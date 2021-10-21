COVID-19 бьет рекорды в РФ: за сутки 36 339 новых случаев, 1 036 умерших

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 36 339 случаев, это новый антирекорд по числу заболевших за пандемию. Умерли 1 036 пациентов, что также является новым максимумом

Такие данные сегодня обнародовал российский оперативный штаб, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Разница по числу заболевших по отношению к данным на утро среды (34 073 заражений) составляет 2 266 случаев болезни.

В Москве за сутки выявили 7 897 новых случаев, это максимальное значение с 26 июня. В Санкт-Петербурге - 3 280 новых пациентов, в Московской области - 2 318, хотя в этом регионе отмечается относительное снижение к данным среды. Прирост новых заболевших коронавирусом наблюдается во всех субъектах РФ.

С начала октября антирекорды по числу умерших от коронавируса обновляются практически ежедневно. Больше всего скончавшихся в Москве - 73, в Петербурге - 68, в Краснодарском крае - 41.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 131 тыс. 164 случая коронавирусной инфекции, 227 389 умерших и 7 млн 091 тыс. 607 выписанных, в том числе 25 895 выписаны за последние сутки.

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