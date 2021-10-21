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Первый конфликт с Зеленским был еще до начала работы Рады, президент предлагал в первый день работы принять 73 закона, - Разумков

Первый конфликт с Зеленским был еще до начала работы Рады, президент предлагал в первый день работы принять 73 закона, - Разумков

Экс-глава Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что его первый крупный конфликт с президентом Зеленским произошел еще до начала работы Верховной Рады девятого созыва.

Об этом экс-спикер Рады рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Это была первая фракция. Она была в Парковом. Это было накануне того, как начала работу Верховная Рада Девятого созыва, где-то 28-27 августа, когда президент и на тот момент глава Офиса Президента Андрей Богдан предлагали в первый день принять 73 или 74 закона, чтобы это соответствовало количеству процентов, которые президент набрал во время избирательной кампании", - рассказал Разумков.

По его словам, тогда против этой идеи был он и Руслан Стефанчук.

"Мы говорили о том, что этого делать нельзя. Потому что, это нарушение закона, это нарушение всех норм. Это приведет к тому, что те законы потом будут признаны неконституционными. И в принципе, это был бы через некоторое время "срок" . Давайте откровенно называть вещи своими именами", - отметил экс-глава парламента.

По словам Разумкова, где-то в конце того дня, ночью планировали, что один из законопроектов будет об императивном мандате.

"Если был бы на тот момент этот закон принят, я думаю, что со многими депутатами сегодня бы уже не говорили. И когда во время подготовки к моей отставке некоторых из них вызвали в Офис, то их бы не убеждали, а их бы просто ... сказали бы, что все, вы больше не депутаты", - подытожил он.

Подробнее читайте в интервью с Дмитрием Разумковым здесь.

Также читайте: Оснований для лишения меня мандата у "слуг народа" нет никаких, - Разумков

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) конфликт (838) Разумков Дмитрий (1522)


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Топ комментарии
+13
Вы только вдумайтесь, какое содержание черепной коробки у этого квартального ********, если он предлагал принять 73 закона за день.
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21.10.2021 12:32
+12
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21.10.2021 12:28
+10
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21.10.2021 12:33
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73 - проклятое число
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21.10.2021 12:28 Ответить
Просто совковий недоумок у владі.
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21.10.2021 12:47 Ответить
Канализация открылась - включайте вентилятор. Теперь понятно, Разумкова готовят вместо Зельцмана.
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21.10.2021 12:54 Ответить
Просто Вова хоче 73 роки на нарах відбути...
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21.10.2021 13:21 Ответить
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21.10.2021 12:28 Ответить
Скажений принтер у скаженого недоумка.
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21.10.2021 12:30 Ответить
Навіщо ти пхав його у президенти, разумков?
Не вистачило розуму реально оцінити кандидата зеленського? Чи совісті?
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21.10.2021 12:30 Ответить
А самому порулить разве не хотелось?
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21.10.2021 12:38 Ответить
для Разумкова бубочка був просто самою ефективною першою сходинкою, а тепер він через нього просто переступить, витре ноги і піде далі нагору
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21.10.2021 12:54 Ответить
Вы только вдумайтесь, какое содержание черепной коробки у этого квартального ********, если он предлагал принять 73 закона за день.
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21.10.2021 12:32 Ответить
А шо не так? 6,5мин. на закон, если на обед не ходить
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21.10.2021 12:54 Ответить
Ну всё, почалось. Воспоминания брошенной жены. Дмитрий Ринатович, пора мемуары с воспоминаниями издавать! "Инвестор" оплатит.
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21.10.2021 12:32 Ответить
Что не так?портрет зекрысы уже нарисован-госизменник,вор,наркоман ,жлоб и брехло...можно и добавить красок
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21.10.2021 12:47 Ответить
И кем же он "нарисован"? "Инвесторами"- теми, что олигархи? не смеши мои тапки.
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21.10.2021 12:58 Ответить
Документами из Пандора Пейперс и показаниями участников спецоперации по "вагнеровцам".

Да и сам ЗЕ в прямом эфире признался, что слил Луке инфу про секретную операцию.
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21.10.2021 14:11 Ответить
Мне не интересно обсуждать фейки, о которых давно все уже сказано. Сори. Тем более, мне явственно видна ПРИЧИНА этих набросов. И имя ей- деолигархизация. Поэтому я могу только пожелать Президенту настойчивости, сил и воли не свернуть с праведного пути!
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21.10.2021 14:28 Ответить
Какие фейки, дебил?

Эти документы опубликованы в крупнейших мировых СМИ. И ЗЕ с его шоблой в этих документах и публикациях фигурируют.
Во многих странах начаты расследования насчет политиков, замешанных в отмывании в офшорах денег. В Чили уже импичмент президенту объявляют.
И только подоляковские половые тряпки отморозились и делают вид, что ничего не произошло.

Фейк - это твой ***** ЗЕ, который врет напрополую постоянно.
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21.10.2021 16:14 Ответить
И что, что опубликованы? Кто-то отрицает, что мировой бизнес пользуется оффшорами? Нет. А вот если оффшорами пользуются госслужащие- то да, это зашквар. Такой, как у Петра. А "расследование" это делало под "крышей" Панамы Рейперс Слидство инфо, по заказу олигархов, которых трясет от одной только мысли, что они лишаться возможности грабить страну. Так что этот пук в воздух оставь себе. И да. Поищи лучше ссылочку, где сказано о том, что ЕС поддержал деолигархизацию.
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21.10.2021 17:27 Ответить
То, что это не просто использование офшора, а отмывание денег Коломойского через офшоры.

