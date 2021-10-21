В ближайшие дни Киев перейдет в "красную" зону карантина: завтра комиссия примет решение о введении дополнительных ограничений, - Кличко
В пятницу, 22 октября, Комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о введении дополнительных ограничений и функционировании столицы в условиях "красной" зоны, в которую Киев попадет в ближайшие дни.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время открытия заседания Киевсовета, передает Цензор.НЕТ.
"На днях Киев попадет в "красную" зону карантина. Потому что ситуация с распространением коронавируса в столице стремительно ухудшается. За прошедшие сутки в Киеве - почти 1200 новых больных и 39 летальных случаев. Возраст, тех, кто умер, - от 29 лет. В последние дни в больницы столицы госпитализируют по полтысячи больных. И большинство из них - в тяжелом состоянии. Пациенты, нуждающиеся в кислородной поддержке или искусственной вентиляции легких. Койки в столичных больницах заполняются. Уже более 50% коек, которые подготовил город для лечения больных коронавирусной болезнью, заполнены. А с кислородом заполнены более 63%. Поэтому в пятницу состоится заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая примет решение о введении дополнительных ограничений и функционировании столицы в условиях "красной" зоны, в которую мы попадем в ближайшие дни", - сказал Виталий Кличко.
Также мэр столицы поручил Департаменту здравоохранения КГГА активизировать кампанию по вакцинации жителей Киева. Он напомнил, что на сегодня 98% госпитализированных в больницы города - не привиты. И 99 процентов летальных случаев - это невакцинированные пациенты.
"Сегодня главное - сохранить здоровье и жизнь людей! Не допустить коллапса медицинской системы, которая может не справиться со слишком большим количеством больных. Те, кто выступают против вакцинации и ограничений, попав в больницу не рассказывают, что коронавируса не существует ... Поэтому еще раз призываю киевлян и всех украинцев: идите и вакцинируйтесь! Давайте будем сознательными и будем заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких и людей вокруг!" - отметил Виталий Кличко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Просто тупое неуважение к окружающим. Да, внешние обстоятельства сложились так, что в транспорте и помещении нужно побыть в наморднике. Но даже если ты считаешь что маска не помогает и на все воля божья - одень просто из уважения к людям вокруг тебя.
Бесят такие люди.
и это только по США, и это только вершина айсберга
на 2021.10.08
Через 10 мес. c начала вакцинации в системе Vассinе Adverse Event Reporting System зарегистрировано:
16766 cмepтей
78669 гocnuтaлuзaцuú
89823 6ылu в oтдeлeнuяx нeoтлoжнoú noмoщu
124398 noceщенuú вpaчeú
7336 анафuлaктuч. шoк
9787 napaлuч лuцeвoгo нepвa
2508 выкидыши
3735 тромбоцитопения
8136 инфаркты
9470 миокард/перикардиты
9472 опоясывающий герпес
31196 тяжёлая аллергическая реакция
18239 угроза жизни
24805 постоянная инвалидность
Это вceгo uз 798634 побоч.эффектов
(отзывов)
См. https://www.openvaers.com/covid-data
‼️Внимание: в VAERS попадает менее 1% реальных случаев‼️, см. отчёт исследования на сайте Департамента здравоохр. Правительства США https://digital.ahrq.gov/ahrq-funded-projects/electronic-support-public-health-vaccine-adverse-event-reporting-system#disclaimerModal
- стр.6, абз.3.
Джерело: https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19 JHU CSSE COVID-19 Data та https://ourworldindata.org/coronavirus-data Our World in Data · Востаннє оновлено 2 дні тому
Усього
Україна
Випадки
2,8 млн
2 800 000
+19 823
+19 823
Померло
65 876
65 876
+517
+517
Регіон
Випадки
Померло
Київ
247 тис.
247 000
+1 023
+1 023
5 741
5 741
+29
+29
Харківська область
190 тис.
190 000
+1 242
+1 242
4 399
4 399
+32
+32
Дніпропетровська область
169 тис.
169 000
+1 253
+1 253
5 264
5 264
+37
+37
Львівська область
166 тис.
166 000
+943
+943
4 292
4 292
+29
+29
Київська область
142 тис.
142 000
+562
+562
3 052
3 052
+18
+18
Запорізька область
129 тис.
129 000
+1 225
+1 225
2 961
2 961
+18
+18
Донецька область
116 тис.
116 000
Смертельні випадки4 940 3442,0 %Видужали220 188 52390,7 %Наразі хворіють17 807 1667,3 %
2% знадобились послуги поховальних агенцій.
Парень, мы ж вроде хотим в правовом государстве жить...
Но наши хитропопые депутаты просто сменили номер своей постановы и теперь все идет заново. Что не отменяет решения суда, кстати.
но ни один закон Украины не требует от здоровых людей ношения маски где-либо
PS Я не собираюсь спорить о пользе или вреде масок, ибо я тут не эксперт и доверяю большинству экспертов (Гугл в помощь).
Простыми словами: если я тебя в транспорте обоссу - то ты будешь мокрый. Но если при этом я буду оставаться в штанах, то ты максимум слегка испачкаешься, и то, если будешь впритык рядом.
маска никак не влияет на вирусную нагрузку
вернись в школу и изучи, какой размер имеют вирусы, и какой - аэрозольные капли
Для особо одаренных проводится наглядный опыт о том, как маски НЕ останавливают частицы сравнимые по размеру с аэрозольными каплями.
https://www.youtube.com/watch?v=il-5HVmmMXE
Это теория.
А на практике нет ни одной страны или региона, где введение масочного режима уменьшило бы уровень заболеваемости.
https://rationalground.com/mask-charts/
Более того в скандинавских странах, где масочный режим существует исключительно в виде РЕКОМАНДАЦИОННОЙ меры, по итогам 2020 года была зафиксирована наименьшая излишняя смертность среди всех стран Европы.
Хотя мое личное мнение - никакая статистика не будет "чистой" в нынешних условиях, потому что слишком много переменных. Однако общая логика и доводы для меня очевидны. И есть в конце концов элементарное уважение. Пример с обссыканием я привел не просто так.
сори, что рос, но там ссылки на все англоязычные первоисточники
а ты готовься к бустерным дозам
потому что фуфлотестами нарисуют любую нужную для закрытия лохов статистику
опомнись, дурачок