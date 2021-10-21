Первый конфликт с Зеленским был еще до начала работы Рады, президент предлагал в первый день работы принять 73 закона, - Разумков
Экс-глава Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что его первый крупный конфликт с президентом Зеленским произошел еще до начала работы Верховной Рады девятого созыва.
Об этом экс-спикер Рады рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Это была первая фракция. Она была в Парковом. Это было накануне того, как начала работу Верховная Рада Девятого созыва, где-то 28-27 августа, когда президент и на тот момент глава Офиса Президента Андрей Богдан предлагали в первый день принять 73 или 74 закона, чтобы это соответствовало количеству процентов, которые президент набрал во время избирательной кампании", - рассказал Разумков.
По его словам, тогда против этой идеи был он и Руслан Стефанчук.
"Мы говорили о том, что этого делать нельзя. Потому что, это нарушение закона, это нарушение всех норм. Это приведет к тому, что те законы потом будут признаны неконституционными. И в принципе, это был бы через некоторое время "срок" . Давайте откровенно называть вещи своими именами", - отметил экс-глава парламента.
По словам Разумкова, где-то в конце того дня, ночью планировали, что один из законопроектов будет об императивном мандате.
"Если был бы на тот момент этот закон принят, я думаю, что со многими депутатами сегодня бы уже не говорили. И когда во время подготовки к моей отставке некоторых из них вызвали в Офис, то их бы не убеждали, а их бы просто ... сказали бы, что все, вы больше не депутаты", - подытожил он.
Подробнее читайте в интервью с Дмитрием Разумковым здесь.
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Не вистачило розуму реально оцінити кандидата зеленського? Чи совісті?
Да и сам ЗЕ в прямом эфире признался, что слил Луке инфу про секретную операцию.
Эти документы опубликованы в крупнейших мировых СМИ. И ЗЕ с его шоблой в этих документах и публикациях фигурируют.
Во многих странах начаты расследования насчет политиков, замешанных в отмывании в офшорах денег. В Чили уже импичмент президенту объявляют.
И только подоляковские половые тряпки отморозились и делают вид, что ничего не произошло.
Фейк - это твой ***** ЗЕ, который врет напрополую постоянно.
У Квартала-95 и ЗЕ тупо не было таких оборотов на тот момент.
Сбрось ссыль Пете. Может, совесть его заест. Но это не точно.
Один хрен ему конец положит, если не украинское правосудие, то правосудие США. Потому что на Коломойского уголовка в США уже есть. Теперь будет и на ЗЕ.
Эх что за жизнь, то мы все президенты, теперь когда зебилу не подходит, стали все олигархами
А потом 68 законов к дню рождения папы...
А потом 6 указов по количеству геморройных шишек...
А потом 38 законов по номеру размера обуви...
А еще месяц назад Разумков повторял мантру, что никаких конфликтов с ЗЕ и СН у него нет.