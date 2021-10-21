Участие США в переговорах по Донбассу активно обсуждается, - посол Украины Маркарова
Участие США в переговорах в Минском или нормандском форматах по урегулированию ситуации на Донбассе активно обсуждается.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV сообщила чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Оксана Маркарова.
"Наш ответ относительно этого очень простой и прямолинейный. Мы очень хотели бы участия Соединенных Штатов как активного участника в переговорах в любых форматах. Мы это активно обсуждаем. Поскольку вопрос восстановления территориальной целостности и вопрос возвращения наших территорий является ключевым. Поэтому мы хотели бы приветствовать те страны, которые могут помочь нам ускорить этот процесс", - объяснила она.
Маркарова добавила, что защита территориальной целостности нашего государства и противодействие российской агрессии — это вопрос не только защиты Украины, но и ответ на вопрос, работает ли вообще международное право, которым пренебрегла Россия, когда оккупировала украинские территории.
Она заверила, что Украина будет приветствовать любое участие США в площадках по урегулированию ситуации на Донбассе.
Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что США необходимо привлечь к участию в мирных переговорах по Донбассу в ближайшее время – как в Минском формате, так и в нормандском.
По его мнению, такой сценарий возможен, поскольку Соединенные Штаты имеют для этого законные основания.
Со своей стороны заместитель госсекретаря Виктория Нуланд сообщила, что США хотят начать консультации с Украиной относительно того, как она видит Минские соглашения и каким образом планирует двигаться к их выполнению.
По ее словам, после этого можно будет определить, есть ли основания для того, чтобы к этому процессу подключилась Америка.
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Бо бидло хоче шоу.
Цю свиноматку американці перевіряли на корупцію, тому і не приймали її кандидатуру. Ну, це і без перевірки зрозуміло, що цю посаду вона отримала за хабаря. Мабуть, дуже хотіла своїх чотирьох лічінок в Америці виховувати. Навіщо багатодітну мати взагалі робити послом? Вона окрім своїх дитинчат ні про що не може більше думати, бо це материнський інстинкт
Україні допомогти побудувати стіну й систему "Залізний купол " по прикладу Ізраїлю.
Одне бла... бла... бла....
Нуланд только что договорилась с пуйлом о новой встрече с Байденом.