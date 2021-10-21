РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10696 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
10 930 62

В ближайшие дни Киев перейдет в "красную" зону карантина: завтра комиссия примет решение о введении дополнительных ограничений, - Кличко

В ближайшие дни Киев перейдет в

В пятницу, 22 октября, Комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о введении дополнительных ограничений и функционировании столицы в условиях "красной" зоны, в которую Киев попадет в ближайшие дни.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время открытия заседания Киевсовета, передает Цензор.НЕТ.

"На днях Киев попадет в "красную" зону карантина. Потому что ситуация с распространением коронавируса в столице стремительно ухудшается. За прошедшие сутки в Киеве - почти 1200 новых больных и 39 летальных случаев. Возраст, тех, кто умер, - от 29 лет. В последние дни в больницы столицы госпитализируют по полтысячи больных. И большинство из них - в тяжелом состоянии. Пациенты, нуждающиеся в кислородной поддержке или искусственной вентиляции легких. Койки в столичных больницах заполняются. Уже более 50% коек, которые подготовил город для лечения больных коронавирусной болезнью, заполнены. А с кислородом заполнены более 63%. Поэтому в пятницу состоится заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая примет решение о введении дополнительных ограничений и функционировании столицы в условиях "красной" зоны, в которую мы попадем в ближайшие дни", - сказал Виталий Кличко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве от коронавируса умерли 39 человек, выявили 1 192 новых случая, - Кличко

Также мэр столицы поручил Департаменту здравоохранения КГГА активизировать кампанию по вакцинации жителей Киева. Он напомнил, что на сегодня 98% госпитализированных в больницы города - не привиты. И 99 процентов летальных случаев - это невакцинированные пациенты.

"Сегодня главное - сохранить здоровье и жизнь людей! Не допустить коллапса медицинской системы, которая может не справиться со слишком большим количеством больных. Те, кто выступают против вакцинации и ограничений, попав в больницу не рассказывают, что коронавируса не существует ... Поэтому еще раз призываю киевлян и всех украинцев: идите и вакцинируйтесь! Давайте будем сознательными и будем заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких и людей вокруг!" - отметил Виталий Кличко.

Автор: 

карантин (16729) Киев (25659) Кличко Виталий (4650) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
Езжу в общественном транспорте в Киеве, обязательно найдутся 2-4 человека без масок, кашляющих и чихающих. Ну не звиздец ли товарищи?

Просто тупое неуважение к окружающим. Да, внешние обстоятельства сложились так, что в транспорте и помещении нужно побыть в наморднике. Но даже если ты считаешь что маска не помогает и на все воля божья - одень просто из уважения к людям вокруг тебя.

Бесят такие люди.
показать весь комментарий
21.10.2021 11:41
+10
Та до сих пор некоторые тусят в магазах и транспорте без масок, а продавцы их спокойно отоваривают. А потом: виноваты все, только не мы. )))
показать весь комментарий
21.10.2021 11:26
+7
Постучи по деревьяной башке 😠
показать весь комментарий
21.10.2021 11:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та до сих пор некоторые тусят в магазах и транспорте без масок, а продавцы их спокойно отоваривают. А потом: виноваты все, только не мы. )))
показать весь комментарий
21.10.2021 11:26 Ответить
Часто сижу рядом с такими. По логике кличка и ко - должен гарантированно заболеть. Но не заболел.
показать весь комментарий
21.10.2021 11:41 Ответить
Постучи по деревьяной башке 😠
показать весь комментарий
21.10.2021 11:44 Ответить
постучал по твоей
показать весь комментарий
21.10.2021 14:03 Ответить
Не вдягайте маски, не вакцинуйтесь, хочу подивитися на природний відбір в дії, потрібно позбавлятися слабких (слабоумних)
показать весь комментарий
21.10.2021 16:14 Ответить
Чого чекаєте ? Треба терміново переводити всіх по можливості на дистанційку! Учнів, студентів, соц працівників... Канікули закінчуються - знову понесуть вірус учні додому! Обмежити зібрання - штрафи для тих начальників, які порушують і влаштовують збори колектиів, масові заходи....
показать весь комментарий
21.10.2021 11:54 Ответить
в бункер беги, стерильный, а то вирус нападет
показать весь комментарий
21.10.2021 14:04 Ответить
Проезд запрещен от слова совсем.Сидеть до апреля и не ріпацца,жратву привезут на вертолете,а кто не вакцинирован привезут ящик спиртяги на халяву.... https://russian7.ru/wp-content/uploads/2017/01/1-4-768x588.jpg видео Сергея Пояркова...
показать весь комментарий
21.10.2021 11:27 Ответить
https://youtu.be/nu6LhNsKBFE
показать весь комментарий
21.10.2021 11:29 Ответить
К чему ты этого клоуна выставил?
показать весь комментарий
21.10.2021 11:47 Ответить
Прямо тебе ГУЛАГ какой-то.
показать весь комментарий
21.10.2021 11:28 Ответить
Повальный карантин,Против Вагнергейта и прочих заморочек офшорных Кучмистов Зелемойских
показать весь комментарий
21.10.2021 11:32 Ответить
Езжу в общественном транспорте в Киеве, обязательно найдутся 2-4 человека без масок, кашляющих и чихающих. Ну не звиздец ли товарищи?