У Квартала-95 и ЗЕ тупо не было таких оборотов на тот момент.
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21.10.2021 18:13 Ответить
А почему сразу отмывание? Колоиойский покупал у Зе медиапродукт, который и оплачивал. Или надо было бесплатно работать? Ты готов работать бесплатно? Получал оплату за свой актерский талант, свою интеллектуальную собственность и т.д. Зарабатывал своим трудом, а не на потоках сидел. Что не так? Аргументы в стиле "мог (отмывать), а мог и не отмывать", которыми пестрили олигархические СМИ, прошу не приводить.
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21.10.2021 18:33 Ответить
И ещё добавлю. ЛЮБОЙ вменяемый человек понимает, что происходит и почему происходит. А потому эти "псевдосинсации" вообще ни о чем. Как и "прогнозы". Помнится, один сывочол, прощаясь, грозился через год вернуться. Уже 2,5 года прошло. И пшик. А посему- не считайте людей за идиотов. Это было большой вашей ошибкой в 2019. Зеленского будут оценивать по его успехам. Во многом они уже видны. Но главное- впереди. Деолигархизация. И я уверен, что и это у него получится.
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21.10.2021 18:43 Ответить
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21.10.2021 16:19 Ответить
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21.10.2021 16:26 Ответить
Чеські правоохоронці на наступний день після виходу матеріалів Pandora Papers почали розслідування проти прем'єра Бабіша, який через офшор купив замок у Франції, та всіх інших фігурантів скандалу.
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21.10.2021 16:27 Ответить
И что? Порошенка ушел в отставку после разоблачения своих оффшоров, которыми он, в отличие от Зели, крутил будучи госслужащим и даже президентом? Или может кто-то хотя бы начал расследование? Не припомню я такого.
Сбрось ссыль Пете. Может, совесть его заест. Но это не точно.
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21.10.2021 17:18 Ответить
https://youtu.be/Pp0WWZbNGq4 Ссылка на фильм про офшоры Зеленского и Квартала-95.
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21.10.2021 16:30 Ответить
Спасибо. Но нет. Не имею обыкновения смотреть джинсу.
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21.10.2021 17:13 Ответить
Ну смотри тогда дальше выступления брехливого клоуна ЗЕ.

Один хрен ему конец положит, если не украинское правосудие, то правосудие США. Потому что на Коломойского уголовка в США уже есть. Теперь будет и на ЗЕ.
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21.10.2021 18:16 Ответить
США уже заявило, что этот "псевдоскандал" с оффшорами "НЕ ПОВЛИЯЕТ на отношения с Киевом". И знаешь почему? Потому что им известна ПРАВДА. А ещё и США, и ЕС сказали, что видят, КАКОЕ идёт сопротивление деолигархизации, которую они поддерживают.
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21.10.2021 18:51 Ответить
У Politiсo вийшла стаття про організацію Коломойським на території США грандіозної схеми по відмиванню коштів.Тому у США ніколи не сприйматимуть Зеленського, поки поряд Коломойський. Але проблема в тому,що (читай Pandora Papers)гроші олігарх відмивав, зокр., за участі 95 Кварталу
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21.10.2021 18:57 Ответить
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21.10.2021 16:31 Ответить
Угу, тут на цензоре прямо вагон и маленькая тележка олигархов сидит, и про зебила "портреты" рисует.
Эх что за жизнь, то мы все президенты, теперь когда зебилу не подходит, стали все олигархами
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02.11.2021 13:41 Ответить
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21.10.2021 12:33 Ответить
А раньше ты не видел, с кем разговаривал? Не видел, что он дебил?
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21.10.2021 12:37 Ответить
Зеля занимается тем, что он умеет: склоками и интригами... 73 закона потому что 73% - свидетельствует о полной некомпететнстности и совковости в этой голове...
А потом 68 законов к дню рождения папы...
А потом 6 указов по количеству геморройных шишек...
А потом 38 законов по номеру размера обуви...
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21.10.2021 12:37 Ответить
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21.10.2021 12:37 Ответить
ЗеЛЛО х
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21.10.2021 17:00 Ответить
Клоун, с аттестатом "йуриста", считал что с первых дней когда залез на трон, будет пачками садить неугодных на свое усмотрение. Сам признавался! "Сказочная Русь" перекочевала с телека в действительность.
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21.10.2021 12:41 Ответить
Ели бы это были нормальные законы,а не регионало-бэпэпэшный хлам,то пусть хоть за полдня,страна нуждается в нормальных законах и отмене законов принятыми коррумпированными мерзавцами.
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21.10.2021 12:51 Ответить
О каг!!!

А еще месяц назад Разумков повторял мантру, что никаких конфликтов с ЗЕ и СН у него нет.
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21.10.2021 14:09 Ответить
73 закона против 73% дебилов это вполне логично
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21.10.2021 17:55 Ответить
 
 