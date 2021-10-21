Разумков о досрочных выборах в Раду: "Это не просто выстрелить себе в ногу, а в голову. Причем не один раз"

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сомневается, что власть пойдет на досрочные выборы парламента в нынешних условиях.

Об этом экс-глава парламента заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Сегодня объявить досрочные выборы парламентские на фоне бюджетного процесса, на фоне тарифов на фоне газового кризиса, на фоне войны, на фоне многих других вещей, которые есть, - это не просто выстрелить себе в ногу, а выстрелить в голову. Причем не один раз. Это можно сделать. Самоубийство - тоже вариант. Но очень специфический", - оценил Разумков перспективы досрочных выборов.

"Я в это не верю. Плюс сегодняшние рейтинги говорят о том, что о монобольшинстве можно будет вообще не вспоминать. Этого явления больше никогда не будет. Давайте будем реалистами. При нашей с вами жизни точно, а дальше - посмотрим", - добавил экс-спикер Рады.

По его мнению, после недостаточно удачных парламентских выборов говорить о каком-то политическом будущем для "слуг" "будет большой осторожностью".

"Плюс, я об этом говорил раньше и повторяю сейчас, оснований для досрочных выборов нет. Никаких. Их можно снова придумать. Но это не будет отвечать ни Конституции, ни закону", - добавил Разумков.

Интервью с Дмитрием Разумковым для Цензор.НЕТ читайте здесь.

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