Просто тупое неуважение к окружающим. Да, внешние обстоятельства сложились так, что в транспорте и помещении нужно побыть в наморднике. Но даже если ты считаешь что маска не помогает и на все воля божья - одень просто из уважения к людям вокруг тебя.

Бесят такие люди.
показать весь комментарий
21.10.2021 11:41 Ответить
обычно такие люди просто думают что МИР не переживет если не увидит КРАСОТУ в его ЛИЦЕ, поэтому и выставляют рожи напоказ. Большинство кстати женщины. Какая потеря для окружающих. Красота - требует жертв, и плевать что человеческих. Людям плевать на то что они могут заразиться, заразить других, они самоутверждаются нарушая запреты и демонстрируя пофигизм ко всем и всему. Поэтому и выбрали такую ВЛАСТь = которая на них ложила и по роялю этим играла. Пофигизм - в авторитете.
показать весь комментарий
21.10.2021 12:57 Ответить
Почніть застосування гумових кійків проти осіб без масок і все стане по інструкції. Однак, поліція на це немає права і відповідно в кожній маршрутці тепер шоу довгоносиків. Подивіться дії поліції Китаю по контролю за дотриманням карантинних заходів. Кійки, щити, гумові кулі і, як результат, відсутність масових гробів. Італія - все по феншую, однак мерці в черзі на поховання. Україні більше притаманний другий варіант. Все одно помирати.
показать весь комментарий
21.10.2021 13:32 Ответить
Гумові кийки - це коли особа чинить спротив. Треба затримувати та передавати поліції, а тм - суд і штраф.
показать весь комментарий
21.10.2021 13:36 Ответить
Гумові кійки це коли тобі закони не писані і слів ти не розумієшь. Багатьом треба спочатку сходити в штани від болю в спині для того що б зрозуміти , що є суд і штраф. Або просто терпи їх без масок, воно має право відправити тебе в реанімацію.
показать весь комментарий
21.10.2021 13:42 Ответить
в Индии дубинами с мацапетов разгоняли безмасочников, вроде помогло им. Люди бегут вакцинироваться аж бигом))
показать весь комментарий
21.10.2021 13:48 Ответить
да ты б счастлив был жить в фашистском концлагере, похоже
показать весь комментарий
21.10.2021 14:05 Ответить
А я з Донбасу, мені насрать на проблеми зрадників і пособників російских окупантів. А для того що б російська ганчірка з трьох кольорів не весіла над моїм рідним містом, ми сина відправили в АТО.
показать весь комментарий
21.10.2021 14:13 Ответить
завтра Шмыгаль или Ляшко скажет, что для блага населения надо всех поиметь в зад, и ты первый снимешь штаны и встанешь раком
показать весь комментарий
21.10.2021 15:01 Ответить
Я, ні. Ти да. Тобі краще все крім вакцинації.
показать весь комментарий
21.10.2021 15:03 Ответить
так это ты ж бегом делаешь, что говорят "честные" политики и чиновники, а не я
показать весь комментарий
21.10.2021 15:04 Ответить
а чем может быть хороша вакцинация экспериментальной жижей, от которой дохнут люди?
показать весь комментарий
21.10.2021 15:05 Ответить
Да ти фантазьор.
показать весь комментарий
21.10.2021 15:09 Ответить
https://openvaers.com/index.php https://openvaers.com/index.php


и это только по США, и это только вершина айсберга
показать весь комментарий
21.10.2021 15:21 Ответить
СТАТИСТИКА ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ КОВИД-ВАКЦИНАЦИИ В США
на 2021.10.08

Через 10 мес. c начала вакцинации в системе Vассinе Adverse Event Reporting System зарегистрировано:

16766 cмepтей
78669 гocnuтaлuзaцuú
89823 6ылu в oтдeлeнuяx нeoтлoжнoú noмoщu
124398 noceщенuú вpaчeú
7336 анафuлaктuч. шoк
9787 napaлuч лuцeвoгo нepвa
2508 выкидыши
3735 тромбоцитопения
8136 инфаркты
9470 миокард/перикардиты
9472 опоясывающий герпес
31196 тяжёлая аллергическая реакция
18239 угроза жизни
24805 постоянная инвалидность

