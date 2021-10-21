Разумков о досрочных выборах в Раду: "Это не просто выстрелить себе в ногу, а в голову. Причем не один раз"
Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сомневается, что власть пойдет на досрочные выборы парламента в нынешних условиях.
Об этом экс-глава парламента заявил в интервью Цензор.НЕТ.
"Сегодня объявить досрочные выборы парламентские на фоне бюджетного процесса, на фоне тарифов на фоне газового кризиса, на фоне войны, на фоне многих других вещей, которые есть, - это не просто выстрелить себе в ногу, а выстрелить в голову. Причем не один раз. Это можно сделать. Самоубийство - тоже вариант. Но очень специфический", - оценил Разумков перспективы досрочных выборов.
"Я в это не верю. Плюс сегодняшние рейтинги говорят о том, что о монобольшинстве можно будет вообще не вспоминать. Этого явления больше никогда не будет. Давайте будем реалистами. При нашей с вами жизни точно, а дальше - посмотрим", - добавил экс-спикер Рады.
По его мнению, после недостаточно удачных парламентских выборов говорить о каком-то политическом будущем для "слуг" "будет большой осторожностью".
"Плюс, я об этом говорил раньше и повторяю сейчас, оснований для досрочных выборов нет. Никаких. Их можно снова придумать. Но это не будет отвечать ни Конституции, ни закону", - добавил Разумков.
Интервью с Дмитрием Разумковым для Цензор.НЕТ читайте здесь.
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импотентское правительство
вірте у найвеличнішого!
Зато сколько денег успел скиздить!!!
Теперь ещё два года будем слушать "изречения" этого бесполезного павлина?
- ...підстав для дострокових виборів немає. Жодних. Їх можна знову вигадати. Джерело:
про що це? про те, що підстави для припинення повноважень парламенту попереднього скликання були такими, що не відповідають законодавству й вигадали їх виключно задля успіху зеленських на дострокових.
і всі вони це чудово усвідомлювали й всі вони мають відповідати, серед іншого, й за це теж.
https://telegra.ph/file/c46455039fc076bfcdb6f.jpg Источники сообщают, что результаты рейтингов КМИС и особенно рейтинг партий, где «Слугу народа» обогнала «ЕС» Порошенко, сегодня стали предметом оживленной дискуссии в Офисе президента. Вчера советник Ермака М.Подоляк попробовал запустить месседж, мол, рейтинг КМИС заказал Р.Ахметов, чтобы шантажировать ОП, но проблема в том, что рейтинг КМИС продемонстрировал картину даже более приемлемую для ОП. Их внутренняя социология показала провал еще больший.
Очевидно так же, что в медиа власть проигрывает, а снимать Подоляка Ермак сейчас просто не готов. Поэтому новому спикеру ВР и главе фракции «Слуга народа» поставлена задача: в ближайшее время поменять избирательное законодательство.
В планах ОП: снизить избирательный барьер до 3%, чтобы завести мелкие партии-сателлиты и сформировать большинство из них, а так же ввести электронное онлайн-голосование с целью подтянуть на выборы молодежь и повторить схему фальсификации выборов по российскому сценарию. Рассматривается так же вариант возврата к смешанной, списочно-мажоритарной системе, которая позволит вернуть систему времен Януковича, когда часть депутатов можно будет провести через админресурс на местах. Реализовать все это в ОП хотят во время карантина, когда массовые акции протеста будут запрещены.
Что из этого выйдет - вопрос открытый. Однако сейчас очевидно, власть осознает, что их поддержка падает, и зима процесс только усугубит. И власть готова идти на такие шаги, на которые не решались даже Леонид Кучма и Виктор Янукович.