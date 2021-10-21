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Оператор ГТС подал заявку на участие в сертификации "Северного потока - 2"

Оператор ГТС подал заявку на участие в сертификации

Оператор ГТС Украины подал заявку немецкому регулятору на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока-2".

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС.

Отмечается, что заявка немецкому энергорегулятору Bundesnetzagentur подана 20 октября.

"Сертификация Nord Stream-2 AG нарушит права и коммерческие интересы Оператора ГТС Украины, что является основанием для нашей заявки. "Северный поток-2" не направлен на диверсификацию маршрутов транспортировки газа и угрожает безопасности поставок газа в Европу", - заявил гендиректор ОГТС Сергей Макогон.

Позиция ОГТСУ, как и "Нафтогаза", такова: сертификация Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора противоречит европейскому законодательству и подрывает энергетическую безопасность Украины и ЕС, а также будет препятствовать конкуренции.

Читайте также: "Нафтогаз" подал заявку на участие в сертификации "Северного потока-2", чтобы доказать, что он не соответствует европейскому законодательству, - Витренко

Автор: 

газопровод (831) Германия (7043) Северный поток (1457) Оператор ГТС (87)


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Топ комментарии
+1
Це помилка, подача заявки на сертифікацію ворожого до України газогону означає що ми за замовчуванням визнаємо що газогон зроблений безпечно для екології і технічно правильно, тобто безпечно для експлуатації. Для чого подавали цю заявку? Як тепер доводити в суді що цей газогін є шкідливим для екології та небезпечним для експлуатації?
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21.10.2021 11:16
+1
Моня, я шо-то не зрозуміла! Це хто тобі замість мене настрій зіпсував?
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21.10.2021 11:19
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Це помилка, подача заявки на сертифікацію ворожого до України газогону означає що ми за замовчуванням визнаємо що газогон зроблений безпечно для екології і технічно правильно, тобто безпечно для експлуатації. Для чого подавали цю заявку? Як тепер доводити в суді що цей газогін є шкідливим для екології та небезпечним для експлуатації?
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21.10.2021 11:16 Ответить
Критикуєш - пропонуй
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21.10.2021 11:24 Ответить
Україна має випрацювати цілісну позицію як протидіяти Північному потоку-2 як загрозі національній безпеці та оборони України. Зробити це мала РНБОУ і особисто Данілов, затвердити Президент своїм рішенням і потрібно було довести цю позицію до всіх державних підприємств та установ позицію України! Цього не було зроблено, тому що Данілов не розуміється на тому як має працювати РНБОУ і не проводить необхідної роботи і Президенту немає що затверджувати і доводити до підлеглих! Тому Данілова потрібно терміново міняти на адекватну та грамотну людину, фахівця з питань безпеки та оборони! Зараз потрібно відкликати нашу заявку і подати у всі можливі суди всі можливі позови проти Північного потоку-2, обгрунтовуючи тим що росія не пускає в Україну та Європу Середньоазійський газ через свою територію і тому давати право росії обходити територію України не можна, тому що це спричинить катастрофічні наслідки для України!
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21.10.2021 12:14 Ответить
Ні, треба ще більший ще-скот обрати, чи притула-скот, тоді все харашо буде
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21.10.2021 12:57 Ответить
Так і буде, бо так вже більше 1000 років!
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21.10.2021 13:30 Ответить
Здравствуй, зебобик! Как дела у содержимого твоего холодильника?
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21.10.2021 12:13 Ответить
Я так розумію що в вашому холодильнику вже пусто і ви починаєте заглядати в холодильник до сусідів.
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21.10.2021 12:16 Ответить
Я больше за страну переживаю, потому что когда у содержимого холодильника зебобика дела пойдут хреново, то будет шанс на то, что мозги у зебобиков заработают. Хотя не факт. У большинства 73% населения Украины мозгов вообще нет
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21.10.2021 12:27 Ответить
Україна благословенна Богом земля, тут завжди є що поїсти, тому чекати що у виборців через шлунок запрацюють мізки можна до другого пришестя.
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21.10.2021 12:44 Ответить
"тут завжди є що поїсти"
==========
не в случае с зебобиками
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21.10.2021 15:24 Ответить
Моня, я шо-то не зрозуміла! Це хто тобі замість мене настрій зіпсував?
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21.10.2021 11:19 Ответить
а чего 20 октября??? месяц назад уже газ закачали, дотянули идиоты.
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21.10.2021 11:37 Ответить
Учитывая цену газа... это ИБД.
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21.10.2021 11:39 Ответить
Возьмут взятку у газпромовских и проголосуют за,оправдаться всегда получится,делов то.
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21.10.2021 11:49 Ответить
вот это неожиданный поворот
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21.10.2021 12:11 Ответить
 
 