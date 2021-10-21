В ближайшие дни Киев перейдет в "красную" зону карантина: завтра комиссия примет решение о введении дополнительных ограничений, - Кличко

В пятницу, 22 октября, Комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о введении дополнительных ограничений и функционировании столицы в условиях "красной" зоны, в которую Киев попадет в ближайшие дни.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время открытия заседания Киевсовета, передает Цензор.НЕТ.

"На днях Киев попадет в "красную" зону карантина. Потому что ситуация с распространением коронавируса в столице стремительно ухудшается. За прошедшие сутки в Киеве - почти 1200 новых больных и 39 летальных случаев. Возраст, тех, кто умер, - от 29 лет. В последние дни в больницы столицы госпитализируют по полтысячи больных. И большинство из них - в тяжелом состоянии. Пациенты, нуждающиеся в кислородной поддержке или искусственной вентиляции легких. Койки в столичных больницах заполняются. Уже более 50% коек, которые подготовил город для лечения больных коронавирусной болезнью, заполнены. А с кислородом заполнены более 63%. Поэтому в пятницу состоится заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая примет решение о введении дополнительных ограничений и функционировании столицы в условиях "красной" зоны, в которую мы попадем в ближайшие дни", - сказал Виталий Кличко.

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Также мэр столицы поручил Департаменту здравоохранения КГГА активизировать кампанию по вакцинации жителей Киева. Он напомнил, что на сегодня 98% госпитализированных в больницы города - не привиты. И 99 процентов летальных случаев - это невакцинированные пациенты.

"Сегодня главное - сохранить здоровье и жизнь людей! Не допустить коллапса медицинской системы, которая может не справиться со слишком большим количеством больных. Те, кто выступают против вакцинации и ограничений, попав в больницу не рассказывают, что коронавируса не существует ... Поэтому еще раз призываю киевлян и всех украинцев: идите и вакцинируйтесь! Давайте будем сознательными и будем заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких и людей вокруг!" - отметил Виталий Кличко.