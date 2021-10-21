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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19 бьет рекорды в РФ: за сутки 36 339 новых случаев, 1 036 умерших

COVID-19 бьет рекорды в РФ: за сутки 36 339 новых случаев, 1 036 умерших

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 36 339 случаев, это новый антирекорд по числу заболевших за пандемию. Умерли 1 036 пациентов, что также является новым максимумом

Такие данные сегодня обнародовал российский оперативный штаб, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Разница по числу заболевших по отношению к данным на утро среды (34 073 заражений) составляет 2 266 случаев болезни.

В Москве за сутки выявили 7 897 новых случаев, это максимальное значение с 26 июня. В Санкт-Петербурге - 3 280 новых пациентов, в Московской области - 2 318, хотя в этом регионе отмечается относительное снижение к данным среды. Прирост новых заболевших коронавирусом наблюдается во всех субъектах РФ.

С начала октября антирекорды по числу умерших от коронавируса обновляются практически ежедневно. Больше всего скончавшихся в Москве - 73, в Петербурге - 68, в Краснодарском крае - 41.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 131 тыс. 164 случая коронавирусной инфекции, 227 389 умерших и 7 млн 091 тыс. 607 выписанных, в том числе 25 895 выписаны за последние сутки.

Читайте также: 1028 смертей за сутки: в РФ установлен новый рекорд по числу летальных случаев от COVID-19 с начала пандемии

Автор: 

карантин (16729) россия (96038) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
очередное достижение зеЛоха офшорного - по факту, в Украине количество заболевших на тысячу населения - в два раза выше:

546 умерших от COVID-19 и 22 415 случаев заражения за сутки: новые трагичные рекорды в Украине

Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
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21.10.2021 12:01
+2
Невзоровские среды из Питера видимо не смотрите Глебыча...

количество дохляков на РАБссии превышает все допустимые границы,а с учетом того что фюрер КГБшный паталогический лжец,то 2 660 человек в сутки это норма...
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21.10.2021 12:04
+2
Зачем нас пичкают этой хренью, статистикой РФ?
На 140 млн - 36 тыс заболевших, 1000 умерших.
На 40 млн. - 546 умерших от COVID-19 и 22 415 случаев заражения за сутки

Где смертность (на 1000 чел.населения) выше?
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21.10.2021 12:35
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Вот и ответ по вакцинам.
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21.10.2021 11:55 Ответить
Официальные Данные Держстата Украины...січень-серпень...
1)умершие от системы кровобращения-276 270 осіб

2)ішемічна хвороба серця-190 343 особи

3)інсульт -53 470 осіб

4)померли від Ковід - 37 077 осіб...
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21.10.2021 11:58 Ответить
и....? ковид на 4-м месте, этого мало?
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21.10.2021 12:10 Ответить
очередное достижение зеЛоха офшорного - по факту, в Украине количество заболевших на тысячу населения - в два раза выше:

546 умерших от COVID-19 и 22 415 случаев заражения за сутки: новые трагичные рекорды в Украине

Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
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21.10.2021 12:01 Ответить
Невзоровские среды из Питера видимо не смотрите Глебыча...

количество дохляков на РАБссии превышает все допустимые границы,а с учетом того что фюрер КГБшный паталогический лжец,то 2 660 человек в сутки это норма...
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21.10.2021 12:04 Ответить
Невзоров говорит вроде бы всё по делу, вопрос в другом, почему Невзорову можно, а другим нельзя? и не стоит забывать про МГБшные корни Невзорова...
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21.10.2021 12:38 Ответить
COVID-19 бьет рекорды в РФ и тут на финишной прямой их обогнали Штаты потеряв на полторы тысячи больше.
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21.10.2021 12:05 Ответить
тут всё дело в количестве вакцинаций - нужно не раз в пол-года,а хотя бы раз в месяц ширяться,за деньги,есссно,тогда будет заѢбокъ..
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21.10.2021 12:08 Ответить
Ну если сравнить с Украиной то у России ситуация получше.
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21.10.2021 12:07 Ответить
думаю,всё дело опять же в отсутствии аналоговъ въ мiрѢ...
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21.10.2021 12:09 Ответить
ага, с брехнёй там получше - и ситуация соответсвтенно лучше. Растёт процент жиров.
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21.10.2021 12:13 Ответить
Там тоже за ковидных врачам платят сумасшедшие деньги. Я думаю, что вот откуда такая статистика.
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21.10.2021 12:07 Ответить
Китай США и РАБссия рядом в Азии живут...В Китае перестали дохнуть,а на РАБссии и США бьют рекорды....Хотя уровень медицины в США лучший,если не самый лучший...выводы сами сочиняйте...
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21.10.2021 12:09 Ответить
Узкоглазые параллельно с вирусом создавали с методику борьбы с ним.
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21.10.2021 12:23 Ответить
В Китае если у одного человека в офисе обнаруживается ковид, весь офис отправляют на самоизоляцию. Если бы у нас так было со школами, компаниями и тд. то ковид так бы не распространялся. К тому же китайцы все поголовно носят маски выходя из дома, даже живущие вне китая. Так что китайцы молодцы
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21.10.2021 12:27 Ответить
С каких пор в штатах лучшая медицина? Платная медицина там на высоте, а вот доступная медицина там весьма жалкая. С Китаем всё понятно, с одной стороны они там всех ограничили, а с другой стороны рисуют статистику какую хотят. П.С Хорошая медицина в Германии.
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21.10.2021 12:43 Ответить
Вчера Путлер издал Указ...остановим пандемию срочно...с 30 октября всех в отпуск до 8 ноября....Бухай РАБссия....
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21.10.2021 12:11 Ответить
Там рабочих было только 3 дня. Отпуск, шоб бухать, с оплатой по среднему.
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21.10.2021 12:16 Ответить
Перефразирую покойного вяликого упыря : " Не важно сколько умирает, важно как считают умерших." Нам от того сколько лишнехромосомных умерло от COVID-19 абсолютно "до лампочки", но то что они подают за сутки можно смело умножать на 5.
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21.10.2021 12:15 Ответить
Фишка тут в другом....,у меня дед собрал нехилую библиотеку советских времен...читаю по памяти...,в СССре при Сралине погибло 1941-45 гг 7 млн чел,при Хрущеве в 1961 году погибло 15 млн.,при Брежневе 1975 год 20 млн...,при Горбачеве в 1990 году 27 млн...,при Ельцине 42 млн....

Странная статистика.... а Путлер ваше все засекретил до 2045 года..любые данные о войне...,отец мой покойный слышал с трибуны Рады как Петр Симоненко сказал : погибло более 50 млн
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21.10.2021 12:25 Ответить
Зачем нас пичкают этой хренью, статистикой РФ?
На 140 млн - 36 тыс заболевших, 1000 умерших.
На 40 млн. - 546 умерших от COVID-19 и 22 415 случаев заражения за сутки

Где смертность (на 1000 чел.населения) выше?
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21.10.2021 12:35 Ответить
нєльзя пра рассію плахоє пісать...а то бєларуссам пєрєстанєм завідавать...
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21.10.2021 14:29 Ответить
Спутнік V зброя бандерівців.
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21.10.2021 12:38 Ответить
Блін, а шо "Спутнік" не діє зовсім? Хоча у нас ситуація вже точно не краща.
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21.10.2021 13:50 Ответить
 
 