Это вceгo uз 798634 побоч.эффектов
(отзывов)

См. https://www.openvaers.com/covid-data

‼️Внимание: в VAERS попадает менее 1% реальных случаев‼️, см. отчёт исследования на сайте Департамента здравоохр. Правительства США https://digital.ahrq.gov/ahrq-funded-projects/electronic-support-public-health-vaccine-adverse-event-reporting-system#disclaimerModal
- стр.6, абз.3.
показать весь комментарий
21.10.2021 15:22 Ответить
Випадки
Джерело: https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19 JHU CSSE COVID-19 Data та https://ourworldindata.org/coronavirus-data Our World in Data · Востаннє оновлено 2 дні тому

Усього

Україна

Випадки

2,8 млн

2 800 000

+19 823

+19 823

Померло

65 876

65 876

+517

+517

Регіон
Випадки
Померло

Київ

247 тис.

247 000

+1 023

+1 023

5 741

5 741

+29

+29

Харківська область

190 тис.

190 000

+1 242

+1 242

4 399

4 399

+32

+32

Дніпропетровська область

169 тис.

169 000

+1 253

+1 253

5 264

5 264

+37

+37

Львівська область

166 тис.

166 000

+943

+943

4 292

4 292

+29

+29

Київська область

142 тис.

142 000

+562

+562

3 052

3 052

+18

+18

Запорізька область

129 тис.

129 000

+1 225

+1 225

2 961

2 961

+18

+18

Донецька область

116 тис.

116 000
показать весь комментарий
21.10.2021 15:25 Ответить
откуда взяты эти "выпадки"? по результатам говнотестов, которые выдают случайные ложноположительные результаты?
показать весь комментарий
21.10.2021 15:29 Ответить
и какой процент из этих "выпадкив" соответствует "бессимптомному варианту"? 95%? 99%?
показать весь комментарий
21.10.2021 15:30 Ответить
по миру сейчас тенденция, что только 0,4% случаев требуют мед. помощи
показать весь комментарий
21.10.2021 15:31 Ответить
Поточна статистика по коронавірусу на 21.10.2021 (у всьому світі)Всього інфі­ковано242 936 033
Смер­тельні випадки4 940 3442,0 %Виду­жали220 188 52390,7 %Наразі хворіють17 807 1667,3 %
2% знадобились послуги поховальних агенцій.
показать весь комментарий
21.10.2021 15:36 Ответить
у них в відділенні для буйних -телефон по-кругу пішов, поки санітари не бачать. Це неадекватне чуділо не просто хВфантазьор, там хвора уява не дає спокою)))
показать весь комментарий
21.10.2021 15:35 Ответить
навіжені це наш профіль
показать весь комментарий
21.10.2021 15:38 Ответить
Однажды я в АТБ в позднее время (людей почти уже не было) увидел двух таких особей. Вежливо спросил, не будет ли им тяжело одеть маски. В ответ мне начали цитировать статью Конституции (не помню, какую именно). Пришлось звать охранника, который по размерам оказался примерно как я и эти двое вместе взятые. Забавно, что они и ему пытались Конституцию цитировать, но это не слишком помогло.
показать весь комментарий
21.10.2021 13:35 Ответить
То есть, ТВОЕ требование одеть что-либо на себя - выше требований Конституции? Или требование охранника?
Парень, мы ж вроде хотим в правовом государстве жить...
показать весь комментарий
21.10.2021 14:02 Ответить
Это не мое требование, есть нормативные документы про нормы защиты в условиях пандемии.
показать весь комментарий
21.10.2021 16:21 Ответить
А есть Конституция и Законы. Которым эти самые документы прямо противоречат
показать весь комментарий
21.10.2021 16:51 Ответить
Подавайте в суд, чтобы эти законы отменили. Пока не отменили, надо выполнять.
показать весь комментарий
21.10.2021 17:37 Ответить
эти нормативные акты.
показать весь комментарий
21.10.2021 17:37 Ответить
Конституционный суд в своем решении по иску по поводу карантинных ограничений признал, что ограничение прав является неконституционным.

Но наши хитропопые депутаты просто сменили номер своей постановы и теперь все идет заново. Что не отменяет решения суда, кстати.
показать весь комментарий
21.10.2021 17:51 Ответить
Но теперь есть новая постанова. И та же Конституция гарантирует право на жизнь и охрану здоровья. ЧМО без маски эти права для окружающих его нарушает.
показать весь комментарий
21.10.2021 18:00 Ответить
а кто тебе дал полномочия, что либо у кого просить? разве что в ситуации, где кто-то явно нарушает ЗАКОН
но ни один закон Украины не требует от здоровых людей ношения маски где-либо
показать весь комментарий
21.10.2021 15:02 Ответить
Я не прошу, я требую. Есть нормативные документы про поведение в условиях пандемии. Если какой-то жлоб (коих, к сожалению, у нас много) не носит маску и заражает вокруг всех и вся, то он должен сидеть в камере.

