COVID-19 бьет рекорды в РФ: за сутки 36 339 новых случаев, 1 036 умерших
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 36 339 случаев, это новый антирекорд по числу заболевших за пандемию. Умерли 1 036 пациентов, что также является новым максимумом
Такие данные сегодня обнародовал российский оперативный штаб, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
Разница по числу заболевших по отношению к данным на утро среды (34 073 заражений) составляет 2 266 случаев болезни.
В Москве за сутки выявили 7 897 новых случаев, это максимальное значение с 26 июня. В Санкт-Петербурге - 3 280 новых пациентов, в Московской области - 2 318, хотя в этом регионе отмечается относительное снижение к данным среды. Прирост новых заболевших коронавирусом наблюдается во всех субъектах РФ.
С начала октября антирекорды по числу умерших от коронавируса обновляются практически ежедневно. Больше всего скончавшихся в Москве - 73, в Петербурге - 68, в Краснодарском крае - 41.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 131 тыс. 164 случая коронавирусной инфекции, 227 389 умерших и 7 млн 091 тыс. 607 выписанных, в том числе 25 895 выписаны за последние сутки.
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количество дохляков на РАБссии превышает все допустимые границы,а с учетом того что фюрер КГБшный паталогический лжец,то 2 660 человек в сутки это норма...
Странная статистика.... а Путлер ваше все засекретил до 2045 года..любые данные о войне...,отец мой покойный слышал с трибуны Рады как Петр Симоненко сказал : погибло более 50 млн
На 140 млн - 36 тыс заболевших, 1000 умерших.
На 40 млн. - 546 умерших от COVID-19 и 22 415 случаев заражения за сутки
Где смертность (на 1000 чел.населения) выше?