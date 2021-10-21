Первый конфликт с Зеленским был еще до начала работы Рады, президент предлагал в первый день работы принять 73 закона, - Разумков

Экс-глава Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что его первый крупный конфликт с президентом Зеленским произошел еще до начала работы Верховной Рады девятого созыва.

Об этом экс-спикер Рады рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Это была первая фракция. Она была в Парковом. Это было накануне того, как начала работу Верховная Рада Девятого созыва, где-то 28-27 августа, когда президент и на тот момент глава Офиса Президента Андрей Богдан предлагали в первый день принять 73 или 74 закона, чтобы это соответствовало количеству процентов, которые президент набрал во время избирательной кампании", - рассказал Разумков.

По его словам, тогда против этой идеи был он и Руслан Стефанчук.

"Мы говорили о том, что этого делать нельзя. Потому что, это нарушение закона, это нарушение всех норм. Это приведет к тому, что те законы потом будут признаны неконституционными. И в принципе, это был бы через некоторое время "срок" . Давайте откровенно называть вещи своими именами", - отметил экс-глава парламента.

По словам Разумкова, где-то в конце того дня, ночью планировали, что один из законопроектов будет об императивном мандате.

"Если был бы на тот момент этот закон принят, я думаю, что со многими депутатами сегодня бы уже не говорили. И когда во время подготовки к моей отставке некоторых из них вызвали в Офис, то их бы не убеждали, а их бы просто ... сказали бы, что все, вы больше не депутаты", - подытожил он.

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