PS Я не собираюсь спорить о пользе или вреде масок, ибо я тут не эксперт и доверяю большинству экспертов (Гугл в помощь).
показать весь комментарий
21.10.2021 16:24 Ответить
вирусам чихать на маски, опомнись уже
показать весь комментарий
21.10.2021 14:04 Ответить
Протекание болезни в значительной степени зависит от вирусной нагрузки первичного зараженного материала. Факторы и другие есть, их много, но этот - один из железобетонно доказанных.

Простыми словами: если я тебя в транспорте обоссу - то ты будешь мокрый. Но если при этом я буду оставаться в штанах, то ты максимум слегка испачкаешься, и то, если будешь впритык рядом.
показать весь комментарий
21.10.2021 15:15 Ответить
не надо ретранслировать чушь из дебиловизора, ссыкунишка
маска никак не влияет на вирусную нагрузку

вернись в школу и изучи, какой размер имеют вирусы, и какой - аэрозольные капли
показать весь комментарий
21.10.2021 15:18 Ответить
примерно как шар диаметром с метр пролетающий в ворота диаметром с киллометр. А теперь представь что мячай 8-9 миллиардов. Все ли из них пролезут в ворота? (нет). Глупо сравнивать обьем полученной заразы от чихнувшего в маске или без нее. Если ты будешь спорить по этому поводу, то дальнейшую дискуссию не веду.
показать весь комментарий
21.10.2021 15:23 Ответить
А теперь человеческим языком. Маски, как проверено опытным путем, не останавливают частицы,меньшие 5 микрометров. Вирусы и аэрозольные капли, на которых они, перемещаются, имеют размер менее 1 микрометра. Сложи 2 +2.
Для особо одаренных проводится наглядный опыт о том, как маски НЕ останавливают частицы сравнимые по размеру с аэрозольными каплями.
https://www.youtube.com/watch?v=il-5HVmmMXE

Это теория.
А на практике нет ни одной страны или региона, где введение масочного режима уменьшило бы уровень заболеваемости.
https://rationalground.com/mask-charts/

Более того в скандинавских странах, где масочный режим существует исключительно в виде РЕКОМАНДАЦИОННОЙ меры, по итогам 2020 года была зафиксирована наименьшая излишняя смертность среди всех стран Европы.
показать весь комментарий
21.10.2021 15:28 Ответить
Вопрос не в том, что вирус вообще не проникает сквозь маску (проникает), вопрос в обьеме полученного от зараженного биоматериала с микрочастицами с маской и без маски.
показать весь комментарий
21.10.2021 15:42 Ответить
И в дополнение - вот ссылка на аргументы и статистику в пользу масок.

Хотя мое личное мнение - никакая статистика не будет "чистой" в нынешних условиях, потому что слишком много переменных. Однако общая логика и доводы для меня очевидны. И есть в конце концов элементарное уважение. Пример с обссыканием я привел не просто так.
показать весь комментарий
21.10.2021 15:47 Ответить
https://www.ucsf.edu/sites/default/files/2020-07/The-Science-of-Masking-Russian.pdf

сори, что рос, но там ссылки на все англоязычные первоисточники
показать весь комментарий
21.10.2021 15:50 Ответить
Жаль, что нельзя оценивать баллами. +100.
показать весь комментарий
21.10.2021 16:25 Ответить
В нормальных странах при таких обстоятельствах вводят локдаун... Но то ж в нормальных!
показать весь комментарий
21.10.2021 11:45 Ответить
ЛОХдаун для лохов и даунов, ничего общего с медициной или заботой о здоровье людей нет
показать весь комментарий
21.10.2021 15:03 Ответить
бачу що ти в нас альтернативно обдарований
показать весь комментарий
21.10.2021 15:11 Ответить
в Европе миллионы протестуют против этой незаконной чепухи
а ты готовься к бустерным дозам
показать весь комментарий
21.10.2021 15:19 Ответить
Локдаун единственное средство снизить скорость распространения, а вот прививки этому процессу до лампочки...
показать весь комментарий
21.10.2021 15:30 Ответить
планета (за исключением ряда стран) полтора года в локдауне, и нигде ничего не снижается
потому что фуфлотестами нарисуют любую нужную для закрытия лохов статистику
опомнись, дурачок
показать весь комментарий
21.10.2021 15:32 Ответить
Умнячёк? Уверен в школе был тупеньким!
показать весь комментарий
21.10.2021 15:41 Ответить
пофіг
показать весь комментарий
21.10.2021 11:48 Ответить
 
 