Оператор ГТС подал заявку на участие в сертификации "Северного потока - 2"

Оператор ГТС Украины подал заявку немецкому регулятору на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока-2".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС.

Отмечается, что заявка немецкому энергорегулятору Bundesnetzagentur подана 20 октября.

"Сертификация Nord Stream-2 AG нарушит права и коммерческие интересы Оператора ГТС Украины, что является основанием для нашей заявки. "Северный поток-2" не направлен на диверсификацию маршрутов транспортировки газа и угрожает безопасности поставок газа в Европу", - заявил гендиректор ОГТС Сергей Макогон.

Позиция ОГТСУ, как и "Нафтогаза", такова: сертификация Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора противоречит европейскому законодательству и подрывает энергетическую безопасность Украины и ЕС, а также будет препятствовать конкуренции.

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