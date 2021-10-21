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Разумков о досрочных выборах в Раду: "Это не просто выстрелить себе в ногу, а в голову. Причем не один раз"

Разумков о досрочных выборах в Раду:

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сомневается, что власть пойдет на досрочные выборы парламента в нынешних условиях.

Об этом экс-глава парламента заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Сегодня объявить досрочные выборы парламентские на фоне бюджетного процесса, на фоне тарифов на фоне газового кризиса, на фоне войны, на фоне многих других вещей, которые есть, - это не просто выстрелить себе в ногу, а выстрелить в голову. Причем не один раз. Это можно сделать. Самоубийство - тоже вариант. Но очень специфический", - оценил Разумков перспективы досрочных выборов.

"Я в это не верю. Плюс сегодняшние рейтинги говорят о том, что о монобольшинстве можно будет вообще не вспоминать. Этого явления больше никогда не будет. Давайте будем реалистами. При нашей с вами жизни точно, а дальше - посмотрим", - добавил экс-спикер Рады.

По его мнению, после недостаточно удачных парламентских выборов говорить о каком-то политическом будущем для "слуг" "будет большой осторожностью".

"Плюс, я об этом говорил раньше и повторяю сейчас, оснований для досрочных выборов нет. Никаких. Их можно снова придумать. Но это не будет отвечать ни Конституции, ни закону", - добавил Разумков.

Интервью с Дмитрием Разумковым для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Также читайте: Оснований для лишения меня мандата у "слуг народа" нет никаких, - Разумков

Автор: 

ВР (29272) выборы (24756) Разумков Дмитрий (1522) досрочные выборы (127)


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Топ комментарии
+12
Они не импотенты, а преступники. То, что творится с законодательством - не имеет ничего общего даже со здравым смыслом.
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21.10.2021 12:10
+11
я вірю: найвеличніший може вистрелити собі у голову не один раз!
вірте у найвеличнішого!
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21.10.2021 12:00
+10
Как это нет оснований,они потеряли доверие избирателей,теперь они представляют мини меньшинство,ну и беню с ахметкой,а этого мало что бы иметь право писать нам законы,ваши законы не отвечают нашим интересам.
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21.10.2021 11:59
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Та нехай !
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21.10.2021 11:58 Ответить
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21.10.2021 12:36 Ответить
еще год назад назрела эта необходимость
импотентское правительство
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21.10.2021 11:59 Ответить
Они не импотенты, а преступники. То, что творится с законодательством - не имеет ничего общего даже со здравым смыслом.
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21.10.2021 12:10 Ответить
Как это нет оснований,они потеряли доверие избирателей,теперь они представляют мини меньшинство,ну и беню с ахметкой,а этого мало что бы иметь право писать нам законы,ваши законы не отвечают нашим интересам.
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21.10.2021 11:59 Ответить
Так было все 30 лет.
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21.10.2021 12:01 Ответить
Ти знов тут?
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21.10.2021 12:09 Ответить
Ага. А ты опять ПНХ.
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21.10.2021 12:13 Ответить
Це я можу сказати тобі, бо ти так і не довів що я соя.
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21.10.2021 12:18 Ответить
Ви спілкуєтесь з сєпаром. В бан і не парьтесь
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21.10.2021 12:28 Ответить
Кацап, тебе пора сосать у своего *****.
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21.10.2021 12:56 Ответить
Может потому,что дебилы как ты голосуют исключительно за дебилов?
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21.10.2021 12:15 Ответить
Не парься, зебил. Я за твоего соплю не голосовал.
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21.10.2021 12:56 Ответить
За своего *****,угадал?
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21.10.2021 15:04 Ответить
Именно за твоего.
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21.10.2021 15:26 Ответить
я вірю: найвеличніший може вистрелити собі у голову не один раз!
вірте у найвеличнішого!
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21.10.2021 12:00 Ответить
Сам придумал вопрос и на него ответил....
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21.10.2021 12:05 Ответить
Если сейчас сделать досрочные выборы в раду. Возможно "Слуги Народа" вообще не попадут в нее. Люди очень злые на эту власть.
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21.10.2021 12:05 Ответить
Вовка на це не піде. Це означатиме кінець його монопольній владі.
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21.10.2021 12:08 Ответить
Нічого страшного, у них в головах тирса.
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21.10.2021 12:06 Ответить
работать не хотим а хотим бардака и побольше сила есть ума не надо
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21.10.2021 12:07 Ответить
Може вже й пора? Шоб не доводити до крайнощів, не бігти спотикаючись в Ростов. А чемно скласти кловунське приладдя в гарбу та з кварталом 95 вирушити, як і належить бродячому цирку, в Ростов.
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21.10.2021 12:13 Ответить
Мне интересно, какой долпойоб постоянно задает этот вопрос разным людям? Имея МОНОбольшинство идти на досрочные выборы? Вы чем думаете ска?
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21.10.2021 12:14 Ответить
А легітимність? Вже все. Треба йти в небуття.
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21.10.2021 12:17 Ответить
Зе и его партия приСлуг олигархов-политический труп
Зато сколько денег успел скиздить!!!
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21.10.2021 12:15 Ответить
Жду не дождусь, венок заказал!
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21.10.2021 12:20 Ответить
Дімка так заговорив, наче він чимось відрізняється від колишніх "однопартійців".
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21.10.2021 12:22 Ответить
Так і в 2019 особливо підстав законних не було, але провели ж...
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21.10.2021 12:28 Ответить
А при чем тут основания. Речь идет о спасении шкур зе-депутатов. В том числе и Диминой
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21.10.2021 12:34 Ответить
Потому что мусорными баками "стадо негодяев" не отделается...
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21.10.2021 12:31 Ответить
Правильно глаголит. Когда сидел в кресле спикера о досрочных выборах и не заикался.
Теперь ещё два года будем слушать "изречения" этого бесполезного павлина?
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21.10.2021 12:40 Ответить
Кто хочет, что бы власть "выстрелила себе в голову" - ставьте лайк!
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21.10.2021 12:51 Ответить
весь цей монолог хєрня, як і все, що транслюють зеленські, але! на що варто звернути увагу, то це на оцю фразу:

