбассу в ближайшее время – как в Минском формате, так и в нормандском.

По его мнению, такой сценарий возможен, поскольку Соединенные Штаты имеют для этого законные основания.

Со своей стороны заместитель госсекретаря Виктория Нуланд сообщила, что США хотят начать консультации с Украиной относительно того, как она видит Минские соглашения и каким образом планирует двигаться к их выполнению.

По ее словам, после этого можно будет определить, есть ли основания для того, чтобы к этому процессу подключилась Америка.

переговоры (5054) посол (1807) Донбасс (26956) Маркарова Оксана (282) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+7
А разве она посол? Что-то я нигде не видел информации о том, что у нее наконец приняли верительные грамоты. У нас нет до сих пор посла в США, как и у США нет посла в Украине.
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21.10.2021 10:58
+6
Чому послом називають ту, яка ним не затверджена?

Цю свиноматку американці перевіряли на корупцію, тому і не приймали її кандидатуру. Ну, це і без перевірки зрозуміло, що цю посаду вона отримала за хабаря. Мабуть, дуже хотіла своїх чотирьох лічінок в Америці виховувати. Навіщо багатодітну мати взагалі робити послом? Вона окрім своїх дитинчат ні про що не може більше думати, бо це материнський інстинкт
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21.10.2021 11:18
+6
Чего-чего? Какой посол?
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21.10.2021 11:25
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А чому Маркарову називають послом?
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21.10.2021 10:57 Ответить
Тому що пісюаніста називають президентом.
Бо бидло хоче шоу.
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21.10.2021 11:30 Ответить
)))))))))
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21.10.2021 11:42 Ответить
А разве она посол? Что-то я нигде не видел информации о том, что у нее наконец приняли верительные грамоты. У нас нет до сих пор посла в США, как и у США нет посла в Украине.
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21.10.2021 10:58 Ответить
Интересно как представители кооператива "Озеро", будут выглядеть на Минских переговорах с участием американской стороны
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21.10.2021 11:03 Ответить
посол? а она уже вручила верительные грамоты? что то я такую новость пропустил
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21.10.2021 11:07 Ответить
И она и её муж проворовались в банковской сфере, но наказания не понесли.
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21.10.2021 11:15 Ответить
Чому послом називають ту, яка ним не затверджена?

Цю свиноматку американці перевіряли на корупцію, тому і не приймали її кандидатуру. Ну, це і без перевірки зрозуміло, що цю посаду вона отримала за хабаря. Мабуть, дуже хотіла своїх чотирьох лічінок в Америці виховувати. Навіщо багатодітну мати взагалі робити послом? Вона окрім своїх дитинчат ні про що не може більше думати, бо це материнський інстинкт
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21.10.2021 11:18 Ответить
Чего-чего? Какой посол?
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21.10.2021 11:25 Ответить
Країною керує Блазень з комплексом "янєлох" - усе можливо.... навіть начальником СБУ може бути той хто до тієї служби відношення НІКОЛИ НЕ МАВ(ПОвний профан). Вас ще щось дивує?
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21.10.2021 11:47 Ответить
З рашисстами розмовляти сенсу немає, вони чітко стоять на своїй брехні про "гражданскую вайну" а Крим взагалі відмовляются обговорювати. Давити треба рашисску гниду санкціями, економічно давити.
Україні допомогти побудувати стіну й систему "Залізний купол " по прикладу Ізраїлю.
Одне бла... бла... бла....
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21.10.2021 11:45 Ответить
При Байдені УКРАЇНУ ЗДАДУТЬ!!! Ні в якому разі цього допускати не можна!
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21.10.2021 12:12 Ответить
Будет очень смешно, когда Байден объявит выполнение формулы Штайнмаера обязательным условием для Украины.
Нуланд только что договорилась с пуйлом о новой встрече с Байденом.
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21.10.2021 12:56 Ответить
 
 