- ...підстав для дострокових виборів немає. Жодних. Їх можна знову вигадати. Джерело:

про що це? про те, що підстави для припинення повноважень парламенту попереднього скликання були такими, що не відповідають законодавству й вигадали їх виключно задля успіху зеленських на дострокових.

і всі вони це чудово усвідомлювали й всі вони мають відповідати, серед іншого, й за це теж.
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21.10.2021 13:07 Ответить
https://t.me/pecherhill Печерский холм , October 21

https://telegra.ph/file/c46455039fc076bfcdb6f.jpg ​​ Источники сообщают, что результаты рейтингов КМИС и особенно рейтинг партий, где «Слугу народа» обогнала «ЕС» Порошенко, сегодня стали предметом оживленной дискуссии в Офисе президента. Вчера советник Ермака М.Подоляк попробовал запустить месседж, мол, рейтинг КМИС заказал Р.Ахметов, чтобы шантажировать ОП, но проблема в том, что рейтинг КМИС продемонстрировал картину даже более приемлемую для ОП. Их внутренняя социология показала провал еще больший.
Очевидно так же, что в медиа власть проигрывает, а снимать Подоляка Ермак сейчас просто не готов. Поэтому новому спикеру ВР и главе фракции «Слуга народа» поставлена задача: в ближайшее время поменять избирательное законодательство.

В планах ОП: снизить избирательный барьер до 3%, чтобы завести мелкие партии-сателлиты и сформировать большинство из них, а так же ввести электронное онлайн-голосование с целью подтянуть на выборы молодежь и повторить схему фальсификации выборов по российскому сценарию. Рассматривается так же вариант возврата к смешанной, списочно-мажоритарной системе, которая позволит вернуть систему времен Януковича, когда часть депутатов можно будет провести через админресурс на местах. Реализовать все это в ОП хотят во время карантина, когда массовые акции протеста будут запрещены.

Что из этого выйдет - вопрос открытый. Однако сейчас очевидно, власть осознает, что их поддержка падает, и зима процесс только усугубит. И власть готова идти на такие шаги, на которые не решались даже Леонид Кучма и Виктор Янукович.
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21.10.2021 16:50 Ответить
 
 